Иван Портних за "Баба Алино": Строителството на тази територия започва категорично след моя мандат

31 Май, 2026 11:18

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Строителството на тази територия започва категорично след моя мандат, както го казват и шефът на ДНСК, и новият регионален министър, както се установява и от проверките. Така че темата с незаконното строителство, което се развихря, всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година, когато сградите нарастват до 104 на брой“.

Това коментира в „Тази неделя“ по bTV Иван Портних, дългогодишен кмет на Варна и настоящ общински съветник от ГЕРБ.

За 20 от тези сгради документално се твърди, че са построени преди 2001 година, но по думите му там е имало стари сгради от времето на социализма.

„Аз не мога да кажа точно какво е било, защото никога не съм ходил там. Вчера отидох за първи път. Така че какво е преустроено ми е трудно да кажа. Но нека да обясним изначално важното нещо. Тези удостоверения за търпимост всъщност отклоняват темата от съществения проблем, а именно незаконното строителство, което се развихри след 2023 година“, коментира Портних.

„На всички трябва да е ясно – а това го казват и министърът, и началникът на ДНСК – че удостоверенията за търпимост не разрешават абсолютно никакво строителство. Това са друг тип документи – фалшиви или не, защото вчера чухте, че прокуратурата изказа и подобни съмнения. Те по никакъв начин не оправдават това, което се е случило там В моя мандат строителство там не е имало. Аз никога не съм имал идея, че там ще се строи“, посочи бившият кмет на Варна.

„Този районен архитект е на длъжността от 2004 година, когато не е имало нито ГЕРБ, нито мен в общинската власт. Така че тези инсинуации да се обвързват негови действия с ГЕРБ и лично с мен, са абсурдни. Той отговаря по Закона за устройство на територията и е независим в дейността си. По всички останали въпроси е подчинен на районния кмет“, заяви той.

„Но искам да кажа, че през 2023 година отнехме правомощията на районните архитекти да издават подобни удостоверения. Тогава уволних главния архитект именно заради такива случаи. Това е публично – правихме пресконференции, показвахме примери. Може да се види в интернет, има стотици публикации“, коментира Портних.

„От края на 2023 година и началото на 2024 година там се вихри строителство. Има стотици сигнали от граждани и политически формации. На всяка сесия на Общинския съвет задаваме въпроса. Кметът Коцев по закон е задължен да отговаря на въпросите на общинските съветници, а той не отговори нито веднъж. Представете си колко сесии са минали за почти три години“, отбеляза още бившият кмет на Варна.

По думите му той разбира за района „Баба Алино“ и за това, че там има незаконна сеч, а след това и незаконни постройки, когато започват сигналите от граждани и по снимки в интернет.

А още от 2024 година на всяка сесия е имало въпроси към настоящия кмет Благомир Коцев какво се случва там, защото е било ясно, че там се случва нещо.

Портних неколкократно заяви, че „това няма нищо общо с ГЕРБ. Законът е ясен. Това го казват и министър Шишков, и шефът на ДНСК, а вчера и министър Христов от кабинета „Гюров“.

„Затова в случая е ясно кой е отговорен и кой със широко отворени очи е проспал целия този процес. Тоест той не го е проспал, а го е покровителствал. Защото освен че е допуснал това масирано застрояване, Коцев се опитва и да го узакони“, коментира Портних.

„Коцев допуска изработването на подробен устройствен план, а преди десет дни, на последното заседание на Експертния съвет по устройство на територията, председателствано от личен приятел на Коцев и вчера стана обществено известен с неадекватността си, се опитаха да приемат ПУП за цялата тази територия“, заяви от бившият градоначалник.

„Тоест Коцев през цялото време не само си е затварял очите за незаконното строителство, а е предприемал редица стъпки и опити, включително преди десет дни, да приеме ПУП за цялата територия, с което да узакони цялото това безобразие. Това са фактите“, допълните той.

По думите на Иван Портних той никога е е общувал с хора от тази корпорацията „КУП“. „Нямам никаква представа. Никога не съм общувал с хора от тази група“

Oт bTV са опитали да се свържат и с кмета на Варна Благомир Коцев. Контакт осъществен с него обаче няма. Така и не е отговорено на много въпроси.

“Tрудно е да получите отговор. Този човек има незаконни обекти в сърцето на Морската градина, включително върху държавни територии и незаконни паркинги. Той няма как да посегне на незаконното строителство на други хора, защото самият той е деятел от същия тип”, коментира Портних.

„Всичко, което се опитват да преместят като фокус от неговите бездействия – всъщност не е бездействие, а покровителство и чадър – е смехотворно. Доколкото разбирам, той дори не е уволнил служителите, за които публично обяви, че са уволнени, а те са в болнични“, заяви още бившият кмет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    44 3 Отговор
    Категорично тоя и следващия кмет трябва да играят сантасе зад решетките под благият,но строг поглед на бай Ставри...

    Коментиран от #9, #27

    11:23 31.05.2026

  • 2 мдда

    41 5 Отговор
    Категорично май и двамата сте си затваряли очите!

    11:24 31.05.2026

  • 3 Дгккшо

    15 12 Отговор
    Благо К. много шум вдига за да излезе сух от водата.
    Не му се гледа отново небе на квадрати!

    11:28 31.05.2026

  • 4 Ура,,Ура

    55 1 Отговор
    Типичен гербаджия. Все другите са виновни.

    Коментиран от #29

    11:30 31.05.2026

  • 5 Нашмъркан

    44 0 Отговор
    за кураж и лъже на поразия !

    11:30 31.05.2026

  • 6 бай Иван

    50 1 Отговор
    Всички разрешителни са издадени по времето на ГРОБ. След това инсценирате арест на следващия кмет в продължение на месеци. Обаче вие сте света вода ненапита.

    11:30 31.05.2026

  • 7 хаха

    35 1 Отговор
    "всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година"

    Кой те пита за "апогей" бе г3й? Кога започва строителството???
    2023! Ае ходи копай една дупка и падай в нея Тиква Новоначалска!

    11:30 31.05.2026

  • 8 Фхкл

    12 13 Отговор
    Евентуалното събаряне и възстановяване на терена ще е за сметка на варненския бюджет.
    Варненци искат ли да плащат?!
    Средствата няма от какво да се възстановят.

    Коментиран от #11, #14

    11:31 31.05.2026

  • 9 Прав си!

    43 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Гербавият крадец Портних лъже безпардонно. Точно по времете на гербавото управление на простата Тиква Борисов е започнала цялата престъпна схема. Всичко е започнало преди 12 години.

    11:35 31.05.2026

  • 10 Сдрххошшнб

    25 1 Отговор
    Сто незаконни сгради!
    Максуда е върху зеленчукови градини плодородна почва. В нея има не сто, а хиляди незаконни!
    Някой смеели да събори махалата?!

    11:36 31.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Съдията

    40 2 Отговор
    Недей да лъжеш бе, кандидат-затворник. Тоя украинец вие сте го покровителствали, вие го върнахте в България да лъжесвидетелства срещу Коцев. Колкото и да се пънеш, няма да ти се размине, стягай сака за затвора.😂

    11:37 31.05.2026

  • 13 пожелание

    23 1 Отговор
    Двамата в една килия , и ще има време 10 години за се разберете , кой повече е крал , но ти водиш в класацията !!

    11:37 31.05.2026

  • 14 хаха

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Фхкл":

    Няма искам/не искам бе ромлянин. ХАХАХА!
    Типичният окензан байганьовец.

    11:37 31.05.2026

  • 15 виктория

    26 0 Отговор
    да ама всички документи са издадени през твоя мандат!!!!

    11:44 31.05.2026

  • 16 Ти, Ванка,

    19 1 Отговор
    тогава беше в безсъзнание, затуй не ги помниш тези работи

    11:45 31.05.2026

  • 17 Хмм

    24 1 Отговор
    строителството започва при него, герберския кмет, дори са им издавали свидетелства за търпимост, ама ГЕРБ нищо не знаели, архитектът не бил от ГЕРБ, щото тогава нямало ГЕРБ, ми станал от ГЕРБ, и Борисов тогава е бил от НДСВ

    11:45 31.05.2026

  • 18 Ех портни

    15 0 Отговор
    Ех порти
    Голяма работа
    Няма нищо
    Нямало герб
    Нямало порти
    Голяма работа
    Няма ницо

    11:48 31.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Боруна Лом

    20 0 Отговор
    ЖАЛКИ СТЕ,ПОДАРИХТЕ СЕ НА УКРИТЕ ЗА ДА СТЕ СЛУГИ! ПУУУУУ

    11:51 31.05.2026

  • 21 Естествено

    13 0 Отговор
    Всички страдате от кокоша слепота!
    Виновен е бай Рибан!
    Абе, явно. Ще има нарден съд, щом няма присъди : « В името на народа»!
    Верно е, че има добросъвестни купувачи, но покрай сухото гори и мокрото!
    Виновниците ще връщат парите
    Това е. Друг начин няма.
    Запорираха ли имоти и банкови сметки на заподозрените?
    Ако са невиновни- ще им ги освободят!

    11:52 31.05.2026

  • 22 Иван Грозни

    14 0 Отговор
    До сега има ли виновен гербаджия? Всички тикви си приличат като близнаци.Не са чули или видяли и не знаят за каво иде реч.

    11:56 31.05.2026

  • 23 алахулю фишер

    8 0 Отговор
    Пепо качил Тако на гръб и вленали в лозята . Хванали ги и пред съда Пепо се клел - да му изсъхнат ръцете , ако е брал грозде. Тако пък се клел - да му изсъхнат краката , ако е стъпил в лозето.

    12:00 31.05.2026

  • 24 Мнение

    15 1 Отговор
    Ясно е, че Портних и неговият началник Методиев Борисов са направили далаверата в укранците и руснаците. Сега да се обясняват защо са ги излъгали, че България е лека. Ще разберат колко е тежка. Портних да го охраняват, че Методиев ще го самоубие като останалите преди него, което деляха с руснаците - Мишо бирата, Ваньо Танов и т.н.

    12:01 31.05.2026

  • 25 Хе хе

    12 0 Отговор
    Хората са казали много баби (институциите), хилаво бебе (държавата). С тая институционална помия, корупцията е на високо ниво хе хе хе

    12:03 31.05.2026

  • 26 фАНТОМасс

    13 0 Отговор
    Престъпникът вика - дръжте престъпника !!!
    ГАРАНТИРАНОТО от ГЕРБ в действие !

    12:05 31.05.2026

  • 27 Али Баба и

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    четридесетте чиновници !

    12:08 31.05.2026

  • 28 ПЪГУОШ

    12 0 Отговор
    Това прилича на случая Магнитски , когато Бойко каза , че почти не познава Влади Горанов / негов финансов министър от години /. И едва ли не го е виждал само 2-3 пъти. Че не бил от партията му. Дошъл едва ли не случайно от улицата.
    И тук Портних - ни чул , ни видял , ни лук мирисал !

    12:09 31.05.2026

  • 29 Лопата Орешник

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Само да те открехна, че Портних е в игрите преди дори някой да си е помислял да създаде ГЕРБ! Още през 2001 2002 човекът е управител на Гранд хотел Варна! Сещаш ли се колко яка връзка и схема се иска за това? В последствие не той има нужда от ГЕРБ, а ГЕРБ от него и го приобщават, но по дефиниция не е истински гербаджия! Което не го оправдава или прави виновен по сегашния казус! Просто споделям информация!! А относно Благо, щом е ПП , не ми го хвали! Подбрани, лъскави, млади лекенца, които едно по едно се издегустираха и ще приключат на бунището на историята! Факт са сателитни снимки, че всичко гръмва и се застроява супер бързо последните няколко години! Факт е обаче, че всички са знаели! Търсих имот и имах щастието да ползвам брокер, който ми беше задължен за нещо лично по друга линия и когато поисках мнения и съвет за тези жилища, човекът още преди година ми каза да бягам с 200 от тая схема, че е супер незаконно и не се знае в кой момент ще стане това което става сега! Човека е професионалист, но не е някой супер схемаджия, а знаеше! Значи може да си сигурен, че абсолютно всички в общината са знаели също!

    12:10 31.05.2026

  • 30 свиреп ОХЛЮВ

    12 1 Отговор
    Това е само един от начините да се пълнят ЧЕКМЕДЖЕТАТА на вожд ББ от Банкя ! Колко ли още има ? Няма я Мата Хари да ни пусне още снимки и свидетелства от покоите на тиквения тулуп !

    12:11 31.05.2026

  • 31 дондьо 2026

    9 0 Отговор
    тоя да влиза в затвор, заедно
    с "Боко и свинчо" голяма издънка !

    12:13 31.05.2026

  • 32 Обикн.читател

    7 0 Отговор
    Ако Портних се разприказва пред следствието и прокуратурата за годините от близкото минало на кметуването си,опашката за към ЦСЗ,ще е километрична.

    Коментиран от #46

    12:16 31.05.2026

  • 33 Размириса се яко на корупция в ГЕРБ/ДПС

    12 3 Отговор
    Без протекцията на Пеевски и Борисов няма как да се изгради този комплекс!В България ако искаш да влезеш на пазара под някаква форма, независимо какъв бизнес ще имаш и дали ще строиш, веднага те надушват и ти пращат подставени лица , които казват колко ще ти струва под масата!Както казваше Кокинов сега изкараха вентилатора пред ла.н.то и се размириса яко !

    12:20 31.05.2026

  • 34 ИСТОРИК

    4 0 Отговор
    Да се върнем на незаконното нанасяне на уж "съществуваща" сграда в кадастъра в ловното стопанство искър и последващ уж "ремонт" по 147а и последващо събаряне и.т.н. ? да има някой отговорни държавни служители по веригата? или някое правоспособно юридическо лице да е поне наказано, че е измамило държавни органи. Там всичко се доказа по сателитни снимки, което е видно и сега във Варна. Всичко си върви мирно и кротко, а 15млн лв. инвестиция се изпариха? къде..ама били частни инвестиции..кучета го яли. В един момент държавата е "подлъгала" инвеститора и той без да "знае" хвърля милионите. айде стига. Сега обаче развитието ще е същото!

    12:22 31.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 аааа

    2 0 Отговор
    Да бе да

    12:27 31.05.2026

  • 37 Сталин

    9 0 Отговор
    Украинския жид Потник и Тиквата са основоположниците на баба Алино и сега този негодник от Гроб се оправдава

    12:28 31.05.2026

  • 38 наглост келнерска

    10 0 Отговор
    Само че, неграмотно барманче, дето ти ивкат Портних, незаконното строителство е започнало, след като ти, ГЕРБерастко нищожество и престъпник, разследван от Европейската прокуратура, си подписал документи за търпимост и си дал разрешеине! Абе, бармана, кво стана с рибарското пристанище, от което прибри стотици милиони, за да отидат в чекмеджето до кратуната на СИКаджийската мутра? А с фекалиите във Варненското езеро?!

    12:29 31.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Койчо

    5 0 Отговор
    Разрешенията кой ги е дал бе човече. Ти не си от Варна и не си бил кмет.

    12:30 31.05.2026

  • 41 анонимен

    5 0 Отговор
    Да се разследва държанието на И.П. и защо е получил черен печат в Хайфа и как премиерът Бойко Борисов е звънил от България, за да оправи ситуацията. И.П. преди кмет е бил управител на "Шведският" хотел в "Дружба" като още тогава е подлога на ТИМ, които помагат с Борисов да стане кмет от ГЕРБ. И.П. да каже за започване на строежа кои са били финансово заинтересовани кръгове и лица!!!

    12:31 31.05.2026

  • 42 анонимен

    7 0 Отговор
    Цяла Варна знае какво представлява И. П. затова не са го избрали пак за кмет, а и Бойко се отдръпна. Портних докато ръководел 2018г делегация за побратимяване на Варна с Хайфа, Портних се държал грубо и нападнал (нагон) служителка в хотела си. Израелската полиция се намесила, а местните власти отменили всички събития и извели кмета от страната с наложен черен печат в паспорта. Твърди се, че премиерът Бойко Борисов е звънил от България, за да оправи ситуацията. Тогава пак с лъжи се оправдавал, както и сега лъже за да помете следите, за започване строителството.

    12:32 31.05.2026

  • 43 анонимен

    4 0 Отговор
    И.П. изведнъж се появи (от като изгуби кметските избори!!) и взе активно да обвинява всеки само не да каже истината по негово време кои са били финансово задоволени за да започне строежа!!! На някой на които е бил подлога ( май не е един ) му е разпоредил

    12:33 31.05.2026

  • 44 Пилат

    5 0 Отговор
    Разрешенията кой ги е дал бе човече. Ти не си от Варна и не си бил кмет. Документ за търпимост. Е няма такъв документ по света, освен като си бил кмет.

    12:33 31.05.2026

  • 45 анонимен

    5 0 Отговор
    Значи ДАНС демек правителството насърчава незаконната дейност,а сега кмета е виновен.А Бойчето и Делян имат ли пръст в тая завера?

    12:34 31.05.2026

  • 46 БУКВАТА "Ч"

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Обикн.читател":

    Опашката е километрична и започва от след навлизане на войските на СССР 1944г. Сталин въвежда Крепостното Право - изземва земите на Българските Ковбои - Селяни и ги вкарва в колхозите - ТКЗС, а тези селяни, които не си дават земята ги наричат Кулаци и ги избиват заедно с цялата Иновативна Интелигенция и Българската Аристокрация по Белене и Концлагерите! Българските села сега са пусти! Кои Руски бизнесмени са собственици на ТКЗС в България? Кои са собственици на далаверите с купуване и продаване на Жилища? Кои са собственици на далаверите за продаване и купуване на Българска Земя? Къде е България на Балканите????? "Руските и така нарекли се по новому Украински Банкери са изкупили цяла река Камчия и над 400 хиляди Българиски имота трябва да напуснат Свещенната Българска Земя. Русия трябва да изплати репарации на България за унищожаване на българските села, понеже след навлизане на войските на СССР по Българските земи, селата днес са пусти и курортите по Черноморието вече не са Български. Къде е Милата Свещенна Българска Родина? България всички са искали да я имат, всички са искали да я притежават, но никой не я е имал, освен тя самата себе си!

    12:35 31.05.2026

  • 47 Ти да видиш

    4 5 Отговор
    Изнасяш оръжия за милиарди на украинските нацисти, част от тях те продават на други терористи и милионите връщаш обратно в България под формата уж на инвестиция с държавно покровителство. Военни те складове са напълно празни! Танкове, ракети , хеликоптери, гаубици, каквото се сетите, всичко замина, за стрелково оръжие и боеприпаси да не говорим.
    Кой знае колко жилищни комплекси и сгради има построени по тази схема!? Кой знае колко политици и техни роднини имат жилища там!?

    Ето това са виновниците:

    ГЕРБ ДПС ПП ДБ ИТН БСП СДС !!!!

    12:35 31.05.2026

  • 48 Безсрамник,

    4 0 Отговор
    обвинен от Европрокуратурата за корупция. Пияно и дрогипано кюмбе, опипвало чужденка. Не си показвай противната мутра

    12:36 31.05.2026

  • 49 Портних

    6 0 Отговор
    а как горски фонд е станал урбанизирана територия. А това е от натура 2000, защитена зона. Районната дирекция на горите къде е ? известно е, че земеделието и горите са към Пеевски. Май много са виновните. И след като няма строителни книжа и разрешения, някой отгоре е разпоредил. А през 2023 година министър на регионалното развитие е Шишков в две правителства на гугутката. Къде е спал?

    12:36 31.05.2026

  • 50 Много удобно

    0 1 Отговор
    Да играят играта червени сини.Уж едните са срещу другите и са врагове. За пред публиката. А всъщност работят в чудесен синхрон. И резултатът е очевиден и материален. Защо са издадени Удостоверения за търпимост, и защо не са отменени?

    12:36 31.05.2026

  • 51 анонимен

    2 0 Отговор
    Да се разследва държанието на И.П. и защо е получил черен печат в Хайфа и как премиерът Бойко Борисов е звънил от България, за да оправи ситуацията. И.П. преди кмет е бил управител на "Шведският" хотел в "Дружба" като още тогава е подлога на ТИМ, които помагат с Борисов да стане кмет от ГЕРБ. И.П. да каже за започване на строежа кои са били финансово заинтересовани кръгове и лица!!!

    12:42 31.05.2026

  • 52 Тоя да не

    3 0 Отговор
    се прави на улав. Преди да започне каквото и да е строителство на общинска територия има поредица от етапи, съобразени с актуалното строително законодателство, които отнемат не малко време и средства на инвеститорът и изискват съгласувания и одобрения от общината, а когато това се отнася за цял жилищен квартал и от съответните държавни институции. Така, че преди строежа реално да започне се губи много време по документалното му обезпечаване.

    12:43 31.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Възмутен

    3 0 Отговор
    Този Корумпирания Потник хич да не се прави на невинен, всичко е започнало при него!

    12:47 31.05.2026

  • 55 Я вижте

    2 0 Отговор
    във Влас какво правят братята кауни. Или там не е интересно щото има намесени мн министри, депутати, политици, журналисти, мафиоти, артисти и тн п а п л а ч. Натура 2000, а. МОСВ, а. Прокуратура, а.

    12:50 31.05.2026

  • 56 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Иван Портних

    "Знаеш ли...че Слънцето изгори всички адепти на култа -
    Ленин, Мао,Сталин и сие.
    Всъщност, те бяха негови сенки без семки.

    Слънцето остана."

    12:54 31.05.2026

  • 57 ВИЖДАЛ СЪМ ГИ

    1 0 Отговор
    ПОРТНИХ И БОЙКО БИХА ПЪРВА ПЛОЧА В БАБА АЛИНО ОЩЕ ПРЕЗ 2000 ГОД! КИРО И АСЕН ИМ НОСЕХА ВОДА, ПЯСЪК И ЦИМЕНТ, А БЛАГО СЕ ЛЮЛЕЕШЕ НА ЕДНА ЛЮЛКА И СТРЕЛЯШЕ С ФУНИЙКИ ОТ БАНКНОТИ - ЕВРО.

    13:07 31.05.2026

  • 58 Категорично

    1 1 Отговор
    нямате разлика всички докопали власт управлявали и управляващи боклуци!

    Да не забравяме, че именно ГЕРБ+СДС с участието и на ПП+ДБ ни вкарахте в зоната на банкрутиралите €идиoти!

    13:27 31.05.2026

  • 59 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Портних е уникален мошеник, но този път вероятно е вън от далаверата.

    13:30 31.05.2026

  • 60 Лена

    0 0 Отговор
    През 2022,!Просто ти си!

    13:34 31.05.2026

  • 61 Геро

    0 0 Отговор
    Портних вън от далаверата? Две понятия
    отъждествими ОТВСЯКЪДЕ! Хем крадец, хем лъжец, хем бивш кмет на ГРОБ! Три!!!

    13:38 31.05.2026

  • 62 Гост

    0 0 Отговор
    Тебе мога да те обиждам една седмица, без да спирам, смехоране...

    13:41 31.05.2026

  • 63 Беро

    0 0 Отговор
    Цялото ни бетонирано Черноморие е неразделна част от корумпирана Украйна!
    Същата, която храним тук в България и същата, която обличаме във власт! С многото подаръци, оръжие и дарения!
    Храни куче, да те яде и хапе в двора ти!

    13:45 31.05.2026

