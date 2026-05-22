Ашраф Хакими пред съда: Звездата на ПСЖ отрича обвиненията в изнасилване

22 Май, 2026 19:05 551 0

Мароканският национал се бори за своята невинност пред Апелативния съд във Версай

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Известният защитник на ПСЖ и националния отбор на Мароко, Ашраф Хакими, се яви в петък пред Апелативния съд във Версай, където пледира невинен по тежко обвинение в изнасилване. Случаят, който разтърси спортната общественост, се отнася до инцидент от февруари 2023 година.

Историята започва, когато 24-годишна жена се обръща към полицията във Вал-де-Марн, твърдейки, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на футболиста. По думите ѝ, тя се е запознала с Хакими чрез социалната мрежа Instagram, след което е посетила дома му с шофьор, осигурен от самия него. Жената твърди, че е била целуната, опипвана и изнасилена против волята си, а след инцидента нейна приятелка я е прибрала.

Адвокатът на Ашраф Хакими, Фани Колен, отказа да коментира случая пред медиите. В предишни изявления тя подчерта, че обвиненията се основават единствено на твърденията на жената, без да има други доказателства. Хакими, който се присъедини към ПСЖ през 2021 година от Интер Милано и е втори капитан на отбора, категорично отрича всички обвинения.

Съдебното заседание във Версай е ключово за бъдещето на мароканския национал. Ако съдът отхвърли молбата му за оневиняване и потвърди обвиненията, Хакими ще бъде изправен пред съд в От-де-Сен.


