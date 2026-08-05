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ЦСКА 1948 излиза със самочувствие и без страх срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 излиза със самочувствие и без страх срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите

5 Август, 2026 07:59 795 3

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Срещата на Олимпийския стадион „Спирос Луис“ в Атина стартира в 21:30 часа

ЦСКА 1948 излиза със самочувствие и без страх срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският вицешампион ЦСКА 1948 се изправя пред най-сериозното си изпитание от началото на сезона. „Червените“ гостуват на Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Олимпийския стадион „Спирос Луис“ в Атина стартира в 21:30 часа.

Реваншът в София е следващият вторник, а победителят ще срещне загубилия от двойката Храдец Кралове (Чехия) - Бешикташ (Турция) в спор за място в основната схема на турнира.

Тимът на Александър Александров пристига в гръцката столица с натрупано самочувствие и сериозен емоционален заряд. ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след два равностойни и изключително напрегнати мача, в които не падна гол. След общо 240 минути футбол победителят беше определен с дузпи, а българският представител показа по-здрави нерви и спечели серията с 5:3. Този успех не дойде с бляскава игра, но демонстрира качества, които са особено важни в европейските квалификации - дисциплина, търпение, концентрация и психическа устойчивост.

Положителната тенденция се пренася и в efbet Лига. ЦСКА 1948 започна сезона с 2:2 при гостуването на Спартак Варна, след като навакса два гола пасив през второто полувреме и дори беше близо до пълен обрат. Последва победа с 2:1 над Ботев Враца, постигната с изцяло променен състав и футболисти от втория отбор, а след елиминирането на Спартак Търнава „червените“ надвиха и Арда с 2:1. Мамаду Диало отбеляза и двете попадения, а тимът удържа аванса си, въпреки че игра около половин час с човек по-малко. Така ЦСКА 1948 събра седем точки от първите три кръга, остава непобеден и заема четвъртото място в класирането.

Силният старт показва и дълбочината в състава. След второто място през миналия сезон клубът заложи на приемственост, като запази основните си футболисти и направи премерена селекция. Новите попълнения до момента са Жюл Майер, боливийският национал Ектор Куеяр и тунизиецът Моатаз Земземи. И тримата подсилват средната линия и увеличават конкуренцията в зона, която ще бъде от ключово значение срещу Панатинайкос. Алвеша подчерта още преди началото на кампанията, че новите са наблюдавани продължително, а запазването на ядрото позволява на отбора да надгражда, вместо да започва отначало.

Въпреки добрата форма ЦСКА 1948 влиза в сблъсъка като аутсайдер. Панатинайкос разполага с повече европейски опит, по-висок бюджет и сериозна индивидуална класа, но българският тим не пристига в Атина с нагласата единствено да се защитава.

„Със сигурност не отиваме обречени. Отиваме да покажем най-добрата си версия“, заяви Александър Александров преди отпътуването. Наставникът очаква агресивно поведение, смелост с топката и готовност неговият отбор да се надиграва с фаворита.

Основната задача пред ЦСКА 1948 ще бъде да издържи на началния натиск, да запази компактност между линиите и да не допуска свободни пространства пред наказателното си поле. В същото време „червените“ трябва да бъдат максимално ефективни при преходите и статичните положения. Панатинайкос ще владее повече топката и вероятно ще изнесе високо защитната си линия, което може да отвори пространства за бързите атаки на Георги Русев и останалите офанзивни футболисти.

Гръцкото първенство все още не е започнало, а „детелините“ са изиграли само два официални мача - срещу Пакш в предишния кръг. Панатинайкос продължи напред с общ резултат 4:3 след победа с 2:1 и равенство 2:2. Липсата на натрупан състезателен ритъм може да бъде малко предимство за ЦСКА 1948, но класата на домакините не позволява никакво подценяване. Преди две години гръцкият гранд елиминира Ботев Пловдив със 6:1 общ резултат, включително победа с 4:0 в Пловдив.

Панатинайкос няма да разчита на нападателя Андреас Тетей, който е с вирусно заболяване и остава под лекарско наблюдение. Ден преди мача клубът привлече Леви Гарсия от Спартак Москва под наем с опция за закупуване, но бившият футболист на АЕК не е картотекиран за двубоите с ЦСКА 1948.

Главен съдия на срещата ще бъде италианецът Матео Маркети. Той вече е ръководил мач на български отбор - равенството 0:0 между Левски и Спортинг Брага през миналия сезон.


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  • 1 песничка

    2 0 Отговор
    Тръгнал кос, гол и бос
    към Атина за кокос.
    Но в Атина не вирей кокос,
    тимът е Па на ти нанай кокос.

    08:46 05.08.2026

  • 2 ДА БЕ ЦЕКО СИФОНЯ

    0 1 Отговор
    ТО Е ЯСНО КАК ЩЕ СЕ ВЪРНАТ С НАВЕДЕНИ ГЛАВИ

    09:28 05.08.2026

  • 3 дядо дръмпир хвърли серкмето...

    0 0 Отговор
    букмейкърите дават много високи коефициенти за равен и победа на 1948-цска......за победа на гърчулята пък са съвсем ниски...букмейкърите обикновенно са прецизни......

    09:37 05.08.2026

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