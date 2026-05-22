Горя комплексът на кметската фамилия на Благомир Коцев във Варна

Полицията във Варна разследва причините за среднощен пожар, избухнал в комплекс "Хоризонт", чиито собственици са семейството на кмета на града Благомир Коцев, съобщават от БНР.

Огънят е лумнал около 3:30 часа след полунощ, обхващайки две от шатрите в популярния обект. Органите на реда веднага са започнали работа по случая, като са иззети записите от охранителните камери в района, за да се установи точната хронология на събитията.

Кадрите от видеонаблюдението вече се анализират детайлно от разследващите. По първоначална информация на тях ясно се вижда сянка на човек, който напуска бързо местопрестъплението малко след избухването на пламъците. Предстои назначената експертиза да докаже категорично дали става въпрос за умишлен палеж.

Директорът на ОДМВР - Варна старши комисар Цветан Пировски потвърди сериозността, с която полицията подхожда към инцидента. "Разследването е на ранен етап, половината дирекция работи по случая", заяви категорично той.