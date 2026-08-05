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Сеп Блатер: Жена трябва да управлява Световната футболна федерация

Сеп Блатер: Жена трябва да управлява Световната футболна федерация

5 Август, 2026 06:45 556 9

  • фифа-
  • сеп блатер-
  • футбол-
  • джани инфантино-
  • лизе клавенес

90-годишният швейцарец дори посочи кой според него е най-подходящият кандидат за това да наследи Джани Инфантино

Сеп Блатер: Жена трябва да управлява Световната футболна федерация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че жена трябва да поеме контрола над Световната футболна федерация.

90-годишният швейцарец дори посочи кой според него е най-подходящият кандидат за това да наследи Джани Инфантино, срещу когото се надигна вълна от недоволство заради плана му за включване на частни инвеститори в организацията на световното първенство по футбол.

"Лизе Клавенес заслужава огромно уважение. Тя е единствената, която винаги е имала съвсем ясна позиция и никога не се е водила по течението. Смятам, че сега е правилното време жена да поеме управлението на ФИФА", написа Блатер в социалната мрежа Х.

45-годишната Лизе Клавенес е президент на Норвежката футболна федерация от март 2022 година насам, което съвпадна и с възхода в норвежкия футбол и достигането до четвъртфинал на мъжкия тим на последния Мондиал в САЩ, Канада и Мексико. Бивша националка на своята родина със 73 мача и девет гола, след края на състезателната си кариера тя придобива юридическо образование. През април тази година тя призова ФИФА да отмени наградата си за мир, която няколко месеца по-рано Джани Инфантино връчи на американския президент Доналд Тръмп.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аве

    3 0 Отговор
    И овца да е все, ще е по-добре от мазния Инфантилино!

    06:53 05.08.2026

  • 2 А мъж

    8 0 Отговор
    Да управлява художествената гимнастика???

    07:00 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 кукуригуууу

    4 0 Отговор
    този съвсем е изперкал верно хората казват че в напреднала възраст започваш да буташ масло и ето тоя го доказва !

    07:14 05.08.2026

  • 5 Политкоректен расист

    3 0 Отговор
    Хайде пак вагинални пропаганди....и тук 🤦🏻

    07:40 05.08.2026

  • 6 Аз само да попитам.....

    3 0 Отговор
    А защо в българските реклами има негри ?

    Коментиран от #9

    07:40 05.08.2026

  • 7 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Не,не трябва. Квота ли ще наложите? Нека всеки се бори и победи най-добрият, а не да слагаме само някой ,защото бил жена. Ако беше обратното - О, това е дискриминация. А това не е ли ?

    07:47 05.08.2026

  • 8 Някой

    1 0 Отговор
    Изкуствено набутване на жените. А те дори не могат да разберат страстта към футбола. Сещам се в нашето първенство как жена бе рефер на мач на ЦСКА 1948 и за първото полувреме на ВАР си смени 4 решения наобратно - голове, отменени, дузпи. Само за полувреме 4 сбъркани решения - ключови!

    08:05 05.08.2026

  • 9 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз само да попитам.....":

    На някакви реклами участвал негър от Междузвездни Войни, но в Китай за същата го сменили и стана скандал.
    Иначе те имали реклама за прах за пране. Жена хвърля негър в пералнята и вади от нея жълт! ;) И на нея се възмущаваха, но явно е свършила работа.

    08:07 05.08.2026

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