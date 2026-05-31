Военни игри! Япония е притеснена от бързото въоръжаване на Китай

Министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми отхвърли обвиненията за "нов милитаризъм" и разкритикува Китай за бързото му въоръжаване, съобщава Ройтерс.
Китай продължава да увеличава разходите си за отбрана, подчерта той по време на форума "Шангри-Ла" в Сингапур. Външният подход и военните дейности на Китай са въпроси, които будят сериозна загриженост едновременно за Япония и международната общност, смята Коидзуми.
Опровергавайки критиките, че Япония възприема подход на нов милитаризъм, той посочи, че има страна, която разполага с огромен арсенал от ядрени оръжия и стратегически бомбардировачи. По думите му Япония не разполага с нито едно от тези неща, но е критикувана, че тръгва по пътя на милитаризма.
Според него постиженията на Япония след Втората световна война говорят сами за себе си, позовавайки се на нейното придържане към международното право и ангажимент към Устава на Организацията на обединените нации, наред с усилията за поддържане на свободен и отворен международен ред.
През май китайското външно министерство призова страните от Азиатско-тихоокеанския регион да бъдат бдителни и съвместно да се противопоставят на безразсъдните действия на неомилитаризма на Япония. На форума в Сингапур китайският делегат генерал-майор Менг Сянцин също разкритикува Япония. "Дълбоко се съмнявам дали страна, която не е изкоренила напълно токсичното наследство на милитаризма, е квалифицирана да говори подробно за сътрудничество в областта на отбраната на международни събития и дали може да спечели доверието на международната общност, особено на азиатските страни, които някога е нахлула", отбеляза той.
Отношенията между Япония и Китай спаднаха до най-лошото си ниво от години, след като японският премиер Санае Такаичи предупреди през ноември 2025 г., че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да предизвика японски военен отговор. Китай твърди, че Тайван е негова територия, въпреки възраженията на правителството на Тайпе.
Коидзуми посочи, че е тъжен от факта, че не се срещнал с китайския си колега на форума, но подчерта, че Япония остава отворена към диалог. "Държим вратата отворена", добави той.
Коидзуми заяви, че Япония е решена да играе нова роля в сътрудничеството в областта на отбранителното оборудване в Азиатско-тихоокеанския регион и се стреми осезаемо да засили възпирането в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коейки срещу третополови
08:52 31.05.2026
2 Гонг
08:53 31.05.2026
3 Споко, ,,джапанки"...!
08:57 31.05.2026
4 САМУРАИТЕ ДА СИ НАПРАВЯТ
08:59 31.05.2026
5 Путин от бункера
Коментиран от #9
08:59 31.05.2026
6 Всеки хванал по една Рускиня
Да е жив и здрав Путин още 100 години
Коментиран от #7
09:04 31.05.2026
7 Глей ти
До коментар #6 от "Всеки хванал по една Рускиня":Рускините се женят за европейци, развеждат се и им вземат всичко.
Ханса и Пиеро остават голи като чушки, че и цял живот бачкат за издръжки.
Европейски закони, Ко да правиш.
09:08 31.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Глей ти
До коментар #5 от "Путин от бункера":Така се смеят европейците, че след всеки нов пакет санкции се зареждат с горива в мазите и си плетат одеяла за зимата.
Коментиран от #13
09:09 31.05.2026
10 Факти
Коментиран от #11
09:10 31.05.2026
11 Обречен ти е
До коментар #10 от "Факти":мозъкът на теб.
Размекнат и обречен.
09:16 31.05.2026
12 Жапанките да седат кротко
09:20 31.05.2026
13 Факти
До коментар #9 от "Глей ти":Европейците са по курортите и си гледат живота. В същото време руснаците умират в окопите, а майките им плачат за тях. На вас обаче не ви пука за руснаците. За вас те са просто биологичен материал. Затова се кефите как Путин ги използва като пушечно месо. Вие не сте русофили. Вие сте най-големите русофоби. Путин не е никакъв руснак. Той е монголоид, който избива руснаците и подарява руските богатства на китайците.
Коментиран от #14
09:20 31.05.2026
14 БрЯх...!
До коментар #13 от "Факти":Каза го на един дъх!
Много революционно и пламенно-
,,С устрем горд и набег смел"
Все едно,че слушам комсомолски секретар от бай-Тошово време...🤣😂😝👍!
09:57 31.05.2026
15 Така Така
10:06 31.05.2026
16 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
10:41 31.05.2026