102-годишна русенка с рецепта за дълголетие – труд, борбеност и воля

31 Май, 2026 08:44

Дона Раднева продължава да се вълнува от дебатите в Народното събрание

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кметът Пенчо Милков поздрави вчера, 30 май, за рождения ѝ ден 102-годишната русенка Дона Раднева, която цял ден посреща гости в дома си, заобиколена от сина и снахата си.

„Идвам при Вас не толкова като кмет, а като русенец, който иска да изрази уважението и преклонението си пред дълголетието Ви, пред Вашата воля и енергия за живот. Вие сте живяла в епохи, за които ние четем в книги. Вие сте преминала през изпитания, пред които историята навежда глава. И сте устояла — с достойнство, с несломим дух и борбеност. Векът, който носите на раменете си, е изпълнен с трудности, с промени и с много изпитания, но фактът, че днес ме посрещате с тази топла усмивка, е най-големият урок по мъдрост и сила, който някой може да ми даде“, каза кметът при срещата си със столетната жителка на Русе.

Дона Раднева се радва на двама внуци и четирима правнуци. Тя препоръчва на младите много да работят, да не спират да се грижат за близките си и никога да не се отказват да се борят. Това, което днес не харесва у хората е, че „не се насищат на имане“. Продължава да се вълнува от дебатите в Народното събрание и денят ѝ не минава без програмата на Радио Русе. Това, което я тревожи, е , че „сега, въпреки че са образовани, хората се обиждат един друг много грозно, а едно време бяха по-прости, но по-уважителни“.

Според рожденичката рецептата за дълголетие е труд, воля, дисциплина, да разчиташ най-вече на себе си и никога да не се предаваш. А на тези, на които не ѝ вярват, тя казва: „Като дойдеш на моята мяра, ще ми хванеш вяра“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЩЕ ДО БАВЯ СМИРЕНИЕ

    10 1 Отговор
    ДОБРОТА И ВЯРА ВЪВ БОГА НАШ.

    08:51 31.05.2026

  • 2 хаберих

    2 0 Отговор
    Като дойдеш на моята възраст,ще ми повярваш,ама вече ще ти е късно. Това е искала да каже възрастната жена.

    09:00 31.05.2026

  • 3 цербер

    4 1 Отговор
    В Бога наш. А НЕ ВЪВ!

    Коментиран от #7

    09:01 31.05.2026

  • 4 Всеки !

    2 0 Отговор
    С Убежденията Си !

    09:19 31.05.2026

  • 5 Бг. Супер Топ Идиоти

    3 1 Отговор
    Аааа, такива да ги нямаме повече!
    Кой ще плаща пенЦия до 102 максимум до 68г.или ако може до 55 и аут.Трябва ни свежа млада кръв без акъл.

    09:45 31.05.2026

  • 6 авантгард

    3 0 Отговор
    Има нещо по-важно от това колко си живял.
    И то е как си живял.

    09:51 31.05.2026

  • 7 СЪС ВЪВ Е ПО СИЛНА

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "цербер":

    ВЯРАТА. Едно е със едно В. А друго със две. А ти се смири и повече добрини прави не само забележки.

    10:08 31.05.2026

  • 8 мдда

    1 3 Отговор
    Пенчу Милков изстипосан до нея да си прави реклама!

    10:31 31.05.2026

  • 9 Мани мани

    1 3 Отговор
    Сега съм на 52. Ако знам, че ще живея още толкова, до довечера ще намеря начин да се приключа. Айде нема нужда от такива прекалености!

    10:35 31.05.2026