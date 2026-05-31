Иван Портних за "Баба Алино": Строителството на тази територия започва категорично след моя мандат

„Строителството на тази територия започва категорично след моя мандат, както го казват и шефът на ДНСК, и новият регионален министър, както се установява и от проверките. Така че темата с незаконното строителство, което се развихря, всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година, когато сградите нарастват до 104 на брой“.
Това коментира в „Тази неделя“ по bTV Иван Портних, дългогодишен кмет на Варна и настоящ общински съветник от ГЕРБ.
За 20 от тези сгради документално се твърди, че са построени преди 2001 година, но по думите му там е имало стари сгради от времето на социализма.
„Аз не мога да кажа точно какво е било, защото никога не съм ходил там. Вчера отидох за първи път. Така че какво е преустроено ми е трудно да кажа. Но нека да обясним изначално важното нещо. Тези удостоверения за търпимост всъщност отклоняват темата от съществения проблем, а именно незаконното строителство, което се развихри след 2023 година“, коментира Портних.
„На всички трябва да е ясно – а това го казват и министърът, и началникът на ДНСК – че удостоверенията за търпимост не разрешават абсолютно никакво строителство. Това са друг тип документи – фалшиви или не, защото вчера чухте, че прокуратурата изказа и подобни съмнения. Те по никакъв начин не оправдават това, което се е случило там В моя мандат строителство там не е имало. Аз никога не съм имал идея, че там ще се строи“, посочи бившият кмет на Варна.
„Този районен архитект е на длъжността от 2004 година, когато не е имало нито ГЕРБ, нито мен в общинската власт. Така че тези инсинуации да се обвързват негови действия с ГЕРБ и лично с мен, са абсурдни. Той отговаря по Закона за устройство на територията и е независим в дейността си. По всички останали въпроси е подчинен на районния кмет“, заяви той.
„Но искам да кажа, че през 2023 година отнехме правомощията на районните архитекти да издават подобни удостоверения. Тогава уволних главния архитект именно заради такива случаи. Това е публично – правихме пресконференции, показвахме примери. Може да се види в интернет, има стотици публикации“, коментира Портних.
„От края на 2023 година и началото на 2024 година там се вихри строителство. Има стотици сигнали от граждани и политически формации. На всяка сесия на Общинския съвет задаваме въпроса. Кметът Коцев по закон е задължен да отговаря на въпросите на общинските съветници, а той не отговори нито веднъж. Представете си колко сесии са минали за почти три години“, отбеляза още бившият кмет на Варна.
По думите му той разбира за района „Баба Алино“ и за това, че там има незаконна сеч, а след това и незаконни постройки, когато започват сигналите от граждани и по снимки в интернет.
А още от 2024 година на всяка сесия е имало въпроси към настоящия кмет Благомир Коцев какво се случва там, защото е било ясно, че там се случва нещо.
Портних неколкократно заяви, че „това няма нищо общо с ГЕРБ. Законът е ясен. Това го казват и министър Шишков, и шефът на ДНСК, а вчера и министър Христов от кабинета „Гюров“.
„Затова в случая е ясно кой е отговорен и кой със широко отворени очи е проспал целия този процес. Тоест той не го е проспал, а го е покровителствал. Защото освен че е допуснал това масирано застрояване, Коцев се опитва и да го узакони“, коментира Портних.
„Коцев допуска изработването на подробен устройствен план, а преди десет дни, на последното заседание на Експертния съвет по устройство на територията, председателствано от личен приятел на Коцев и вчера стана обществено известен с неадекватността си, се опитаха да приемат ПУП за цялата тази територия“, заяви от бившият градоначалник.
„Тоест Коцев през цялото време не само си е затварял очите за незаконното строителство, а е предприемал редица стъпки и опити, включително преди десет дни, да приеме ПУП за цялата територия, с което да узакони цялото това безобразие. Това са фактите“, допълните той.
По думите на Иван Портних той никога е е общувал с хора от тази корпорацията „КУП“. „Нямам никаква представа. Никога не съм общувал с хора от тази група“
Oт bTV са опитали да се свържат и с кмета на Варна Благомир Коцев. Контакт осъществен с него обаче няма. Така и не е отговорено на много въпроси.
“Tрудно е да получите отговор. Този човек има незаконни обекти в сърцето на Морската градина, включително върху държавни територии и незаконни паркинги. Той няма как да посегне на незаконното строителство на други хора, защото самият той е деятел от същия тип”, коментира Портних.
„Всичко, което се опитват да преместят като фокус от неговите бездействия – всъщност не е бездействие, а покровителство и чадър – е смехотворно. Доколкото разбирам, той дори не е уволнил служителите, за които публично обяви, че са уволнени, а те са в болнични“, заяви още бившият кмет.
1 Да,бе
Коментиран от #9, #27
11:23 31.05.2026
3 Дгккшо
Не му се гледа отново небе на квадрати!
11:28 31.05.2026
7 хаха
Кой те пита за "апогей" бе г3й? Кога започва строителството???
2023! Ае ходи копай една дупка и падай в нея Тиква Новоначалска!
11:30 31.05.2026
8 Фхкл
Варненци искат ли да плащат?!
Средствата няма от какво да се възстановят.
Коментиран от #11, #14
11:31 31.05.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "Да,бе":Гербавият крадец Портних лъже безпардонно. Точно по времете на гербавото управление на простата Тиква Борисов е започнала цялата престъпна схема. Всичко е започнало преди 12 години.
11:35 31.05.2026
10 Сдрххошшнб
Максуда е върху зеленчукови градини плодородна почва. В нея има не сто, а хиляди незаконни!
Някой смеели да събори махалата?!
11:36 31.05.2026
До коментар #8 от "Фхкл":Няма искам/не искам бе ромлянин. ХАХАХА!
Типичният окензан байганьовец.
11:37 31.05.2026
18 Ех портни
Голяма работа
Няма нищо
Нямало герб
Нямало порти
Голяма работа
Няма ницо
11:48 31.05.2026
21 Естествено
Виновен е бай Рибан!
Абе, явно. Ще има нарден съд, щом няма присъди : « В името на народа»!
Верно е, че има добросъвестни купувачи, но покрай сухото гори и мокрото!
Виновниците ще връщат парите
Това е. Друг начин няма.
Запорираха ли имоти и банкови сметки на заподозрените?
Ако са невиновни- ще им ги освободят!
11:52 31.05.2026
26 фАНТОМасс
ГАРАНТИРАНОТО от ГЕРБ в действие !
12:05 31.05.2026
27 Али Баба и
До коментар #1 от "Да,бе":четридесетте чиновници !
12:08 31.05.2026
28 ПЪГУОШ
И тук Портних - ни чул , ни видял , ни лук мирисал !
12:09 31.05.2026
29 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Ура,,Ура":Само да те открехна, че Портних е в игрите преди дори някой да си е помислял да създаде ГЕРБ! Още през 2001 2002 човекът е управител на Гранд хотел Варна! Сещаш ли се колко яка връзка и схема се иска за това? В последствие не той има нужда от ГЕРБ, а ГЕРБ от него и го приобщават, но по дефиниция не е истински гербаджия! Което не го оправдава или прави виновен по сегашния казус! Просто споделям информация!! А относно Благо, щом е ПП , не ми го хвали! Подбрани, лъскави, млади лекенца, които едно по едно се издегустираха и ще приключат на бунището на историята! Факт са сателитни снимки, че всичко гръмва и се застроява супер бързо последните няколко години! Факт е обаче, че всички са знаели! Търсих имот и имах щастието да ползвам брокер, който ми беше задължен за нещо лично по друга линия и когато поисках мнения и съвет за тези жилища, човекът още преди година ми каза да бягам с 200 от тая схема, че е супер незаконно и не се знае в кой момент ще стане това което става сега! Човека е професионалист, но не е някой супер схемаджия, а знаеше! Значи може да си сигурен, че абсолютно всички в общината са знаели също!
12:10 31.05.2026
31 дондьо 2026
с "Боко и свинчо" голяма издънка !
12:13 31.05.2026
46 БУКВАТА "Ч"
До коментар #32 от "Обикн.читател":Опашката е километрична и започва от след навлизане на войските на СССР 1944г. Сталин въвежда Крепостното Право - изземва земите на Българските Ковбои - Селяни и ги вкарва в колхозите - ТКЗС, а тези селяни, които не си дават земята ги наричат Кулаци и ги избиват заедно с цялата Иновативна Интелигенция и Българската Аристокрация по Белене и Концлагерите! Българските села сега са пусти! Кои Руски бизнесмени са собственици на ТКЗС в България? Кои са собственици на далаверите с купуване и продаване на Жилища? Кои са собственици на далаверите за продаване и купуване на Българска Земя? Къде е България на Балканите????? "Руските и така нарекли се по новому Украински Банкери са изкупили цяла река Камчия и над 400 хиляди Българиски имота трябва да напуснат Свещенната Българска Земя. Русия трябва да изплати репарации на България за унищожаване на българските села, понеже след навлизане на войските на СССР по Българските земи, селата днес са пусти и курортите по Черноморието вече не са Български. Къде е Милата Свещенна Българска Родина? България всички са искали да я имат, всички са искали да я притежават, но никой не я е имал, освен тя самата себе си!
12:35 31.05.2026
47 Ти да видиш
Кой знае колко жилищни комплекси и сгради има построени по тази схема!? Кой знае колко политици и техни роднини имат жилища там!?
Ето това са виновниците:
ГЕРБ ДПС ПП ДБ ИТН БСП СДС !!!!
12:35 31.05.2026
56 БУКВАТА "Ч"
"Знаеш ли...че Слънцето изгори всички адепти на култа -
Ленин, Мао,Сталин и сие.
Всъщност, те бяха негови сенки без семки.
Слънцето остана."
12:54 31.05.2026
58 Категорично
Да не забравяме, че именно ГЕРБ+СДС с участието и на ПП+ДБ ни вкарахте в зоната на банкрутиралите €идиoти!
13:27 31.05.2026
61 Геро
отъждествими ОТВСЯКЪДЕ! Хем крадец, хем лъжец, хем бивш кмет на ГРОБ! Три!!!
13:38 31.05.2026
63 Беро
Същата, която храним тук в България и същата, която обличаме във власт! С многото подаръци, оръжие и дарения!
Храни куче, да те яде и хапе в двора ти!
13:45 31.05.2026