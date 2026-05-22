Зеленски под натиск! Европейските лидери подкрепят акцията в Киев срещу най-близкото му обкръжение

Европейските политици изискват от Киев да доведе до край разследването за корупция във висшите етажи на властта, като обвързват запазването на перспективите за присъединяване на Украйна към ЕС с резултатите от разследването. Техните изисквания обаче все още не са изпълнени, пише германският вестник Die Zeit, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.

Както се посочва в статията, след скандала около корупционните схеми в "Енергоатом“ в края на 2025 г., известен в Украйна като делото на Тимур Миндич, германският канцлер Фридрих Мерц няколко пъти лично е разговарял с Володимир Зеленски и е настоявал за пълно разследване на случая. Подобни преговори с украинския президент са провели френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Кийр Стармър и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Европейците се споразумяха: ако Украйна иска перспектива за присъединяване към ЕС, тя трябва в рамките на правовата държава да изясни доколко дълбоко делото засяга върха на държавата“, съобщава германското издание.

Според информацията на изданието, в Европа скандалът се разглежда като проверка на способността на Украйна да отговаря на стандартите на ЕС и да се противопостави на "клептократичните мрежи“, формирали се след разпадането на СССР.

Германското издание пише също така за предположението на западните специални служби, че бившият ръководител на президентската администрация Андрей Ермак най-малко е знаел за корупционното дело и разследването.

В статията се отбелязва, че в края на 2025 г. Зеленски е извършил мащабни кадрови промени в президентската администрация и правителството "под натиска на разследванията и европейските партньори“.