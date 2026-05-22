АПС: Фалшифицираха подписа на Ахмед Доган за "ТЕЦ Варна"

22 Май, 2026 21:07 2 312 24

Подадена е официална жалба до прокуратурата и молба до съда

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подписът на почетния председател на ДПС Ахмед Доган е бил фалшифициран с цел незаконно отнемане на негови имоти, доходи и мажоритарни дялове в търговски дружества. Това съобщават от пресцентъра на "Алианс за права и свободи" (АПС) чрез официално писмо до медиите, подготвено от адвокат Веска Волева.

Според изпратения сигнал, схемата е започнала с подаване на невярно заявление до Агенцията по вписванията. Документът е целял прехвърляне на дяловете на Доган от фирма "Сигда" ООД – дружество, което е собственик на други фирми, притежаващи активите му. Въз основа на тези действия почетният председател е отстранен и от борда на директорите на "ТЕЦ Варна" ЕАД.

"От службата по вписване са се усъмнили в подписа и са дали указание за поправка, тъй като и нотариалната заверка не съответства на подадения документ", посочва адвокат Волева в писмото си.

В позицията на АПС се твърди, че при последвалите опити за вписване са фалшифицирани както самият подпис, така и нотариалната заверка, които са поставени върху отделен лист, а не върху същинския договор за прехвърляне на дялове. Към документацията е приложена и декларация от Данаил Папазов по Закона за търговския регистър.

От "Алианс за права и свободи" информират, че са възложили независима графологична експертиза, която е дала категорично заключение, че подписите не са автентични.

Адвокат Волева припомня събитията от 12 април 2025 година, когато Ахмед Доган беше изведен от имотите си. Според нея държавните органи са действали с необичайна бързина при издаването на разрешителни за събаряне на двете сгради в столичния квартал "Бояна".

"Освен това при баталиите в Бояна държавата изпрати около 350 полицаи, за да осигуряват именно тези незаконни действия. И никой от властимащите не направи никакъв опит да провери и проучи основанията за тези действия", подчертава юристът.

Подадена е официална жалба до прокуратурата и молба до съда. От защитата на Ахмед Доган предупреждават, че ако казусът не бъде разрешен по законов път в България, ще бъдат сезирани европейските институции.

Източник: www.dunavmost.com


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пара5ка от парапета

    10 9 Отговор
    Голяма работа. За подобно деяние не се лежи в пандиза.

    21:09 22.05.2026

  • 2 Ахмед Доган ОРИГИНАЛА

    20 4 Отговор
    ама голям мошеник съм

    21:18 22.05.2026

  • 3 Най-големият

    32 3 Отговор
    Дерибей, дето се хвалеше, че той разпределял порциите в държавата, сега се жалва като ученичка!!! Изведнъж му се дощя всичко да стане законно!

    21:19 22.05.2026

  • 4 Яшар

    25 2 Отговор
    И да са го фалшифицирали добре са направили.този ТЕЦ Варна е купен с пари от корупция и кражби. Другите също са за затора с Доган и Ено нагледахме се на дерибействане 36 г

    21:21 22.05.2026

  • 5 Той пък

    22 2 Отговор
    Доган тия имоти ги е "законно" придобил. С "истинския" си подпис...

    21:22 22.05.2026

  • 6 Дръндарския

    17 2 Отговор
    Цака ме момчето, цака ме... Сега трябва по съдилища да се влача... като последния цървул...

    21:23 22.05.2026

  • 7 Ха,ха

    14 1 Отговор
    Обръчи от фирми

    21:23 22.05.2026

  • 8 Муткурова , Пазарджик

    8 1 Отговор
    Този Ахмед е чен.гне а онова едно прс е пмчор кат мен

    21:23 22.05.2026

  • 9 Иван

    7 2 Отговор
    Е , все пак абсолютно всичко материално му е било подарък от нашите данъци. Докато народа тънеше в мизерия тоя не си знаеше парите

    21:30 22.05.2026

  • 10 Асеновград

    5 5 Отговор
    Супер. Хак да му е. Малко ли хора са измамили и те. А сега да види колко е хубаво. Сега да си стой кротко и да търпи.

    21:31 22.05.2026

  • 11 Догане

    6 1 Отговор
    Догане хубаво ти беше когато ние се жалвахме като симпатизанти и не ни обръщаше внимание дори и ни се подиграваше сега ще изпиташ всичките негативи на гърба по судилища и адвокатури всичко се връща .

    21:34 22.05.2026

  • 12 ПРОМЯНА

    4 2 Отговор
    Журналиста на ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ снощи го разкри. Разкри водача на АПС на Доган във Враца на предишните избори! Десетки хиляди са гледали разкритията ,вижте ги и вие

    Коментиран от #15, #18, #20, #22

    21:38 22.05.2026

  • 13 Само така!

    4 0 Отговор
    Следваща спирка - просешка тояга! Мога да му уредя място на площад “Славейков” - да му се радват повече хора!

    21:40 22.05.2026

  • 14 Без име

    2 2 Отговор
    Деляне, Деляне, не биваше да си толкова милостив към тоя дръндарски оръфляк.

    21:40 22.05.2026

  • 15 Оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПРОМЯНА":

    Това е велико. Над 17 минути видео с потресаващи кадри. Благодарим "ПРОМЯНА"

    21:45 22.05.2026

  • 16 Вихрогон

    1 1 Отговор
    Кой подари ТЕЦ Варна на Сокола?Там е ключа за топлата вода!

    21:49 22.05.2026

  • 17 Голем смех

    3 0 Отговор
    Поне родната му къща в село Дръндар, дали му оставиха? Ей, на улицата ще оставят тоя сиромах. Хаха.

    21:50 22.05.2026

  • 18 Лелеееее

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПРОМЯНА":

    Този кара по скъп джип Рейндж Ровер от слави трифонов - зулуса. На барека е най дългата база модел на 4 години а на зулуса е на 7 години. Че и шофьор има барека който го чака докато онзи яде и пие. Май вярно се оказа че е гепил 30 милиона от КТБ и 5 милиона евро от ЕП.

    21:51 22.05.2026

  • 19 Нострадамус

    1 2 Отговор
    Че тоя оръпляк може ли да се подписва?

    21:55 22.05.2026

  • 20 Идиот

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПРОМЯНА":

    "...ейгу дей бъреченциту...
    Как да не му вярваш?!
    И през цялото време се омлясква и цъка
    Тежка селяндурщина!
    Барека не е свят,тоя тоже!

    22:04 22.05.2026

  • 21 димитака димитаков

    2 0 Отговор
    Може да се връща в Дръндар и да отвори оремак.

    22:10 22.05.2026

  • 22 Що му завиждате

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПРОМЯНА":

    На баречето за колите и имотите? Джипа му гледах в мобиле е около 100-114 хиляди евро а има политици с ферарита и мазерати с по 1 -2 милиона евро

    22:17 22.05.2026

  • 23 Амчи тъй де, нали

    1 0 Отговор
    досега е зобил от хранилката, нормално е като изпадне от властта други кръгове да му експроприират имотчетата и бизнеса... иначе как ще се издържа тази крадлива пасмина, която ни управлява?

    22:38 22.05.2026

  • 24 Хитро

    0 0 Отговор
    Иска да си захапе кокала,дето му го отнеха лошите.

    22:53 22.05.2026

