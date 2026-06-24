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Левски се оглежда за мароканско попълнение в средата на терена

Левски се оглежда за мароканско попълнение в средата на терена

24 Юни, 2026 17:12 432 5

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  • оае

Мехди Мубарик – новата трансферна цел на "сините"

Левски се оглежда за мароканско попълнение в средата на терена - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Столичният гранд Левски е на път да привлече свежи сили в халфовата си линия, като този път погледите са насочени към мароканския дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик. Според Gong.bg, преговорите с 25-годишния футболист са в напреднала фаза и има голяма вероятност той да облече синята фланелка през новия сезон.

Мубарик, който е висок 1.75 м, се отличава с борбеност и стабилност в центъра на терена. През изминалата кампания той бе част от руския елитен тим Динамо Махачкала, където игра под наем от Ал Аин (ОАЕ). В рамките на сезона мароканецът записа 27 двубоя, като се отчете с 2 попадения и 2 асистенции – впечатляваща статистика за дефанзивен халф.

Футболната кариера на Мехди Мубарик започва в родния му клуб Еспоар, а през 2020 година преминава във ФУС Рабат. Само две години по-късно талантът му е забелязан от Ал Аин, които го привличат в редиците си. След това Мубарик трупа опит под наем в Уидад Казабланка, а през последния сезон – и в Динамо Махачкала. Важно е да се отбележи, че той не притежава паспорт от страна в Европейския съюз.

Освен Мубарик, "сините" проявяват интерес и към друг футболист на Динамо Махачкала – Усем Мрезиг. Ръководството на Левски вече подсили състава с Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес, но селекцията далеч не е приключила.



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