В постоянна бойна готовност! Тайванската армия започна мащабни военни учения на фона на натиск от страна на Китай

Тайван започна днес най-мащабните си годишни военни учения, докато островът се стреми да подготви населението си за потенциално китайско нашествие, предаде Франс прес.

Ученията "Хан Куан", които ще продължат до 14 август, включват реалистични бойни сценарии, за да могат войските и резервистите да отработят варианти за реакция при нападение срещу острова, съобщиха представители на отбраната. Един от основните акценти тази година е децентрализирането на командването и контрола, които да позволят командирите и офицерите на бойното поле да могат да вземат оперативни решения, без да чакат заповеди отгоре.

Гражданите също ще бъдат в изпитателен режим — включително временно забавяне на мобилния интернет и учения за въздушна тревога.

Десетки резервисти се разположиха днес по плаж с изглед към Тайванския проток и имаха учебни стрелби с автомати тайванско производство.

Китай смята Тайван за своя територия, като многократно е заплашвал да използва сила, за да анексира демократично самоуправляващия се остров с население над 23 души. Пекин почти всекидневно разполага кораби, изтребители и служители на бреговата охрана около Тайван, с което демонстрира своите претенции за суверенни права над острова, отхвърляни от Тайпе.

Китайската брегова охрана засили и използването на "тактики на сивата зона" - принудителни действия, които не представляват акт на война - около Тайван и неговите периферни острови.

"Докато авторитаризмът на ККП (Китайската комунистическа партия) продължава да се разширява, червеният терор се разпространява и по света", заяви тайванският президент Уилям Лай на форум за сигурността в навечерието на ученията. "Ще продължим да укрепваме националната си отбрана и да работим по защитата и устойчивостта си, като тук говоря за цялата общественост", добави той.

Под натиска на САЩ, които искат островът да инвестира повече в своята сигурност, Тайван увеличи разходите си за отбрана и се снабди с по-компактно и по-маневрено въоръжение, включително дронове, за да позволи на армията да води асиметрична война срещу Китай, припомня АФП.