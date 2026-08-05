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Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

5 Август, 2026 06:30 1 139 7

  • футбол-
  • левски-
  • кайрат-
  • шампионска лига

Сержиньо хвърли в екстаз "сините" фенове преди реванша в Казахстан!

Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският първенец Левски постигна заслужена, но трудна победа над Кайрат с 1:0 в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадение дойде в продължението на двубоя, когато Сержиньо зарадва феновете на “Герена”.

“Пазете се от Гунди в последните секунди! Сержиньо хвърли в екстаз "сините" фенове преди реванша в Казахстан!”, написаха от Левски в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    8 7 Отговор
    Още се въртят клипове в ютуб, как Подуяне от 3:1 падна с 4:3 в последните секунди (в добавеното време) на мача с Антверпен и стана за резил!😂😂😂
    Така, че да си спестят духовитостите!

    Коментиран от #2, #3, #6, #7

    06:41 05.08.2026

  • 2 Хи хи хи

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Срама нямате ли брее,вече достойнство след прекръстването на селско отборче разбрахме, че нямате, 1948 г.са създали някакво шутско отборче за радост на москва, което фалира , защото всичко изкуствено създадено рано или късно се разпада?!

    Коментиран от #4

    07:00 05.08.2026

  • 3 Така е , ловешки дом уз

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Аахахаааа
    7 : 1 ...
    7 : 2...
    5 : 0...
    И Цецка на БКП..УМ ре!
    Сега сте Литекс с лиценза на Чавдар!!
    А хахахаха

    07:01 05.08.2026

  • 4 Да бе

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    Що си мислиш, че съм от ЦСКА? Вас цяла България ви мрази!😂🤣

    Коментиран от #5

    07:12 05.08.2026

  • 5 „А не бе”

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе":

    По лошо от зеления чорап сте вш.св.

    07:25 05.08.2026

  • 6 Ще има и още

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Резил си беше, да.
    Все пак малко уточнение - загубата беше с 5:3. При 4:3 Левски продължаваше напред. Продължението беше безпрецедентно дълго за тогавашната практика - над 7 минути при средно 2 - 3, максимум 5.
    И до ден днешен из разните спортно-исторически обзорни предавания и филмчета по света, мачът е сочен като един от най - големите футболни куриози.

    07:28 05.08.2026

  • 7 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    А МЕНТЕТО отпадна още на жребия.

    08:00 05.08.2026

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