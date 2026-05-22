Юлия Стаматова се препъна в швейцарка на четвъртфиналите в Сърбия

Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка загуби от поставената под №5 в схемата Мари Метро (Швейцария) с 2:6, 3:6. Срещата продължи 78 минути.



Стаматова изостана с 0:5 в началота на срещата, успя да върне два гейма, но отстъпи с 2:6. Във втората част, след равенство 2:2, швейцарката спечели три поредни гейма. Българката реализира брейк и намали до 3:5, но Метро на свой ред отговори с пробив и затвори срещата в своя полза.



Така Юлия Стаматова пропусна да се класира за първи полуфинал на сингъл през сезона във веригата на Международната федерация ITF.