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Карлос Балеба официално подписа с Манчестър Юнайтед

Карлос Балеба официално подписа с Манчестър Юнайтед

25 Август, 2026 21:29 394 0

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Клубът от "Олд Трафорд" е платил първоначални 65 милиона паунда, плюс потенциални 5 милиона като бонуси

Карлос Балеба официално подписа с Манчестър Юнайтед - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед привлече камерунския полузащитник Карлос Балеба от Брайтън за 70 милиона паунда.

Клубът от "Олд Трафорд" е платил първоначални 65 милиона паунда, плюс потенциални 5 милиона като бонуси, за 22-годишния играч, докато Брайтън са договорили клауза за процент при бъдеща продажба.

Ман Юнайтед се насочи към Балеба, след като реши да усили халфовата си линия още повече, след летните пристигания на Андрий Сантос от Челси и Юри Тилеманс от Астън Вила.

Балеба подписа петгодишен договор на "Олд Трафорд" с опция за удължаване с още една година.


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