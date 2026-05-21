Шефът на НАТО: Има много държави, които не харчат достатъчно, за да подкрепят Украйна

Множество страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за подкрепа на Украйна, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Франс прес. Той поиска дебат за евентуална минимална подкрепа от всяка страна, пише БТА.
Подкрепата "не се разпределя по равно в НАТО", отбелязва той. "Тя се концентрира върху ограничен брой страни, включително Швеция, която наистина надхвърля себе си по отношение на подкрепата за Украйна, както и други страни като Канада, Германия, Нидерландия, Дания и Норвегия, без да забравяме и няколко други", добави Рюте на съвместна пресконференция с шведския премиер Улф Кристершон след среща на външните министри на страните от НАТО.
"Но има и много, които не харчат достатъчно, за да подкрепят Украйна", подчерта генералният секретар.
Според сп. "Политико" генералният секретар на НАТО е призовал съюзниците да отделят 0,25% от БВП за помощ за Киев. Това предложение, което би могло да отключи десетки милиарди долари допълнителна помощ, среща силна съпротива от страна на някои големи държави-членки.
"Тъй като това предложение няма да получи единодушно одобрение, то няма да бъде прието", призна Рюте. "Но то поне даде начало на дебата между съюзниците: ако всички твърдим, че Украйна трябва да се увери, че остава в борбата колкото се може по-силна и да води тази борба до постигането на мир, тогава, разбира се, всички трябва да допринесем за това по равностоен начин, и този дебат вече е поне много актуален в рамките на НАТО, което е много положително", добави той.
Скандинавските и балтийските държави, както и Нидерландия и Полша, отделят по-голяма част от своя БВП за военна помощ за Киев в сравнение с много други съюзници, според данни на института в Кил.
Министрите на външните работи на НАТО се срещат днес в Хелсингбори, в южната част на Швеция, за да обсъдят подкрепата за Украйна и да подготвят следващата среща на върха на Алианса през юли в Турция.
"В Анкара трябва да покажем, че постигаме реален напредък, че спазваме ангажиментите си, което означава да произвеждаме повече, да укрепим веригите си за доставки и запасите си, да произвеждаме по-бързо и да се погрижим въоръжените ни сили да разполагат с всичко необходимо, за да възпират и да защитават", заяви Руте.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #8, #28
17:47 21.05.2026
2 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #7, #34, #68
17:47 21.05.2026
3 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #63
17:47 21.05.2026
4 ЗИЛ 117
Коментиран от #6
17:48 21.05.2026
5 авантгард
От какъв зор трябвало било да даваме пари за онези корумпета??
Айдеееее пътеките!
Коментиран от #19
17:50 21.05.2026
6 Хм Хм
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":Урки или Орки?
17:50 21.05.2026
7 Офффф
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":Тоя па артист фидел😂😂 в Куба има ли нафта да стане една демокрация🤣🤣
Коментиран от #18
17:51 21.05.2026
8 Бангаранга
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Колкото по-беден е езикът, толкова по-примитивно става мисленето. Когато универсална дума замества десетки изрази, човек губи способността да анализира и различава идеите. Размислите престават да бъдат многостранни и критични. Хората се превръщат в машини, способни само да реагират на най-простите сигнали, но неспособни да разберат напълно реалността.
Коментиран от #21
17:51 21.05.2026
9 Аве мишкари
Коментиран от #12
17:52 21.05.2026
10 нннн
17:53 21.05.2026
11 Раковски
Коментиран от #27
17:54 21.05.2026
12 авантгард
До коментар #9 от "Аве мишкари":Не си ефективен.
Що трепане, като далеч по-полезно е да се впрегнат в работа.
Коментиран от #23
17:54 21.05.2026
13 Някой
17:55 21.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:55 21.05.2026
15 Това е лудост
Коментиран от #30
17:55 21.05.2026
16 665
17:55 21.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Т Живков
До коментар #7 от "Офффф":Докато още има живи комунисти така ще е!
Коментиран от #41
17:55 21.05.2026
19 Вярно е
До коментар #5 от "авантгард":Укра е загубена кауза.
17:56 21.05.2026
20 Бялджип
17:56 21.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хахахахха
До коментар #12 от "авантгард":да ве,пробвай се да накараш тази и3мет да работи
17:57 21.05.2026
24 аz СВО Победа 81
17:57 21.05.2026
25 Пич
17:58 21.05.2026
26 Перо
17:58 21.05.2026
27 Механик
До коментар #11 от "Раковски":Благи вести.
17:58 21.05.2026
28 Българин
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":...последни идват групите за демонтаж на тоалетни чинии и мивки...и хайде с колети към матушката! Нищо, че тоалетните им са всъщност гнили барачки насред двора!
Коментиран от #52
17:58 21.05.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защото укр...чета бият БЪЛГАРСКИ деца във Варна ли❓
Защото укр...и се гърмяха и раниха БЪЛГАРКА на центъра на Варна ли ❓
Защото укр...ка намушка с нож БЪЛГАРИ пред магазин във Варна ли❓
ЗАЩО🤔❓❗
17:58 21.05.2026
30 665
До коментар #15 от "Това е лудост":0.25 означава ние примерно да кихнем към 300 милиона ахахаха
17:58 21.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 за всички постадали от режима
До коментар #22 от "анатееееееемааа ес":Така се бяга от триенето чрез изкуствен интелект моля и други да знаят и посланието да не се губи.Умишлените правописни грешки ги пропуска.
17:59 21.05.2026
33 Гай Турий
18:00 21.05.2026
34 Демокрацията
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":Ама куба на второ място в света по никел🤣🤣
18:00 21.05.2026
35 Лопата Орешник
18:00 21.05.2026
36 Отпадъци
Коментиран от #40
18:00 21.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Шефът на АТО
18:03 21.05.2026
39 Фейк - либераст
Марк Рюте
18:04 21.05.2026
40 665
До коментар #36 от "Отпадъци":Защото ни пази от путин да не не завземе ахаха
Защо това взимаме 300млн заем от клепоухите и ги даваме на техния човек в Украйна. Не е ли яко а ахахах
18:04 21.05.2026
41 Реплика
До коментар #18 от "Т Живков":Това с липсата на нафта обаче не е дело на "комунистите", а на капиталистите, ако не си разбрал.
18:08 21.05.2026
42 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #48, #58
18:08 21.05.2026
43 долу сащ
18:09 21.05.2026
44 Отец Христофор Събев
18:11 21.05.2026
45 Хм...
18:13 21.05.2026
46 Нещастник
18:14 21.05.2026
47 Как
18:14 21.05.2026
48 Стол Тембер
До коментар #42 от "стоян георгиев- стъки":Парите за Украйна са за крадене. Затова нрьбат много - схемата е изпитана и работи чудесно вече 10 години, като откраднатато надхвърли 100 000 000 000 евро.
Честито на Зеленски, той взе голямота награда с добрата си актьорска игра. Сценарият беше смотан, но НАТО толкова си може. Да не забравяме, че НАТО влезе в България и ще си остане тук докато имаме останало нещо за крадене.
Коментиран от #67
18:15 21.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Митето
Нали за това е тая война - украинските фашисти преди войната започнаха да избиват мирните си свои граждани
18:16 21.05.2026
51 Сатана Z
18:16 21.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Софиянец
18:17 21.05.2026
54 Империята на злото и лъжата
👆😆Всичко това е хубаво разбира се, с изключение на това, че „известният европейски политик“, живеещ в Нурмиярви, всъщност се оказа 32-годишен албански водопроводчик, дошъл във Финландия от Италия, за да работи.
Коментиран от #56, #57
18:18 21.05.2026
55 Стойко
18:18 21.05.2026
56 А МОЧАТА?
До коментар #54 от "Империята на злото и лъжата":Възстановиха ли МОЧАТА?А?
18:23 21.05.2026
57 Ьххггг
До коментар #54 от "Империята на злото и лъжата":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.
18:24 21.05.2026
58 От редакцията
До коментар #42 от "стоян георгиев- стъки":Попитай арменският поп.
18:26 21.05.2026
59 Ами не щем бе цървул съдран. Къв ни е
18:26 21.05.2026
60 Холандския педал да не дава акъли,
18:27 21.05.2026
61 наблюдател
18:27 21.05.2026
62 Варненец
18:30 21.05.2026
63 Ха-ха
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #65, #70
18:31 21.05.2026
64 прав е пюте
за братята си бандери
18:32 21.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Тома
Коментиран от #69
18:33 21.05.2026
67 Оруел 1984
До коментар #48 от "Стол Тембер":Чакаме следващия епизод, тия вече не са интересни.
18:33 21.05.2026
68 Ха-ха
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
18:34 21.05.2026
69 ....
До коментар #66 от "Тома":Що бе,външните същата работа вършат.
18:35 21.05.2026
70 Цеко
До коментар #63 от "Ха-ха":В действителност много руска смрадт измре.Много нещо.И още ще измре.
Коментиран от #75
18:35 21.05.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ами
Който желае да помага на окраина нека да го прави
по начин който смята за добре. Нямам нищо против.
Но да задължиш някой да го прави против волята му,
мисля че е неморално и недемократично.
18:36 21.05.2026
73 МРЪСНА. ФАШИСТКА СГАН
18:37 21.05.2026
74 Пико4,
До коментар #65 от "Да глупав":Колко грама сиво вещество имаш?2 или 3?
Коментиран от #80
18:37 21.05.2026
75 А ти
До коментар #70 от "Цеко":кога?
18:40 21.05.2026
76 Кико
18:43 21.05.2026
77 Любо
Коментиран от #79, #83
18:43 21.05.2026
78 Горски
Не защото мразят Русия, а защото по време на война се правят най-лесно
много, ама много пари от хората, които са позиционирани на подходящи постове. Хора, които изобщо не ги бърка, че в големите градове на България ще летят
руски ракети и дронове, те ще си стоят в бомбо-убежищата, военната индустрия
ще върви на макс, те ще направят милиардите, а след това ще се изсулят
на някое спокойно място в света и ще си гледат кефа до края на живота.
18:46 21.05.2026
79 Ол1гофрен,
До коментар #77 от "Любо":Какво общо има руската кочина с цивилизованият свят?
18:48 21.05.2026
80 Ако имаше
До коментар #74 от "Пико4,":нямаше да си глупака да троли бе глупав. Вий там глупав като всеки ден и показвай тъпотата. 😄
Коментиран от #85
18:48 21.05.2026
81 Някой
18:50 21.05.2026
82 Бай Хасан
18:50 21.05.2026
83 Геро
До коментар #77 от "Любо":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
Коментиран от #84
18:51 21.05.2026
84 Затова трябваше да мълчиш глупав
До коментар #83 от "Геро":Дай сега под другият ник. Глупака ден и нощ вие и показва фашизма залял запада колко е отчаян да опре до първият глупак.
18:54 21.05.2026
85 Верно ли бе
До коментар #80 от "Ако имаше":Пико4?
18:54 21.05.2026
86 Анонимен
18:54 21.05.2026