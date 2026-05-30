Елисавета Белобрадова: Пеевски показва безмерно безгръбначие, лицемерие и страх

30 Май, 2026 15:21 1 807 38

"Радев публично излезе и каза "Браво, г-н Сарафов" - в един момент и той стана г-н Сарафов, както всички бяха мафиоти и т.н. Както мистър "Кеш" стана г-н Радев, така стана и г-н Сарафов. Всички започнаха да се държат любезно един с друг.", коментира още депутатът от ДБ

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Безмерно е безгръбначието, лицемерието и страха, които показва Делян Пеевски. Това, което той показва, е безумен страх".

Това заяви пред БНР депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова.

Тя наблегна и на поведението на ДПС: "Рязко те станаха изключително конструктивни, смирени, възпитани. Ще видим нататък как ще се развият като политическа сила и въобще ще проявят ли някаква опозиционност".

Любезности: Мистър "Кеш" стана г-н Радев

В предаването "Политически НЕкоректно" Белобрадова коментира оставката на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор:

"Радев публично излезе и каза "Браво, г-н Сарафов" - в един момент и той стана г-н Сарафов, както всички бяха мафиоти и т.н. Както мистър "Кеш" стана г-н Радев, така стана и г-н Сарафов. Всички започнаха да се държат любезно един с друг. Когато говорим за временните комисии, става въпрос за освлетляване на цели системи от взаимоотношения. Ако г-н Радев сега поздравява г-н Сарафов, това означава, че те всъщност са в много добри отношения и г-н Радев поздравява г-н Сарафов за това, че е отървал кожата. Тепърва предстои да го поздравява още повече. Би било добре г-н Радев да поздрави г-н Сарафов като влезе в затвора, но надали ще се стигне до там".

Според нея които и да са персоните във ВСС, не може да се решат проблемите в съдебната власт. По думите ѝ трябват много механизми, с които да се освободи тя.

Смяната на местата на капиите

"Големият проблем е дали следващите месеци ще наблюдаваме смяната на местата на капии. Пеевски е имал някакви капии навсякъде по институциите и сега в един момент хората около Радев започват да завземат тези капии. Нашата работа през инструментите на законодателството е да се опитаме максимално да ограничим този процес. Абсолютната власт е абсолютна бездна. Ще има опити част от капиите да бъдат запазени, само че този път за новата власт. Ще видим как ще протече процесът".

Депутатът подчерта, че подценяването на парламента и работата на депутатите винаги е водило до много големи грешки. "Тези 131 души ще носят отговорността на всичко, което ще се случи в следващите месеци", предупреди тя.

По думите ѝ на Радев всичко му е предложено и то абсолютно безвъзмездно:

"Той е получил оферта за дарение както на капии, така и на политическа подкрепа, така и на парламентарна подкрепа - получил е абсолютно всичко. Ако той приеме тази оферта дори частично, изцяло отговорността ще бъде негова, дори няма да я пише на сметката на Борисов и Пеевски, защото те в момента са в такава позиция - те нямат друг вариант, освен да предложат абсолютно всичко, което притежават все още. Вече няма никаква амбиция - вижда се и в двете политически сили, няма никаква друга амбиция, отвъд спасяването на кожата на двамата лидери".

Краят на политическата криза

Елисавета Белобрадова коментира и изминалите избори и отбеляза, че българските граждани са посочили по свой начин края на политическата криза:

"Хората изтърпяха изключително много от страна на политиците. След като много от тях не гласуваха, други продължаваха да гласуват - в един момент сложиха край на всичко това".

От много години насам сега имаме политическа сила с пълно мнозинство - това е огромен кредит на доверие и огромна отговорност, подчерта тя.

Имаше едно безкрайно и ужасяващо предозиране от предходното управление, напомни депутатът. И добави, че миналата година по това време всички са били убедени, че управлението ще изкара минимум до местните избори.

"Когато опозицията е силна и фокусирана, успява в голяма степен да консолидира енергията. Предсрочните избори бяха правилното решение, независимо, че ние не показахме това, което трябваше да покажем като политическа сила и не спечелихме изборите. Важното е, че ние сложихме, заедно с хората на площада, край на този безкраен ужас, в който живеехме".

Борисов сам реши да хвърли оставката, посочи Белобрадова и добави, че в последните дни се е виждала битката му с Пеевски по отношение на това решение. Тя напомни, че Борисов винаги се е поддавал на натиска на улицата и никога не е обичал и не е стоял спокойно, когато срещу него има сериозно народно недоволство.

Според нея протестите нямаше да затихнат, ако не беше подал оставка. Този начин на управление нямаше как да оцелее дълго време, смята тя.

"Хората бяха стигнали до един момент, в който щяха да стигнат доста по-далече от това, което се видя като мирни протести".

Въпреки това обаче хората избраха "Прогресивна България" по много причини, смята Белобрадова. Не изглеждахме като истинска органична коалиция, обяснява си тя резултатът на ПП-ДБ на изборите. По думите ѝ огромната част от избирателите им са искали и продължават да искат двете партии да са в коалиция.

Въпросът е защо не успяхме да разширим подкрепата си, коментира тя и отчете, че предизборната им кампания е изглеждала разединена. "Имаме своите минали грехове. Имаме история на грешки", каза тя, но добави, че са се извинили, както и напомни оставката на лидера на ДБ.

Президентът обединява нацията, но той не е политик на терен. Радев се появи "чист като сълза", изказа мнението си Белобрадова за категоричната победа на ПБ.

Българският народ има нужда от обединена опозиция

Тя не смята, че след разделянето на ПП и ДБ решенията се взимат по-лесно от преди. Избирателите искаха и настояваха да останем заедно, повтори отново тя.

"Всяко раздробяване в един ключов момент, в който имаме абсолютна пълна власт на една политическа сила, неминуемо ще доведе до отрицателен ефект за България. Обединението на опозицията е изключително важно, особено когато ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" са се насмели в един ъгъл и само казват "Да, г-н Радев. Не, г-н Радев. Както Ви е удобно, г-н Радев". В този момент нямахме право да го направим това", изказа мнението си Белобрадова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кой как се уреди в кириза.

    14 6 Отговор
    Пари няма за всички. Туй не е комунизма , а и тогава така беше , ама народа имаше работа и храната се произвеждаше в БГ а сега се внася.

    15:28 30.05.2026

  • 4 джаба блеефски

    12 6 Отговор
    ама в партер ти харесваше и виеше на умряло

    15:31 30.05.2026

  • 5 уроди

    27 7 Отговор
    Тоя тумор пп-дб трябва да се изгори. За 5 г предизвикаха 4 избора и засилиха страната в пропастта.

    15:33 30.05.2026

  • 6 име

    29 5 Отговор
    Не мога да повярвам колко прости и злобни същества са тези от ПП-ДБ. Завиждат и плюят по Радев, че не говори с техния език на омразата, а вместо това се обръща уважително дори към противниците си, не дрънка празни приказки и гледа да си върши работата. Тоя кодзила ерато тотално е изкуфяла.

    Коментиран от #11

    15:33 30.05.2026

  • 7 скрий се

    23 6 Отговор
    Крадла на ток!

    15:34 30.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    23 5 Отговор
    Мустакова , хората ви повярваха а вие ги предадохте за постове !!!
    С интриги и менопауза няма да привлечете внимание , намери си мъж !!! Ти конкретно ...

    15:37 30.05.2026

  • 10 Дориана

    16 10 Отговор
    Крайно време беше Борисов и Пеевски да паднат от власт, защото те унищожиха България икономически и в национален политически план като рабополепничеха пред ЕС и Тръмп мислейки единствено и само за собственото си политическо оцеляване , а не за националните интереси на българския народ. Това, което ги предупреждаваха Радев и Асен Василев, че ще вкарат България в Свръх дефицит и дългова спирала сега е отчетено като реалност от ЕС. Борисов и Пеевски сега да излязат и да кажат пред целия народ как България е в Клуба на богатите като скриха реалната инфлация в България от ЕС за да набутат на сила държавата без да е подготвена и без да се съобразяват с политическата обстановка. Жаждата за власт и облагодетелстване при тях е толкова силна, че сега бъдещите поколения ще плащат техния провал.

    15:37 30.05.2026

  • 11 Дориана

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Да, точно така. Изненадващо ППДБ след резултатите на изборите започнаха да се държат неадекватно. Първо се разцепиха , след това започнаха с всички сили да саботират Румен Радев и неговата партия Прогресивна България. Сега неистово саботират работата в Парламента, появяват се в ефир периодично за да говорят популистки лъжи премесени със заплахи типично по Герберски. Докато Пеевски се е снишил , те проявяват агресивно поведение от злоба , че се провалиха. Съзнателно вредят на българския народ и по този начин се превърнаха във вредни политици в Парламента. Очаква ги Свободно падане.

    15:47 30.05.2026

  • 12 хехе

    15 5 Отговор
    отпадналата необходимост пак вият на умряло.

    15:48 30.05.2026

  • 13 Мирчев

    7 4 Отговор
    За тази е предвидена брада, която ще и бъде зашита косъм по косъм на муцуната без упойка, а след тази процедура, същото ще стане и със останалата част, докато не заприлича на роднините си – маймуни.
    След това ще бъде документирана и пусната по медиите за шоу на народа, как един изрод заприлича на себе си.

    15:48 30.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Годзила

    8 3 Отговор
    Пръдла

    15:50 30.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никога

    9 2 Отговор
    не сте били в коалиця с "Промяната", нямате коалиционно споразумение. Винаги сте се отърквали в ГЕРБ. Не си научихте урока и упорито преговаряхте за участие в поредната сглобка. Добре, че на преговорите в края се появи Хр.Иванов да ви набие канчето и на следващия ден напуснахте преговорите. Кои избиратели искат да сте заедно, не и тия на "Промяната". Хората не са тъпи да гласуват за шменти капели

    15:52 30.05.2026

  • 18 604

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Така е!":

    испокараха се за места в парламента, кресла нямат ...рев суполи, който гласува още за тия е напълно мит мозък........, а тоя служебния на земеделито продължава с пиара и предизборната кампания в нета.....и му връзват мани мани....

    15:54 30.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 тва чучело

    5 5 Отговор
    като надежда неенски, ама преди да се гримира.

    15:57 30.05.2026

  • 21 Избирателите

    4 4 Отговор
    и на муньовия ще се наскачат. Нищо не е вечно. Жалко, че в политиката се бутат некадърниците без професия, без възможности за друго освен за мишкуване. Няма ПП - ДБ, няма и да има. Добре е, че се разграничиха едни от други. ДБ бучат, но не и "Промяната"

    15:58 30.05.2026

  • 22 Един човек

    6 2 Отговор
    Що си мислиш че хората бяха на площада заради теб и такива като теб? Хората бяха там заради снимките ти съ зеленото нещо! Заради " умния" киро! Заради " честния" асенчо! Или сигурно заради откривателя на сапуна декоглу! Списъкът е огромен включващ както и тиквата така и пълничкото момченце! НЕ СИ ПРИПИСВАЙ НЕЗАСЛУЖЕНИ ПОБЕДИ! Сектата ви е по отровна от Боко и Прасчо взети заедно!

    16:03 30.05.2026

  • 23 Ех тая жена не кандиса

    7 2 Отговор
    На власт, пари и популярност
    Ниска лифта
    Ще я отнесе и нея времето
    Тъжна мярка

    16:04 30.05.2026

  • 24 Зъл пес

    7 2 Отговор
    Придозиране имаше но от вас Елисавето,вие и вашите съпартиици колко шанс дадохти на Борисов да оправи тая наша държава.Я си спомни какви бяхте в парламента.Ами такава свободиа няма да видите скоро.Рйзбира се че г-н еди кой си,така говорят възпитаните хора.Не като вас,с какви епитети наричахте кой ли не.Сега ще изпълнявате каквото ви нареди фатмака.Заслужихте си го.Нямаге право да гъквате дори.Ненаниждам радев,но се радвам че ви постави там където ви е мястото.

    16:04 30.05.2026

  • 25 ТАГАРЕВ ПРЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    Гнууусни джендууурляци крадливи

    16:04 30.05.2026

  • 26 бай герги

    5 2 Отговор
    тази и за еб..ане не става само за св..ирка става

    Коментиран от #28

    16:05 30.05.2026

  • 27 Лицемери

    6 2 Отговор
    Имали грехове, ама се били извинили... Значи - предадохме избирателите си и си сдушихме с мафията на Борисов и Пеевски, заедно осакатихме конституцията и вкарахме държавата в супер криза, ама нали се извинихме - няма проблем вече... Евтини лицемери и майцепродафци, които не трябва никога повече да видят парламента от вътре...

    16:09 30.05.2026

  • 28 явно много си мразиш

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "бай герги":

    мекия, щом смяташ така.

    16:10 30.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Старец Белобрадец

    4 2 Отговор
    Необходимоста от вас отпадна!!!...Чао!

    16:10 30.05.2026

  • 31 Оня

    5 2 Отговор
    Липсата на редовен сексуален живот се е отразила сериозно върху това същество!

    16:12 30.05.2026

  • 32 Йосиф Весериьнович

    3 2 Отговор
    Глас от Петрохан ли се долавя тук ? Тия не бяха ли в канала вече?

    16:14 30.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 604

    1 2 Отговор
    ,!, да ви приседне!

    16:23 30.05.2026

  • 35 баба Меца

    0 2 Отговор
    Нискоморално е, "на умрело куче нож да вади"

    16:24 30.05.2026

  • 36 Вие счупихте умномера на сайта

    2 2 Отговор
    По-рано пуснахте Лама Мирчев, а сега тази богиня на интелекта и красотата - Белобрадова.

    Когато управляваха с Пеевски си мълчаха и крадяха като разпрани, а сага се сетиха да го критикуват.

    Спомняме си как Пеевски пусна скрийншоти от телефона си как ададемик Шампоан Денков му се молеше да говорят, най-вероятно са искали да крадат нещо заедно.

    16:25 30.05.2026

  • 37 Бай Араб

    0 2 Отговор
    Би било много оздравително Елисавета Белобрадова да си обърне малко внимание на личната хигиена..

    16:26 30.05.2026

  • 38 ха ха

    2 0 Отговор
    верно е че радев има не ограничена власт в момента , и я ползва като всички останали , бие слабите за да има за пълните джобове на политици и служители , та не знам защо се е притеснила

    16:26 30.05.2026

