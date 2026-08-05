Сеп Блатер: Жена трябва да управлява Световната футболна федерация

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че жена трябва да поеме контрола над Световната футболна федерация.
90-годишният швейцарец дори посочи кой според него е най-подходящият кандидат за това да наследи Джани Инфантино, срещу когото се надигна вълна от недоволство заради плана му за включване на частни инвеститори в организацията на световното първенство по футбол.
"Лизе Клавенес заслужава огромно уважение. Тя е единствената, която винаги е имала съвсем ясна позиция и никога не се е водила по течението. Смятам, че сега е правилното време жена да поеме управлението на ФИФА", написа Блатер в социалната мрежа Х.
45-годишната Лизе Клавенес е президент на Норвежката футболна федерация от март 2022 година насам, което съвпадна и с възхода в норвежкия футбол и достигането до четвъртфинал на мъжкия тим на последния Мондиал в САЩ, Канада и Мексико. Бивша националка на своята родина със 73 мача и девет гола, след края на състезателната си кариера тя придобива юридическо образование. През април тази година тя призова ФИФА да отмени наградата си за мир, която няколко месеца по-рано Джани Инфантино връчи на американския президент Доналд Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аве
06:53 05.08.2026
2 А мъж
07:00 05.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 кукуригуууу
07:14 05.08.2026
5 Политкоректен расист
07:40 05.08.2026
6 Аз само да попитам.....
Коментиран от #9
07:40 05.08.2026
7 Казанлъшкия
07:47 05.08.2026
8 Някой
08:05 05.08.2026
9 Някой
До коментар #6 от "Аз само да попитам.....":На някакви реклами участвал негър от Междузвездни Войни, но в Китай за същата го сменили и стана скандал.
Иначе те имали реклама за прах за пране. Жена хвърля негър в пералнята и вади от нея жълт! ;) И на нея се възмущаваха, но явно е свършила работа.
08:07 05.08.2026