Военни игри! Япония е притеснена от бързото въоръжаване на Китай
  Тема: Тайван

31 Май, 2026 08:50

Двустранните отношения спаднаха до най-лошото си ниво от години, след като японският премиер Санае Такаичи предупреди през ноември 2025 г., че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да предизвика японски военен отговор

Министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми отхвърли обвиненията за "нов милитаризъм" и разкритикува Китай за бързото му въоръжаване, съобщава Ройтерс.

Китай продължава да увеличава разходите си за отбрана, подчерта той по време на форума "Шангри-Ла" в Сингапур. Външният подход и военните дейности на Китай са въпроси, които будят сериозна загриженост едновременно за Япония и международната общност, смята Коидзуми.

Опровергавайки критиките, че Япония възприема подход на нов милитаризъм, той посочи, че има страна, която разполага с огромен арсенал от ядрени оръжия и стратегически бомбардировачи. По думите му Япония не разполага с нито едно от тези неща, но е критикувана, че тръгва по пътя на милитаризма.

Според него постиженията на Япония след Втората световна война говорят сами за себе си, позовавайки се на нейното придържане към международното право и ангажимент към Устава на Организацията на обединените нации, наред с усилията за поддържане на свободен и отворен международен ред.

През май китайското външно министерство призова страните от Азиатско-тихоокеанския регион да бъдат бдителни и съвместно да се противопоставят на безразсъдните действия на неомилитаризма на Япония. На форума в Сингапур китайският делегат генерал-майор Менг Сянцин също разкритикува Япония. "Дълбоко се съмнявам дали страна, която не е изкоренила напълно токсичното наследство на милитаризма, е квалифицирана да говори подробно за сътрудничество в областта на отбраната на международни събития и дали може да спечели доверието на международната общност, особено на азиатските страни, които някога е нахлула", отбеляза той.

Отношенията между Япония и Китай спаднаха до най-лошото си ниво от години, след като японският премиер Санае Такаичи предупреди през ноември 2025 г., че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да предизвика японски военен отговор. Китай твърди, че Тайван е негова територия, въпреки възраженията на правителството на Тайпе.

Коидзуми посочи, че е тъжен от факта, че не се срещнал с китайския си колега на форума, но подчерта, че Япония остава отворена към диалог. "Държим вратата отворена", добави той.

Коидзуми заяви, че Япония е решена да играе нова роля в сътрудничеството в областта на отбранителното оборудване в Азиатско-тихоокеанския регион и се стреми осезаемо да засили възпирането в региона.


  • 1 Коейки срещу третополови

    6 1 Отговор
    Японските копейки имат интелект на скарида. А режимът в Токио се крепи на Сорос и Ротшилд.

    08:52 31.05.2026

  • 2 Гонг

    1 5 Отговор
    Копейките с интелект 63 да се сбият с третополовите с интелект 64 сега!

    08:53 31.05.2026

  • 3 Споко, ,,джапанки"...!

    10 0 Отговор
    Той и рижият перчем е обезпокоен от икономическата и военна мощ на Китай,ама нЕма какво друго да направи,освен да избие комплекса,чрез военна инвазия в бедна и гладна Куба...

    08:57 31.05.2026

  • 4 САМУРАИТЕ ДА СИ НАПРАВЯТ

    12 1 Отговор
    ХАРАКИРИ И ИЗОБЩО ПРЕЗ УМ ДА НЕ ИМ МИНАВА ,ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ОПЪЛЧАТ НА КИТАЙ.

    08:59 31.05.2026

  • 5 Путин от бункера

    4 11 Отговор
    Те и европейците бяха притенсени от нашата мощ, но сега ни се смеят.

    Коментиран от #9

    08:59 31.05.2026

  • 6 Всеки хванал по една Рускиня

    2 7 Отговор
    И прави клипчета на поразия
    Да е жив и здрав Путин още 100 години

    Коментиран от #7

    09:04 31.05.2026

  • 7 Глей ти

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Всеки хванал по една Рускиня":

    Рускините се женят за европейци, развеждат се и им вземат всичко.
    Ханса и Пиеро остават голи като чушки, че и цял живот бачкат за издръжки.
    Европейски закони, Ко да правиш.

    09:08 31.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Глей ти

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин от бункера":

    Така се смеят европейците, че след всеки нов пакет санкции се зареждат с горива в мазите и си плетат одеяла за зимата.

    Коментиран от #13

    09:09 31.05.2026

  • 10 Факти

    1 5 Отговор
    Япония няма от какво да се притеснява. Тя няма никакви ресурси. Трябва да се притеснява Русия, която преди 150 години отне 1,5 милиона кв.км. от Китай. Това е територия колкото Германия, Франция и Испания взети заедно, пълна с ресурси. Китай помни и планува сладко отмъщение. "Вечната дружба" е само временен секс. После идва боят. Русия е обречена.

    Коментиран от #11

    09:10 31.05.2026

  • 11 Обречен ти е

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    мозъкът на теб.
    Размекнат и обречен.

    09:16 31.05.2026

  • 12 Жапанките да седат кротко

    4 1 Отговор
    и да не шават,че да не стане некое мяууу.

    09:20 31.05.2026

  • 13 Факти

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Глей ти":

    Европейците са по курортите и си гледат живота. В същото време руснаците умират в окопите, а майките им плачат за тях. На вас обаче не ви пука за руснаците. За вас те са просто биологичен материал. Затова се кефите как Путин ги използва като пушечно месо. Вие не сте русофили. Вие сте най-големите русофоби. Путин не е никакъв руснак. Той е монголоид, който избива руснаците и подарява руските богатства на китайците.

    Коментиран от #14

    09:20 31.05.2026

  • 14 БрЯх...!

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Каза го на един дъх!
    Много революционно и пламенно-
    ,,С устрем горд и набег смел"
    Все едно,че слушам комсомолски секретар от бай-Тошово време...🤣😂😝👍!

    09:57 31.05.2026

  • 15 Така Така

    1 1 Отговор
    Прави са китайците, Китай, Камбоджа, Лаос, Тайланд Виетнам И Филипините трябва да се отбраняват заедно от японци и американци.

    10:06 31.05.2026

  • 16 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор
    Супер неумните блатни подлоги дето помнят от ден до пладне, правят опити за "коментар",ами две годишно мамунче от зоокъта е по умничко от тях.....😂😂😂😂

    10:41 31.05.2026

