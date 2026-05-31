Луис Енрике: Заслужихме си Шампионската лига, ще опитаме догодина пак!

Щастливият наставник на Пари Сен Жермен Луис Енрике даде първото си интервю след триумфа на своя тим във УЕФА Шампионска лига. Парижани защитиха европейската си корона, след като победиха Арсенал след изпълнение на дузпи във финала на Пушкаш Арена.

"Мачът започна по най-добрия начин за тях. След това те знаят как да се защитават. Беше много трудно, свикнали сме да атакуваме по този начин с много играчи зад топката, но срещу тях е по-трудно - те са силни физически и много издръжливи", каза наставникът.

Испанският специалист отдаде заслуженото на съперника, но подчерта, че представянето на неговия отбор през целия сезон е било достатъчен аргумент трофеят отново да остане в Париж.

"Мисля, заслужавахме титлата, може би днес и двата отбора заслужаваха да спечелят, но с начина, по който играхме през целия сезон, мисля, че заслужаваме да спечелим Шампионската лига. Много сме щастливи и ще се опитваме да сме на финала догодина – защо не?", заяви Енрике.

С успеха си Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига за втора поредна година, а амбициите на Луис Енрике и неговите футболисти вече са насочени към нова атака на европейския връх през следващия сезон.