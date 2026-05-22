Олимпиакос и Везенков са на финал в Евролигата след категоричен успех над Фенербахче

22 Май, 2026 20:44 753 0

Светкавичен старт и желязна защита: Ключът към успеха

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков, си осигури място на финала в Евролигата. Гръцкият гранд демонстрира класа и характер, като надигра убедително действащия шампион Фенербахче с резултат 79:61 и така се завърна сред най-добрите на Стария континент.

Още със сирената за начало Олимпиакос наложи волята си на паркета. Домакините изригнаха с безапелационна серия от 12:0, оставяйки турския тим без отговор цели седем минути. Защитата на червено-белите бе непробиваема, а Фенербахче трудно намираше път към коша. Въпреки опитите на гостите да намалят разликата, Олимпиакос контролираше темпото и поддържаше двуцифрена преднина през по-голямата част от първото полувреме.

Александър Везенков, избран за "Най-полезен играч" на редовния сезон, отново доказа класата си. Българинът завърши срещата с 16 точки, 5 борби и 1 асистенция, като бе сред двигателите на успеха. Тайлър Дорси също впечатли с бързи атаки и реализира 15 точки, а най-резултатен за Олимпиакос стана Алек Питърс със 17 точки. За Фенербахче Тарик Биберович и Тейлън Хортън-Тъкър се отличиха съответно със 17 и 16 точки, но усилията им не бяха достатъчни.

След този полуфинал Олимпиакос ще се изправи в неделя срещу победителя от испанския сблъсък между Валенсия и Реал Мадрид. Това ще бъде десетото участие на гръцкия тим във финал на Евролигата и първо след драмата през 2023 година, когато отстъпи именно на Реал Мадрид.


