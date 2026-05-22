Септември София ще брани мястото си в Първа лига на бараж

Съдбата на Септември София в Първа лига ще се решава на бараж! В последния кръг от плейофите за оцеляване, столичният тим не успя да надделее над вече изпадналия Добруджа и двубоят на стадиона в квартал „Драгалевци“ завърши при резултат 1:1. Така Септември финишира на 13-о място с 36 точки и ще трябва да премине през допълнителен мач срещу втория от Втора лига, за да запази елитния си статут.

Срещата започна спокойно, но още в 8-ата минута гостите от Добрич създадоха първата опасност чрез Ди Матео Ловрич, който обаче прати топката над вратата. Малко по-късно Ивайло Михайлов също не успя да намери целта след добро подаване от Венцислав Керчев.

Домакините от Септември отговориха с остра атака в 18-ата минута – Аюб Абу стреля опасно след центриране на Николас Фонтейн и отклоняване от Бертран Фурие, но стражът на Добруджа Галин Григоров се намеси решително.

В 33-ата минута радостта бе за „септемврийци“ – Матео Стаматов изпълни пряк свободен удар, а Мартин Христов с глава откри резултата за 1:0.

Малко преди почивката домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка, но съдията отсъди нарушение в атака.

След почивката темпото се запази високо, а в 72-ата минута Добруджа стигна до изравнително попадение. Томаш Силва центрира прецизно отдясно, а Георги Трифонов надскочи защитата и с глава възстанови равенството – 1:1.

Септември хвърли всички сили в атака и в 80-ата минута получи шанс да поведе отново, след като съдията отсъди дузпа за спорно нарушение. Бертран Фурие застана зад топката, но Галин Григоров отново блесна и спаси удара. При добавката Йоан Бауренски не успя да намери очертанията на вратата.

В добавеното време страстите на терена се нажежиха до червено. След остър шпагат на Бубакар Хане, Себастиан Уейд реагира бурно, което доведе до масово спречкване между играчите. Реферът не се поколеба и показа директни червени картони на Вашко Оливейра и Галин Иванов.

Септември София ще трябва да премине през още едно изпитание – бараж срещу втория във Втора лига, за да си гарантира място сред най-добрите и през следващия сезон.