Франсис Тиафо изравни постижение на Агаси на Ролан Гарос

Франсис Тиафо беше на ръба на отпадането на "Ролан Гарос", но 19-ият поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария с 4:6, 6:7(2), 7:6(4), 6:1, 6:2 и да се класира за четвъртия кръг на турнира от Големия шлем на клей в Париж.

С победата си за три часа и 59 минути Тиафо стана първият американски тенисист, достигнал до четвъртия кръг на Ролан Гарос в две поредни години след Андре Агаси от 2001-2003 г.

„Беше страхотно“, каза Тиафо. „Дори да ви кажа, че се чувствам уморен, няма значение. Просто се чувствам добре, че преживях това. Не изглеждаше добре през голяма част от този мач. Просто си дадох още един шанс да остана в турнира.“

Тиафо беше само на пет точки от загубата, когато Фария сервира при 4:3 в третия сет. С надвисналата елиминация, американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. След като спечели три точки за пробив в гейма, Тиафо в крайна сметка реализира четвъртата си, когато португалецът не успя да изпълни форхенд.

Това даде тласък за обрата на Тиафо. Американецът повиши интензитета си от основната линия, доминирайки тайбрека на третия сет, за да си осигури четвърти сет, в който загуби само един гейм. 28-годишният тенисист пренесе този импулс в решаващия сет, в който проби два пъти сервиса на Фария, за да си осигури трудна победа от пет сета.

Следващото изпитание за Тиафо ще бъде среща в четвъртия кръг срещу Матео Арналди. Арналди също надделя в маратон от пет сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон с 6:4, 6:7(5), 5:7, 6:4, 7:6(10:4).

В късния мач четвъртият поставен канадец Феликс Оже-Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима с 5:7, 6:1, 7:6(4), 7:6(1), за да достигне четвъртия кръг. Канадецът остава един от само двамата поставени в Топ 10, останали в схемата, заедно с втория поставен Александър Зверев.

След като загуби първия сет, Оже-Алиасим започна да диктува с форхенда си и повиши нивото си в ключовите моменти. В третия сет канадецът се съвзе от 1:4 и спаси сетбол при 4:5 с уинер от форхенд, преди да премине през тайбрека с лекота.

Въпреки загубата на сервис в началото на четвъртия сет, Оже-Алиасим се бори да се справи, за да предизвика тайбрек, в който загуби само една точка, преди да запечата победата с 15-ия си ас в мача. С близо четиричасовата си победа Оже-Алиасим изравни най-добрия си резултат на Ролан Гарос, където достигна четвъртия кръг през 2022 и 2024 г.

25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табило, който победи надеждата на домакините Моиз Куаме с 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(9). Ако Оже-Алиасим спечели срещата си в четвъртия кръг срещу чилиеца, той ще запише забележително постижение с достигане до осминафиналите и на четирите турнира от Големия шлем.