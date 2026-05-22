Володимир Зеленски: Очаквам от Тръмп нови формати за дипломатически преговори
Володимир Зеленски: Очаквам от Тръмп нови формати за дипломатически преговори

22 Май, 2026 19:47, обновена 22 Май, 2026 20:45 888 55

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес след разговори с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна трябва да бъдат активизирани, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаквам САЩ да предложат нови формати за водене на дипломатически преговори, заяви той, като подчерта, че ситуацията на фронта е в полза на Украйна.

По думите му украинските въоръжени сили са освободили до момента тази година 590 квадратни километра територия.

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря и с международните партньори на Украйна от Великобритания, Франция и Германия, предаде Укринформ.

Зеленски е осведомил германския канцлер Фридрих Мерц, британския министър-председател Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон за ситуацията в Украйна и им е благодарил за уважението, с което те се отнасят към украинските военнослужещи.

По думите на украинския държавен глава до края на тази седмица "може да постъпи нова информация за готовността на американците" за участие в преговорите за край на войната в Украйна.

"Разговаряхме с нашите европейски приятели – Великобритания, Франция, Германия. До края на тази седмица може да се очаква нова информация за готовността на американците (за участие в преговорите за край на войната в Украйна). Разбира се, всичко зависи от развитието на ситуацията около Иран, Америка е съсредоточена върху него. Правим всичко по силите си за увеличаването на нашите дипломатически усилия, за да можем да прекратим войната колкото се може по-скоро. Очевидно е, че това е основен наш приоритет", подчерта Зеленски.

Украинският президент заяви, че Украйна винаги е настоявала Европа да участва в преговорите. Той подчерта, че гласът на европейците със сигурност ще бъде чут.

"Въпросът е как точно ще си сътрудничим, за да постигнем траен и достоен мир", допълни Зеленски.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери по време на неформалната среща в Швеция на министрите на външните работи на държавите членове на НАТО, че преговорите за край на войната на Русия срещу Украйна с посредничеството на САЩ са били прекратени поради недостатъчния напредък, но САЩ са готови отново да се присъединят към тях, ако има възможност за постигане на резултати.

"През последните няколко месеца просто имахме усещане, че няма достатъчно голям напредък, но може би ситуацията ще се промени. Ако видим възможност да организираме преговори, които биха могли да бъдат по-скоро продуктивни, отколкото контрапродуктивни и има шанс те да се увенчаят с успех, то тогава сме готови да изиграем тази роля", посочи Рубио.

Същевременно той отрече информация, според която Вашингтон оказва натиск върху Киев, посочи Укринформ.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТУ ТУУ

    25 4 Отговор
    Зеления крадец очквл нещо.

    19:49 22.05.2026

  • 2 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 22 Отговор
    Счупиха Zъбките на Мордор !

    19:49 22.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 15 Отговор
    как един артист стана президент , а един президент-гном в дупка по Кремъл

    19:50 22.05.2026

  • 4 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    21 6 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #5, #22

    19:52 22.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    ми тя пета година вече...

    19:53 22.05.2026

  • 6 НАЙ-НОВИЯ ВИЦ

    12 3 Отговор
    Зеленски щял да ходи на посещение в Китай.

    19:56 22.05.2026

  • 7 хмммм

    8 1 Отговор
    Очаквай неочакваното!

    19:56 22.05.2026

  • 8 РЕСПЕКТ

    6 16 Отговор
    Те тоа ПИЧ е истински ГЕРОЙ, РОДОЛЮБЕЦ и МЪЖ!!
    Не като оня пиздоглазия Петушок, педофил и жалко подобие на МАЖ ,.. дека Избега по трусики, като Шлю.. ХА , от некаков ГОТВАЧ.
    АааааааХахахаха
    У ДРИ БАЦЕ...

    Коментиран от #13

    19:57 22.05.2026

  • 9 Клиуни сър

    7 2 Отговор
    Не знам кой ми е по-смешен от двамата. Че и двамата са е ясно, но кой е по от тях?

    19:57 22.05.2026

  • 10 Хм...

    12 6 Отговор
    Ако Путин остави и снощната у краинска простотия без последствие и не спре с лигавщините в 4о4, дори и най върлите му привърженици ще започнат да се отдръпват от него. Изобщо, малоумните бандерчета оставиха на Путин две възможности- или ескалация и последващо максимално бързо и брутално приключване на 4о4, или подкрепата му ще започне да се топи като майски сняг и ще започнат сериозни вътрешнополитически проблеми в управлението на Русия.

    Ще поживеем, ще видим.

    Коментиран от #15, #20, #34

    19:58 22.05.2026

  • 11 Реалист

    6 11 Отговор
    Вече Украйна с помощта на ЕС диктуват правилата на играта

    Коментиран от #21

    19:59 22.05.2026

  • 12 Видовден

    5 10 Отговор
    Не Германия а Русия нападна през Втората с ветовна война А сега пък Украйна нападна Роша. Това ми идва чрез изкуствения интелект на ЧОРАПА

    19:59 22.05.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "РЕСПЕКТ":

    искаше да стане Петър велики-стана петушка...

    19:59 22.05.2026

  • 14 Зелю новия формат е стария...

    12 3 Отговор
    Вдигай белия байряк и да мирне света....

    19:59 22.05.2026

  • 15 Кажи честно ... 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Отричаш ли се ?
    3 х Отричам се !
    🤣🤣🤣🤣 Какви сте жалkи мишоци !

    20:00 22.05.2026

  • 16 Мразя до гроб Русия безплатно

    6 8 Отговор
    От оранжевото чучело с тромпета нищо добро не може да се очаква...

    20:01 22.05.2026

  • 17 Кво станнА бе копеки мало/умни?

    5 7 Отговор
    Зеленски най има карти.

    20:02 22.05.2026

  • 18 Бай Иван

    7 7 Отговор
    Като го слушам киевския наркоман какви ги говори и как поставя условия на Тръмп, явно у него са козовете, а не у Тръмп!

    Коментиран от #28

    20:02 22.05.2026

  • 19 Да нахраним мypZилките 😉

    8 6 Отговор
    "Русия е украинска и ние трябва да владеем земите и. Те просто крадат историята ни."
    Генерал Кирило Буданов

    20:03 22.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така е според западната хибридия

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    20:03 22.05.2026

  • 22 Димяща ушанка

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #39

    20:03 22.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хе хе...

    4 2 Отговор
    Абе барем името на едно населено място в тия 590 кв км няма ли да ни кажете най накрая? Или е малко неудобно?

    Коментиран от #26

    20:04 22.05.2026

  • 25 Българин

    5 4 Отговор
    Работата на украинците е да трепат колкото може повече ушанки. Нещо,което нас много ни радва.

    Коментиран от #31

    20:07 22.05.2026

  • 26 Малая Токмачка

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хе хе...":

    Примерно 😂

    20:08 22.05.2026

  • 27 000

    5 2 Отговор
    Китай унижи тежко тръмп. Сащ вече са приключени.

    20:08 22.05.2026

  • 28 Да де

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Иван":

    С оня нещастни с ботокса остана без козове.

    20:10 22.05.2026

  • 29 Даскала

    5 1 Отговор
    Орaнжгoтан спря военната помощ, вдигна цената на петрола, изпyка си козовете и сега нема карти и влияние, а Европа вече става преговаряща страна. Може без този клoун! Ето че без него Украйна се справя още по добре!

    20:10 22.05.2026

  • 30 Кога ще уцелят Бункера!

    3 1 Отговор
    Володимир Зеленски: Очаквам от Тръмп нови формати за дипломатически преговори
    -;-
    То и ние очакваме кога ше уцелите Бункера с Фюрера!

    20:10 22.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 тъ сфетна..

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    Рашките са само доброволци ама х0х0лите ги гонят и събират по сокаци и полянки, стрелят ги по границата кат бягат като зайци, а лошото е че пушечното месо свършва и наближава последния 0kpинец!!!

    Коментиран от #41, #55

    20:13 22.05.2026

  • 33 България

    4 1 Отговор
    Факт! Великите Български Воини винаги са воювали СРЕЩУ Монголо- мюсюлманския ХАГАНАТ!
    Исторически ФАКТ е,.. че...в директни битки,... москальята НЕМАТ НИТО ЕДНА ПОБЕДА срешу ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ!! ФАКТ.
    Но пък БЪЛГАРИТЕ многократно попиляват, мачкат и Ман дръсат ..тия Узкоглази до.. би тъ ци!!!

    Коментиран от #38

    20:14 22.05.2026

  • 34 ЪХЪ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Снощната атака беше отговор за удареният от руснаците жилищен блок с 25 цивилни жертви сред, които и деца.

    20:14 22.05.2026

  • 35 Цецко дюзата

    2 1 Отговор
    Докога това безхаберие от втарая! Да фърлят кърпата!

    20:15 22.05.2026

  • 36 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 3 Отговор
    Слава на Украйна !

    20:15 22.05.2026

  • 37 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    3 3 Отговор
    Братски задвратник за умиращия лебед в Китай:
    Си Дзинпин изпрати неособено завоалиран знак към Путин, който може да се изтълкува много зле за руския диктатор - на Путин му беше пуснат откъс от "Лебедово езеро", по-точно известния "Танц на малките лебеди". Това е неофициалният саундтрак на колапса на СССР.

    20:15 22.05.2026

  • 38 Възрожденец

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "България":

    Слава на Генерал Иван Колев!

    20:16 22.05.2026

  • 39 Абе....

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Димяща ушанка":

    Ко тана с контранаступа наближават ли вече Лвов!!!

    20:17 22.05.2026

  • 40 ВЕРНО ЛИ

    4 2 Отговор
    Зеления бил крадец, корумпе, наркоман и гей.

    Коментиран от #54

    20:17 22.05.2026

  • 41 Ма то и руснаците

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "тъ сфетна..":

    Взеха да привършват. Гледам в нета почват да привикват мъжете годни за служба и им дават документи според които трябва да се яват до 2 часа в поделенията при мобилизация. В крайна сметка ще свърши войната скоро и то май при тази линия на съприкосновение

    20:17 22.05.2026

  • 42 Ами

    0 1 Отговор
    Какви точно да са тези формати? Кръгли квадрати :)
    В последно време правителствата на Англия и Франция не могат да
    изкарат и година, а лобиста в Германия се радва на 9% одобрение.

    20:21 22.05.2026

  • 43 ?????

    2 1 Отговор
    Рубио днес е казал че се дърпат от тристранните преговори и ще се върнат ако видят че има някакво движение напред.
    Така че Зеленски нека чака.
    Той вчера между другото е казал че превантивно могат да ударят Беларус ако видят някаква военна активност от тяхна страна - а дано, ама нада ли.
    Тоя явно няма друг изход освен война до края.
    Знае твърде много вече и аверите му едва ли ще оставят жив свидетел някъде евентуално да проговори.
    Жалко за обикновените жители на бившата УССР, но те сами го допуснаха.
    А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история, търгувайте си и с Европа и с Русия.
    Но на някои явно сметките в западните банки им бяха по-скъпи отколкото мирна Украйна.

    20:21 22.05.2026

  • 44 Грoбарят

    2 0 Отговор
    Кoпейки, нимой са оправдавати! Путин копа каналь от мазето към Северния ледовит оушън! Че бега и че остави нацията сиpачета, а вие си го словославяйти!

    20:22 22.05.2026

  • 45 Очаквай всичко

    1 0 Отговор
    само не и пари от Тръмп.

    20:25 22.05.2026

  • 46 Руснаци

    0 0 Отговор
    Украинската страна твърди, че предните щурмови групи на Русия се намират на по-малко от 10 км от източните покрайнини на Краматорск. Ох котю идваме да избива е още хиляди украински прасенца, Зеленски днеска ссе изпуснал хахахаха идваме котю

    20:28 22.05.2026

  • 47 Още още още оръжия

    0 0 Отговор
    ... Когато брат с брат се избиват.... Що да не напрайм кинти

    20:29 22.05.2026

  • 48 НАРКОМАНА СЪМ на няколко петолиния !

    0 0 Отговор
    Очаквам нови преговори , тръмоясалия пират ако закъснее ще освободя цяла покрайна....ама ще има камък между гумите ....т.е. среден пръст !

    20:30 22.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Зеления потник

    1 1 Отговор
    Урсулите от феса да не се услушват , а да изпращат милиарди , милиарди , милиарди ....да натиснат стиснатите си народи и да ги дадат на МЕН !!!!

    20:34 22.05.2026

  • 51 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Бравос ,шмъркач освободител!
    🌈🦍🥳🤣👍

    20:35 22.05.2026

  • 52 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Чудесно, преговаряйте си от сърце.

    20:44 22.05.2026

  • 53 Лука

    0 0 Отговор
    Кгб техника е крадеца да крещи дръще крадеца . Така рашистите говорят за враговете си !

    20:53 22.05.2026

  • 54 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ВЕРНО ЛИ":

    Рашистите са шампиони по оплюване !

    20:56 22.05.2026

  • 55 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "тъ сфетна..":

    УКРАИНЦИТЕ ЗАЩИТАВАТ РОДИТАТА СИ !!!

    21:00 22.05.2026

