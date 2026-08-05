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Шампионска лига: Само Динамо Загреб взе сериозен аванс преди реваншите

Шампионска лига: Само Динамо Загреб взе сериозен аванс преди реваншите

5 Август, 2026 07:30 590 0

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Левски постигна нова победа в турнира

Шампионска лига: Само Динамо Загреб взе сериозен аванс преди реваншите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изиграха се по-голяма част от първите мачове от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоите бяха оспорвани и само един отбор успя да вземе сериозен аванс преди реваншите, като това бе Динамо (Загреб).

Левски постигна нова победа в турнира. "Сините" тотално надиграха казахстанския Кайрат, но успяха да стигнат само до 1:0. Те пречупиха съперника с гол на Сержиньо в добавеното време.

В един от най-интересните двубой Спарта (Прага) стигна до обрат и победа с 2:1 срещу Лион в Чехия. Динамо (Загреб) разби Кауно Жалгирис с 5:0 и стана единственият тим, който постигна победа с повече от един гол разлика.

Драматичен двубой имаше в Белгия, където Роял Юнион СЖ прие Бодьо/Глимт. Норвежците повеждаха на два пъти, но накрая се спасиха от загуба с гол в добавеното време.

Олимпиакос не успя да вземе аванс от домакинството си на НЕК Наймеген и срещата завърши 0:0 в Гърция. Цървена звезда пък загуби от Апоел Беер Шева с 0:1, като двубоят се игра в Унгария.

В първите двубои за деня арменският Арарат спечели с 1:0 срещу Целье, а Слован (Братислева) си тръгна с победа от гостуването на Мялби след късен гол за 2:1.

Останалата част от кръга в Шампионската лига ще се доиграе в сряда с още два мача.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, III КВ. КРЪГ, ПЪРВИ МАЧОВЕ

ЛЕВСКИ (България) - Кайрат (Казахстан) 1:0

Арарат (Армения) – Целие (Словения) 2:1

Мялби (Швеция) – Слован Братислава (Словакия) 1:2

Апоел Беер Шева (Израел) – Цървена звезда (Сърбия) 1:0

Динамо Загреб (Хърватия) – Кауно Жалгирис (Литва) 5:0

Олимпиакос (Гърция) – НЕК Наймеген (Нидерландия) 0:0

Сен Жилоаз (Белгия) – Бодьо/Глимт (Норвегия) 3:3

Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция) 2:1


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