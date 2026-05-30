Киев: Много нова ракета? Руският "Орешник", изстрелян през януари, е на 9 години

Украински експерти заявиха, че руска ракета "Орешник", изследвана след удар през януари, е била сглобена през 2017 г. от компоненти, произведени през 2016 г. или по-рано, всички с произход от Русия и Беларус, предава "Ройтерс".
"Орешник", използвана за първи път срещу Украйна през 2024 г., е ракета с обсег над 5000 км, която Москва представя като трудно за прихващане оръжие. Украинските власти я определят като модернизирана версия на ракетата РС-26 "Рубеж", изпитана за първи път през 2012 г.
"Бяхме доста изненадани, защото казват, че това е много нова ракета, но ако погледнете годината на сглобяване, пише 2017 г.", отбеляза експертът Петро по време на представяне на възстановена електроника от руски ракети и дронове.
Според Киев, Русия е използвала "Орешник" поне три пъти във войната.
Украински представители съобщиха още, че при по-нови руски оръжия се наблюдава по-широко използване на китайски компоненти като "принудително" заместване на западни части, които продължават да достигат до Русия въпреки експортните ограничения.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #40
18:02 30.05.2026
2 авантгард
18:03 30.05.2026
3 Лост
18:04 30.05.2026
4 Гинкобилоба
18:04 30.05.2026
5 Здрасти
18:04 30.05.2026
6 Вовата съм
18:05 30.05.2026
7 Пич
18:05 30.05.2026
8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:05 30.05.2026
9 Читател
18:06 30.05.2026
11 име
18:07 30.05.2026
12 Лопата Орешник
18:07 30.05.2026
15 Дара
18:08 30.05.2026
16 777
А,вие и Нато още нямате такава.
18:09 30.05.2026
17 СтатиСтик
18:11 30.05.2026
19 Курти
Коментиран от #25
18:12 30.05.2026
20 Гьобелс
18:14 30.05.2026
21 Апък
Коментиран от #36
18:15 30.05.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
щом мислиш, че ракета използвана днес е била сглобена вчера😀❗
18:15 30.05.2026
До коментар #19 от "Курти":Ех, Курти, Q-r ти влиза у Г@zo,
ама @къл у главата НЕ❗
18:17 30.05.2026
26 Стара
18:18 30.05.2026
27 Без име
18:18 30.05.2026
28 Путин Владимир Владимирович
18:18 30.05.2026
29 Ти да видиш
Ако е стара още по-зле за вас, значи има и по-нова която още не е показана.
Впрочем в Русия няма яйца и не знам как оцеляват, а да, и бензин... ама май и ракети нямали ....вече съвсем се обърках, но тук във факти ще ви информират , те знаят всичко за Русия и всички тайни на Путин...хехе
18:23 30.05.2026
32 Когато изстрелваш Орешник
18:28 30.05.2026
35 хахаха
18:30 30.05.2026
36 хахаха
До коментар #21 от "Апък":а пък лопатите с които се бият руснаците на фронта са от първата световна
18:32 30.05.2026
37 хихи
18:35 30.05.2026
39 Хи хи
18:44 30.05.2026
40 Мишел
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само Русия има С500 и следващите, които свалят доказано хиперзвукови ракети
18:45 30.05.2026
41 Не си търсете белята с Русия,
18:46 30.05.2026
42 Лудост и крайна неефективност
Коментиран от #50, #57
18:51 30.05.2026
43 Гост
ПС
Явно Зе е наредил на всички да шмъркат, после да плямпат дитирамби като него, за радост на бедните заблудени овце!!!
18:51 30.05.2026
44 мдааа
18:52 30.05.2026
45 Архимандрисандрит Бибиян
18:54 30.05.2026
46 куку
18:54 30.05.2026
48 Орешникът носи 36 болванки
Коментиран от #56
18:55 30.05.2026
50 Митко Бомбата
До коментар #42 от "Лудост и крайна неефективност":Орешник е балистична ракета със среден радиус и хиперзвукова скорост, каква МБР те гони. Предназначена е за европейския театър на военните действия. За Сащисаните има МБР
Коментиран от #53, #58
18:58 30.05.2026
51 Анонимен
19:02 30.05.2026
52 Значи
Коментиран от #55
19:02 30.05.2026
53 Чел си само
До коментар #50 от "Митко Бомбата":заглавието, говоря и за Орешника. Светът отдавна е запознат с този клас ракети( ракети със среден радиус на действие (intermediate-range nuclear forces, INF)) и беше подписан договор за тяхното неразпространение и ликвидиране на съществуващите от СССР и САЩ на 8.12.1987г. от Рейгън и Горбачов. Явно на Путин не му се иска да спазва договори.
19:03 30.05.2026
55 Светът отдавна
До коментар #52 от "Значи":е запознат с този клас ракети( ракети със среден радиус на действие (intermediate-range nuclear forces, INF)) и беше подписан договор за тяхното неразпространение и ликвидиране на съществуващите от СССР и САЩ на 8.12.1987г. от Рейгън и Горбачов. РФ не я устройва този договор защото "приятелски" Китай не го е подписал и си разработва такива ракети насочвайки ги към РФ и Индия. На РФ са необходими такива защото Китай е далеч за ракетите със малък обсег(до 500км) и твърде близо за стратегическите ракети с обсег над 8000км. Затова Путин обяви, че няма да спазва този двустранен договор със САЩ ако не се включи и Китай. Да, но другаря Си каза, че няма да го подпише, враговете на Китай били точно за ракети със среден обсег. Естествено имаше и друга причина Путин да се откаже, а това е да може да бие и по Европа. Американците разполагайки с ЯО в 5 европейски държави също биха се възползвали от такива ракети. Всъщност този договор не устройваше никоя от страните и просто се провали.
Коментиран от #65
19:07 30.05.2026
56 Мишел
До коментар #48 от "Орешникът носи 36 болванки":Орешник носи срещу Украйна балванки с индивидуално насочване, което за ядрено оръжие е кръгово отклонение от целта до 100 м. Западни анализатори твърдят, че при Орешник е постигнато отклонение до 10 метра. За Кинжал отклонението е 1 един! метър на. 1000 км полет. Никой не смята, че Орешник е неефективно оръжие.напротив.
19:07 30.05.2026
57 Гост
До коментар #42 от "Лудост и крайна неефективност":Изобщо не е лудост ако трябва да стопиш нещо под земята! Гаражите са приказки за шарани, които явно са доста, и то от години! Ракетата си е ОК, то се вижда!
И как пък и цената и знаете, сякаш фактурите са у вас!!!
ПС
При първата, със завода, американците се опитаха да издръжката нещо, лекичсо, не им се получи! Сега си мълчат! Защото знаят ЗАЩО, КАКВО и ПО КАКВО е изстреляно!!!
19:09 30.05.2026
58 Мишел
До коментар #50 от "Митко Бомбата":САЩ обявиха, че Орешник може да се изстрелва и от подводници и кораби.
Русия използва преднината си с едно поколение при ракетите носители и въоръжи всички родове войски с хиперзвукови ракети, за които НатО няма ПРО.
19:14 30.05.2026
59 На 9 години? И какво от това?
19:16 30.05.2026
60 9689
19:24 30.05.2026
61 Сириознуу?
19:26 30.05.2026
63 Ку-ку
19:28 30.05.2026
64 Нали
19:42 30.05.2026
65 Нещо
До коментар #55 от "Светът отдавна":си в грешка. Аз не съм чел никъде някой да е успял да свали Орешник. Преди няколко дни, над Киев, всичките ракети на рашките преминаха радарите и удариха целите. Онзи направи показно. А това си е сериозен проблем. А за междуконтиненталните ракети на рашаните няма никаква информация. И там ще има големи изненади. Има някакви "стари" Топол М, които са ада. Все пак, знае се кои са основните презокеански цели. А за тези на подводниците е пълна тишина.
19:52 30.05.2026
66 Бат ви Бойко
19:54 30.05.2026
67 АБВ
И какво ? Напомня ми за оня: "То пък една гара."
Тя и лопатата е измислена преди много векове, но още я ползват, в т.ч. и да копаят хората с нея.
19:54 30.05.2026