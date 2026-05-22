Новини
България »
Варна »
Горя комплексът на кметската фамилия на Благомир Коцев във Варна

Горя комплексът на кметската фамилия на Благомир Коцев във Варна

22 Май, 2026 20:39 2 394 19

  • варна-
  • палеж-
  • заведение-
  • кмет-
  • благомир коцев-
  • комплекс хоризонт

Огънят е лумнал около 3:30 часа след полунощ

Горя комплексът на кметската фамилия на Благомир Коцев във Варна - 1
Снимка: Moreto.net
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна разследва причините за среднощен пожар, избухнал в комплекс "Хоризонт", чиито собственици са семейството на кмета на града Благомир Коцев, съобщават от БНР.

Огънят е лумнал около 3:30 часа след полунощ, обхващайки две от шатрите в популярния обект. Органите на реда веднага са започнали работа по случая, като са иззети записите от охранителните камери в района, за да се установи точната хронология на събитията.

Кадрите от видеонаблюдението вече се анализират детайлно от разследващите. По първоначална информация на тях ясно се вижда сянка на човек, който напуска бързо местопрестъплението малко след избухването на пламъците. Предстои назначената експертиза да докаже категорично дали става въпрос за умишлен палеж.

Директорът на ОДМВР - Варна старши комисар Цветан Пировски потвърди сериозността, с която полицията подхожда към инцидента. "Разследването е на ранен етап, половината дирекция работи по случая", заяви категорично той.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 10 Отговор
    Той е незаконен.Да изгори!

    Коментиран от #17

    20:40 22.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 5 Отговор
    Това е прокурорският син от Перник.Вече е заловен.

    20:42 22.05.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    36 8 Отговор
    Дя направим дарения на Благомир. Той е прекрасен човек и краде умерено.🦍🐖🐖🦍🥳🤣👍

    20:43 22.05.2026

  • 4 ШЕФА

    33 10 Отговор
    Браво,на клада трябва да изгорят и Ген.Гномов,Киро Тъпото,Ася,Денкова и тн.

    20:45 22.05.2026

  • 5 Бялджип

    38 9 Отговор
    Нищо чудно да е във връзка с украинските бандити, заграбили "Баба Алино" в комплекса "Ален мак", които кметът разследва. Укрите бавно и постепенно съсипват морската ни столица.

    20:45 22.05.2026

  • 6 как може

    27 12 Отговор
    да се случи това на едни толкова честни и трудолюбиви добри хора???

    20:46 22.05.2026

  • 7 Този път огъня е с морал

    37 5 Отговор
    И е изпепелил нещо на едни хора които са престъпно забогатели

    20:47 22.05.2026

  • 8 Хората в провинцията нищо не знаят за

    34 2 Отговор
    Варна, борческата престъпна групировка ТИМ, това е тумора на града, който чрез своите хора в общинския съвет и държавните институции постоянно саботират развитието на Варна

    Коментиран от #13

    20:51 22.05.2026

  • 9 Винкело

    25 2 Отговор
    "Половината дирекция работи по случая"? Абе, директоре, то е ясно че така става, ама що си го казвате, че им пълзите в краката и им се дупите? Другата половина попълва таблици, отчети и справки, и то излиза, че полиция във Варна на практика няма да има поне десет дена.

    20:52 22.05.2026

  • 10 Ами да, те

    23 2 Отговор
    Така правят кметските комплекси...

    20:59 22.05.2026

  • 11 Блажо хич не е корумпе

    23 5 Отговор
    Браво! Когато липсва справедливост, хората вземат правосъдието в свои ръце.

    Коментиран от #12

    20:59 22.05.2026

  • 12 Блажо хич не е корумпе

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Блажо хич не е корумпе":

    И изобщо не блажи от корупцията на общинско и на държавно ниво 😂😂

    21:02 22.05.2026

  • 13 Ако не са ТИМ

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хората в провинцията нищо не знаят за":

    Варна щеше да е пристанище на Шумен

    21:07 22.05.2026

  • 14 Порно

    14 2 Отговор
    Половината дирекция работи по случая? А защо не цялата, кмет е това, не е обикновен гражданин, та да кажеш - вълците го яли

    21:10 22.05.2026

  • 15 Дебело момченце

    10 5 Отговор
    Дали не наднича зад този палеж? Защото то надничаше зад предишните удари по Коцев! И зад Петрохан също!

    21:34 22.05.2026

  • 16 Анонимен

    8 2 Отговор
    Коцеви нали бяха взели много милиони от някаква банка и не ги върнали НИТО ги съдят нито нищо А онези дето и събраха 200 хиляди на тези милионери къде са а парите къде са 200 хиляди

    21:45 22.05.2026

  • 17 Аутсайдера софийски

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво ще ти е на теб....
    Нали нямаш заведение...

    21:49 22.05.2026

  • 18 Перо

    6 1 Отговор
    Както се казва, на всекиму своето!

    22:12 22.05.2026

  • 19 ФАКТИ

    3 1 Отговор
    КМЕТСКО ЧЕРВЕНО КРИМИНАЛНО СЕМЕЙСТВО ВОЮВА С МЕСТНАТА МАФИЯ И ГРАДЪ СТРАДА. ПРЕМИЕРА ДА ЗАПОВЯДА И ДА СЪДИЙСТВА.

    22:24 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове