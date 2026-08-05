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Трабзонспор официално анонсира пристигането на Мохамед Салах

Трабзонспор официално анонсира пристигането на Мохамед Салах

5 Август, 2026 09:30 476 0

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Съобщение за феновете на Трабзонспор

Трабзонспор официално анонсира пристигането на Мохамед Салах - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пресслужбата на Трабзонспор официално анонсира пристигането на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах с обръщение към своите привърженици. Египетската звезда ще кацне в Истанбул днес.

„Съобщение за феновете на Трабзонспор. Професионалният футболист Мохамед Салах, с когото започнахме преговори за трансфер, ще бъде на терминала за обща авиация на летище „Ататюрк“ в Истанбул в сряда, 5 август, в 12:00 часа“, се казва в изявлението.

„Очаква се играчът да пристигне в Трабзон вечерта на същия ден. Часът и други подробности за програмата по посрещането в Трабзон ще бъдат съобщени на обществеността чрез официалните комуникационни канали на нашия клуб в рамките на деня“, допълват от Трабзонспор.

По-рано вчера стаан ясно, че Салах ще парафира договор за два сезона с клуба от черноморския град. Заплатата на нападателя ще е в размер на 17 млн. евро, без предвидените бонуси.


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