Байерн Мюнхен излиза на финала за Купата на Германия без Мануел Нойер

22 Май, 2026 18:41 627 0

Легендарният страж пропуска решаващия сблъсък със Щутгарт заради травма

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Байерн Мюнхен ще трябва да се справи без своя капитан и емблематичен вратар Мануел Нойер във финала за Купата на Германия. Опитният страж няма да застане под рамката на вратата срещу Щутгарт тази събота, след като получи мускулна травма в левия прасец по време на последния шампионатен двубой срещу Кьолн, завършил с убедителна победа 5:1 за баварците.

В отсъствието на Нойер, треньорският щаб на Байерн ще заложи на Йонас Урбих, който ще има възможността да се докаже в един от най-важните мачове за сезона. Решението е взето след консултация с медицинския екип, който препоръча на 40-годишния вратар да не рискува с участие, за да избегне евентуално усложняване на контузията.

Въпреки че възстановяването на Нойер върви по план, приоритет за него остава пълното излекуване и подготовката за предстоящото Световно първенство през 2026 година. След двугодишно отсъствие от националния отбор на Германия, легендарният вратар е решен да се завърне на голямата сцена и да бъде основна фигура за Бундестима по терените на Северна Америка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

