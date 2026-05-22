"Възраждане": Самолетите на САЩ да си тръгнат от летище София

Напрежение по темата с американските самолети-цистерни на Летище София предизвика парламентарен сблъсък между представители на „Възраждане“ и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Поводът – изтичащият на 31 май срок за престой на американските военни машини и въпросът дали Министерството на отбраната ще разреши удължаването му.
По време на парламентарния контрол народните представители Ангел Георгиев и Георги Георгиев поставиха въпроса дали България не е била въвлечена косвено в операции в Близкия изток и дали присъствието на самолетите не създава риск за националната сигурност.
В поставения въпрос се посочва, че на 19 февруари на летището в София са кацнали американски самолети-цистерни, след като два дни по-рано тогавашният служебен министър на отбраната е разрешил престоя им. Пред обществото първоначално е било обяснено, че машините участват в учения на НАТО и нямат отношение към конфликта между САЩ и Израел срещу Иран.
„На цялото българско общество беше обяснено, че тези самолети участват в учения на НАТО и в никакъв случай няма да подпомагат американските и израелските въздушни удари срещу Иран“, заяви Георги Георгиев от парламентарната трибуна при поставянето на въпроса към министъра.
Впоследствие тази версия е била опровергана от публична благодарност, изказана от Марко Рубио - външният министър на САЩ, че американските самолети са участвали в операции по презареждане на бойни машини, нанасящи удари срещу Иран.
Георгиев припомни и изпратената на 18 март официална нота от Иран до България с призив страната ни да не подпомага действия на САЩ, като предупреди, че подобно участие може да превърне България в потенциална мишена.
„Всички ние автоматично сме станали мишена. Българските граждани са силно притеснени.“, заяви още народният представител.
По време на изказването си той настоя министърът ясно да каже дали Министерството на отбраната ще откаже евентуално искане за удължаване на престоя на самолетите след 31 май.
„Българското общество не желае тези самолети там, защото се превръщаме в мишена.“, каза Георгиев и поиска „ясен отговор от трибуната“.
В отговор министърът на отбраната заяви, че към момента все още няма постъпила официална нота за удължаване на престоя, но такава се очаква „днес или във вторник“.
По думите му, при евентуално постъпване на подобно искане ще бъде извършен „задълбочен и всеобхватен анализ“ на рисковете и заплахите, включително с участието на военното разузнаване. Той обясни, че всяко решение ще бъде съобразено със Закона за пребиваването и преминаването на съюзнически и чужди въоръжени сили на територията на България. Стоянов допълни още, че окончателното решение ще зависи от съдържанието на евентуалната нота и може да бъде взето както от Министерството на отбраната, така и от Министерския съвет или Народното събрание.
Темата предизвика реакции в пленарната зала, след като от „Възраждане“ припомниха, че обществото е било подведено за реалната роля на американските самолети у нас. Тема, по която продължава да има силна обществена реакция, продиктувана от нежелание на българските граждани самолетите да стоят на гражданските ни летища, превръщайки ни в мишена на чужда война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8
21:29 22.05.2026
2 Пепи Волгата
21:30 22.05.2026
3 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
Или най вече за Ромското Обществото.
Да не говори от Името на
Българското общество
Жалкия Копанар.
Коментиран от #37
21:30 22.05.2026
4 Боко праните гащи
Коментиран от #30
21:31 22.05.2026
5 Гост№4442
21:32 22.05.2026
6 Марешки
21:32 22.05.2026
7 Красимир Петров
Коментиран от #26
21:33 22.05.2026
8 Мнение
До коментар #1 от "Българин":Къв българин ти ти бе, щом се кефиш когато чужда държава ти е окупирала грагданското летище и води война с друга държава от него??????
Крайно време е да ви пуснат по телевизията, чрез списъци и имена, които да съдържат информация, колко точто взема всеки от вас към нпо-тата на шорош и към посолствата!!!
21:34 22.05.2026
9 .....
Коментиран от #14
21:34 22.05.2026
10 Иван Попов
21:34 22.05.2026
11 Ненужни смешници
Коментиран от #23, #29
21:35 22.05.2026
12 Ахааа
21:36 22.05.2026
13 Белене
21:37 22.05.2026
14 Мнение
До коментар #9 от ".....":А ти къв си да даваш наклон на народа си???
Коментиран от #17
21:37 22.05.2026
15 Емигрант
Коментиран от #18, #24
21:37 22.05.2026
16 Сега ще си проличи кой кой е
Коментиран от #22
21:38 22.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Голем смех
Коментиран от #27
21:42 22.05.2026
20 нннн
Пременил се Илия...
21:42 22.05.2026
21 Милен
21:42 22.05.2026
22 Ха,ха
До коментар #16 от "Сега ще си проличи кой кой е":Ааа, ти искаш при ким ченг кюнг, се не мога му науча името.
Коментиран от #51
21:43 22.05.2026
23 Прав сте
До коментар #11 от "Ненужни смешници":4,125%. Влязоха на късмет а на следващите при чалга месията слави зулуса от село Учиндол (Плевенско)
21:43 22.05.2026
24 Мнение
До коментар #15 от "Емигрант":Умственият бедняк вика, дръжте умствения бедняк!
Продажно човече (зависимо от чужди интереси и готово да продаде и родата си за съответните сребърници), ПО КОЙ ЛОГИЧЕСКИ ЗАКОН (ДЕТО ФУНКЦИОНИРАТЕ ВИЕ ПЕДОХАНЦИТЕ), КОГАТО ЧУЖДА ДЪРЖАВА ВОДИ ВОЙНА ОТ ТЕРИТОРИЯТА ТИ С ТРЕТА СТРАНА , ТОВА ТИ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТТА???
РЕДНО Е ВСИЧКИТЕ ШОРОШОВИ ГН .. ДИ В БЪЛГАРИЯ ДА ВИ ИЗЛОВЯТ МАСОВО И ДА ВИ ПРАТЯТ ПРИ ВАШИЯ ЛЮБИМЕЦ ЗЕЛЕНСКИ!!!
ТОГАВА ЩЕ ВИ ДОЙДЕ АКЪЛА У ПРОДАЖНИТЕ ГЛАВИЦИ!!!
21:44 22.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хихи
До коментар #7 от "Красимир Петров":При всички случаи не е българин.
И името му руско. Копейкин...
21:44 22.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Коце Еврото па ли ..друса... черешата?!?
Кога...12 те ЛЕПИЛАРА и надничари от МОЧАта, станаа.." Българското общество"?!?
АааааааХахахаха
А го...над русам на жен кати
21:45 22.05.2026
29 Ззз
До коментар #11 от "Ненужни смешници":Нали се сещаш, че при най-малкото клякане от страна на Радев, половината му гласове се връщат при Костадинов?
Коментиран от #33, #54
21:46 22.05.2026
30 Даа
До коментар #4 от "Боко праните гащи":Не наиграл се. На казачок.
21:46 22.05.2026
31 Гориил
Коментиран от #32, #36
21:48 22.05.2026
32 Лес
До коментар #31 от "Гориил":А стига глупости горянино.
Коментиран от #35
21:49 22.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Говорит Москва
Коментиран от #38
21:53 22.05.2026
35 Гориил
До коментар #32 от "Лес":Нервите на младите руски офицери са на ръба.
Коментиран от #41
21:54 22.05.2026
36 Беги леги
До коментар #31 от "Гориил":Лепилар!
Една Украйна без авиация опраска 437 монголски самальота и 374 вертушки!
Узкоглазите са Пи.. ДЕРИ,.. нъл една турска ханъма ги отнесе като на майтап!
Хихихихихи
Коментиран от #43
21:56 22.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 .....
До коментар #34 от "Говорит Москва":Заедно с мочата😂
21:57 22.05.2026
39 Мнение
До коментар #17 от ".....":През всичките тези години посолството, посолствата и нпо-тата (като тези на шорош), ви изсипаха стотици милиони сребърници (потвърдено официално от Джей Ди Ванс), за да лъжете, продавате и предавате своите (изпълнявайки чужди интереси), а вие ми говорите за Кремъл и за Путин???
Вече взе да ми писва от вас продалите се същества, и в момента в който Путин реши да денацифицира и България, може да взема да се присъединя към тази инициатива!!!
Напълно заслужавате народа български да ви дири под дърво и камък!!!
Коментиран от #46, #49
21:58 22.05.2026
40 инат
21:58 22.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ВРЪЩАЙ
Коментиран от #48
22:03 22.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Те тоа ...
Хихихихихи
Скимтеше като магистралка тоа пе.. дал
22:08 22.05.2026
45 Ужасно
22:08 22.05.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Доктора е в Рим
22:09 22.05.2026
48 таксиджия 🚖
До коментар #42 от "ВРЪЩАЙ":Бъркаш го с Ивелин. Той си купи последния модел Мерцедес Г класа за €100к със субсидията.
Коментиран от #56
22:10 22.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ракетите сме били дали на бандеровците
22:12 22.05.2026
51 Хахах
До коментар #22 от "Ха,ха":Вижда се нивото на общата ти култура
22:13 22.05.2026
52 Ха,ха
22:14 22.05.2026
53 копейкин
22:14 22.05.2026
54 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #29 от "Ззз":Вече не. Вярно е, че има много прости хора. Но и те вече осъзнават, че за нищо не става. Освен да си построи къща за сметка на нашите пари. Пътник е. Като Марешки, Бареков, Волен, Слави и всички други недоразумения
Коментиран от #60
22:14 22.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Дик диверсанта
Имат право само на посещение на концерт на Кобзон.
22:17 22.05.2026
58 Връщай
22:17 22.05.2026
59 ВРЪЩАЙ
22:18 22.05.2026
60 Дик диверсанта
До коментар #54 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Така, е а пепи волгата взема 20 000 евро месечно за сметка на дебилите.
Коментиран от #64
22:18 22.05.2026
61 Дзак
22:20 22.05.2026
62 Фори
Коментиран от #72
22:21 22.05.2026
63 костя копейкин
Коментиран от #68
22:22 22.05.2026
64 Мнение
До коментар #60 от "Дик диверсанта":Що, Кирчо, Кокорчо, Неински, Гюров и Мирчев (регулировчика), по-малко ли вземат???
Или опорката ти се състои от 2 думи и до там???
Една болна, продала се малцинствена част от нашият народ, сте тръгнали наклон да давате на някого, мислейки си, че не ви знаем?!
Само правилните хора трябва да дойдат на власт и всички ще сте ежедневни гости в телевизионните риалитита!
Ще ви показват като панаирджийски мечки, как продавате себе си, а след това и народа си!!!
22:26 22.05.2026
65 византийска скопейка
22:26 22.05.2026
66 КК е в Рим
Коментиран от #78, #80
22:27 22.05.2026
67 Оги
Коментиран от #75
22:27 22.05.2026
68 лапа пиш ки
До коментар #63 от "костя копейкин":за пари
22:29 22.05.2026
69 Мирослав
22:30 22.05.2026
70 принца на максуда
22:31 22.05.2026
71 Къс0п..ов
22:31 22.05.2026
72 Мнение
До коментар #62 от "Фори":С двуклетъчният си мозък едва ли ще стигнеш до отговора на тоя въпрос, затова нека ти отговоря:
Няколко десетилетия вече ни управляват абсолютно купени, престъпни и зависими марионетки на чужди интереси, Румен Радев заяви, че ще бъде алтернатива на тия, той даже показа своя снимка с Путин (правена преди време), ТА ФАКТЪТ, ЧЕ СЪБРА ОГРОМНО МНОЗИНСТВО ПОКАЗВА И ДОКАЗВА, ЧЕ НА БЪЛГАРИТЕ НИ ПИСНА ОТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА УТАЙКА В БЪЛГАРИЯ!!!
АКО И ТОЗИ Е ПОДВЕЛ И ПРОДАЛ НАРОДА СИ, МЯСТО НЯМА ДА СИ НАМЕРИ!
Коментиран от #79
22:31 22.05.2026
73 Анонимен
22:33 22.05.2026
74 Отстрани
22:33 22.05.2026
75 Мнение
До коментар #67 от "Оги":Специално Костадинов и организацията му са сред малцината, които организираха многомесечно събиране на стотици хиляди подписи, отговорили на всички законови изисквания за провеждане на референдум!
Фактът, че продалата се евроатлантическа био маса отхвърли въпросният референдум, ще бъде за тяхна сметка!
А ти бе м..котело, какво точно направи за страната и народа си, та критикуваш Костадинов???
Коментиран от #76
22:37 22.05.2026
76 костадинов
До коментар #75 от "Мнение":е ГХЕЙ!!
Коментиран от #77
22:38 22.05.2026
77 Мнение
До коментар #76 от "костадинов":А повече от няколко нечленоразделни звука, може ли да ти роди главицата?!
Вероятно ви наемат по критерий - липса на мозъчна дейност!
Но това изобщо не ви оневинява! Затова като продавате и предавате своите, ще си носите последствията!!!
22:45 22.05.2026
78 ше цалува
До коментар #66 от "КК е в Рим":жезлъ на саламон?
22:55 22.05.2026
79 как сладко
До коментар #72 от "Мнение":же нахраниш прасенцата
22:57 22.05.2026
80 И да слагаш минус и да не слагаш
До коментар #66 от "КК е в Рим":все тая човека е в Рим при папата.
23:00 22.05.2026