Микел Артета: Габриел сам поиска да изпълни петия удар, подготвяхме се за този момент

Старши треньорът на Арсенал Микел Артета сподели мнението си за пропуска на Габриел в серията дузпи във финала на Шампионската лига срещу ПСЖ (1:1, 3:4 след дузпи).
„Той сам поиска да изпълни петия удар. Ние се подготвяхме и тренирахме именно за такъв момент", сподели мениджърът след мача.
"Обикновено дузпите при нас изпълняват Букайо Сака, Мартин Йодегор и Кай Хаверц. Но знаехме, че ако мачът стигне до продължения и серия дузпи, то ударите ще бъдат изпълнявани от други играчи. В такива моменти трябва да се справяш с напрежението. За съжаление, не ни достигна онази точност, която демонстрира съперникът, и именно затова не успяхме да победим“, каза Артета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #2
12:08 31.05.2026
2 Ха ха
До коментар #1 от "Хахаха":Съдиите прецакаха Барса в мачовете с Атлетико,а после бе лесно .Догодина Барса ще е още по обиграна и дори с 10 човека ще може да побеждава .
Коментиран от #3
13:09 31.05.2026
3 Хахаха
До коментар #2 от "Ха ха":На Барсата подариха ШЛ 2009 година,ощетиха Челси на полуфиналите и помогнаха на Барсата!
13:11 31.05.2026