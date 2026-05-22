Спартак Варна запази мястото си в Първа лига след категорична победа

Спартак Варна демонстрира характер и воля, за да си гарантира участие в елита и през следващия сезон. В последния кръг на Първа лига, "Соколите" разгромиха Локомотив София с убедителното 3:0 на своя стадион, с което сложиха точка на напрегнатата битка за оцеляване.

В 8-ата минута, след бърза атака отдясно, Жота Лопеш отправи удар, който след рикошет попадна в Георг Стояновски. Младият нападател не се поколеба и откри резултата, пращайки топката в опразнената врата.

В 30-ата минута Шанде проби по левия фланг, преодоля защитник и намери отново Стояновски, който с прецизен удар удвои преднината на домакините.

След почивката, в 62-ата минута, Борис Иванов центрира към Стояновски, който с глава оформи своя хеттрик и окончателно подпечата успеха на Спартак. -

Докато варненци празнуваха, преките им съперници в борбата за оцеляване не успяха да се възползват от последния шанс. Берое отстъпи на Ботев Враца, а Септември не успя да победи Добруджа, което позволи на Спартак да завърши на 12-о място с 37 точки – достатъчни за оставане в Първа лига.

Гостите от столицата приключиха сезона на 10-а позиция с 47 точки, но не успяха да окажат сериозна съпротива в този решаващ двубой.