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Левски привлича пети нов - марокански халф

Левски привлича пети нов - марокански халф

25 Юни, 2026 06:11 637 0

  • ел мехди ел мубарик-
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  • левски

Най-вероятно африканецът ще бъде откупен от досегашния си клуб Динамо Махачкала

Левски привлича пети нов - марокански халф - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Левски ще привлече мароканския халф Ел Мехди Ел Мубарик, пише Gong.bg. "Сините" са постигнали договорка за 25-годишния футболист, като в следващите дни той трябва да пристигне в София, за да финализира трансфера си.

Най-вероятно африканецът ще бъде откупен от досегашния си клуб Динамо Махачкала, където игра под наем от Ал-Аин през миналия сезон, след което ще бъде трансфериран в Левски. Руснаците имат опция за закупуването му в договора с тима от ОАЕ.

Ел Мехди Ел Мубарик е висок 175 см. и играе като типичен дефанзивен полузащитник. Той няма паспорт на страна от Европейския съюз.

През миналия сезон халфът записа 27 мача за Динамо Махачкала във всички турнири, в които вкара два гола и направи две асистенции.

Мубарик започва кариерата си във ФУС Еспоар в родината си. През 2020 година е привлечен от ФУС Рабат, а две по-късно преминава в Ал-Аин. Той играе само един сезон за тима от ОАЕ, след което е даван последователно под наем на мароканските грандове Раджа и Уидад Казабланка. През миналото лято преминава като преотстъпен в Динами Махачкала.

Ел Мехди Ел Мубарик ще бъде петото ново попълнение в Левски след Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес.


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