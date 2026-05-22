Дезинформация и заплахи срещу НАТО! Северните и балтийските страни с тежки обвинения към Русия

Външните министри на северните и балтийските държави отхвърлиха категорично това, което определиха като "явна руска дезинформационна кампания" и "фалшиви обвинения" за нарушения на въздушното пространство в региона, предава "Ройтерс".

В съвместно изявление, публикувано в петък от Министерството на външните работи на Естония, министрите заявиха, че Русия, с подкрепата на Беларус, се опитва да отклони вниманието от войната в Украйна и да сплашва съюзниците от НАТО.

"Русия се опитва да отклони вниманието от незаконната си война и да сплаши съюзниците от НАТО. Това няма да проработи и трябва незабавно да спре", се казва в изявлението.

Повод за реакцията станаха изказвания на руския посланик в Организацията на обединените нации, който във вторник заяви, че Москва разполага с информация за предполагаеми планове на Украйна да изстрелва военни дронове от Латвия и други балтийски държави.

Руският дипломат предупреди, че членството в НАТО няма да защити тези страни от ответни действия.

Северните и балтийските външни министри осъдиха остро заплахите за използване на сила срещу Латвия и други държави от региона.

Те подчертаха също, че последните инциденти с дронове във въздушното пространство на НАТО са пряка последица от войната, водена от Русия срещу Украйна.