Галатасарай засилва натиска върху Леао - изкушава го с Шампионската лига и приятеля му Осимен

Турският гранд Галатасарай засилва натиска върху Рафаел Леао и Милан, твърдят италиански медии. В операцията е включен и Виктор Осимен.
Леао на няколко пъти заяви желанието си да напусне това лято, чувствайки, че времето му на „Сан Сиро“ е към своя край. Клубът също е отворен към тази идея, въпреки че договорът на играча е до юни 2028 г. „Росонерите“ обаче настояват за постоянен трансфер на стойност 50 млн. евро плюс 10 млн. под формата на бонуси, а не за сделка под наем.
Фенербахче и Бешикташ също са отправили запитвания, но Галатасарай се очертава като най-решителният кандидат за подписа на крилото. Истанбулският клуб е увеличил натиска върху Леао със сериозно предложение за заплата, както и с възможността да играе в Шампионската лига рамо до рамо с Виктор Осимен.
🚨 Galatasaray are pushing a lot in the last hours for Leao. Galatasaray are ready to submit an important contract offer to Leao.— Milan Eye (@MilanEye) August 4, 2026
We will see if the situation can evolve in terms of club to club negotiations but Galatasaray have now overcome Fenerbahce
[@MatteMoretto] pic.twitter.com/vtCvQbglOZ
Смята се, че Леао би предпочел Галатасарай пред останалите турски отбори, най-вече заради участието им в Шампионската лига. Освен това, Осимен е приятел с португалеца и бившият нападател на Наполи може да му даде ценни съвети относно ново предизвикателство в чужбина.
Проблемът обаче остава, че Милан няма да приеме оферта за наем и е готов да се раздели с играча си единствено срещу обща сума от 60 млн. евро.
В момента Леао е в Пърт за предсезонната подготовка на тима и изглежда по-малко убеден, че иска да си тръгне, след като Рубен Аморим пое треньорския пост.
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