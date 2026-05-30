Киев: Много нова ракета? Руският "Орешник", изстрелян през януари, е на 9 години
Киев: Много нова ракета? Руският "Орешник", изстрелян през януари, е на 9 години

30 Май, 2026 18:01 2 158 67

Украински представители съобщиха още, че при по-нови руски оръжия се наблюдава по-широко използване на китайски компоненти като принудително заместване на западни части, които продължават да достигат до Русия въпреки експортните ограничения

Украински експерти заявиха, че руска ракета "Орешник", изследвана след удар през януари, е била сглобена през 2017 г. от компоненти, произведени през 2016 г. или по-рано, всички с произход от Русия и Беларус, предава "Ройтерс".

"Орешник", използвана за първи път срещу Украйна през 2024 г., е ракета с обсег над 5000 км, която Москва представя като трудно за прихващане оръжие. Украинските власти я определят като модернизирана версия на ракетата РС-26 "Рубеж", изпитана за първи път през 2012 г.

"Бяхме доста изненадани, защото казват, че това е много нова ракета, но ако погледнете годината на сглобяване, пише 2017 г.", отбеляза експертът Петро по време на представяне на възстановена електроника от руски ракети и дронове.

Според Киев, Русия е използвала "Орешник" поне три пъти във войната.

Украински представители съобщиха още, че при по-нови руски оръжия се наблюдава по-широко използване на китайски компоненти като "принудително" заместване на западни части, които продължават да достигат до Русия въпреки експортните ограничения.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    58 11 Отговор
    От хиперзвуковите ракети няма защита

    Коментиран от #40

    18:02 30.05.2026

  • 2 авантгард

    63 5 Отговор
    А гроздето кисело, хахаха.

    18:03 30.05.2026

  • 3 Лост

    62 6 Отговор
    И , защо плачете тогава?

    18:04 30.05.2026

  • 4 Гинкобилоба

    55 7 Отговор
    Стара стара ама яко бичи нацита

    18:04 30.05.2026

  • 5 Здрасти

    46 5 Отговор
    Още по лошо за памперсите, има няма 9 години снабдяване с нея. Колко ракети имат???

    18:04 30.05.2026

  • 6 Вовата съм

    50 7 Отговор
    Смятай, още реколта 2017 не е изчерпана хахаха...според Дойче зеле и Кая скумрията, ракетите свършиха преди три години. И още щом не могат да хванат тези от 2017-та, какво ще правят с по-новите, които имат сумати подобрения

    18:05 30.05.2026

  • 7 Пич

    44 6 Отговор
    Ее..... значи, украинците и НАТО са абсолютно доказани кретени!!! Къде дремахте девет години, та нямате нищо, с което да я спрете?!

    18:05 30.05.2026

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    40 6 Отговор
    Абе вие оставете на колко години е разработката на ракетата ,ами що никоя от натовските противовъздушни системи не я прехваща ?А успяха ли най сетне покрай "гаражите" да открият главата 🎃 на Сирски ?Благодаря ви предварително за отговора ,добри хора 👌!

    18:05 30.05.2026

  • 9 Читател

    38 6 Отговор
    Довечера пристига в Киев за да я проверите от кога е фашисти долни

    18:06 30.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    38 6 Отговор
    Значи НАТЮвското супер-дупер ПВО даже и старите руски ракети неможе да прихване.

    18:07 30.05.2026

  • 12 Лопата Орешник

    36 6 Отговор
    Ако ще и на 100 години да е , щом удря където си поиска , кво ви топли от кога е ?

    18:07 30.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дара

    29 7 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥 ,довечера в Киев ще има отново гореща Пачанга !

    18:08 30.05.2026

  • 16 777

    30 7 Отговор
    Все тая кога е произведена,нали ви счупи зъбите.
    А,вие и Нато още нямате такава.

    18:09 30.05.2026

  • 17 СтатиСтик

    30 7 Отговор
    Най хубавото е ,че много офицери на Нато и СБУ бяха наградени с медал Орешник .Така като гледам засега никой не се е оплакал ....

    18:11 30.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Курти

    10 28 Отговор
    Копеи 5та година квичане и акъла не ви идва.И Аятоласите са по-умни от вас

    Коментиран от #25

    18:12 30.05.2026

  • 20 Гьобелс

    36 4 Отговор
    Какво е вярното в статията? След взривяване намерили компоненти и пишело 2017г?? Открили са и производителя?? Трябва ракетата да е паднала без взривяване и вътре да е упътването!

    18:14 30.05.2026

  • 21 Апък

    26 2 Отговор
    Ракетите Х-22, с които руснаците удрят Киев, са правени още в началото на 60те години.

    Коментиран от #36

    18:15 30.05.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    Е то требе да си МНОГОъгълен ТЪПоъгълник,
    щом мислиш, че ракета използвана днес е била сглобена вчера😀❗

    18:15 30.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "Курти":

    Ех, Курти, Q-r ти влиза у Г@zo,
    ама @къл у главата НЕ❗

    18:17 30.05.2026

  • 26 Стара

    22 1 Отговор
    ама няма срко на годност и като ви я пратят, 1 месец рев, сълзи и сополи. А ако ви пратят една топла още от завода, какво ли ще се случи? 7928

    18:18 30.05.2026

  • 27 Без име

    17 2 Отговор
    Това прави ли я по-състрадателна?

    18:18 30.05.2026

  • 28 Путин Владимир Владимирович

    22 2 Отговор
    разказа за ракетата с ядрен двигател, която може да лети с месеци около земята, ръсейки радиоактивност върху главите и на врагове, и на приятели. Забравих ѝ името.

    18:18 30.05.2026

  • 29 Ти да видиш

    22 2 Отговор
    Нова стара какво значение има, хем не може да я прихванете , хем прави всичко на мармалад , кокс и грес до сто метра под земята . Нека да е стара. Те руснаците са изостанали, "нъл тъй"??!

    Ако е стара още по-зле за вас, значи има и по-нова която още не е показана.

    Впрочем в Русия няма яйца и не знам как оцеляват, а да, и бензин... ама май и ракети нямали ....вече съвсем се обърках, но тук във факти ще ви информират , те знаят всичко за Русия и всички тайни на Путин...хехе

    18:23 30.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Когато изстрелваш Орешник

    3 20 Отговор
    Се целиш в голям град. Така все ще уцелиш нещо. После правиш изявление, че това е било целта ти. В тоя случай бяха едни стратегически гаражи.

    18:28 30.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хахаха

    15 1 Отговор
    еми значи няма страшно

    18:30 30.05.2026

  • 36 хахаха

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Апък":

    а пък лопатите с които се бият руснаците на фронта са от първата световна

    18:32 30.05.2026

  • 37 хихи

    14 2 Отговор
    Урките шъ ядът "Орешник", докато се опекат топките

    18:35 30.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хи хи

    11 2 Отговор
    Споко бе урки, и по нови орешници ще има !!

    18:44 30.05.2026

  • 40 Мишел

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само Русия има С500 и следващите, които свалят доказано хиперзвукови ракети

    18:45 30.05.2026

  • 41 Не си търсете белята с Русия,

    10 3 Отговор
    защото ще я намерите.

    18:46 30.05.2026

  • 42 Лудост и крайна неефективност

    1 8 Отговор
    е използването на междуконтинентални балистични ракети (МБР) или със среден радиус на действие като "Орешник" в неядрена война. Една МБР струва 50-100млн.$ и да я хабиш за 1 тон обикновен експлозив е икономически много глупаво. Един или два бомбандировача струват толкова пари. В Дрезден по време на ВСВ са хвърлени 8000 тона бомби и пак е имало оцелели сгради и хора. За ядрено оръжие срещу неядрена държава е без особен ефект на бойното поле. Няма такова струпване на войски за да бъде употребено ЯО. На фронт от 1400км и 40км. дълбочина това са 56 000кв. км. Една тактическа ядрена бомба унищожава всичко на площ 4кв. км. - колко ще са необходими за цялата украинска армия, поне 10 000!? Няма военна мишена с такива размери за ЯО, такива са само големите цивилни градове пълни най-вече с жени, деца и старци (мъжете са на фронта).

    Коментиран от #50, #57

    18:51 30.05.2026

  • 43 Гост

    7 3 Отговор
    Експертът Петро? Видели били годината на производство? На кое, бе? На онова дет ви гътна гаражите? Или пък завода? И, не, не е от 2017 та ракетата, поне от Кримската война е!!!
    ПС
    Явно Зе е наредил на всички да шмъркат, после да плямпат дитирамби като него, за радост на бедните заблудени овце!!!

    18:51 30.05.2026

  • 44 мдааа

    6 1 Отговор
    Е ползват стари чипове от стари перални взе пак и не не е трудна за прихващане, а невъзможна за прихващане дорогие ykpопи!

    18:52 30.05.2026

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    0 8 Отговор
    Пиенците са биле надгонени из новио Сталинград- Малая Токмачка! Подер петелетка че бъде превзета почти од татароменгянската орда.

    18:54 30.05.2026

  • 46 куку

    5 1 Отговор
    укробандера обича да умира от високотехнологични ракети..а тези били на 9години..и чак ги яд от това..Москва трябва да прояви разбиране и да отговори на тези претенции ..

    18:54 30.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Орешникът носи 36 болванки

    0 10 Отговор
    (метални заготовки по около 40кг.) и ги насочва към целта с 10М или 3,4км/с. Такива метални парчета не могат да бъдат прехванати или свалени, те така или иначе си падат като метеорити. Насочването към целта е неточно при тази скорост защото се прави отдалече извън атмосферата когато още ракетата е цяла и управляема, енергията на удара е 2-3 пъти повече отколкото теглото им в тротилов еквивалент. Красиво и зрелищно, но крайно неефективно и безсмислено скъпо, една ракета струва $80мил. Това не е оръжие за конвенциална бойна глава нито може да се употребява масово. Пробвали са да я заредят с тротил, но при тази скорост топлината от триенето с въздуха изпарява взрива и затова са тези метални парчета.

    Коментиран от #56

    18:55 30.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Митко Бомбата

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лудост и крайна неефективност":

    Орешник е балистична ракета със среден радиус и хиперзвукова скорост, каква МБР те гони. Предназначена е за европейския театър на военните действия. За Сащисаните има МБР

    Коментиран от #53, #58

    18:58 30.05.2026

  • 51 Анонимен

    2 0 Отговор
    Комисията за защита на потребителите забранява да се лепят нови етикети!

    19:02 30.05.2026

  • 52 Значи

    8 0 Отговор
    има още по-нови, които си ги пазят. Щом Орешник няма аналог, какво остава за най-новите системи. Това не е повод за присмиване. Ония си чистят складовете и махат супер-ракетите. Значи още преди девет години рашките са имали супер оръжие. Не виждам, къде е иронията? По-скоро някои трябва да се замислят, с какво си играят.

    Коментиран от #55

    19:02 30.05.2026

  • 53 Чел си само

    0 6 Отговор

    До коментар #50 от "Митко Бомбата":

    заглавието, говоря и за Орешника. Светът отдавна е запознат с този клас ракети( ракети със среден радиус на действие (intermediate-range nuclear forces, INF)) и беше подписан договор за тяхното неразпространение и ликвидиране на съществуващите от СССР и САЩ на 8.12.1987г. от Рейгън и Горбачов. Явно на Путин не му се иска да спазва договори.

    19:03 30.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Светът отдавна

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Значи":

    е запознат с този клас ракети( ракети със среден радиус на действие (intermediate-range nuclear forces, INF)) и беше подписан договор за тяхното неразпространение и ликвидиране на съществуващите от СССР и САЩ на 8.12.1987г. от Рейгън и Горбачов. РФ не я устройва този договор защото "приятелски" Китай не го е подписал и си разработва такива ракети насочвайки ги към РФ и Индия. На РФ са необходими такива защото Китай е далеч за ракетите със малък обсег(до 500км) и твърде близо за стратегическите ракети с обсег над 8000км. Затова Путин обяви, че няма да спазва този двустранен договор със САЩ ако не се включи и Китай. Да, но другаря Си каза, че няма да го подпише, враговете на Китай били точно за ракети със среден обсег. Естествено имаше и друга причина Путин да се откаже, а това е да може да бие и по Европа. Американците разполагайки с ЯО в 5 европейски държави също биха се възползвали от такива ракети. Всъщност този договор не устройваше никоя от страните и просто се провали.

    Коментиран от #65

    19:07 30.05.2026

  • 56 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Орешникът носи 36 болванки":

    Орешник носи срещу Украйна балванки с индивидуално насочване, което за ядрено оръжие е кръгово отклонение от целта до 100 м. Западни анализатори твърдят, че при Орешник е постигнато отклонение до 10 метра. За Кинжал отклонението е 1 един! метър на. 1000 км полет. Никой не смята, че Орешник е неефективно оръжие.напротив.

    19:07 30.05.2026

  • 57 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лудост и крайна неефективност":

    Изобщо не е лудост ако трябва да стопиш нещо под земята! Гаражите са приказки за шарани, които явно са доста, и то от години! Ракетата си е ОК, то се вижда!
    И как пък и цената и знаете, сякаш фактурите са у вас!!!
    ПС
    При първата, със завода, американците се опитаха да издръжката нещо, лекичсо, не им се получи! Сега си мълчат! Защото знаят ЗАЩО, КАКВО и ПО КАКВО е изстреляно!!!

    19:09 30.05.2026

  • 58 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Митко Бомбата":

    САЩ обявиха, че Орешник може да се изстрелва и от подводници и кораби.
    Русия използва преднината си с едно поколение при ракетите носители и въоръжи всички родове войски с хиперзвукови ракети, за които НатО няма ПРО.

    19:14 30.05.2026

  • 59 На 9 години? И какво от това?

    9 0 Отговор
    Кииф, цялуто OTAN барабар с цялата демократична общност не може да хванете 9-годишна ракета! Какво ли остава, ако ви налазят с новите. С това заглавие мислите, че се присмивате на Русия, но всъшност компрометирате себе си. СМЕШНИЦИ!

    19:16 30.05.2026

  • 60 9689

    5 0 Отговор
    Щом е на 9 защо не я свалихте?

    19:24 30.05.2026

  • 61 Сириознуу?

    2 2 Отговор
    Ама си и вярвате обачи...Зенитно-ракетни комплекси (ЗРК): Системи като американските Patriot (PAC-3) са доказали способността си да прихващат хиперзвукови ракети (като руските Кинжал) във финалния етап на техния полет.Усъвършенствани противоракети: Разработват се специализирани прехващачи (напр. Glide Phase Interceptor на САЩ), които целят унищожаването на хиперзвуковите заплахи в средната фаза на полета им, докато те все още се плъзгат в горните слоеве на атмосферата.

    19:26 30.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ку-ку

    5 0 Отговор
    Когато украински"специалисти" ми кажат нещо, първо проверявам дали се намирам в Слънчевата система, второ - още ли съм на планетата Земя и трето- Слънцето още ли изгрява от изток.

    19:28 30.05.2026

  • 64 Нали

    2 0 Отговор
    рашаните били продали технологията Орешник на Китай. Значи имат нови системи, които ги крият. Щом Орешник е стара система, а те са супер-ракети, какви са новите? Аз виждам само повод за притеснение, а не сарказъм. Все пак това са най-модерните и явно остарели, за някои, ядрени ракети. На който му е смешно да се смее.

    19:42 30.05.2026

  • 65 Нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Светът отдавна":

    си в грешка. Аз не съм чел никъде някой да е успял да свали Орешник. Преди няколко дни, над Киев, всичките ракети на рашките преминаха радарите и удариха целите. Онзи направи показно. А това си е сериозен проблем. А за междуконтиненталните ракети на рашаните няма никаква информация. И там ще има големи изненади. Има някакви "стари" Топол М, които са ада. Все пак, знае се кои са основните презокеански цели. А за тези на подводниците е пълна тишина.

    19:52 30.05.2026

  • 66 Бат ви Бойко

    0 1 Отговор
    Аз, като кмет лови снежинки още във въздуха... та един Оршник ли няма да фана... Ама предпочитате льотчика...

    19:54 30.05.2026

  • 67 АБВ

    1 0 Отговор
    "Руският "Орешник", изстрелян през януари, е на 9 години"

    И какво ? Напомня ми за оня: "То пък една гара."
    Тя и лопатата е измислена преди много векове, но още я ползват, в т.ч. и да копаят хората с нея.

    19:54 30.05.2026

