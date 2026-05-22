Славия с победа над Монтана за край на сезона в Първа лига

22 Май, 2026 17:34 461 0

Мачът беше без значение

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия завърши кампанията в Първа лига с убедителна победа с 2:0 срещу вече изпадналия Монтана. На стадион "Александър Шаламанов" в София, "белите" демонстрираха класа и характер, с което си осигуриха спокойствие и заслужени аплодисменти от верните си фенове.

В добавеното време на първата част Илиян Стефанов разтърси защитата на Монтана с опасен пряк свободен удар, който бе отразен от стража Васил Симеонов. Последвалият корнер обаче се оказа фатален за гостите – Валентин Йотов центрира прецизно, а Емилиян Гогев с глава откри резултата за Славия. След почивката "белите" не намалиха темпото.

В 65-ата минута Борис Тодоров изведе по отличен начин Кристиян Балов, който с хладнокръвие преодоля защитник и покрай Симеонов удвои преднината на домакините.

В 74-ата минута съдбата даде шанс на Славия да реши всичко окончателно. След центриране на Роберто Райчев топката се отби в ръката на защитник на Монтана, а след консултация с ВАР съдията отсъди дузпа. Райчев застана зад топката, но Васил Симеонов отново показа класа и спаси удара.

С този успех Славия приключва сезона на 11-о място с 46 точки, докато Монтана остава на дъното на таблицата с едва 23 пункта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

