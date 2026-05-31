Треньорът на Арсенал: Много е трудно, но се гордея с играчите

Старши треньорът на Арсенал Микел Артета и полузащитникът Деклан Райс не скриха разочарованието си след загубения финал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Лондончани отстъпиха след изпълнение на дузпи на стадион Пушкаш Арена, въпреки че преминаха през целия турнир без нито едно поражение в редовното време.

"Много е трудно, когато си толкова постоянен в турнира чак до финала и накрая губиш трофея след дузпи. Трудно е. Толкова се гордея с тях. Просто е привилегия да съм мениджър на тази група играчи, този отбор. Мисля за начина, по който носят тази емблема и колко много влагат в нея“, заяви Микел Артета.

От своя страна Деклан Райс също подчерта усилията на отбора през целия сезон:

"Ужасно е да загубиш финала на Шампионската лига след дузпи. Опитахме се да погледнем от гледна точка на това колко много сме постигнали като отбор – сезонът беше невероятен, а тази вечер беше 63-ият ни мач. До този момент дадохме абсолютно всичко и това е лотария – или печелиш след дузпи, или губиш след дузпи. Някои от най-добрите отбори някога са губили след дузпи“, каза Райс.

Въпреки болезненото поражение, представянето на Арсенал в турнира остава впечатляващо, след като тимът достигна до финала без нито една загуба в хода на надпреварата.