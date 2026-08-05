Иван Демерджиев направи изненадващи кадрови размествания на най-високото областно ниво

Вътрешният министър Иван Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания, при това на най-високото областно ниво. Само за няколко дни бяха сменени трима областни директори на МВР, съобщава в. "Сега".

Почти всички 28 областни директори бяха махнати от тандема Емил Дечев (служебен министър) - Георги Кандев (главен секретар).

Промените бяха обяснени тогава с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа.

Последваха стотици полицейски акции по села и градове, влизане в населени места с дълго оръжие и дронове и накрая дойдоха и вече известните изборни резултати. Хората на Румен Радев, включително и вътрешният министър Иван Демерджиев, се скъсаха да хвалят МВР и областните директори.

Сега обаче се забелязва изненадващи кадрили по места, които са все със заповеди на сегашния вътрешен министър, коментира "Сега".

Според официалното съобщение, със заповед на Демерджиев от 3 август старши комисар Светослав Григоров е временно преназначен на длъжността директор на ОД на МВР-Видин.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, в присъствието на областния управител, го е представил пред състава, разказват от полицията.

Зам.-министър Емил Ганчев и зам.-министър Венцислав Катинов пък са представили пред състава новия директор на ОДМВР-Стара Загора.

Със заповед на министъра на вътрешните работи начело на дирекция е временно преназначен старши комисар Димитър Машов.

За временен зам.-директор и началник отдел „Криминална полиция“ на ОД на МВР-Стара Загора пък е назначен комисар Асен Йорданов.

Само преди няколко дни, и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, представи пред ръководния състав и нов директор на ОДМВР-Кюстендил - ст. комисар Васил Йоцов.