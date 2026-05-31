Треньорът на Арсенал: Много е трудно, но се гордея с играчите

31 Май, 2026 09:29 686 5

Когато си толкова постоянен в турнира чак до финала и накрая губиш трофея след дузпи

Треньорът на Арсенал: Много е трудно, но се гордея с играчите - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Арсенал Микел Артета и полузащитникът Деклан Райс не скриха разочарованието си след загубения финал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Лондончани отстъпиха след изпълнение на дузпи на стадион Пушкаш Арена, въпреки че преминаха през целия турнир без нито едно поражение в редовното време.

"Много е трудно, когато си толкова постоянен в турнира чак до финала и накрая губиш трофея след дузпи. Трудно е. Толкова се гордея с тях. Просто е привилегия да съм мениджър на тази група играчи, този отбор. Мисля за начина, по който носят тази емблема и колко много влагат в нея“, заяви Микел Артета.

От своя страна Деклан Райс също подчерта усилията на отбора през целия сезон:

"Ужасно е да загубиш финала на Шампионската лига след дузпи. Опитахме се да погледнем от гледна точка на това колко много сме постигнали като отбор – сезонът беше невероятен, а тази вечер беше 63-ият ни мач. До този момент дадохме абсолютно всичко и това е лотария – или печелиш след дузпи, или губиш след дузпи. Някои от най-добрите отбори някога са губили след дузпи“, каза Райс.

Въпреки болезненото поражение, представянето на Арсенал в турнира остава впечатляващо, след като тимът достигна до финала без нито една загуба в хода на надпреварата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тренер

    5 0 Отговор
    Що не се научите бре, църен дюспа не вкарва

    09:39 31.05.2026

  • 2 КАК ЩЕ СМЕНИШ

    7 2 Отговор
    ЙОДЕГОР .ВМЕСТО МАРТИНЕЛИ ДА БЕШЕ ПУСНАЛ ГАБРИЕЛ ЖЕСУС. ПСЖ ЗАСЛУЖЕНО БИХА,ПОВЕЧЕ СТАТИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ,ПОВЕЧЕ ВЛАДЕЕНЕ НА ТОПКАТА И ПОВЕЧЕ ПОЛОЖЕНИЯ.МОЛЕТЕ СЕ ,ЧЕ ИЗОБЩО СТИГНАХТЕ ДО ДУЗПИ.

    09:44 31.05.2026

  • 3 Артета има още да учи

    6 0 Отговор
    Луиз Енрике доказа ,че е класа.Три шампионски лиги с Барса и ПСЖ.

    09:47 31.05.2026

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Никой не харесва загубилите. По-добре 3 или 5-ти, отколкото втори. Защото вторият е загубил от шампиона, а никой не помни вторите.
    Отделно, от толкова танцуване преди да изпълниш дузпа се оплитат краката и се случват такива ключови пропуски. Нищо, след 20 години може да имате втори шанс. Може пък тогава да няма и един бял в отбора ви.

    10:02 31.05.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Арсенал цял мач се защитаваха щеше да е грозно да спечелят. Долу англииския футбол браво на Енрике и школата на Барса.

    10:14 31.05.2026

