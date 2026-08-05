Още два мача от пресявките в Шампионската лига днес

Днес ще се изиграят два мача от третия квалификационен кръг в Шампионска лига. Вчера станахме свидетели на вълнуващи сблъсъци по европейските терени, сред които и този между Левски и Кайрат. Българският първенец се наложи с 1:0 след гол в добавеното време и увеличи шансовете си да стигне до плейофния кръг.

В 19:30 часа датският Орхус приема Сабах. Скандинавците сътвориха истински чудо в предишния кръг. Те загубиха домакинството си на Лех (Познан) с 1:4, но в реванша заличиха пасива си, а при дузпите отстраниха шампиона на Полша.

Сабах имаше много по-лесна задача срещу финландския КуПС. Отборът на Валдас Дамбраускас постигна две победи и разполагаше с цяла седмица, за да се подготви за гостуването в Дания.

Фенербахче пък приема Щурм Грац, като победителят в двойката ще продължи напред към плейофите на турнира. Турският гранд, който отстрани Гурник Забже в предишния кръг, търси предимство преди реванша в Австрия. Двубоят е от 21:00 часа българско време на Чобани Стадиум Фенербахче Сукру Саракоглу.