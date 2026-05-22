Американските власти задържаха сестрата на шефката на най-големия бизнес конгломерат в Куба GAESA

22 Май, 2026 04:11, обновена 22 Май, 2026 04:21 1 294 6

Адис Ластрес Морера е живяла във Флорида

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти арестуваха сестрата на ръководителя на кубинския конгломерат Grupo de Administraci n Empresarial S.A. (GAESA), на който САЩ преди това бяха наложили санкции, съобщи в Х държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Според неговото изявление „Адис Ластрес Морера е сестра на изпълнителния директор на GAESA“. Тя „е управлявала недвижими имоти и е живяла във Флорида, като същевременно е предоставяла подкрепа“ на кубинските власти, докато американската администрация не отне статута ѝ на постоянно пребиваващ.

„С удоволствие съобщавам, че днес тя беше арестувана и е под стража на ICE - /Американската имиграционна и митническа служба/“, заяви Рубио, твърдейки, че Морера представлява заплаха за националната сигурност на САЩ.

На 7 май Вашингтон наложи санкции срещу конгломерата GAESA, който според правителството на САЩ контролира приблизително 40% от кубинската икономика, както и срещу ръководителя на организацията Аня Гилермина Ластрес Морера и срещу съвместното предприятие MOA Nickel S.A. (MNSA), което добива никел в островната държава. Последното е създадено от канадската компания Sherritt International и кубинската компания La Compania General de Niquel.

Тези ограничения бяха наложени въз основа на изпълнителна заповед, която рязко затяга режима на едностранни санкции срещу Куба, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп на 1 май. Заповедта се опитва да придаде на ограничителните мерки на САЩ срещу Куба екстериториален характер. В документа се посочва, че ограниченията могат да засегнат и трети страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уфффф

    5 2 Отговор
    Фашисти сър

    04:53 22.05.2026

  • 2 оня с коня

    1 9 Отговор
    Америка дава ясен Знак на Запада че е крайно време да се възприемат Руските Прийоми на Твърдо Управление за да се пресече комунистическата Хибридна война осъществявана от Русия и Сателитите й,възползващи се ловко и безпардонно от Западната демокрация.Междувременно много отдавна се изказват Призиви че е Време Западни Общества да се откажат от Част от Демократичните си Закони в името на Националната си Сигурност и Обществен мир,но явно сега чак тази необходимост се осъзнава.Колкото до България и чуващите се спонтанни Изцепки от сорта "Време е за Възраждане" - Да,време е за КАТЕГОРИЧНА забрана на всякакви про-Руски партииработещи Усърдно в полза на Вражеска русия!

    Коментиран от #3

    05:00 22.05.2026

  • 3 веселяк

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Яаа, новия Кисинджър! Родата ти наясно ли е с твоите ментални проблеми?

    06:13 22.05.2026

  • 4 Кубинските

    1 2 Отговор
    номенклатучици и те бягат са живеят в гнилия Запад. Защо живее във Флорида тази аристократка а не в Русия, примерно?

    Коментиран от #5

    06:39 22.05.2026

  • 5 веселяк

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кубинските":

    Живее във Флорида защото в РФ ще и е студено. Пък и там са от едно котило-"Маями е 42-рият най-населен град в САЩ и вторият най-населен във Флорида. Към 2010 г. 58,1% от жителите на града са родени в чужбина, от които 95,4% са родени в Латинска Америка".

    06:44 22.05.2026

  • 6 АКО ГИ НЯМА ЛАТИНОСИТЕ В УСА

    2 0 Отговор
    СЪЩАТА Е ФАЛИРАЛА.ЧИСТОТА, СЕЛ. СТОПАНСТВО,ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРОМИШЛЕНОСТ ДОРИ ПЕРСОНАЛА ПО ЛЕТИЩАТА Е ЛАТИНОС.

    07:04 22.05.2026