Подигравки към Арсенал от съперници в Англия след Шампионската лига

31 Май, 2026 10:59 1 384 4

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Част от съперниците на Арсенал в Англия използваха възможността да се подиграят на „артилеристите“, след като загубиха финала на Шампионската лига след дузпи от ПСЖ.

Еберечи Езе и Габриел пропуснаха своите удари от бялата точка, с което сложиха точка на сезона за Арсенал с разбито сърце, въпреки спечелената титла във Висшата лига.

А съперниците им във Висшата лига не се забавиха, изпозлвайки социалните мрежи за подигравка.

Първи бяха Челси. В рамките на минути след пропуска на Габриел, „сините“, които спечелиха Шампионската лига през 2012 и 2021 г., споделиха публикация в социалните мрежи, която косвено беше насочена към Арсенал.

Те публикуваха линк към форма за резервация за обиколки на стадиона, с надпис: „Елате и посетете дома на трофеите в Лондон.“ Основното изображение показва трофея от Шампионската лига.

След това дойде ред на нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Халанд, който имаше редица сблъсъци с Габриел през последните години като хвърли топката по главата на защитника по време на мач между двата отбора през 2024 година, а този сезон, по време на победата на Ман Сити с 2:1 над Арсенал през април, двамата играчи се сдърпаха.

Не след дълго, след като бразилецът пропусна дузпата, Халанд сподели снимка в социалните мрежи, която показваше нападателя усмихнат и изглеждащ да се наслаждава на слънцето с приятели.

Някои фенове отвърнаха, като един написа: „Поне ние не пропиляхме първенството като вас.“

Джед Спенс, който играе за Тотнъм, който беше пред опасност да изпадне от Висшата лига, също се включи в тенденцията с подигравките.

Още през февруари, профилът на Арсенал в X (Twitter) публикува видео на Букайо Сака и Кристиан Москера, които надделяват над Спенс, с надпис: „Заключен.“ В събота вечерта, Спенс цитира публикацията с емотикони на очи и катинар.

Междувременно Ричарлисон, който също играе за Тотнъм, сподели видео на дете, което се смее (или може би плаче?!).

Бившият полузащитник на Тотнъм Джейми О'Хара публикува снимка на легендата на Арсенал Тиери Анри, който се смее, с надпис: "Bonjour."

Кристъл Палас също се включиха, споделяйки публикация, която гласи: „Европейски шампиони“ в рамките на минути след края на мача, след като бяха спечелили Лигата на конференциите само преди дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    6 1 Отговор
    Не им прави чест.
    Иначе без да съм расист си личи факта, че негрите нямат тази психическа стабилност на другите. Имат физически и други качества, но това им куца. За Арсенал изпуснаха 2 негри, за ПСЖ 1 негър. Имаше финал на европейско спечелен от Италия срещу Англия. За Англия изпуснаха 3 негри.
    Има отбори изцяло от негри, но вратарят им е бял. Дори Франция на загубения финал на световното от Аржентина, завърши само с негри и бял вратар Лорис - с испански и аристократични корени. Преди и за евротурнири някакъв белгийски отбор играещ с наши бе така.
    Колкото и расистко да звучи, когато търсиш стабилност не избираш такива. Хората са различни.

    11:17 31.05.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Имаше изследване, че успеха при изпълнение на дузпи зависи от географската ширина на футболистите. Тези които идват от севера , са с по добра психическа устойчивост и ме трепват. Южняците са по-темпераментни и им треперят гащите.

    11:36 31.05.2026

  • 3 Добре Че !

    2 1 Отговор
    Си Имат !

    Занимание !

    След Като Техните !

    Кумири !

    Не им Го Осигуриха !

    Явно !

    Не Искат !

    Да Губят !

    Всичко !

    11:57 31.05.2026

  • 4 Вратарят

    2 1 Отговор
    на ПСЖ снощи станА герой. Посоката на нито един удар не хвана въпреки уроците преди дузпите.

    12:54 31.05.2026

