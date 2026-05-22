Берое се сбогува с елита: Тежко поражение във Враца изпрати заралии във Втора лига

22 Май, 2026 20:04 540 3

  • враца-
  • футбол-
  • берое-
  • ботев враца-
  • първа лига-
  • втора лига

Драматичен край на сезона за старозагорци

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стадион „Христо Ботев“ във Враца стана арена на истинска футболна драма, след като Берое допусна болезнено поражение с 0:3 от местния Ботев в последния, 37-и кръг на Първа лига. Този резултат окончателно изпрати старозагорския тим във Втора лига – нещо, което не се бе случвало от сезон 2008/09 насам.

Още в 25-ата минута домакините дадоха тон на срещата – Мартин Петков изведе Мичи Нтело, който с изключително хладнокръвен прехвърлящ удар преодоля Марин Орлинов и откри резултата.

След почивката, в 48-ата минута, Петков отново бе в центъра на събитията, този път реализирайки сам след отлична комбинация с Радослав Цонев.

В добавеното време Касим Хаджи сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:0 и окончателно затвърждавайки съдбата на Берое.

С този тежък неуспех Берое приключва сезона на 14-о място с едва 34 точки – резултат, който ги изпраща във втория ешелон на българския футбол. За последно „зелените“ бяха част от Втора лига преди повече от десетилетие, което прави изпадането още по-болезнено за феновете на тима.

За разлика от разочарованието в лагера на Берое, Ботев (Враца) може да се похвали с успешен завършек на кампанията, заемайки 9-ата позиция с 53 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    жалко заралии!! Берое е дал много на БГ футбола , но с чужденци не става..тва си е и глобален бг-проблем де!приемете го като оздравителен процес , пък..и като губиш , не знаеш кво печелиш! поздрави от Варна-ваш не фен , но сте симпатяги//26110 Бирената фабрика съм служил малко////няма да се давате

    Коментиран от #2

    20:25 22.05.2026

  • 2 Буревестников

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Жалко ! Но , според мен,"с чужденци не става" отдавна вече е клише.Преди 15-20 години-да.Сега? Я да видим "грандовете",, ако приложат това правило как ще изглеждат ? Още тук-там,много рядко се раждат деца таланти.Но не е като преди.Освен това талантите нямат никакъв шанс да са титуляри.И като ги награби и чалга-културата и кифлите и...до там.Жалко,но факт !Абе то,футболът да ни е кусура...

    20:34 22.05.2026

  • 3 Лош вариант

    0 0 Отговор
    Сега като почнат да играят само български футболисти ще изпаднат и от Б група а от там в зоните.
    Дано това не се случи!

    20:55 22.05.2026

