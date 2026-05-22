"Възраждане": Самолетите на САЩ да си тръгнат от летище София

22 Май, 2026 21:26 989 80

Българското общество не желае тези самолети там

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежение по темата с американските самолети-цистерни на Летище София предизвика парламентарен сблъсък между представители на „Възраждане“ и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Поводът – изтичащият на 31 май срок за престой на американските военни машини и въпросът дали Министерството на отбраната ще разреши удължаването му.

По време на парламентарния контрол народните представители Ангел Георгиев и Георги Георгиев поставиха въпроса дали България не е била въвлечена косвено в операции в Близкия изток и дали присъствието на самолетите не създава риск за националната сигурност.

В поставения въпрос се посочва, че на 19 февруари на летището в София са кацнали американски самолети-цистерни, след като два дни по-рано тогавашният служебен министър на отбраната е разрешил престоя им. Пред обществото първоначално е било обяснено, че машините участват в учения на НАТО и нямат отношение към конфликта между САЩ и Израел срещу Иран.

„На цялото българско общество беше обяснено, че тези самолети участват в учения на НАТО и в никакъв случай няма да подпомагат американските и израелските въздушни удари срещу Иран“, заяви Георги Георгиев от парламентарната трибуна при поставянето на въпроса към министъра.

Впоследствие тази версия е била опровергана от публична благодарност, изказана от Марко Рубио - външният министър на САЩ, че американските самолети са участвали в операции по презареждане на бойни машини, нанасящи удари срещу Иран.

Георгиев припомни и изпратената на 18 март официална нота от Иран до България с призив страната ни да не подпомага действия на САЩ, като предупреди, че подобно участие може да превърне България в потенциална мишена.

„Всички ние автоматично сме станали мишена. Българските граждани са силно притеснени.“, заяви още народният представител.

По време на изказването си той настоя министърът ясно да каже дали Министерството на отбраната ще откаже евентуално искане за удължаване на престоя на самолетите след 31 май.

„Българското общество не желае тези самолети там, защото се превръщаме в мишена.“, каза Георгиев и поиска „ясен отговор от трибуната“.

В отговор министърът на отбраната заяви, че към момента все още няма постъпила официална нота за удължаване на престоя, но такава се очаква „днес или във вторник“.

По думите му, при евентуално постъпване на подобно искане ще бъде извършен „задълбочен и всеобхватен анализ“ на рисковете и заплахите, включително с участието на военното разузнаване. Той обясни, че всяко решение ще бъде съобразено със Закона за пребиваването и преминаването на съюзнически и чужди въоръжени сили на територията на България. Стоянов допълни още, че окончателното решение ще зависи от съдържанието на евентуалната нота и може да бъде взето както от Министерството на отбраната, така и от Министерския съвет или Народното събрание.

Темата предизвика реакции в пленарната зала, след като от „Възраждане“ припомниха, че обществото е било подведено за реалната роля на американските самолети у нас. Тема, по която продължава да има силна обществена реакция, продиктувана от нежелание на българските граждани самолетите да стоят на гражданските ни летища, превръщайки ни в мишена на чужда война.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    26 35 Отговор
    Копейкин, по-скоро ти ще си тръгнеш отколкото американските самолети.

    Коментиран от #8

    21:29 22.05.2026

  • 2 Пепи Волгата

    25 26 Отговор
    Хаха Копейкин, аз отдавна забравих за копейките.

    21:30 22.05.2026

  • 3 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    22 27 Отговор
    Да говори за Руското Общество.

    Или най вече за Ромското Обществото.

    Да не говори от Името на
    Българското общество

    Жалкия Копанар.

    Коментиран от #37

    21:30 22.05.2026

  • 4 Боко праните гащи

    24 16 Отговор
    Белата златка номер три много луда ей

    Коментиран от #30

    21:31 22.05.2026

  • 5 Гост№4442

    17 20 Отговор
    Самолетите ще стоят докогато си искат,територията няма дума.

    21:32 22.05.2026

  • 6 Марешки

    21 15 Отговор
    Как ми се иска пак да ти ударя шамар.

    21:32 22.05.2026

  • 7 Красимир Петров

    19 21 Отговор
    Кой е този продажник на снимката

    Коментиран от #26

    21:33 22.05.2026

  • 8 Мнение

    29 14 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Къв българин ти ти бе, щом се кефиш когато чужда държава ти е окупирала грагданското летище и води война с друга държава от него??????

    Крайно време е да ви пуснат по телевизията, чрез списъци и имена, които да съдържат информация, колко точто взема всеки от вас към нпо-тата на шорош и към посолствата!!!

    21:34 22.05.2026

  • 9 .....

    19 19 Отговор
    Къв е тоя да разпорежда?

    Коментиран от #14

    21:34 22.05.2026

  • 10 Иван Попов

    21 16 Отговор
    Патерицата на Пеевски и Борисов се възмущава

    21:34 22.05.2026

  • 11 Ненужни смешници

    22 18 Отговор
    4% вече няма какво да кажете. Нищо НИКОГА не е зависило от вас . На следващите избори отивате при зулусите. Чао чао

    Коментиран от #23, #29

    21:35 22.05.2026

  • 12 Ахааа

    19 2 Отговор
    Американският министър, каза че правителството на Желязков е казало "да"- още преди да чуе целия въпрос. Те ги приеха, трудно ще ги изгонил, защото ако Тръмп се разсърди- Става страшно !

    21:36 22.05.2026

  • 13 Белене

    8 17 Отговор
    Коце,ти искаш мавзолея с трупа вътре да му се кланяш под строй.

    21:37 22.05.2026

  • 14 Мнение

    9 12 Отговор

    До коментар #9 от ".....":

    А ти къв си да даваш наклон на народа си???

    Коментиран от #17

    21:37 22.05.2026

  • 15 Емигрант

    11 20 Отговор
    Защо бе измамник, какео ти лречат тези самолети, те като са там гарантират сигурност бе умствен бедняк, да не би да смяташ, че банките ще си оставят скъпо въоръжение без защита ? Време е ти и ордата ти от умствени задръстеняци да си тръгнете от политиката, че сте най-голямата пречка на България да се пооправи ! Марш от политиката ! Отивай в някой музей разсилен !

    Коментиран от #18, #24

    21:37 22.05.2026

  • 16 Сега ще си проличи кой кой е

    17 14 Отговор
    Браво на Възраждане! Прави са! Всички крави - обратно в обора, че осмърдяха целия свят. Навсякъде палят войни и кървища. Цели поколения израснаха с американските войни

    Коментиран от #22

    21:38 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Голем смех

    11 15 Отговор
    Костя от Ватикана ли дава тия нареждания? Само дето никой не го бръсне за слива...

    Коментиран от #27

    21:42 22.05.2026

  • 20 нннн

    18 5 Отговор
    Не виждам разлика между Желязков, Гюров и Радев. Ония приеха самолетите, Радев ще удължи престоят им.
    Пременил се Илия...

    21:42 22.05.2026

  • 21 Милен

    6 3 Отговор
    Щом са на летище,, София " няма проблем, само да не решат да ги предислоцира някъде до нашето село, че ако решат да ги ударят иранците да не стане проблем.

    21:42 22.05.2026

  • 22 Ха,ха

    7 8 Отговор

    До коментар #16 от "Сега ще си проличи кой кой е":

    Ааа, ти искаш при ким ченг кюнг, се не мога му науча името.

    Коментиран от #51

    21:43 22.05.2026

  • 23 Прав сте

    11 14 Отговор

    До коментар #11 от "Ненужни смешници":

    4,125%. Влязоха на късмет а на следващите при чалга месията слави зулуса от село Учиндол (Плевенско)

    21:43 22.05.2026

  • 24 Мнение

    12 8 Отговор

    До коментар #15 от "Емигрант":

    Умственият бедняк вика, дръжте умствения бедняк!

    Продажно човече (зависимо от чужди интереси и готово да продаде и родата си за съответните сребърници), ПО КОЙ ЛОГИЧЕСКИ ЗАКОН (ДЕТО ФУНКЦИОНИРАТЕ ВИЕ ПЕДОХАНЦИТЕ), КОГАТО ЧУЖДА ДЪРЖАВА ВОДИ ВОЙНА ОТ ТЕРИТОРИЯТА ТИ С ТРЕТА СТРАНА , ТОВА ТИ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТТА???

    РЕДНО Е ВСИЧКИТЕ ШОРОШОВИ ГН .. ДИ В БЪЛГАРИЯ ДА ВИ ИЗЛОВЯТ МАСОВО И ДА ВИ ПРАТЯТ ПРИ ВАШИЯ ЛЮБИМЕЦ ЗЕЛЕНСКИ!!!
    ТОГАВА ЩЕ ВИ ДОЙДЕ АКЪЛА У ПРОДАЖНИТЕ ГЛАВИЦИ!!!

    21:44 22.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хихи

    9 15 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    При всички случаи не е българин.
    И името му руско. Копейкин...

    21:44 22.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Коце Еврото па ли ..друса... черешата?!?

    8 14 Отговор
    АааааааХахахаха
    Кога...12 те ЛЕПИЛАРА и надничари от МОЧАта, станаа.." Българското общество"?!?
    АааааааХахахаха
    А го...над русам на жен кати

    21:45 22.05.2026

  • 29 Ззз

    16 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ненужни смешници":

    Нали се сещаш, че при най-малкото клякане от страна на Радев, половината му гласове се връщат при Костадинов?

    Коментиран от #33, #54

    21:46 22.05.2026

  • 30 Даа

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Боко праните гащи":

    Не наиграл се. На казачок.

    21:46 22.05.2026

  • 31 Гориил

    14 13 Отговор
    Българското общество упорито отказва да признае, че британските разузнавателни самолети над Черно море провокират Трета световна война.Руските пилоти с гореща кръв рано или късно ще изстрелят ракетите си по тях.

    Коментиран от #32, #36

    21:48 22.05.2026

  • 32 Лес

    7 9 Отговор

    До коментар #31 от "Гориил":

    А стига глупости горянино.

    Коментиран от #35

    21:49 22.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Говорит Москва

    8 11 Отговор
    Костя тьй хорошой парен гагауз проължавай да вдигаш шум срещу САЩ ЩЕ ти подарим дача (вила) на полустров КРИМ до дачата на Сталин

    Коментиран от #38

    21:53 22.05.2026

  • 35 Гориил

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Лес":

    Нервите на младите руски офицери са на ръба.

    Коментиран от #41

    21:54 22.05.2026

  • 36 Беги леги

    6 11 Отговор

    До коментар #31 от "Гориил":

    Лепилар!
    Една Украйна без авиация опраска 437 монголски самальота и 374 вертушки!
    Узкоглазите са Пи.. ДЕРИ,.. нъл една турска ханъма ги отнесе като на майтап!
    Хихихихихи

    Коментиран от #43

    21:56 22.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 .....

    3 9 Отговор

    До коментар #34 от "Говорит Москва":

    Заедно с мочата😂

    21:57 22.05.2026

  • 39 Мнение

    13 6 Отговор

    До коментар #17 от ".....":

    През всичките тези години посолството, посолствата и нпо-тата (като тези на шорош), ви изсипаха стотици милиони сребърници (потвърдено официално от Джей Ди Ванс), за да лъжете, продавате и предавате своите (изпълнявайки чужди интереси), а вие ми говорите за Кремъл и за Путин???

    Вече взе да ми писва от вас продалите се същества, и в момента в който Путин реши да денацифицира и България, може да взема да се присъединя към тази инициатива!!!
    Напълно заслужавате народа български да ви дири под дърво и камък!!!

    Коментиран от #46, #49

    21:58 22.05.2026

  • 40 инат

    7 5 Отговор
    Да идват руските!

    21:58 22.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ВРЪЩАЙ

    3 12 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!

    Коментиран от #48

    22:03 22.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Те тоа ...

    3 8 Отговор
    Пен ДЕЛ копанар изпадна у будна Кома на асфалто , след като..Маре шки му измаа една тупалка!!
    Хихихихихи
    Скимтеше като магистралка тоа пе.. дал

    22:08 22.05.2026

  • 45 Ужасно

    4 10 Отговор
    Ромскициганон комунист ...!!!!!????

    22:08 22.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Доктора е в Рим

    3 3 Отговор
    На аудиенция при папата. Вие си драскайте.

    22:09 22.05.2026

  • 48 таксиджия 🚖

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "ВРЪЩАЙ":

    Бъркаш го с Ивелин. Той си купи последния модел Мерцедес Г класа за €100к със субсидията.

    Коментиран от #56

    22:10 22.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ракетите сме били дали на бандеровците

    3 3 Отговор
    Ма тия самолети още ли са там ? Радев,много киряк стефчовци бе, абе много бе това племе нама да стане народ ,никога ? Ей го банкенския артист, колко злини причини на народа,колко предателства , хич не му пукаше за хората,по време на ковид истерията само как гонеха хората по пътиша,паркове и градинки- тормоз проверки осъдени младежи имаше,че били на пикник , какви престъпни изстъпления се вършеха ,беззакония ,едно ли гнусно чудо беше, а сега го било страх от хората.

    22:12 22.05.2026

  • 51 Хахах

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ха,ха":

    Вижда се нивото на общата ти култура

    22:13 22.05.2026

  • 52 Ха,ха

    6 7 Отговор
    Коце,кажи за колко копейки се продаде🤣

    22:14 22.05.2026

  • 53 копейкин

    9 9 Отговор
    марш в руското блато бе!!!!!!

    22:14 22.05.2026

  • 54 Ха ха ха ха ха ха ха

    8 9 Отговор

    До коментар #29 от "Ззз":

    Вече не. Вярно е, че има много прости хора. Но и те вече осъзнават, че за нищо не става. Освен да си построи къща за сметка на нашите пари. Пътник е. Като Марешки, Бареков, Волен, Слави и всички други недоразумения

    Коментиран от #60

    22:14 22.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дик диверсанта

    1 6 Отговор
    На тези им се изпразни хладилника и им свършиха всякакви сирена за ловилките за дебили. останаха им само самолетите.
    Имат право само на посещение на концерт на Кобзон.

    22:17 22.05.2026

  • 58 Връщай

    3 6 Отговор
    Парите бе!

    22:17 22.05.2026

  • 59 ВРЪЩАЙ

    4 8 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!

    22:18 22.05.2026

  • 60 Дик диверсанта

    4 8 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Така, е а пепи волгата взема 20 000 евро месечно за сметка на дебилите.

    Коментиран от #64

    22:18 22.05.2026

  • 61 Дзак

    2 0 Отговор
    Провокаторът от факти.бг е много серт!

    22:20 22.05.2026

  • 62 Фори

    5 10 Отговор
    Този защо говори от името на всички? Само 4 процента взе.

    Коментиран от #72

    22:21 22.05.2026

  • 63 костя копейкин

    3 9 Отговор
    е като учиндолското чучело на мафията!!

    Коментиран от #68

    22:22 22.05.2026

  • 64 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Дик диверсанта":

    Що, Кирчо, Кокорчо, Неински, Гюров и Мирчев (регулировчика), по-малко ли вземат???
    Или опорката ти се състои от 2 думи и до там???

    Една болна, продала се малцинствена част от нашият народ, сте тръгнали наклон да давате на някого, мислейки си, че не ви знаем?!
    Само правилните хора трябва да дойдат на власт и всички ще сте ежедневни гости в телевизионните риалитита!
    Ще ви показват като панаирджийски мечки, как продавате себе си, а след това и народа си!!!

    22:26 22.05.2026

  • 65 византийска скопейка

    3 5 Отговор
    искам да бомбят софето!

    22:26 22.05.2026

  • 66 КК е в Рим

    3 4 Отговор
    На аудиенция при папата. Вие си драскайте.

    Коментиран от #78, #80

    22:27 22.05.2026

  • 67 Оги

    4 9 Отговор
    Косьо, и като си тръгнат по-голям ли ще станеш? По-хубаво ли ще стане или какво? Ти пита ли българския народ, за да говориш от негово име какво иска? Какво иска го каза на изборите. За тебе и шайката ти 4 процента. Толкова.

    Коментиран от #75

    22:27 22.05.2026

  • 68 лапа пиш ки

    2 6 Отговор

    До коментар #63 от "костя копейкин":

    за пари

    22:29 22.05.2026

  • 69 Мирослав

    5 4 Отговор
    Костадинов е прав както винаги!

    22:30 22.05.2026

  • 70 принца на максуда

    3 4 Отговор
    да качнат в задния ми двор

    22:31 22.05.2026

  • 71 Къс0п..ов

    2 4 Отговор
    Ни ми обръщайте много внимание

    22:31 22.05.2026

  • 72 Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "Фори":

    С двуклетъчният си мозък едва ли ще стигнеш до отговора на тоя въпрос, затова нека ти отговоря:

    Няколко десетилетия вече ни управляват абсолютно купени, престъпни и зависими марионетки на чужди интереси, Румен Радев заяви, че ще бъде алтернатива на тия, той даже показа своя снимка с Путин (правена преди време), ТА ФАКТЪТ, ЧЕ СЪБРА ОГРОМНО МНОЗИНСТВО ПОКАЗВА И ДОКАЗВА, ЧЕ НА БЪЛГАРИТЕ НИ ПИСНА ОТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА УТАЙКА В БЪЛГАРИЯ!!!
    АКО И ТОЗИ Е ПОДВЕЛ И ПРОДАЛ НАРОДА СИ, МЯСТО НЯМА ДА СИ НАМЕРИ!

    Коментиран от #79

    22:31 22.05.2026

  • 73 Анонимен

    4 6 Отговор
    Другия път ще гледаш парламента през крив макарон

    22:33 22.05.2026

  • 74 Отстрани

    5 3 Отговор
    Възраждане винаги са защитавали интересите на българския народ и е единствената партия която е отстоявала докрай България и нейният суверенитет и просперитет с цената дори на собствени жертви и загуби. Браво! Хората го виждат и ценят.

    22:33 22.05.2026

  • 75 Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Оги":

    Специално Костадинов и организацията му са сред малцината, които организираха многомесечно събиране на стотици хиляди подписи, отговорили на всички законови изисквания за провеждане на референдум!
    Фактът, че продалата се евроатлантическа био маса отхвърли въпросният референдум, ще бъде за тяхна сметка!

    А ти бе м..котело, какво точно направи за страната и народа си, та критикуваш Костадинов???

    Коментиран от #76

    22:37 22.05.2026

  • 76 костадинов

    3 5 Отговор

    До коментар #75 от "Мнение":

    е ГХЕЙ!!

    Коментиран от #77

    22:38 22.05.2026

  • 77 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "костадинов":

    А повече от няколко нечленоразделни звука, може ли да ти роди главицата?!

    Вероятно ви наемат по критерий - липса на мозъчна дейност!
    Но това изобщо не ви оневинява! Затова като продавате и предавате своите, ще си носите последствията!!!

    22:45 22.05.2026

  • 78 ше цалува

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "КК е в Рим":

    жезлъ на саламон?

    22:55 22.05.2026

  • 79 как сладко

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Мнение":

    же нахраниш прасенцата

    22:57 22.05.2026

  • 80 И да слагаш минус и да не слагаш

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "КК е в Рим":

    все тая човека е в Рим при папата.

    23:00 22.05.2026

