Министър Енчо Керязов инспектира състоянието на спортната болница „Проф. д-р Димитър Шойлев“

22 Май, 2026 21:23 598 2

  • министър-
  • младежта и спорта-
  • енчо керязов-
  • болница-
  • травматология-
  • ортопедия-
  • спортна медицина-
  • „проф. д-р димитър шойлев“

Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Специализираната болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД, където се запозна на място със състоянието на лечебното заведение, материалната база и предизвикателствата, пред които е изправена болницата.

Министърът се срещна с ръководството и медицинските специалисти, които представиха сериозните затруднения, свързани с недостига на средства, амортизираната база и необходимостта от модернизация на апаратурата.

Енчо Керязов подчерта, че болницата има ключова роля за българския спорт и здравето на професионалните и младите ни спортисти. В лечебното заведение ежегодно се извършват високоспециализирани прегледи, диагностика, лечение, операции, рехабилитация и възстановяване на състезатели от различни спортове, както и на граждани с травматологични и ортопедични проблеми.

„Това е лечебно заведение с дългогодишна история и огромен принос към българския спорт. Видях реалното състояние на болницата и необходимостта от спешна подкрепа. След обстойна проверка на документите и финансирането до момента, Министерството на младежта и спорта ще работи за намирането на решения за подобряване на условията, обновяване на базата и гарантиране бъдещето на болницата като водещ център за спортна медицина, ортопедия и травматология в България“, заяви министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    Министър Енчо инспектира

    21:25 22.05.2026

  • 2 Николова , София

    7 0 Отговор
    ...спортна болница ...брей и за кого ,а защо закрихте транспортна ,те по малко хора ли са

    21:26 22.05.2026

