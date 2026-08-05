Иван Демерджиев направи изненадващи кадрови размествания на най-високото областно ниво

Вътрешният министър Иван Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания, при това на най-високото областно ниво. Само за няколко дни бяха сменени трима областни директори на МВР, съобщава в. "Сега".
Почти всички 28 областни директори бяха махнати от тандема Емил Дечев (служебен министър) - Георги Кандев (главен секретар).
Промените бяха обяснени тогава с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа.
Последваха стотици полицейски акции по села и градове, влизане в населени места с дълго оръжие и дронове и накрая дойдоха и вече известните изборни резултати. Хората на Румен Радев, включително и вътрешният министър Иван Демерджиев, се скъсаха да хвалят МВР и областните директори.
Сега обаче се забелязва изненадващи кадрили по места, които са все със заповеди на сегашния вътрешен министър, коментира "Сега".
Според официалното съобщение, със заповед на Демерджиев от 3 август старши комисар Светослав Григоров е временно преназначен на длъжността директор на ОД на МВР-Видин.
Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, в присъствието на областния управител, го е представил пред състава, разказват от полицията.
Зам.-министър Емил Ганчев и зам.-министър Венцислав Катинов пък са представили пред състава новия директор на ОДМВР-Стара Загора.
Със заповед на министъра на вътрешните работи начело на дирекция е временно преназначен старши комисар Димитър Машов.
За временен зам.-директор и началник отдел „Криминална полиция“ на ОД на МВР-Стара Загора пък е назначен комисар Асен Йорданов.
Само преди няколко дни, и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, представи пред ръководния състав и нов директор на ОДМВР-Кюстендил - ст. комисар Васил Йоцов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:26 05.08.2026
2 Последния Софиянец
09:26 05.08.2026
3 Миризлив пор
Коментиран от #6
09:27 05.08.2026
4 @@@
по заповед на ПП/ДБ за да подчини МВР на Петроханците.
Щом един Временен Служебен министър може да смени всичките областни директори,
защо избраният от Народа министър да не може да смени калинките на Петроханците!
09:33 05.08.2026
5 Българин
09:35 05.08.2026
6 язовеца
До коментар #3 от "Миризлив пор":Че президента е избран.Чудно защо ще харчим милиони за избори,след като резултата е ясен.
09:36 05.08.2026
7 дядото
09:44 05.08.2026
8 Рефер
09:48 05.08.2026
9 очевидец
103 000€ за четири месеца...
По 26 000€ на месец...
По 1 300€ на ден!
За кафета... И ядки.. Без бисквитки...
09:51 05.08.2026
10 Гларуса
09:52 05.08.2026
11 Така се прави
09:54 05.08.2026
12 Факт
10:01 05.08.2026
13 цаполи
10:04 05.08.2026