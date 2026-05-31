Подигравки към Арсенал от съперници в Англия след Шампионската лига

Част от съперниците на Арсенал в Англия използваха възможността да се подиграят на „артилеристите“, след като загубиха финала на Шампионската лига след дузпи от ПСЖ.
Еберечи Езе и Габриел пропуснаха своите удари от бялата точка, с което сложиха точка на сезона за Арсенал с разбито сърце, въпреки спечелената титла във Висшата лига.
А съперниците им във Висшата лига не се забавиха, изпозлвайки социалните мрежи за подигравка.
Първи бяха Челси. В рамките на минути след пропуска на Габриел, „сините“, които спечелиха Шампионската лига през 2012 и 2021 г., споделиха публикация в социалните мрежи, която косвено беше насочена към Арсенал.
Те публикуваха линк към форма за резервация за обиколки на стадиона, с надпис: „Елате и посетете дома на трофеите в Лондон.“ Основното изображение показва трофея от Шампионската лига.
Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026
Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️
След това дойде ред на нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Халанд, който имаше редица сблъсъци с Габриел през последните години като хвърли топката по главата на защитника по време на мач между двата отбора през 2024 година, а този сезон, по време на победата на Ман Сити с 2:1 над Арсенал през април, двамата играчи се сдърпаха.
Не след дълго, след като бразилецът пропусна дузпата, Халанд сподели снимка в социалните мрежи, която показваше нападателя усмихнат и изглеждащ да се наслаждава на слънцето с приятели.
Някои фенове отвърнаха, като един написа: „Поне ние не пропиляхме първенството като вас.“
— Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 30, 2026
Джед Спенс, който играе за Тотнъм, който беше пред опасност да изпадне от Висшата лига, също се включи в тенденцията с подигравките.
Още през февруари, профилът на Арсенал в X (Twitter) публикува видео на Букайо Сака и Кристиан Москера, които надделяват над Спенс, с надпис: „Заключен.“ В събота вечерта, Спенс цитира публикацията с емотикони на очи и катинар.
Междувременно Ричарлисон, който също играе за Тотнъм, сподели видео на дете, което се смее (или може би плаче?!).
📱😂 Richarlison on Instagram pic.twitter.com/bsh6dBFEtA— Tottenham Tiers (@TottenhamTiers) May 30, 2026
Бившият полузащитник на Тотнъм Джейми О'Хара публикува снимка на легендата на Арсенал Тиери Анри, който се смее, с надпис: "Bonjour."
Кристъл Палас също се включиха, споделяйки публикация, която гласи: „Европейски шампиони“ в рамките на минути след края на мача, след като бяха спечелили Лигата на конференциите само преди дни.
