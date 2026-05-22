Володимир Зеленски: Очаквам от Тръмп нови формати за дипломатически преговори

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес след разговори с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна трябва да бъдат активизирани, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Очаквам САЩ да предложат нови формати за водене на дипломатически преговори, заяви той, като подчерта, че ситуацията на фронта е в полза на Украйна.
По думите му украинските въоръжени сили са освободили до момента тази година 590 квадратни километра територия.
Украинският президент Володимир Зеленски разговаря и с международните партньори на Украйна от Великобритания, Франция и Германия, предаде Укринформ.
Зеленски е осведомил германския канцлер Фридрих Мерц, британския министър-председател Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон за ситуацията в Украйна и им е благодарил за уважението, с което те се отнасят към украинските военнослужещи.
По думите на украинския държавен глава до края на тази седмица "може да постъпи нова информация за готовността на американците" за участие в преговорите за край на войната в Украйна.
"Разговаряхме с нашите европейски приятели – Великобритания, Франция, Германия. До края на тази седмица може да се очаква нова информация за готовността на американците (за участие в преговорите за край на войната в Украйна). Разбира се, всичко зависи от развитието на ситуацията около Иран, Америка е съсредоточена върху него. Правим всичко по силите си за увеличаването на нашите дипломатически усилия, за да можем да прекратим войната колкото се може по-скоро. Очевидно е, че това е основен наш приоритет", подчерта Зеленски.
Украинският президент заяви, че Украйна винаги е настоявала Европа да участва в преговорите. Той подчерта, че гласът на европейците със сигурност ще бъде чут.
"Въпросът е как точно ще си сътрудничим, за да постигнем траен и достоен мир", допълни Зеленски.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери по време на неформалната среща в Швеция на министрите на външните работи на държавите членове на НАТО, че преговорите за край на войната на Русия срещу Украйна с посредничеството на САЩ са били прекратени поради недостатъчния напредък, но САЩ са готови отново да се присъединят към тях, ако има възможност за постигане на резултати.
"През последните няколко месеца просто имахме усещане, че няма достатъчно голям напредък, но може би ситуацията ще се промени. Ако видим възможност да организираме преговори, които биха могли да бъдат по-скоро продуктивни, отколкото контрапродуктивни и има шанс те да се увенчаят с успех, то тогава сме готови да изиграем тази роля", посочи Рубио.
Същевременно той отрече информация, според която Вашингтон оказва натиск върху Киев, посочи Укринформ.
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":ми тя пета година вече...
19:53 22.05.2026
10 Хм...
Ще поживеем, ще видим.
Коментиран от #15, #20, #34
19:58 22.05.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "РЕСПЕКТ":искаше да стане Петър велики-стана петушка...
19:59 22.05.2026
15 Кажи честно ... 🤣
До коментар #10 от "Хм...":Отричаш ли се ?
3 х Отричам се !
🤣🤣🤣🤣 Какви сте жалkи мишоци !
20:00 22.05.2026
21 Така е според западната хибридия
До коментар #11 от "Реалист":"Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"
Из европейската преса
20:03 22.05.2026
22 Димяща ушанка
До коментар #4 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Утре влизам в Киев с 200!
Коментиран от #39
20:03 22.05.2026
26 Малая Токмачка
До коментар #24 от "Хе хе...":Примерно 😂
20:08 22.05.2026
28 Да де
До коментар #18 от "Бай Иван":С оня нещастни с ботокса остана без козове.
20:10 22.05.2026
30 Кога ще уцелят Бункера!
-;-
То и ние очакваме кога ше уцелите Бункера с Фюрера!
20:10 22.05.2026
32 тъ сфетна..
До коментар #23 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":Рашките са само доброволци ама х0х0лите ги гонят и събират по сокаци и полянки, стрелят ги по границата кат бягат като зайци, а лошото е че пушечното месо свършва и наближава последния 0kpинец!!!
Коментиран от #41, #55
20:13 22.05.2026
33 България
Исторически ФАКТ е,.. че...в директни битки,... москальята НЕМАТ НИТО ЕДНА ПОБЕДА срешу ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ!! ФАКТ.
Но пък БЪЛГАРИТЕ многократно попиляват, мачкат и Ман дръсат ..тия Узкоглази до.. би тъ ци!!!
Коментиран от #38
20:14 22.05.2026
34 ЪХЪ
До коментар #10 от "Хм...":Снощната атака беше отговор за удареният от руснаците жилищен блок с 25 цивилни жертви сред, които и деца.
20:14 22.05.2026
Си Дзинпин изпрати неособено завоалиран знак към Путин, който може да се изтълкува много зле за руския диктатор - на Путин му беше пуснат откъс от "Лебедово езеро", по-точно известния "Танц на малките лебеди". Това е неофициалният саундтрак на колапса на СССР.
20:15 22.05.2026
38 Възрожденец
До коментар #33 от "България":Слава на Генерал Иван Колев!
20:16 22.05.2026
До коментар #22 от "Димяща ушанка":Ко тана с контранаступа наближават ли вече Лвов!!!
20:17 22.05.2026
41 Ма то и руснаците
До коментар #32 от "тъ сфетна..":Взеха да привършват. Гледам в нета почват да привикват мъжете годни за служба и им дават документи според които трябва да се яват до 2 часа в поделенията при мобилизация. В крайна сметка ще свърши войната скоро и то май при тази линия на съприкосновение
20:17 22.05.2026
В последно време правителствата на Англия и Франция не могат да
изкарат и година, а лобиста в Германия се радва на 9% одобрение.
20:21 22.05.2026
43 ?????
Така че Зеленски нека чака.
Той вчера между другото е казал че превантивно могат да ударят Беларус ако видят някаква военна активност от тяхна страна - а дано, ама нада ли.
Тоя явно няма друг изход освен война до края.
Знае твърде много вече и аверите му едва ли ще оставят жив свидетел някъде евентуално да проговори.
Жалко за обикновените жители на бившата УССР, но те сами го допуснаха.
А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история, търгувайте си и с Европа и с Русия.
Но на някои явно сметките в западните банки им бяха по-скъпи отколкото мирна Украйна.
20:21 22.05.2026
До коментар #40 от "ВЕРНО ЛИ":Рашистите са шампиони по оплюване !
20:56 22.05.2026
55 Лука
До коментар #32 от "тъ сфетна..":УКРАИНЦИТЕ ЗАЩИТАВАТ РОДИТАТА СИ !!!
21:00 22.05.2026