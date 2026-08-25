Карлос Балеба официално подписа с Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед привлече камерунския полузащитник Карлос Балеба от Брайтън за 70 милиона паунда.

Клубът от "Олд Трафорд" е платил първоначални 65 милиона паунда, плюс потенциални 5 милиона като бонуси, за 22-годишния играч, докато Брайтън са договорили клауза за процент при бъдеща продажба.

Ман Юнайтед се насочи към Балеба, след като реши да усили халфовата си линия още повече, след летните пристигания на Андрий Сантос от Челси и Юри Тилеманс от Астън Вила.

Балеба подписа петгодишен договор на "Олд Трафорд" с опция за удължаване с още една година.