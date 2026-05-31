102-годишна русенка с рецепта за дълголетие – труд, борбеност и воля

Кметът Пенчо Милков поздрави вчера, 30 май, за рождения ѝ ден 102-годишната русенка Дона Раднева, която цял ден посреща гости в дома си, заобиколена от сина и снахата си.
„Идвам при Вас не толкова като кмет, а като русенец, който иска да изрази уважението и преклонението си пред дълголетието Ви, пред Вашата воля и енергия за живот. Вие сте живяла в епохи, за които ние четем в книги. Вие сте преминала през изпитания, пред които историята навежда глава. И сте устояла — с достойнство, с несломим дух и борбеност. Векът, който носите на раменете си, е изпълнен с трудности, с промени и с много изпитания, но фактът, че днес ме посрещате с тази топла усмивка, е най-големият урок по мъдрост и сила, който някой може да ми даде“, каза кметът при срещата си със столетната жителка на Русе.
Дона Раднева се радва на двама внуци и четирима правнуци. Тя препоръчва на младите много да работят, да не спират да се грижат за близките си и никога да не се отказват да се борят. Това, което днес не харесва у хората е, че „не се насищат на имане“. Продължава да се вълнува от дебатите в Народното събрание и денят ѝ не минава без програмата на Радио Русе. Това, което я тревожи, е , че „сега, въпреки че са образовани, хората се обиждат един друг много грозно, а едно време бяха по-прости, но по-уважителни“.
Според рожденичката рецептата за дълголетие е труд, воля, дисциплина, да разчиташ най-вече на себе си и никога да не се предаваш. А на тези, на които не ѝ вярват, тя казва: „Като дойдеш на моята мяра, ще ми хванеш вяра“.
