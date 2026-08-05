"Треньорът на Кайрат: Планът ни сработи, но се уморихме."

Старши треньорът на Кайрат Рафаел Уразбахтин направи подробен коментар след загубата с 0:1 от Левски в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

За атмосферата в София

„Не мисля, че напрежението на стадиона ни повлия. Искам да отбележа тази прекрасна атмосфера, феновете – те подкрепят много впечатляващо, яростно. За нас това е мотивация – да играем в такава обстановка. Надяваме се, че в Алмати... о, (смее се), в Туркестан феновете ще дойдат да ни подкрепят“, каза специалистът.

За тактическия план и умората през второто полувреме

„Като цяло, ако говорим за играта, дори през първото полувреме всичко, което планирахме, работеше. Съперникът владееше топката, но не можеше да намери пролука, лишихме от пространство бързите им нападатели. През второто полувреме нашите футболисти се поумориха, защото е изтощително да се защитаваш през целия мач. Може би затова не удържахме този резултат.“

„Планирахме го така, не искахме да се хвърляме с главата напред. Разбирахме отлично, че съперникът ще доминира и ще контролира мача пред своите фенове, на своя терен. Трябваше да бъдем по-смели с топката. Престроявахме се добре, но бързо губехме топката. Трябваше поне за известно време да я контролираме, за да има аритмия в играта“, заяви той.

За смяната на Густаво, отсъствието на Жоржиньо и играта в атака

„Жоржиньо? Неговата работоспособност ни помагаше, разбира се. Той ни липсваше, но какво да се прави? Ще играем с тези, които имаме.“

„Що се отнася до смяната на Густаво, играчът пристигна, игра два пъти по десет минути и след това започна като титуляр. Физически той все още не е напълно готов. Влизането на Широбоков беше логично: преместихме Дамир Касабулат напред, а Широбоков зае позицията на централен защитник. Цял мач бяхме в защита и с тази смяна просто се опитахме да укрепим позициите, за да запазим резултата, който ни устройваше."

„Не мога да кажа нищо за втория мач, защото сега трябва да се приберем, да осмислим и анализираме днешната игра. Трябва да бъдем по-агресивни в атака. Дали съперникът ще играе по същия начин? Нека играе, ние ще трябва по-качествено да боравим с топката. Имаше моменти, от които можехме да извлечем нещо, но, за съжаление, губехме топката“, добави Уразбахтин.

За вярата в класирането за следващия кръг

„Мачът с Омония беше различна ситуация, там имаше червен картон, който беше в наша полза. Да, с човек повече не успяхме да реализираме моментите си в редовното време. Тук е трудно да си представим каква ще бъде ситуацията в Туркестан. Настройваме се за победа, за резултат, който ще ни позволи да преминем в следващия кръг. Нима трябва да се прибираме у дома и да не вярваме? Разбира се, това е неправилно. Естествено, ние вярваме и ще положим всички усилия, за да продължим напред“, каза Уразбахтин.