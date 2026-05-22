Американските власти задържаха сестрата на шефката на най-големия бизнес конгломерат в Куба GAESA

Американските власти арестуваха сестрата на ръководителя на кубинския конгломерат Grupo de Administraci n Empresarial S.A. (GAESA), на който САЩ преди това бяха наложили санкции, съобщи в Х държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Според неговото изявление „Адис Ластрес Морера е сестра на изпълнителния директор на GAESA“. Тя „е управлявала недвижими имоти и е живяла във Флорида, като същевременно е предоставяла подкрепа“ на кубинските власти, докато американската администрация не отне статута ѝ на постоянно пребиваващ.

„С удоволствие съобщавам, че днес тя беше арестувана и е под стража на ICE - /Американската имиграционна и митническа служба/“, заяви Рубио, твърдейки, че Морера представлява заплаха за националната сигурност на САЩ.

На 7 май Вашингтон наложи санкции срещу конгломерата GAESA, който според правителството на САЩ контролира приблизително 40% от кубинската икономика, както и срещу ръководителя на организацията Аня Гилермина Ластрес Морера и срещу съвместното предприятие MOA Nickel S.A. (MNSA), което добива никел в островната държава. Последното е създадено от канадската компания Sherritt International и кубинската компания La Compania General de Niquel.

Тези ограничения бяха наложени въз основа на изпълнителна заповед, която рязко затяга режима на едностранни санкции срещу Куба, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп на 1 май. Заповедта се опитва да придаде на ограничителните мерки на САЩ срещу Куба екстериториален характер. В документа се посочва, че ограниченията могат да засегнат и трети страни.