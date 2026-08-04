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Отказът на Румен Радев България да участва в проекта FREYJA е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани

Отказът на Румен Радев България да участва в проекта FREYJA е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани

4 Август, 2026 14:24, обновена 4 Август, 2026 14:26 571 36

  • проекта freyja-
  • коалиция на желаещите-
  • румен радев-
  • русия-
  • украйна-
  • ивайло мирчев

България не трябва да се превръща в гробище за съветска техника

Отказът на Румен Радев България да участва в проекта FREYJA е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани - 1
Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев политик

България излезе от "Коалицията на желаещите". Правителството на Радев отказва да се присъедини към проекта FREYJA - общата европейска система за защита от балистични ракети. Но докато Европа се организира да се защитава, ние се организираме да отсъстваме.

Технологично в новата противобалистична система Украйна ще произвежда ракетите прехващачи и пусковите установки,

а европейските партньори - радари, сензори, електроника, системи за управление и производствен капацитет.

В такъв проект България трябва да участва от самото начало. Не защото FREYJA утре ще замени Patriot, а защото България няма реална противобалистична защита и през следващите 4-5 години няма откъде да я купи. А нова система Patriot не може да ни бъде доставена преди 2035 г., дори утре да я поръчаме.

България не трябва да се превръща в гробище за съветска техника. Трябва да купуваме натовски самолети, натовски радари и натовски системи за противовъздушна отбрана. Трябва да търсим използвани F-16, Patriot, PAC-3 и всички реални възможности за защита на българското небе. Но трябва и

да участваме в създаването на следващото поколение европейска отбрана,

вместо след години отново да обясняваме защо не сме достатъчно защитени от външни заплахи.

Вместо да сме във FREYJA, където вече участват Украйна, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Дания и Швеция, правителството извади България от "Коалицията на желаещите" и започна да ни превръща в нещо като мекия Орбан на ЕС - формално вътре, но с глава, обърната на изток.

Парадоксът е, че FREYJA дори не е нападателен проект. Това е чисто отбранителна система, предназначена да пази европейски градове, електроцентрали, летища и военни бази от балистични ракети. Отказът да участваш в нея е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани.

Защото, когато руските ракети летят, не ги спират нито декларациите за мир, нито облеклото на министъра на външните работи.

Спират ги радари, прехващачи и добре интегрирани системи.

Държава, която постоянно изпуска бъдещето, накрая плаща много по-скъпо, за да купи миналото.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Национална координация " Арест на мунчо"

    10 16 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА В ЧЕРНО МОРЕ НА ТУРЦИЯ
    (Видеото е в първия коментар)

    Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".

    Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.

    Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.

    Коментиран от #2, #14, #21

    14:27 04.08.2026

  • 2 Мунчо откраднал 34 млрд.за 9 години

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":

    Чрез служебните си правителства, БОТАШ и сегашното в което е премиер

    Коментиран от #5

    14:28 04.08.2026

  • 3 Мирчак

    23 8 Отговор
    Покажете че сте желаещи хващайте мешките и в Донбас. Носете лични пари за зелю. То лесно с държавни пари за шорош и за вас комисионки

    14:28 04.08.2026

  • 4 Частна Република България

    25 2 Отговор
    От 1989г до сега са 37 години. Сега върнете от 1989г ,37 години и отивате в 1952г. Сега си направете сметка за периода 1952 до 1989 какво е постигнато от България. И какво е постигнато от 1989 до днес. Изводите оставям на вас

    14:28 04.08.2026

  • 5 Точен сте

    10 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо откраднал 34 млрд.за 9 години":

    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    Коментиран от #26

    14:29 04.08.2026

  • 6 виктория

    22 5 Отговор
    Мръчев, като станеш мин. председател ще ни вкараш в коалицията, а сега си трай!!!

    14:29 04.08.2026

  • 7 Излизат и други

    13 5 Отговор
    То и Франция излиза, а е един от създателите.

    14:30 04.08.2026

  • 8 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    8 14 Отговор
    Нещacтни пaааaaццyуyyлли, бедни гooлтaци и неcретни изтърccaaци гласували за Myнчо кayнoов Крaадев ботaaшов да ви зарадвам с прекрaсните за ваc новини! От 1 август влязоха в сила новите цени на винетните стикери с 30% увеличение ,нови цени на цигарите ( все още се продават на старите цени с бандероли ) ,от 1 юли увеличение на тoк,топлoенергия и гaз. В същото време депутатите си гласуваха 83 млн.и 700 хил.евро за допълнителни лакoмcтва като шоколадoви издeлия и хранителни добaвки а миналия ден от ПБ гласуваха "против"да се отпуснат 101 млн. за хеликоптери за гаceне на пожари и подпомагане на насeлението. Днес за директор на РДВР -Стара Загора беше назначен комисар Димитър Мaшoв който 11 години беше директор на РДВР -Велико Търнoво и уволнен от служебното правителство на Гюров защото 11 години разпъваше чадър над купyвачите на гласове на Пеевски и чaдър над криминaлния контингент. Днес беше реaбилитиран от Радев и кликaта му и назначен в по голям град. Друг факт - преди години общинcки съветник от ГЕРБ Ивaйло Здрaвков е назначен за шеф на НАП - Велико Търново. При правителството на Кирил Петков е увoлнен и отказа да напусне,бaрикадира се в кабинета си. След свалянето на правителството на Петков, е възстановен на поста от служебното на Радев а по време на кабинета "Желязков" назначен за областен управител. Сега при Радев пратен в бoрд на директорите на голяма държавна фирма със заплата 50 хиляди. Същия Здрaвков е кръстник на мyтри от Търново. Ето това е би

    14:30 04.08.2026

  • 9 иван костов

    11 9 Отговор
    Вождът Полу ДваПръстаЧело, ще ни брани от СССР! Какво ти разбира празната кратуна от военни системи, в украйна натовското оръжие претърпя пълен и тотален крах!😂😂😂

    14:30 04.08.2026

  • 10 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    10 10 Отговор
    Ето това е битката с олигарxията на мунчo и кликaта му хаxxа. Пaааaццyyyулии нeсретниии гласували за Myнчо - cтанeетеe и се задушeетeе в изпражнeнията си!

    14:30 04.08.2026

  • 11 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    2 8 Отговор
    Подлоги от всички страни, изакзвайте се всички!

    14:31 04.08.2026

  • 12 Съгласен

    11 7 Отговор
    Абе, добруджански каун, тия почнаха да се разпадат, ти бълнуваш присъединяване.

    14:31 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абсолютно сте прав

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":

    Не оставка- арест и затвор за мунчо и олигархията му!
    Еми да честитя на матряла и за подарените от радев на Турция 33% акции от нефтеното находище Терес сега хан Тервел!Тайно решението е прокарано на заседанието на кабинета от 29.07.2026 год.

    Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
    Това е сигурно част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
    Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
    Да ти е честито Ердо !
    При такива управляващи врагове не ни трябват !

    14:32 04.08.2026

  • 15 кРадев е руска-турска марионетка !

    5 6 Отговор
    Румен Радев е одобрил прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море на Турция. Без санкция от парламента!
    Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
    Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
    Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
    Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
    Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.

    14:32 04.08.2026

  • 16 Аз пак ще питам

    3 1 Отговор
    Някой вижсал ли е снимка на ф16 до МиГ29?

    14:33 04.08.2026

  • 17 хехе

    5 3 Отговор
    Защо всички желаещи у нас като това тъмночервено отроче не последват примела на принцесата на Дания и не влезнат в казармата, а като ги обучат не вземат да заминат за окрайнината.

    14:33 04.08.2026

  • 18 Сапунджиев

    5 3 Отговор
    Тоя кога започна да разбира от отбрана. Я марш на фронта, да придобие опит.

    14:33 04.08.2026

  • 19 Алоооо

    4 5 Отговор
    Другарю Два Пръста, гледайте си еднополовите бракове, те са от вашата компетентност!

    14:33 04.08.2026

  • 20 Вижте погледа на тоя боклук

    5 6 Отговор
    Гледа като тъпо зомбирано говедо. Нискочел тъп боклук

    14:33 04.08.2026

  • 21 Пълни глупости

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":

    Пейтриът е с ниво на прихващане под 10% ...

    Показано и доказано от Иран и Русия ...

    Боклуците на НАТО НЕ СА НИ НУЖНИ .... КАКТО И САМОТО НАТО.

    14:33 04.08.2026

  • 22 KPAТУH БАЛИСТИКОВ

    1 0 Отговор
    БАЛИСТИКАТА Е ПРЕДВИДИМА ТРАЕКТОРИЯ И СА И НАМЕРИЛИ ЦАКАТА САЩ И ИЗРАЕЛ.НАРЯЗАХА РАКЕТИТЕ СС 23 КАТО АМЕРИКАНЦИТЕ ИСКАХА ДА ВЗЕМАТ МОДУЛИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТЪЙ КАТО ТРАЕКТОРИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ СЕ ПРОМЕНЯШЕ , ЕРГО СТАВАТ НЕПРЕХВАЩАЕМИ.БАЛИСТИЧНИТЕ РАКЕТИ , А И АРТИЛЕРИЯ СА ОТ МИНАЛИЯ ВЕК.КОГАТО ПОСТОЯННО СМЕНЯШ ПОСОКАТА И ВИСОЧИНАТА НЯМА КАК ДА ТЕ ХВАНАТ

    14:33 04.08.2026

  • 23 Лош

    3 2 Отговор
    Защита нямаме защото раздадохте оръжието точно вие.А като е толко лошо това оръжие защо Украйна го иска толко много?

    14:34 04.08.2026

  • 24 И пак

    3 1 Отговор
    Николай Мирчев списваше лш спортната колонка на "Септемврийско знаме" на АПК- Крушари?

    14:34 04.08.2026

  • 25 Зеления

    1 4 Отговор
    При редовно плющене на чело в асфалта в знак на подчинение и преклонение към Ламата резултата е видим - Ниско чело !

    14:34 04.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да бе ,да ! 😜

    2 0 Отговор
    Не само да сме купували стари , използвани боклуци ,( F-16, Patriot, PAC-3 ) , с доказана ефективност около 10% , а и да продължаваме да помагаме на украинските б0к луци , като им предоставяне схеми на радари , сензори и т.н. На евроатлантика Ивчо Свирчев главата му къде е завряна ?

    14:35 04.08.2026

  • 28 ДъБили

    1 2 Отговор
    Важното е че Лама Мирчев не се отказва от коалиция Петрохан!

    14:36 04.08.2026

  • 29 Долу ЕС

    0 3 Отговор
    предо да стане гробище, ще стане турска република! Министерски съвет разреши на компанията Shell да прехвърли 33% от правата и задълженията си по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в българската акватория на Черно море на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited. Решението е прието на заседанието на кабинета на 30 юли.

    14:37 04.08.2026

  • 30 Българин

    0 1 Отговор
    Радев много добре знае, че ние можем да оцелеем само чрез подчинение пред големите и силните! За това той изпълнява законните претенции на Турция, Русия и Тръмп и така ни осигурява мир! За това хората гласуваха за него! Да осигурява балансирана политика и зачитане на интересите на по-силните от нас! Всичко останало означава война и унищожение на България!

    14:37 04.08.2026

  • 31 Народе ???

    2 0 Отговор
    Радев се е HarъZил едновременно на Путин, Тръмп и Ердоган, и продава България !
    Никога сме нямали такъв национален предател. Можем да го сравним само с предателите генерал Радко Димитриев и Тодор Живков.

    14:38 04.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сапунджиев

    1 0 Отговор
    Като гледам коментарите, Мурчев активирал т р о .. фабрики.

    Само където никой не ги чете.

    14:40 04.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 последната укра

    2 0 Отговор
    Ми добре са отказали, общата система за защита досега е стигнала само до едно общо скубане на пари без никва стратегия, незнайно за какво са парите, то вече се превръщаме в гробница за стара краварска техника, направо удариха бинго с нас, вместо да го изхвърлят и преработват, което е скъпо и трудоемко, те ни го продават ненужното и старо още по скъпо, след някоя година на скъпи ремонти които пак трябва да ми плащаме на старата техника ние трябва да я бракуваме и преработваме, а те печелят двойно от покупка и поддръжка, като има агнета ще има и вълци.

    14:41 04.08.2026

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