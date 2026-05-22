Берое се сбогува с елита: Тежко поражение във Враца изпрати заралии във Втора лига

Стадион „Христо Ботев“ във Враца стана арена на истинска футболна драма, след като Берое допусна болезнено поражение с 0:3 от местния Ботев в последния, 37-и кръг на Първа лига. Този резултат окончателно изпрати старозагорския тим във Втора лига – нещо, което не се бе случвало от сезон 2008/09 насам.
Още в 25-ата минута домакините дадоха тон на срещата – Мартин Петков изведе Мичи Нтело, който с изключително хладнокръвен прехвърлящ удар преодоля Марин Орлинов и откри резултата.
След почивката, в 48-ата минута, Петков отново бе в центъра на събитията, този път реализирайки сам след отлична комбинация с Радослав Цонев.
В добавеното време Касим Хаджи сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:0 и окончателно затвърждавайки съдбата на Берое.
С този тежък неуспех Берое приключва сезона на 14-о място с едва 34 точки – резултат, който ги изпраща във втория ешелон на българския футбол. За последно „зелените“ бяха част от Втора лига преди повече от десетилетие, което прави изпадането още по-болезнено за феновете на тима.
За разлика от разочарованието в лагера на Берое, Ботев (Враца) може да се похвали с успешен завършек на кампанията, заемайки 9-ата позиция с 53 точки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #2
20:25 22.05.2026
2 Буревестников
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Жалко ! Но , според мен,"с чужденци не става" отдавна вече е клише.Преди 15-20 години-да.Сега? Я да видим "грандовете",, ако приложат това правило как ще изглеждат ? Още тук-там,много рядко се раждат деца таланти.Но не е като преди.Освен това талантите нямат никакъв шанс да са титуляри.И като ги награби и чалга-културата и кифлите и...до там.Жалко,но факт !Абе то,футболът да ни е кусура...
20:34 22.05.2026
3 Лош вариант
Дано това не се случи!
20:55 22.05.2026