Отказът на Румен Радев България да участва в проекта FREYJA е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани

България излезе от "Коалицията на желаещите". Правителството на Радев отказва да се присъедини към проекта FREYJA - общата европейска система за защита от балистични ракети. Но докато Европа се организира да се защитава, ние се организираме да отсъстваме.
Технологично в новата противобалистична система Украйна ще произвежда ракетите прехващачи и пусковите установки,
а европейските партньори - радари, сензори, електроника, системи за управление и производствен капацитет.
В такъв проект България трябва да участва от самото начало. Не защото FREYJA утре ще замени Patriot, а защото България няма реална противобалистична защита и през следващите 4-5 години няма откъде да я купи. А нова система Patriot не може да ни бъде доставена преди 2035 г., дори утре да я поръчаме.
България не трябва да се превръща в гробище за съветска техника. Трябва да купуваме натовски самолети, натовски радари и натовски системи за противовъздушна отбрана. Трябва да търсим използвани F-16, Patriot, PAC-3 и всички реални възможности за защита на българското небе. Но трябва и
да участваме в създаването на следващото поколение европейска отбрана,
вместо след години отново да обясняваме защо не сме достатъчно защитени от външни заплахи.
Вместо да сме във FREYJA, където вече участват Украйна, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Дания и Швеция, правителството извади България от "Коалицията на желаещите" и започна да ни превръща в нещо като мекия Орбан на ЕС - формално вътре, но с глава, обърната на изток.
Парадоксът е, че FREYJA дори не е нападателен проект. Това е чисто отбранителна система, предназначена да пази европейски градове, електроцентрали, летища и военни бази от балистични ракети. Отказът да участваш в нея е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани.
Защото, когато руските ракети летят, не ги спират нито декларациите за мир, нито облеклото на министъра на външните работи.
Спират ги радари, прехващачи и добре интегрирани системи.
Държава, която постоянно изпуска бъдещето, накрая плаща много по-скъпо, за да купи миналото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Национална координация " Арест на мунчо"
(Видеото е в първия коментар)
Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".
Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.
Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.
Коментиран от #2, #14, #21
14:27 04.08.2026
2 Мунчо откраднал 34 млрд.за 9 години
До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":Чрез служебните си правителства, БОТАШ и сегашното в което е премиер
Коментиран от #5
14:28 04.08.2026
3 Мирчак
14:28 04.08.2026
4 Частна Република България
14:28 04.08.2026
5 Точен сте
До коментар #2 от "Мунчо откраднал 34 млрд.за 9 години":За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?
Коментиран от #26
14:29 04.08.2026
6 виктория
14:29 04.08.2026
7 Излизат и други
14:30 04.08.2026
8 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
14:30 04.08.2026
9 иван костов
14:30 04.08.2026
10 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
14:30 04.08.2026
11 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
14:31 04.08.2026
12 Съгласен
14:31 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Абсолютно сте прав
До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":Не оставка- арест и затвор за мунчо и олигархията му!
Еми да честитя на матряла и за подарените от радев на Турция 33% акции от нефтеното находище Терес сега хан Тервел!Тайно решението е прокарано на заседанието на кабинета от 29.07.2026 год.
Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
Това е сигурно част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
Да ти е честито Ердо !
При такива управляващи врагове не ни трябват !
14:32 04.08.2026
15 кРадев е руска-турска марионетка !
Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.
14:32 04.08.2026
16 Аз пак ще питам
14:33 04.08.2026
17 хехе
14:33 04.08.2026
18 Сапунджиев
14:33 04.08.2026
19 Алоооо
14:33 04.08.2026
20 Вижте погледа на тоя боклук
14:33 04.08.2026
21 Пълни глупости
До коментар #1 от "Национална координация " Арест на мунчо"":Пейтриът е с ниво на прихващане под 10% ...
Показано и доказано от Иран и Русия ...
Боклуците на НАТО НЕ СА НИ НУЖНИ .... КАКТО И САМОТО НАТО.
14:33 04.08.2026
22 KPAТУH БАЛИСТИКОВ
14:33 04.08.2026
23 Лош
14:34 04.08.2026
24 И пак
14:34 04.08.2026
25 Зеления
14:34 04.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да бе ,да ! 😜
14:35 04.08.2026
28 ДъБили
14:36 04.08.2026
29 Долу ЕС
14:37 04.08.2026
30 Българин
14:37 04.08.2026
31 Народе ???
Никога сме нямали такъв национален предател. Можем да го сравним само с предателите генерал Радко Димитриев и Тодор Живков.
14:38 04.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сапунджиев
Само където никой не ги чете.
14:40 04.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 последната укра
14:41 04.08.2026