Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Енрике: Заслужихме си Шампионската лига, ще опитаме догодина пак!

Луис Енрике: Заслужихме си Шампионската лига, ще опитаме догодина пак!

31 Май, 2026 10:27 396 1

  • луис енрике-
  • псж-
  • футбол-
  • шампионска лига

С успеха си Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига за втора поредна година, а амбициите на Луис Енрике и неговите футболисти вече са насочени към нова атака на европейския връх през следващия сезон

Луис Енрике: Заслужихме си Шампионската лига, ще опитаме догодина пак! - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Щастливият наставник на Пари Сен Жермен Луис Енрике даде първото си интервю след триумфа на своя тим във УЕФА Шампионска лига. Парижани защитиха европейската си корона, след като победиха Арсенал след изпълнение на дузпи във финала на Пушкаш Арена.

"Мачът започна по най-добрия начин за тях. След това те знаят как да се защитават. Беше много трудно, свикнали сме да атакуваме по този начин с много играчи зад топката, но срещу тях е по-трудно - те са силни физически и много издръжливи", каза наставникът.

Испанският специалист отдаде заслуженото на съперника, но подчерта, че представянето на неговия отбор през целия сезон е било достатъчен аргумент трофеят отново да остане в Париж.

"Мисля, заслужавахме титлата, може би днес и двата отбора заслужаваха да спечелят, но с начина, по който играхме през целия сезон, мисля, че заслужаваме да спечелим Шампионската лига. Много сме щастливи и ще се опитваме да сме на финала догодина – защо не?", заяви Енрике.

С успеха си Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига за втора поредна година, а амбициите на Луис Енрике и неговите футболисти вече са насочени към нова атака на европейския връх през следващия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОКЛОН МАЙСТОРЕ

    5 0 Отговор
    ГОЛЯМ ТРЕНЬОР СИ.

    10:43 31.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове