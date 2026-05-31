Микел Артета: Габриел сам поиска да изпълни петия удар, подготвяхме се за този момент

31 Май, 2026 11:28 898 3

Микел Артета: Габриел сам поиска да изпълни петия удар, подготвяхме се за този момент - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Арсенал Микел Артета сподели мнението си за пропуска на Габриел в серията дузпи във финала на Шампионската лига срещу ПСЖ (1:1, 3:4 след дузпи).

„Той сам поиска да изпълни петия удар. Ние се подготвяхме и тренирахме именно за такъв момент", сподели мениджърът след мача.

"Обикновено дузпите при нас изпълняват Букайо Сака, Мартин Йодегор и Кай Хаверц. Но знаехме, че ако мачът стигне до продължения и серия дузпи, то ударите ще бъдат изпълнявани от други играчи. В такива моменти трябва да се справяш с напрежението. За съжаление, не ни достигна онази точност, която демонстрира съперникът, и именно затова не успяхме да победим“, каза Артета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    1 3 Отговор
    Догодина пак ще са ПСЖ!Няма кой да ги спре!Шампионска лига стана скучен турнир!

    Коментиран от #2

    12:08 31.05.2026

  • 2 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Съдиите прецакаха Барса в мачовете с Атлетико,а после бе лесно .Догодина Барса ще е още по обиграна и дори с 10 човека ще може да побеждава .

    Коментиран от #3

    13:09 31.05.2026

  • 3 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    На Барсата подариха ШЛ 2009 година,ощетиха Челси на полуфиналите и помогнаха на Барсата!

    13:11 31.05.2026

