Новини
Спорт »
Световен футбол »
Френски национал от ПСЖ: Това не е краят! Ще търсим трета поредна Шампионска лига

Френски национал от ПСЖ: Това не е краят! Ще търсим трета поредна Шампионска лига

31 Май, 2026 09:59 508 2

  • дезире дуе-
  • псж-
  • футбол-
  • шампионска лига

Това е за нашите семейства, за нашите братя, за нашите сестри

Френски национал от ПСЖ: Това не е краят! Ще търсим трета поредна Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Дезире Дуе не скри емоциите си след триумфа на Пари Сен Жермен в УЕФА Шампионска лига. Парижани победиха Арсенал след изпълнение на дузпи и защитиха европейската си титла, печелейки турнира за втора поредна година.

"Нямам думи. Първата ни титла беше невероятна, но имахме това желание да се върнем и да спечелим и втората. Това е за нашите семейства, за нашите братя, за нашите сестри. Благодарим им. Обичам много този отбор!" - каза френският национал след края на финала.

20-годишният футболист беше сред най-развълнуваните играчи на терена след последния съдийски сигнал и сподели, че успехът няма да промени амбициите на отбора.

"И това съвсем не е краят! Втората купа от Шампионската лига е спечелена, ще продължим да работим и ще търсим трета поредна", заяви емоционалният Дуе веднага след финала.

С успеха си Пари Сен Жермен затвърди позицията си сред водещите клубове в Европа, а младият Дезире Дуе вече гледа към следващото голямо предизвикателство – опит за историческа трета поредна титла в Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    2 0 Отговор
    Тия много си повярваха. Арсенал тотално им неутрализира атаката. Добраха се до продълженията със съмнителна дузпа. Победиха с дузпи. Три подред абсурд да направят.

    10:18 31.05.2026

  • 2 Коко

    0 0 Отговор
    Ще търсите ама Левски София от Подуяне е в играта и нямате шанс.

    10:38 31.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове