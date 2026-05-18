Луис Енрике: Без съмнение това е най-лошият мач, който съм виждал

18 Май, 2026 10:29 1 547 0

Мисля, че е просто умора

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Луис Енрике говори след поражението на Пари Сен Жермен с 1:2 от Париж ФК в срещата от заключителния 34-и кръг на френската Лига 1. Енрике и компания водеха в резултата до 76-ата минута, а попадението, заради което загубиха, допуснаха, дойде чак в добавеното време, а това определено не се хареса на наставника.

Също така Усман Дембеле бе заменен в хода на двубоя, но наставникът сподели, че това се е дължало по-скоро на други фактори, но не и на контузия, която да го извади от строя.

“Какво трябва да извлека от този мач? Нищо. Първото полувреме беше много слабо. Трудно е да се даде някаква положителна оценка за представянето на отбора. Без съмнение това е най-лошият мач, който съм виждал от нас през последните три години тук.

Може ли финалът да обясни това? Има много причини и оправдания. Но аз не обичам оправдания. Знам, че е трудно да се играят мачове като този. Но когато играеш за ПСЖ, трябва да покажеш, че си различен. Днес, според мен, беше лош мач и съм недоволен.

Мисля, че е просто умора. Това, което казваме днес, са само спекулации, но не мисля, че е нещо сериозно, а и все още остават две седмици до края на сезона”, каза Енрике.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

