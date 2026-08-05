Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

Българският първенец Левски постигна заслужена, но трудна победа над Кайрат с 1:0 в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадение дойде в продължението на двубоя, когато Сержиньо зарадва феновете на “Герена”.

“Пазете се от Гунди в последните секунди! Сержиньо хвърли в екстаз "сините" фенове преди реванша в Казахстан!”, написаха от Левски в социалните мрежи.