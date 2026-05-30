Елисавета Белобрадова: Пеевски показва безмерно безгръбначие, лицемерие и страх

"Безмерно е безгръбначието, лицемерието и страха, които показва Делян Пеевски. Това, което той показва, е безумен страх".
Това заяви пред БНР депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова.
Тя наблегна и на поведението на ДПС: "Рязко те станаха изключително конструктивни, смирени, възпитани. Ще видим нататък как ще се развият като политическа сила и въобще ще проявят ли някаква опозиционност".
Любезности: Мистър "Кеш" стана г-н Радев
В предаването "Политически НЕкоректно" Белобрадова коментира оставката на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор:
"Радев публично излезе и каза "Браво, г-н Сарафов" - в един момент и той стана г-н Сарафов, както всички бяха мафиоти и т.н. Както мистър "Кеш" стана г-н Радев, така стана и г-н Сарафов. Всички започнаха да се държат любезно един с друг. Когато говорим за временните комисии, става въпрос за освлетляване на цели системи от взаимоотношения. Ако г-н Радев сега поздравява г-н Сарафов, това означава, че те всъщност са в много добри отношения и г-н Радев поздравява г-н Сарафов за това, че е отървал кожата. Тепърва предстои да го поздравява още повече. Би било добре г-н Радев да поздрави г-н Сарафов като влезе в затвора, но надали ще се стигне до там".
Според нея които и да са персоните във ВСС, не може да се решат проблемите в съдебната власт. По думите ѝ трябват много механизми, с които да се освободи тя.
Смяната на местата на капиите
"Големият проблем е дали следващите месеци ще наблюдаваме смяната на местата на капии. Пеевски е имал някакви капии навсякъде по институциите и сега в един момент хората около Радев започват да завземат тези капии. Нашата работа през инструментите на законодателството е да се опитаме максимално да ограничим този процес. Абсолютната власт е абсолютна бездна. Ще има опити част от капиите да бъдат запазени, само че този път за новата власт. Ще видим как ще протече процесът".
Депутатът подчерта, че подценяването на парламента и работата на депутатите винаги е водило до много големи грешки. "Тези 131 души ще носят отговорността на всичко, което ще се случи в следващите месеци", предупреди тя.
По думите ѝ на Радев всичко му е предложено и то абсолютно безвъзмездно:
"Той е получил оферта за дарение както на капии, така и на политическа подкрепа, така и на парламентарна подкрепа - получил е абсолютно всичко. Ако той приеме тази оферта дори частично, изцяло отговорността ще бъде негова, дори няма да я пише на сметката на Борисов и Пеевски, защото те в момента са в такава позиция - те нямат друг вариант, освен да предложат абсолютно всичко, което притежават все още. Вече няма никаква амбиция - вижда се и в двете политически сили, няма никаква друга амбиция, отвъд спасяването на кожата на двамата лидери".
Краят на политическата криза
Елисавета Белобрадова коментира и изминалите избори и отбеляза, че българските граждани са посочили по свой начин края на политическата криза:
"Хората изтърпяха изключително много от страна на политиците. След като много от тях не гласуваха, други продължаваха да гласуват - в един момент сложиха край на всичко това".
От много години насам сега имаме политическа сила с пълно мнозинство - това е огромен кредит на доверие и огромна отговорност, подчерта тя.
Имаше едно безкрайно и ужасяващо предозиране от предходното управление, напомни депутатът. И добави, че миналата година по това време всички са били убедени, че управлението ще изкара минимум до местните избори.
"Когато опозицията е силна и фокусирана, успява в голяма степен да консолидира енергията. Предсрочните избори бяха правилното решение, независимо, че ние не показахме това, което трябваше да покажем като политическа сила и не спечелихме изборите. Важното е, че ние сложихме, заедно с хората на площада, край на този безкраен ужас, в който живеехме".
Борисов сам реши да хвърли оставката, посочи Белобрадова и добави, че в последните дни се е виждала битката му с Пеевски по отношение на това решение. Тя напомни, че Борисов винаги се е поддавал на натиска на улицата и никога не е обичал и не е стоял спокойно, когато срещу него има сериозно народно недоволство.
Според нея протестите нямаше да затихнат, ако не беше подал оставка. Този начин на управление нямаше как да оцелее дълго време, смята тя.
"Хората бяха стигнали до един момент, в който щяха да стигнат доста по-далече от това, което се видя като мирни протести".
Въпреки това обаче хората избраха "Прогресивна България" по много причини, смята Белобрадова. Не изглеждахме като истинска органична коалиция, обяснява си тя резултатът на ПП-ДБ на изборите. По думите ѝ огромната част от избирателите им са искали и продължават да искат двете партии да са в коалиция.
Въпросът е защо не успяхме да разширим подкрепата си, коментира тя и отчете, че предизборната им кампания е изглеждала разединена. "Имаме своите минали грехове. Имаме история на грешки", каза тя, но добави, че са се извинили, както и напомни оставката на лидера на ДБ.
Президентът обединява нацията, но той не е политик на терен. Радев се появи "чист като сълза", изказа мнението си Белобрадова за категоричната победа на ПБ.
Българският народ има нужда от обединена опозиция
Тя не смята, че след разделянето на ПП и ДБ решенията се взимат по-лесно от преди. Избирателите искаха и настояваха да останем заедно, повтори отново тя.
"Всяко раздробяване в един ключов момент, в който имаме абсолютна пълна власт на една политическа сила, неминуемо ще доведе до отрицателен ефект за България. Обединението на опозицията е изключително важно, особено когато ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" са се насмели в един ъгъл и само казват "Да, г-н Радев. Не, г-н Радев. Както Ви е удобно, г-н Радев". В този момент нямахме право да го направим това", изказа мнението си Белобрадова.
11 Дориана
До коментар #6 от "име":Да, точно така. Изненадващо ППДБ след резултатите на изборите започнаха да се държат неадекватно. Първо се разцепиха , след това започнаха с всички сили да саботират Румен Радев и неговата партия Прогресивна България. Сега неистово саботират работата в Парламента, появяват се в ефир периодично за да говорят популистки лъжи премесени със заплахи типично по Герберски. Докато Пеевски се е снишил , те проявяват агресивно поведение от злоба , че се провалиха. Съзнателно вредят на българския народ и по този начин се превърнаха във вредни политици в Парламента. Очаква ги Свободно падане.
15:47 30.05.2026
12 хехе
15:48 30.05.2026
13 Мирчев
След това ще бъде документирана и пусната по медиите за шоу на народа, как един изрод заприлича на себе си.
15:48 30.05.2026
18 604
До коментар #14 от "Така е!":испокараха се за места в парламента, кресла нямат ...рев суполи, който гласува още за тия е напълно мит мозък........, а тоя служебния на земеделито продължава с пиара и предизборната кампания в нета.....и му връзват мани мани....
15:54 30.05.2026
36 Вие счупихте умномера на сайта
Когато управляваха с Пеевски си мълчаха и крадяха като разпрани, а сага се сетиха да го критикуват.
Спомняме си как Пеевски пусна скрийншоти от телефона си как ададемик Шампоан Денков му се молеше да говорят, най-вероятно са искали да крадат нещо заедно.
16:25 30.05.2026
