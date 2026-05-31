Френски национал от ПСЖ: Това не е краят! Ще търсим трета поредна Шампионска лига

Дезире Дуе не скри емоциите си след триумфа на Пари Сен Жермен в УЕФА Шампионска лига. Парижани победиха Арсенал след изпълнение на дузпи и защитиха европейската си титла, печелейки турнира за втора поредна година.

"Нямам думи. Първата ни титла беше невероятна, но имахме това желание да се върнем и да спечелим и втората. Това е за нашите семейства, за нашите братя, за нашите сестри. Благодарим им. Обичам много този отбор!" - каза френският национал след края на финала.

20-годишният футболист беше сред най-развълнуваните играчи на терена след последния съдийски сигнал и сподели, че успехът няма да промени амбициите на отбора.

"И това съвсем не е краят! Втората купа от Шампионската лига е спечелена, ще продължим да работим и ще търсим трета поредна", заяви емоционалният Дуе веднага след финала.

С успеха си Пари Сен Жермен затвърди позицията си сред водещите клубове в Европа, а младият Дезире Дуе вече гледа към следващото голямо предизвикателство – опит за историческа трета поредна титла в Шампионската лига.