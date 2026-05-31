Кание Уест пя пред 118 хиляди в Истанбул - световен рекорд за концерт на стадион с билети!

Снощният исторически концерт на Кание Уест в Истанбул на Олимпийския стадион „Ататюрк“ премина с абсолютен триумф и подобри световния рекорд за най-посещаван стадионен концерт с билети в историята. Събитието даде грандиозен старт на първото европейско турне на изпълнителя от 11 години насам.

Пред изумената публика самият Кание Уест обяви от сцената, че концертът е събрал рекордните 118 000 души, с което задмина предишното върхово постижение на Зак Брайън от 112 000 зрители. Изпълнителят представи своята концептуална сцена с форма на земно кълбо. Тя пренесе визуалните ефекти на съвсем ново ниво.

Стадионът буквално изригна, когато тълпата изпя дума по дума хита му „Heartless“. Прозвучаха емблематични парчета като „All of the Lights“, парчета от новия му албум Bully, а шоуто завърши емоционално с вечната класика „Runaway“.

Преди Кание на сцената излязоха известни турски артисти като Motive, Lvbel C5 и Sena Şener. Голямата изненада за вечерта бе появата на американския рапър Травис Скот. Той се присъедини към Уест за съвместното им парче „Father“. На сцената се изяви и дъщерята на Кание – Норт Уест.

Поради забраните и отказите за концерти в страни като Великобритания и Франция заради минали противоречиви изказвания на рапъра, Истанбул се превърна в притегателна точка за фенове от цял свят. Хиляди хора пътуваха специално от САЩ, Германия, Полша, Великобритания, Русия и Казахстан. На територията на стадиона имаше строга забрана за продажба на алкохол, а събитието генерира между 50 и 100 милиона долара приходи за местния туризъм.