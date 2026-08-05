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Иван Демерджиев направи изненадващи кадрови размествания на най-високото областно ниво

Иван Демерджиев направи изненадващи кадрови размествания на най-високото областно ниво

5 Август, 2026 09:24 1 158 13

  • иван демерджиев-
  • областни управители-
  • емил дечев

Сменени са почти всички областни директори, назначени от Емил Дечев и Георги Кандев

Иван Демерджиев направи изненадващи кадрови размествания на най-високото областно ниво - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания, при това на най-високото областно ниво. Само за няколко дни бяха сменени трима областни директори на МВР, съобщава в. "Сега".

Почти всички 28 областни директори бяха махнати от тандема Емил Дечев (служебен министър) - Георги Кандев (главен секретар).

Промените бяха обяснени тогава с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа.

Последваха стотици полицейски акции по села и градове, влизане в населени места с дълго оръжие и дронове и накрая дойдоха и вече известните изборни резултати. Хората на Румен Радев, включително и вътрешният министър Иван Демерджиев, се скъсаха да хвалят МВР и областните директори.

Сега обаче се забелязва изненадващи кадрили по места, които са все със заповеди на сегашния вътрешен министър, коментира "Сега".

Според официалното съобщение, със заповед на Демерджиев от 3 август старши комисар Светослав Григоров е временно преназначен на длъжността директор на ОД на МВР-Видин.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, в присъствието на областния управител, го е представил пред състава, разказват от полицията.

Зам.-министър Емил Ганчев и зам.-министър Венцислав Катинов пък са представили пред състава новия директор на ОДМВР-Стара Загора.

Със заповед на министъра на вътрешните работи начело на дирекция е временно преназначен старши комисар Димитър Машов.

За временен зам.-директор и началник отдел „Криминална полиция“ на ОД на МВР-Стара Загора пък е назначен комисар Асен Йорданов.

Само преди няколко дни, и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, представи пред ръководния състав и нов директор на ОДМВР-Кюстендил - ст. комисар Васил Йоцов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Идват Нищо изненадващо.

    09:26 05.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Идват избори.

    09:26 05.08.2026

  • 3 Миризлив пор

    5 9 Отговор
    Идат избори, идва време за "наше МВР".

    Коментиран от #6

    09:27 05.08.2026

  • 4 @@@

    16 2 Отговор
    Когато стана Служебен министър Емил Дечев смени всичките областни директори
    по заповед на ПП/ДБ за да подчини МВР на Петроханците.
    Щом един Временен Служебен министър може да смени всичките областни директори,
    защо избраният от Народа министър да не може да смени калинките на Петроханците!

    09:33 05.08.2026

  • 5 Българин

    3 0 Отговор
    Ямбол ?

    09:35 05.08.2026

  • 6 язовеца

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миризлив пор":

    Че президента е избран.Чудно защо ще харчим милиони за избори,след като резултата е ясен.

    09:36 05.08.2026

  • 7 дядото

    5 3 Отговор
    заменя назначените от дечев с такива,работили с герб и дпс.важното е да има движение

    09:44 05.08.2026

  • 8 Рефер

    1 4 Отговор
    А имотите откъде.....?

    09:48 05.08.2026

  • 9 очевидец

    2 1 Отговор
    Депутатите решили от бюджета да отделят 103 000€ за кафета и луксозни ядки.

    103 000€ за четири месеца...

    По 26 000€ на месец...

    По 1 300€ на ден!

    За кафета... И ядки.. Без бисквитки...

    09:51 05.08.2026

  • 10 Гларуса

    1 0 Отговор
    Варна е на тим, няма промени ..........

    09:52 05.08.2026

  • 11 Така се прави

    0 1 Отговор
    От един град ги местят в друг.

    09:54 05.08.2026

  • 12 Факт

    0 0 Отговор
    А калинките за директори на ДГ без конкурс и образование

    10:01 05.08.2026

  • 13 цаполи

    0 0 Отговор
    Не можаха за 36г нито 1 айдук да хванат дето ограби ха България. Нито 1. Сега хленчат че ги местели. Браво на Министъра, като не вършат работа и да се махат. Местене и като и там не става, шут отзад и да ходи на нивата да копае. Или ще работят и ще хващат бандити или чао. Слава на Господ Иисус Христос поне се правят опити за промяна. Калинките на ГЕРБ вън.

    10:04 05.08.2026

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