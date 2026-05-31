Спекулации за възможна смяна на Мерц. Какво става в Берлин?

Германските медии спекулират с възможна смяна на канцлера Мерц заради рекордния срив на доверието в него и правителството му. Според някои информации промени са възможни още в следващите месеци.

Германия е неузнаваема. Една година след встъпването в длъжност на Фридрих Мерц начело на правителство от консерватори и социалдемократи, в последните дни на май по първите страници на вестниците и в телевизионните политически предавания се обсъжда вероятността за неговата оставка. В най-новата история на Федерална република Германия, най-малкото през последния четвърт век, не е имало нищо подобно. Необичайно е както това, че всъщност се обсъждат слухове, така и обстоятелството, че Мерц не ги игнорира, а се оправдава – казва, че не смята да подава оставка, а иска да изпълни мандата си докрай.

Странно е и това, че дискусията започна не след, а преди планираните за септември важни провинциални избори в източната част на страната. Тяхното приближаване предизвиква ако не паника, то все по-забележима нервност в политическите кръгове в Берлин. На изборите за Ландтаг в провинция Саксония-Анхалт за първи път на власт може да дойде опозиционната крайнодясна партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Сегашната дискусия за смяна на правителството или на канцлера допълнително отслабва партиите в управляващата коалиция. Какво става?

Вюст вместо Мерц?

Повод за дискусията станаха публикации в пресата за това, че в ръководството на консерваторите се били замислили за правителство на малцинството, т.е. без социалдемократите, или за смяна на 70-годишния Мерц с по-популярен и млад човек – например премиера на провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, който е на 50.

За това, че Вюст, който е начело на правителство от консерватори и зелени в най-гъстонаселената федерална провинция, има желание да стане канцлер, се говори отдавна. Подобно желание имат и други политици, но се смята, че Вюст има повече шансове. Той е възприеман като по-неконфликтна и по-малко спорна личност от някои други. Самият Вюст подчертава лоялността си към Мерц и казва, че засега не се готви за Берлин, а се надява да бъде преизбран през 2027 година.

Слуховете за смяната на Мерц се появиха на фона на рязко ускорилия се през април спад в рейтинга както на федералното правителство, така и на самия канцлер и неговия партиен блок. ХДС-ХСС са загубили първото си място в допитванията и са изместени от крайнодясната опозиционна партия АзГ (съответно 23 и 28 процента подкрепа). Три четвърти от германците са недоволни от работата на правителството. Смяна в тенденцията не се очертава, макар увеличаването на дистанцията между ХДС-ХСС и АзГ да се забави. Основна причина за спада в рейтинга е трайният застой в икономиката и общата ситуация с поскъпването на стоките и услугите, горивата и наемите на фона на съкращаването на работни места.

Съмненията, че правителството на Мерц ще изкара пълен мандат, се появиха преди повече от година – на шести май 2025-а, когато канцлерът беше избран в Бундестага едва на втория опит. Макар че тогава управляващите партии бяха пълни с оптимизъм и обещаваха стабилност след предсрочните избори.

Защо оставка на правителството засега е малко вероятна

За определен период съмненията утихнаха, но сега отново са факт. В края на април консервативният вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, близък до ХДС, написа, че тази коалиция вече е неспасяема. Основната теза: Дори да изпълни мандата си докрай, правителството няма да може да постигне нищо значимо, защото партиите се блокират взаимно и вместо дълбоки реформи коалицията приема измъчени компромисни законопроекти.

В седмиците преди лятната ваканция, която започва в средата на юли, правителството на Мерц планира да приеме или поне да започне да подготвя няколко важни реформи, включително вече одобрената от кабинета в здравното осигуряване. Но много от тези реформи са смятани за болезнени, поради което едва ли ще увеличат популярността на правителството. Дали това лято може да бъде последното за Мерц като канцлер?

Мнозинството берлински анализатори не вярва, че правителството ще се разпадне. Техните аргументи: едно правителство на малцинството би било твърде рисковано на фона на възхода на "Алтернатива за Германия". Такъв прецедент на федерално ниво не е имало, а за смяната на Мерц ще е нужно съгласието на самия канцлер, каквото засега липсва. Има експерти, които смятат, че като импулсивен човек Мерц може да си тръгне и сам. В този случай ще трябва да поиска вот на доверие от Бундестага.

Теоретично този вот може и да не мине – коалицията разполага само с 12 гласа повече от опозицията. Но сега повече се обсъжда вариант за мека смяна на властта, т.е. преформатиране на коалицията или смяна на лидера.

Засега всичко остава в сферата на спекулациите. Но дори това да стане, няма да е преди провинциалните избори през септември. Във всички случаи обаче в Берлин се очакват промени, пишат още медиите.