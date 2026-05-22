АПС: Фалшифицираха подписа на Ахмед Доган за "ТЕЦ Варна"

Подписът на почетния председател на ДПС Ахмед Доган е бил фалшифициран с цел незаконно отнемане на негови имоти, доходи и мажоритарни дялове в търговски дружества. Това съобщават от пресцентъра на "Алианс за права и свободи" (АПС) чрез официално писмо до медиите, подготвено от адвокат Веска Волева.
Според изпратения сигнал, схемата е започнала с подаване на невярно заявление до Агенцията по вписванията. Документът е целял прехвърляне на дяловете на Доган от фирма "Сигда" ООД – дружество, което е собственик на други фирми, притежаващи активите му. Въз основа на тези действия почетният председател е отстранен и от борда на директорите на "ТЕЦ Варна" ЕАД.
"От службата по вписване са се усъмнили в подписа и са дали указание за поправка, тъй като и нотариалната заверка не съответства на подадения документ", посочва адвокат Волева в писмото си.
В позицията на АПС се твърди, че при последвалите опити за вписване са фалшифицирани както самият подпис, така и нотариалната заверка, които са поставени върху отделен лист, а не върху същинския договор за прехвърляне на дялове. Към документацията е приложена и декларация от Данаил Папазов по Закона за търговския регистър.
От "Алианс за права и свободи" информират, че са възложили независима графологична експертиза, която е дала категорично заключение, че подписите не са автентични.
Адвокат Волева припомня събитията от 12 април 2025 година, когато Ахмед Доган беше изведен от имотите си. Според нея държавните органи са действали с необичайна бързина при издаването на разрешителни за събаряне на двете сгради в столичния квартал "Бояна".
"Освен това при баталиите в Бояна държавата изпрати около 350 полицаи, за да осигуряват именно тези незаконни действия. И никой от властимащите не направи никакъв опит да провери и проучи основанията за тези действия", подчертава юристът.
Подадена е официална жалба до прокуратурата и молба до съда. От защитата на Ахмед Доган предупреждават, че ако казусът не бъде разрешен по законов път в България, ще бъдат сезирани европейските институции.
Източник: www.dunavmost.com
15 Оня с коня
До коментар #12 от "ПРОМЯНА":Това е велико. Над 17 минути видео с потресаващи кадри. Благодарим "ПРОМЯНА"
21:45 22.05.2026
18 Лелеееее
До коментар #12 от "ПРОМЯНА":Този кара по скъп джип Рейндж Ровер от слави трифонов - зулуса. На барека е най дългата база модел на 4 години а на зулуса е на 7 години. Че и шофьор има барека който го чака докато онзи яде и пие. Май вярно се оказа че е гепил 30 милиона от КТБ и 5 милиона евро от ЕП.
21:51 22.05.2026
20 Идиот
До коментар #12 от "ПРОМЯНА":"...ейгу дей бъреченциту...
Как да не му вярваш?!
И през цялото време се омлясква и цъка
Тежка селяндурщина!
Барека не е свят,тоя тоже!
22:04 22.05.2026
22 Що му завиждате
До коментар #12 от "ПРОМЯНА":На баречето за колите и имотите? Джипа му гледах в мобиле е около 100-114 хиляди евро а има политици с ферарита и мазерати с по 1 -2 милиона евро
22:17 22.05.2026
