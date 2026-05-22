"Възраждане": Самолетите на САЩ да си тръгнат от летище София

Напрежение по темата с американските самолети-цистерни на Летище София предизвика парламентарен сблъсък между представители на „Възраждане“ и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Поводът – изтичащият на 31 май срок за престой на американските военни машини и въпросът дали Министерството на отбраната ще разреши удължаването му.

По време на парламентарния контрол народните представители Ангел Георгиев и Георги Георгиев поставиха въпроса дали България не е била въвлечена косвено в операции в Близкия изток и дали присъствието на самолетите не създава риск за националната сигурност.

В поставения въпрос се посочва, че на 19 февруари на летището в София са кацнали американски самолети-цистерни, след като два дни по-рано тогавашният служебен министър на отбраната е разрешил престоя им. Пред обществото първоначално е било обяснено, че машините участват в учения на НАТО и нямат отношение към конфликта между САЩ и Израел срещу Иран.

„На цялото българско общество беше обяснено, че тези самолети участват в учения на НАТО и в никакъв случай няма да подпомагат американските и израелските въздушни удари срещу Иран“, заяви Георги Георгиев от парламентарната трибуна при поставянето на въпроса към министъра.

Впоследствие тази версия е била опровергана от публична благодарност, изказана от Марко Рубио - външният министър на САЩ, че американските самолети са участвали в операции по презареждане на бойни машини, нанасящи удари срещу Иран.

Георгиев припомни и изпратената на 18 март официална нота от Иран до България с призив страната ни да не подпомага действия на САЩ, като предупреди, че подобно участие може да превърне България в потенциална мишена.

„Всички ние автоматично сме станали мишена. Българските граждани са силно притеснени.“, заяви още народният представител.

По време на изказването си той настоя министърът ясно да каже дали Министерството на отбраната ще откаже евентуално искане за удължаване на престоя на самолетите след 31 май.

„Българското общество не желае тези самолети там, защото се превръщаме в мишена.“, каза Георгиев и поиска „ясен отговор от трибуната“.

В отговор министърът на отбраната заяви, че към момента все още няма постъпила официална нота за удължаване на престоя, но такава се очаква „днес или във вторник“.

По думите му, при евентуално постъпване на подобно искане ще бъде извършен „задълбочен и всеобхватен анализ“ на рисковете и заплахите, включително с участието на военното разузнаване. Той обясни, че всяко решение ще бъде съобразено със Закона за пребиваването и преминаването на съюзнически и чужди въоръжени сили на територията на България. Стоянов допълни още, че окончателното решение ще зависи от съдържанието на евентуалната нота и може да бъде взето както от Министерството на отбраната, така и от Министерския съвет или Народното събрание.

Темата предизвика реакции в пленарната зала, след като от „Възраждане“ припомниха, че обществото е било подведено за реалната роля на американските самолети у нас. Тема, по която продължава да има силна обществена реакция, продиктувана от нежелание на българските граждани самолетите да стоят на гражданските ни летища, превръщайки ни в мишена на чужда война.