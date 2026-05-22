Юлия Стаматова се препъна в швейцарка на четвъртфиналите в Сърбия

22 Май, 2026 21:11 447 0

Българката загуби от Мари Метро

Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка загуби от поставената под №5 в схемата Мари Метро (Швейцария) с 2:6, 3:6. Срещата продължи 78 минути.


Стаматова изостана с 0:5 в началота на срещата, успя да върне два гейма, но отстъпи с 2:6. Във втората част, след равенство 2:2, швейцарката спечели три поредни гейма. Българката реализира брейк и намали до 3:5, но Метро на свой ред отговори с пробив и затвори срещата в своя полза.


Така Юлия Стаматова пропусна да се класира за първи полуфинал на сингъл през сезона във веригата на Международната федерация ITF.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

