Киев: Много нова ракета? Руският "Орешник", изстрелян през януари, е на 9 години

Украински експерти заявиха, че руска ракета "Орешник", изследвана след удар през януари, е била сглобена през 2017 г. от компоненти, произведени през 2016 г. или по-рано, всички с произход от Русия и Беларус, предава "Ройтерс".

"Орешник", използвана за първи път срещу Украйна през 2024 г., е ракета с обсег над 5000 км, която Москва представя като трудно за прихващане оръжие. Украинските власти я определят като модернизирана версия на ракетата РС-26 "Рубеж", изпитана за първи път през 2012 г.

"Бяхме доста изненадани, защото казват, че това е много нова ракета, но ако погледнете годината на сглобяване, пише 2017 г.", отбеляза експертът Петро по време на представяне на възстановена електроника от руски ракети и дронове.

Според Киев, Русия е използвала "Орешник" поне три пъти във войната.

Украински представители съобщиха още, че при по-нови руски оръжия се наблюдава по-широко използване на китайски компоненти като "принудително" заместване на западни части, които продължават да достигат до Русия въпреки експортните ограничения.