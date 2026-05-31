Кошмар в Париж, запалени коли и над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ

31 Май, 2026 09:45 785 10

Седем полицаи са ранени в сблъсъците по улиците на френската столица

Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

В истински кошмар за Париж се превърна победата на ПСЖ на финала на Шампионската лига. Тимът от „Парк де Пренс“ надви Арсенал след дузпи (1:1 след редовното време и продължения) в Будапеща. Още по време на мача по улиците на френската столица избухна напрежение между фенове и полиция.

След края на мача радостта на парижани прерасна в хаос по улиците. Шест автомобила, десетки велосипеди, два павилиона и една автобусна спирка бяха запалени, а движението на градския транспорт блокирано. В сблъсъците си с представители на властите феновете използваха бомбички, факли и подръчни средства като столове и бутилки. За да овладеят ситуацията в центъра на Париж, униформените използваха сълзотворен газ.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес излезе с официално съобщение, с което информира, че 416 души са били арестувани в ранните часове на неделния ден, а седем полицаи са били ранени. Стана ясно, че най-напечените сблъсъци между униформените и феновете са били в района между катедралата „Нотр Дам“ и „Лувъра“.

За опазването на обществения ред във Франция бяха ангажирани 22 000 полицаи, включително 8000 в Париж.

„Само в нашата държава победата на футболен отбор предизвика улична война. Само у нас хората се заключват по домовете си след триумф, за да избегнат насилието“, написа в „Х“ лидерът на крайнодесните във Франция Марин льо Пен.

Миналогодишният триумф на ПСЖ в Шампионската лига, когато на финала беше записана победа с 5:0 над Интер, също беше белязан с безредици. Тогава загинаха двама души, включително 17-годишно момче.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Карл Мартел

    10 1 Отговор
    Сарацините празнуват.

    09:47 31.05.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    9 2 Отговор
    Даммм френски граждани са вече, родени са във Франция, не може да ги натовариш на кораба и да ги разтовариш в Алжир, Марко, Кот дИвоар или Сенегал.
    След 20г и в София... 😉

    Коментиран от #5, #9

    09:50 31.05.2026

  • 3 Няма такава мизерия

    5 2 Отговор
    Оставете черна Франция да си направи естествения подбор сред населението от маймунки

    09:52 31.05.2026

  • 4 Гост

    6 1 Отговор
    Представете си какво ще е тук на Гейровизията.

    09:56 31.05.2026

  • 5 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":

    Реванш за отвлечените и поробени африканци.

    Коментиран от #7

    09:57 31.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Мечът на Роланд забит в скала в Пиренеите изчезна през 2024 г.Това означава че Франция е паднала под властта на Сарацините

    Коментиран от #10

    10:00 31.05.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Те предците на тия са били предатели и са работели в полза на Франция.

    10:22 31.05.2026

  • 8 Ванк0-1

    2 0 Отговор
    За съжаление,градината много буреняса,а елита как ще я чисти не знам,има два начина война или болести,уж се развиваме,уж цивилизация,уж опит от историята,а ето докъде е докара Европа.Да мислят начин да се оправят с тия тълпи неконтролируем народ а при нас няма да стане нищо.

    10:24 31.05.2026

  • 9 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":

    Трябва военно положение има надежда все още дано следващият е Джордан Бардела ако Маринка не успее с нейните проблеми се кандидатира ,тава не беше само в Париж из цяла Франция в нашия град също беше кошмар .Това са гостите на Меркел не са истински фенове на ПСЖ излизат с цел вандали да краде и чупи на французите им писна ,трябва да ги върнат по родините им,тези които не може сурови закони и затвор ,да им се спре помощите.Има спокойни градове това е причината и ние да се местим още сме в процес на продажба на имотите тук.При баските също е спокойно там са расисти и мигрантите не виреят ,Корс също е спокойно,горе Бретань също но е доста по студено .

    10:49 31.05.2026

  • 10 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Там има често проблеми от време се надигат искат да се отделят от Франция ,от една година в училищата започнаха да учат децата и на техния баски език в училище.Ако не затворят границите и не се спре нашествието на мигранти със сигурност някой ден Франция може да се разпадне на територии където няма мигранти или другият вариант масово изгонване както с Тръмп и латиносите .

    10:57 31.05.2026

