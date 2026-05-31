Президентът Макрон за триумфа на ПСЖ: Още една звезда блести над Париж

Френският президент Еманюел Макрон реагира веднага след втората поредна победа на Пари Сен Жермен в Шампионската лига, постигната след изпълнение на дузпи срещу Арсенал.

"Още една звезда блести над Париж! Браво на ПСЖ, който кара цяла Европа да мечтае! Франция е горда", написа държавният глава в профила си в социалната медия X.

Кметът на френската столица Еманюер Грегоар също не остана равнодушен към победата, още повече, че той често може да бъде забелязан в ложите на "Парк де Пренс".

"За втори път поред!!! Париж още веднъж е столица на европейския футбол. Тази вечер Париж е горд, да празнуваме заедно с радост и уважение!", призова градоначалникът на Париж.