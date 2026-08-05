Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

Българският първенец Левски постигна заслужена, но трудна победа над Кайрат с 1:0 в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадение дойде в продължението на двубоя, когато Сержиньо зарадва феновете на “Герена”.
“Пазете се от Гунди в последните секунди! Сержиньо хвърли в екстаз "сините" фенове преди реванша в Казахстан!”, написаха от Левски в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха😂😂😂😂
Така, че да си спестят духовитостите!
Коментиран от #2, #3, #6, #7
06:41 05.08.2026
2 Хи хи хи
До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":Срама нямате ли брее,вече достойнство след прекръстването на селско отборче разбрахме, че нямате, 1948 г.са създали някакво шутско отборче за радост на москва, което фалира , защото всичко изкуствено създадено рано или късно се разпада?!
Коментиран от #4
07:00 05.08.2026
3 Така е , ловешки дом уз
До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":Аахахаааа
7 : 1 ...
7 : 2...
5 : 0...
И Цецка на БКП..УМ ре!
Сега сте Литекс с лиценза на Чавдар!!
А хахахаха
07:01 05.08.2026
4 Да бе
До коментар #2 от "Хи хи хи":Що си мислиш, че съм от ЦСКА? Вас цяла България ви мрази!😂🤣
Коментиран от #5
07:12 05.08.2026
5 „А не бе”
До коментар #4 от "Да бе":По лошо от зеления чорап сте вш.св.
07:25 05.08.2026
6 Ще има и още
До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":Резил си беше, да.
Все пак малко уточнение - загубата беше с 5:3. При 4:3 Левски продължаваше напред. Продължението беше безпрецедентно дълго за тогавашната практика - над 7 минути при средно 2 - 3, максимум 5.
И до ден днешен из разните спортно-исторически обзорни предавания и филмчета по света, мачът е сочен като един от най - големите футболни куриози.
07:28 05.08.2026
7 Левски 1914
До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":А МЕНТЕТО отпадна още на жребия.
08:00 05.08.2026