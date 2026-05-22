Зеленски под натиск! Европейските лидери подкрепят акцията в Киев срещу най-близкото му обкръжение

Европейските политици изискват от Киев да доведе до край разследването за корупция във висшите етажи на властта, като обвързват запазването на перспективите за присъединяване на Украйна към ЕС с резултатите от разследването. Техните изисквания обаче все още не са изпълнени, пише германският вестник Die Zeit, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.
Както се посочва в статията, след скандала около корупционните схеми в "Енергоатом“ в края на 2025 г., известен в Украйна като делото на Тимур Миндич, германският канцлер Фридрих Мерц няколко пъти лично е разговарял с Володимир Зеленски и е настоявал за пълно разследване на случая. Подобни преговори с украинския президент са провели френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Кийр Стармър и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Европейците се споразумяха: ако Украйна иска перспектива за присъединяване към ЕС, тя трябва в рамките на правовата държава да изясни доколко дълбоко делото засяга върха на държавата“, съобщава германското издание.
Според информацията на изданието, в Европа скандалът се разглежда като проверка на способността на Украйна да отговаря на стандартите на ЕС и да се противопостави на "клептократичните мрежи“, формирали се след разпадането на СССР.
Германското издание пише също така за предположението на западните специални служби, че бившият ръководител на президентската администрация Андрей Ермак най-малко е знаел за корупционното дело и разследването.
В статията се отбелязва, че в края на 2025 г. Зеленски е извършил мащабни кадрови промени в президентската администрация и правителството "под натиска на разследванията и европейските партньори“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе, полезен Едиот
И ще ди избършат г.... т.е. ръцете с него. Ще свърши мръсната работа и после ...ФЮТ.
Коментиран от #9, #13
21:21 22.05.2026
2 Володимир Зеленски, президент
21:24 22.05.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #18
21:25 22.05.2026
4 Бялджип
21:25 22.05.2026
5 ?????
Затова докато има война той нещо значи. След това е просто досадна грешка на баровците.
Съдбата на Мишико Саакашвили може и да е мечта за него, щото другият вариант е да го думнат и да обвинят руснаците за тва.
Сакрална жертва му викат на тоя вариант.
Нищо лично, просто бизнес.
21:25 22.05.2026
6 Хахахахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Руснаците 5 година спорят Нато и Украйна, 5 година чакат Нато да намери пътя до Киев колко е тъжно това Нато, само говорят говорят ама ги е страх да влезнат в Украйна хахаха, поляците цяла седмица поискат на Америка да им прати 5000 войника хахахахаха, нали знаеш защо, така се застраховат от руснаците, демек ако руснаците ги нападнат ще чакат американците да помагат, нали са силни хахахаха Нато а се молят на американците, жалкари
Коментиран от #8
21:28 22.05.2026
7 Абе чува се нещо
А и квитанциите с преводите за процентите трябва да бъдат прибрани.
Британските служби умеят да затварят усти и почистват.
21:28 22.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нещо си объркан и не си
До коментар #1 от "Абе, полезен Едиот":успял да интерпретираш прочетения текст :) Борбата с корупцията е нещо положително, а не отрицателно :)
21:34 22.05.2026
10 Търновец
21:35 22.05.2026
11 Артилерист
21:35 22.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Изстискват
До коментар #1 от "Абе, полезен Едиот":РУСКИТЕ КАБЗОНЧИЦИ
ЦИФРАТА ВЪРВИ
КЪМ
2 МИЛИОНА.
1000 Нови Руски КЛАДБИЩА
Трябва да се пълнят .
Коментиран от #14
21:38 22.05.2026
14 Както каза Рюте официално
До коментар #13 от "Изстискват":2, 8 млн. украинци загинаха. А той е ваш човек, можеш да му вярваш. Пък и най- вероятно занижава умишлено цифрата.
Коментиран от #25
21:44 22.05.2026
15 Ваня
Коментиран от #29
21:46 22.05.2026
16 Буревестников
Коментиран от #17
21:46 22.05.2026
17 Мдаааа
До коментар #16 от "Буревестников":Санду, Шолц,Меркел, Рюте са бездетни. Внасят осеменители и ще забременяват:))
21:53 22.05.2026
18 Буревестников
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За футбола се разбрахме.Но,както казват патриотите"Един език,една азбука,една вяра".Така,че ако желаеш,брой ме и мене "копейка".
Коментиран от #24
21:54 22.05.2026
19 Боко от Банкя
Коментиран от #21, #26
21:59 22.05.2026
20 Перо
22:00 22.05.2026
21 Батка, това е
До коментар #19 от "Боко от Банкя":световният главен наркоджужак.
22:02 22.05.2026
22 Ваня
22:08 22.05.2026
23 Си Дзинпин
22:09 22.05.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Буревестников":съмишленик може ли?
Коментиран от #27
22:11 22.05.2026
25 Ето я статията
До коментар #14 от "Както каза Рюте официално":Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна. Само за един месец Русия е загубила в Украйна повече войници, отколкото Съветският съюз в Афганистан през 1980-те години. Над 30 хиляди руски войници са намерили смъртта си само през последния месец, съобщи Марк Рюте. Съотношението на загубите се влошава за Русия и от 5:1 вече е 12:1. Крайна цифра на убити руснаци не споменава, но те американците си дават информация към 1400 000 са вече.
Коментиран от #30
22:13 22.05.2026
26 Буревестников
До коментар #19 от "Боко от Банкя":Тоя в средата е ясен,разбийшли.Ами я виж Макрона,как е врътнал глава в противоположна посока ! Демонстрира нещо,демек.Аз ,уважаеми читатели,нямам Нищо Против Обединена Европа ! Дето се вика Гърция,Рим и веднага след тях Ние и Франките.Но тия от снимката-ВЪН !
Коментиран от #28
22:14 22.05.2026
27 Буревестников
До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Отговарям ти с коментар 26.
22:16 22.05.2026
28 Буревестников
До коментар #26 от "Буревестников":А,и последно,че забравих.ВЪН и българските им "интимни партньори".Лека нощ !
22:20 22.05.2026
29 Естествено, че ще има избори.
До коментар #15 от "Ваня":Никой никога не е твърдял обратното. Като приключи войната, ще се проведат.
22:21 22.05.2026
30 Дай оригинала
До коментар #25 от "Ето я статията":Там е истината.
22:29 22.05.2026
31 Рублевка
22:35 22.05.2026
32 Копейки
22:39 22.05.2026