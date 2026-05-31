Арх. Марин Велчев: Чертежите на обектите в Баба Алино са правени от украински или руски архитекти

31 Май, 2026 11:22, обновена 31 Май, 2026 10:48 472 9

  • баба алино-
  • имоти-
  • варна-
  • скандал

Много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради, заяви председателят на Камарата на архитектите във Варна

Снимка: БГНЕС
Онзи ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на Камарата в град Варна и посетихме местността „Баба Алино”, където видяхме на живо какво се е случило. Според мен постройките не са 104 къщи, както се тиражира масово, а по-скоро има около 104 подобекта вътре в тях.

Това заяви председателят на Камарата на архитектите във Варна арх. Марин Велчев в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град, след като в събота от ареста бяха освободени тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството.

Той обясни, че експертите са се сдобили с чертежи от собственици на обекти, от които се вижда, че са правени от украински или руски архитекти. „Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по което ние работим”, категоричен бе Велчев. Според него основният проблем е в драстично намалените отстояния между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване.

На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори: „Всеизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради. Предстоят съдебни дела и битки, които ще продължат доста години, като за съжаление това ще бъде на гърба на варненския данъкоплатец”.

Арх. Велчев разкри, че Камарата знае за тези строежи още от края на 2024 година, като са сигнализирали народни представители и общински съветници за нарушенията в района, които са започнали първо със сеч на гората. Въпреки разговорите с лица, близки до администрацията, официален отговор така и не е получен, а реакцията на община Варна, според него, е твърдо закъсняла.

Той коментира и острите думи на председателя на Експертния съвет по устройство на територията към общината Кристиян Саралиев, който ден по-рано заяви, че градът е тероризиран от архитектурната общност. „Това са абсолютно недопустими думи от общински служител, на когото варненци плащат заплата. Не мога да допусна, че архитектите в град Варна тероризират общината. Ние работим по закон и произвеждаме архитектурни продукти, които трябва да бъдат одобрени”, възмути се Велчев.

Относно украинския инвеститор Олег Невзоров, архитектът призна, че не го познава лично, но посочи, че фирмата му има и други, напълно легални проекти в града. „На страницата на община Варна, където е публичният регистър на всички строителни разрешения, видяхме, че тази година има издадено строително разрешение на тази фирма в други имоти, в близост до „Баба Алино”. Виждаме, че фирмата може да работи и по легалния начин”, отбеляза Велчев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дали сте им документи

    6 0 Отговор
    и сте наблюдавали как се строи години, проблема е в едни дебели прасета

    10:52 31.05.2026

  • 2 и марсианци да са проектантите

    2 0 Отговор
    всичко е изкупено и нотариални актове

    10:54 31.05.2026

  • 3 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    По думите на някои собственици на имоти сметките за тока и водата са си плащали на корпорацията КУБ, а не на електроснабдяване и водоснабдяване. Интересна работа. Това си е чиста проба държава в държавата.

    Коментиран от #6

    10:55 31.05.2026

  • 4 Дориана

    0 0 Отговор
    Точно това са последиците от мащабната корупция и мафия, от зависимите институции, които създадоха Борисов и Пеевски. Ограбена държава , Не работещи институции за народа, финансов срив , политическа зависимост за всичко това Борисов трябва да понесе пълната отговорност. Да спре да се оправдава с другите , което е типично за него , а да понесе лична отговорност.

    10:56 31.05.2026

  • 5 мдаааа

    1 0 Отговор
    А според женерал нИско лично Путин ги е чертал...

    10:59 31.05.2026

  • 6 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Да се разследва кой и с чии протекции създаде корпорация КУБ и да има сериозни последици за всички виновни в тази корупционна схема. Трябваше да дойде Новото правителство на Румен Радев за да се осветлят мащабите на корупцията в България.

    11:00 31.05.2026

  • 7 3479

    0 0 Отговор
    Украинската мафия си е направила градче в България, толкова пари се изляха в Украйна, все някъде трябва да отидат тези пари.

    Коментиран от #9

    11:00 31.05.2026

  • 8 Алчност, Алчност

    0 0 Отговор
    Галата ,долна Трака, Ален Мак ,Кабакум и т.н червени зони! Кой им даде лазрешение за строителство!? Над Ривиера се изекоха 100-150 годишни дървета и гори ,никой нищо незнаея в тази корумпирана община Варна!!! алчни общинари, кметове ,зам кметове ,обласни управители и т.н.

    11:01 31.05.2026

  • 9 Алчност, Алчност

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "3479":

    И кой им разреши !? Корумпирани ,алчни бай Ганьо.

    11:03 31.05.2026

