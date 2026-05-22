Берое се сбогува с елита: Тежко поражение във Враца изпрати заралии във Втора лига

Стадион „Христо Ботев“ във Враца стана арена на истинска футболна драма, след като Берое допусна болезнено поражение с 0:3 от местния Ботев в последния, 37-и кръг на Първа лига. Този резултат окончателно изпрати старозагорския тим във Втора лига – нещо, което не се бе случвало от сезон 2008/09 насам.

Още в 25-ата минута домакините дадоха тон на срещата – Мартин Петков изведе Мичи Нтело, който с изключително хладнокръвен прехвърлящ удар преодоля Марин Орлинов и откри резултата.

След почивката, в 48-ата минута, Петков отново бе в центъра на събитията, този път реализирайки сам след отлична комбинация с Радослав Цонев.

В добавеното време Касим Хаджи сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:0 и окончателно затвърждавайки съдбата на Берое.

С този тежък неуспех Берое приключва сезона на 14-о място с едва 34 точки – резултат, който ги изпраща във втория ешелон на българския футбол. За последно „зелените“ бяха част от Втора лига преди повече от десетилетие, което прави изпадането още по-болезнено за феновете на тима.

За разлика от разочарованието в лагера на Берое, Ботев (Враца) може да се похвали с успешен завършек на кампанията, заемайки 9-ата позиция с 53 точки.