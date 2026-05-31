Президентът Макрон за триумфа на ПСЖ: Още една звезда блести над Париж

31 Май, 2026 08:59 683 11

Браво на ПСЖ, който кара цяла Европа да мечтае! Франция е горда

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Френският президент Еманюел Макрон реагира веднага след втората поредна победа на Пари Сен Жермен в Шампионската лига, постигната след изпълнение на дузпи срещу Арсенал.

"Още една звезда блести над Париж! Браво на ПСЖ, който кара цяла Европа да мечтае! Франция е горда", написа държавният глава в профила си в социалната медия X.

Кметът на френската столица Еманюер Грегоар също не остана равнодушен към победата, още повече, че той често може да бъде забелязан в ложите на "Парк де Пренс".
"За втори път поред!!! Париж още веднъж е столица на европейския футбол. Тази вечер Париж е горд, да празнуваме заедно с радост и уважение!", призова градоначалникът на Париж.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мадам Бриджит

    5 2 Отговор
    - Я какъв ми е хубавец, весел весел ! Чурулика като чучулигата. Осем попадения му отбелязах снощи...

    09:01 31.05.2026

  • 2 ФРАНЦИЯ ТРЯБВА

    8 2 Отговор
    МНООГО ДА СЕ СРАМУВА ,ЧЕ ИМА ТАКОВА МЕКОТЕЛО ЗА ПРЕЗИДЕНТ. ИЗВРАТЕНА РАБОТА.

    09:02 31.05.2026

  • 3 Всеки хванал по една Рускиня

    1 9 Отговор
    И се забавлява
    Да е Жив и здрав Путин още 100 години
    Амин

    Коментиран от #6

    09:03 31.05.2026

  • 4 Я да питам

    7 7 Отговор
    Колко африканци има у френскиот клуб?
    Има ли барем един французин?

    Коментиран от #9

    09:05 31.05.2026

  • 5 Звезда !

    1 6 Отговор
    По Френски !

    09:08 31.05.2026

  • 6 Малко

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Всеки хванал по една Рускиня":

    Жени са едновременно и красиви, и умни като рускините! Точно затова ти никога няма да свалиш рускиня!

    09:08 31.05.2026

  • 7 Наско

    4 1 Отговор
    Този папурчо,е като нашите родни политици!Свалят и качват звезди,луни и доказани маскари на небосклона! Всичко що блести,цъфти и свети и е от женски род е за папурчото и родните ни празноглавци много ценно,единствено и скъпо!

    09:18 31.05.2026

  • 8 Симеон

    3 0 Отговор
    Драги Микрончо,гледай си бабата и другото бляскащо не е за теб!

    09:20 31.05.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Я да питам":

    Ндембе, Кварацхелия, Сафонов, Немеш, Дембеш и Хакими.
    Все потомствени нормани.

    09:48 31.05.2026

  • 10 хмммм

    2 1 Отговор
    Париж е толкова смотан, черен, мръсен град. Там звезди не изгряват.

    10:13 31.05.2026

  • 11 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    Цитат: "Още една звезда блести над Париж"...

    Да, звездата на исляма. Липсва полумесеца (рогата на ...)

    10:27 31.05.2026

