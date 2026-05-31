Микел Артета: Габриел сам поиска да изпълни петия удар, подготвяхме се за този момент

Старши треньорът на Арсенал Микел Артета сподели мнението си за пропуска на Габриел в серията дузпи във финала на Шампионската лига срещу ПСЖ (1:1, 3:4 след дузпи).

„Той сам поиска да изпълни петия удар. Ние се подготвяхме и тренирахме именно за такъв момент", сподели мениджърът след мача.

"Обикновено дузпите при нас изпълняват Букайо Сака, Мартин Йодегор и Кай Хаверц. Но знаехме, че ако мачът стигне до продължения и серия дузпи, то ударите ще бъдат изпълнявани от други играчи. В такива моменти трябва да се справяш с напрежението. За съжаление, не ни достигна онази точност, която демонстрира съперникът, и именно затова не успяхме да победим“, каза Артета.