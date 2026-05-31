Военни игри! Япония е притеснена от бързото въоръжаване на Китай

Министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми отхвърли обвиненията за "нов милитаризъм" и разкритикува Китай за бързото му въоръжаване, съобщава Ройтерс.

Китай продължава да увеличава разходите си за отбрана, подчерта той по време на форума "Шангри-Ла" в Сингапур. Външният подход и военните дейности на Китай са въпроси, които будят сериозна загриженост едновременно за Япония и международната общност, смята Коидзуми.

Опровергавайки критиките, че Япония възприема подход на нов милитаризъм, той посочи, че има страна, която разполага с огромен арсенал от ядрени оръжия и стратегически бомбардировачи. По думите му Япония не разполага с нито едно от тези неща, но е критикувана, че тръгва по пътя на милитаризма.

Според него постиженията на Япония след Втората световна война говорят сами за себе си, позовавайки се на нейното придържане към международното право и ангажимент към Устава на Организацията на обединените нации, наред с усилията за поддържане на свободен и отворен международен ред.

През май китайското външно министерство призова страните от Азиатско-тихоокеанския регион да бъдат бдителни и съвместно да се противопоставят на безразсъдните действия на неомилитаризма на Япония. На форума в Сингапур китайският делегат генерал-майор Менг Сянцин също разкритикува Япония. "Дълбоко се съмнявам дали страна, която не е изкоренила напълно токсичното наследство на милитаризма, е квалифицирана да говори подробно за сътрудничество в областта на отбраната на международни събития и дали може да спечели доверието на международната общност, особено на азиатските страни, които някога е нахлула", отбеляза той.

Отношенията между Япония и Китай спаднаха до най-лошото си ниво от години, след като японският премиер Санае Такаичи предупреди през ноември 2025 г., че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да предизвика японски военен отговор. Китай твърди, че Тайван е негова територия, въпреки възраженията на правителството на Тайпе.

Коидзуми посочи, че е тъжен от факта, че не се срещнал с китайския си колега на форума, но подчерта, че Япония остава отворена към диалог. "Държим вратата отворена", добави той.

Коидзуми заяви, че Япония е решена да играе нова роля в сътрудничеството в областта на отбранителното оборудване в Азиатско-тихоокеанския регион и се стреми осезаемо да засили възпирането в региона.