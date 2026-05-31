Подигравки към Арсенал от съперници в Англия след Шампионската лига

Част от съперниците на Арсенал в Англия използваха възможността да се подиграят на „артилеристите“, след като загубиха финала на Шампионската лига след дузпи от ПСЖ.

Еберечи Езе и Габриел пропуснаха своите удари от бялата точка, с което сложиха точка на сезона за Арсенал с разбито сърце, въпреки спечелената титла във Висшата лига.

А съперниците им във Висшата лига не се забавиха, изпозлвайки социалните мрежи за подигравка.

Първи бяха Челси. В рамките на минути след пропуска на Габриел, „сините“, които спечелиха Шампионската лига през 2012 и 2021 г., споделиха публикация в социалните мрежи, която косвено беше насочена към Арсенал.

Те публикуваха линк към форма за резервация за обиколки на стадиона, с надпис: „Елате и посетете дома на трофеите в Лондон.“ Основното изображение показва трофея от Шампионската лига.

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

След това дойде ред на нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Халанд, който имаше редица сблъсъци с Габриел през последните години като хвърли топката по главата на защитника по време на мач между двата отбора през 2024 година, а този сезон, по време на победата на Ман Сити с 2:1 над Арсенал през април, двамата играчи се сдърпаха.

Не след дълго, след като бразилецът пропусна дузпата, Халанд сподели снимка в социалните мрежи, която показваше нападателя усмихнат и изглеждащ да се наслаждава на слънцето с приятели.

Някои фенове отвърнаха, като един написа: „Поне ние не пропиляхме първенството като вас.“

Джед Спенс, който играе за Тотнъм, който беше пред опасност да изпадне от Висшата лига, също се включи в тенденцията с подигравките.

Още през февруари, профилът на Арсенал в X (Twitter) публикува видео на Букайо Сака и Кристиан Москера, които надделяват над Спенс, с надпис: „Заключен.“ В събота вечерта, Спенс цитира публикацията с емотикони на очи и катинар.

Междувременно Ричарлисон, който също играе за Тотнъм, сподели видео на дете, което се смее (или може би плаче?!).

Бившият полузащитник на Тотнъм Джейми О'Хара публикува снимка на легендата на Арсенал Тиери Анри, който се смее, с надпис: "Bonjour."

Кристъл Палас също се включиха, споделяйки публикация, която гласи: „Европейски шампиони“ в рамките на минути след края на мача, след като бяха спечелили Лигата на конференциите само преди дни.