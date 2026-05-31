Кошмар в Париж, запалени коли и над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ

В истински кошмар за Париж се превърна победата на ПСЖ на финала на Шампионската лига. Тимът от „Парк де Пренс“ надви Арсенал след дузпи (1:1 след редовното време и продължения) в Будапеща. Още по време на мача по улиците на френската столица избухна напрежение между фенове и полиция.
След края на мача радостта на парижани прерасна в хаос по улиците. Шест автомобила, десетки велосипеди, два павилиона и една автобусна спирка бяха запалени, а движението на градския транспорт блокирано. В сблъсъците си с представители на властите феновете използваха бомбички, факли и подръчни средства като столове и бутилки. За да овладеят ситуацията в центъра на Париж, униформените използваха сълзотворен газ.
❗️🇫🇷 #Paris has turned into a warzone.
Thousands of #PSG fans are currently ravaging through the city - bizarrely, this is them celebrating because their team won. Smoke grenades, flares, & all out chaos in the city of love. pic.twitter.com/LUeoOm1Yxd
— World Wide Leak (@leaklive1) May 30, 2026
Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес излезе с официално съобщение, с което информира, че 416 души са били арестувани в ранните часове на неделния ден, а седем полицаи са били ранени. Стана ясно, че най-напечените сблъсъци между униформените и феновете са били в района между катедралата „Нотр Дам“ и „Лувъра“.
За опазването на обществения ред във Франция бяха ангажирани 22 000 полицаи, включително 8000 в Париж.
🚨🇫🇷 It's past 3 AM in Paris and there are no signs of things slowing down.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 31, 2026
The PSG "celebrations" have rolled into the early morning hours with fires, looting, and clashes still ongoing.pic.twitter.com/WZdeECoqiP https://t.co/sLaaT7iKmr
„Само в нашата държава победата на футболен отбор предизвика улична война. Само у нас хората се заключват по домовете си след триумф, за да избегнат насилието“, написа в „Х“ лидерът на крайнодесните във Франция Марин льо Пен.
Crowds of rowdy fans set fires and scuffled with police in Paris as Paris St Germain won their second Champions League title, prompting celebrations in the city https://t.co/fnZE1JVz1T pic.twitter.com/xfqBhxn0u4— Reuters (@Reuters) May 30, 2026
Миналогодишният триумф на ПСЖ в Шампионската лига, когато на финала беше записана победа с 5:0 над Интер, също беше белязан с безредици. Тогава загинаха двама души, включително 17-годишно момче.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A fire has been set at the foot of Marshal Foch’s statue in Paris as chaos continues to unfold, with multiple PSG fans still involved in violent clashes across the city. pic.twitter.com/LekoYnJHW8
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 30, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карл Мартел
09:47 31.05.2026
2 Aлфа Вълкът
След 20г и в София... 😉
Коментиран от #5, #9
09:50 31.05.2026
3 Няма такава мизерия
09:52 31.05.2026
4 Гост
09:56 31.05.2026
5 Гост
До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":Реванш за отвлечените и поробени африканци.
Коментиран от #7
09:57 31.05.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #10
10:00 31.05.2026
7 Aлфа Вълкът
До коментар #5 от "Гост":Те предците на тия са били предатели и са работели в полза на Франция.
10:22 31.05.2026
8 Ванк0-1
10:24 31.05.2026
9 Соваж бейби
До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":Трябва военно положение има надежда все още дано следващият е Джордан Бардела ако Маринка не успее с нейните проблеми се кандидатира ,тава не беше само в Париж из цяла Франция в нашия град също беше кошмар .Това са гостите на Меркел не са истински фенове на ПСЖ излизат с цел вандали да краде и чупи на французите им писна ,трябва да ги върнат по родините им,тези които не може сурови закони и затвор ,да им се спре помощите.Има спокойни градове това е причината и ние да се местим още сме в процес на продажба на имотите тук.При баските също е спокойно там са расисти и мигрантите не виреят ,Корс също е спокойно,горе Бретань също но е доста по студено .
10:49 31.05.2026
10 Соваж бейби
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Там има често проблеми от време се надигат искат да се отделят от Франция ,от една година в училищата започнаха да учат децата и на техния баски език в училище.Ако не затворят границите и не се спре нашествието на мигранти със сигурност някой ден Франция може да се разпадне на територии където няма мигранти или другият вариант масово изгонване както с Тръмп и латиносите .
10:57 31.05.2026