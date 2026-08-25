Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф беше на тайна визита в Русия

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "Си Би Ес Нюз", цитирана от БТА.
Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.
Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението.
ЦРУ също не е коментирало още тази информация.
Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "Си Би Ес Нюз", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.
ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.
Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.
Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.
Самолет, за който се предполага, че е превозвал директора на ЦРУ Джон Ратклиф, е излетял по-късно днес от Москва, сочат данни на сайта за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (Flightradar24), цитирани от Ройтерс.
Американските и руските власти не са коментирали информацията за полета и не са потвърдили дали Ратклиф е бил на борда на самолета.
По-рСи Би Ес Нюз (CBS News) и „Аксиос“ (Axios) съобщиха за посещението на Ратклиф, който ръководи Централното разузнавателно управление (ЦРУ) при президента на САЩ Доналд Тръмп, а по време на първия мандат на Тръмп заемаше поста директор на националното разузнаване. Медиите не уточняват с кого се среща Ратклиф или какви теми се очаква да бъдат обсъдени.
Посещението би било първата известна визита на ръководител на американското разузнаване в руската столица, откакто предшественикът на Ратклиф Уилям Бърнс проведе разговори с Владимир Путин през ноември 2021 г. Около три месеца след тази среща руският президент започна нашествието в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много тайна
Коментиран от #152, #190
18:19 25.08.2026
2 Кон Спиратор
Коментиран от #21, #34, #130, #262
18:21 25.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Какво ли носи сегашният🤔
Коментиран от #6, #37, #122, #242
18:22 25.08.2026
4 Дон Корлеоне
Коментиран от #83, #137
18:23 25.08.2026
5 Оня
Коментиран от #10, #39
18:24 25.08.2026
6 Аа майкуууу
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Янките вика.😂😂😂😂😂
Коментиран от #118
18:24 25.08.2026
7 Лека
Коментиран от #32, #41, #42
18:24 25.08.2026
8 Маринов
Коментиран от #224, #257
18:26 25.08.2026
9 Няма мистерия
Коментиран от #28, #43
18:26 25.08.2026
10 Бай оня
До коментар #5 от "Оня":Бутчета.Карат им пилешки бутчета и памперси.
Брат за брата.
18:27 25.08.2026
11 ЦРУ
Коментиран от #19
18:27 25.08.2026
12 Преговорите са за земя
Тръмп дава 7 милиона долара.
Коментиран от #17, #22, #247
18:28 25.08.2026
13 Трябваше в аляска или чуКотка
18:30 25.08.2026
14 Отива за да лобира за един
Нищо лично естествен продукт на движението към източната граница на НАТО.
А Европа е в колапс.
18:32 25.08.2026
15 Няма мистерии
18:32 25.08.2026
16 не може да бъде
Коментиран от #128
18:33 25.08.2026
17 0407
До коментар #12 от "Преговорите са за земя":каза бившия от ЦРУ....много знаите Вие резидентите...
18:33 25.08.2026
18 7676
Коментиран от #50, #155
18:33 25.08.2026
19 Този Цвятко Радойнов
До коментар #11 от "ЦРУ":Май го обесиха малко.Комунист бил.
18:33 25.08.2026
20 Личи
18:34 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не позна
До коментар #12 от "Преговорите са за земя":Китай изкупи европейската промишленост докато чакаш да завземе Чукотка и Сибир.
Коментиран от #33
18:35 25.08.2026
23 Последния Софиянец
Коментиран от #31
18:36 25.08.2026
24 Вангелия Гущерова, пророчица
18:36 25.08.2026
25 Айляк
А някои родни идЬоти побързаха да ни "информират" че с краварското самальотче кацнали и близки на Димата Медведчук:)
Е па щом Джонито е цъфнал тайно у Кремлин, за да джаркне малко качествена водка, значи...от утре можем да очакваме капитулация на Бандерията, да речем.
Или най-малкото - преговори по сФирката на Русия.
Те така стават тия рабоги.
18:36 25.08.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
"Однажды у меня был разговор с Ее Величеством покойной королевой. Я рассказывал ей, как трудно убедить наших индийских друзей повернуться против России. Было это незадолго до ее смерти. Так вот она сказала, помню: «Да-да. В 1952 году я общалась с премьером Неру и тот сказал мне: Ваше Величество, Индия всегда будет на стороне России. И добавил, есть вещи, которые не меняются, это просто данность». Не знаю, согласны ли вы с этим, но я был поражен."
18:36 25.08.2026
27 След което
18:37 25.08.2026
28 Директно от Ялта
До коментар #9 от "Няма мистерия":Това го приказвате вече година след Аляска
Но духът от Анкъридж отдавна се възнесе в небитието
18:37 25.08.2026
29 Съобщи
18:39 25.08.2026
30 Сатана Z
Версия 1:
Най-очевидното обяснение за посещението беше размяната или освобождаването на задържани в САЩ и Русия. ЦРУ вече беше участвало в преговори с Русия по подобни въпроси, а Ратклиф беше лично ангажиран в някои от процесите. Сега се появи отделна теория за евентуално помилване на американеца Чарлз Уейн Цимерман.
Чарлз Уейн „Чък“ Цимерман, ветеран от американския флот, се отправи на дълго пътешествие с 10-метровата си яхта „Труд Зена“. През лятото на 2025 г. той пристигна в Сочи с яхтата след пътуване през Атлантика и Средиземно море, отчасти за да се срещне с рускиня, която срещна онлайн. При претърсване на яхтата бяха открити пушка и боеприпаси. Цимерман се призна за виновен, обяснявайки, че е държал оръжието на борда за самозащита и не е знаел, че вносът му в Русия по този начин е забранен. През януари 2026 г. съд в Сочи го осъди на пет години затвор.
Версия 2:
Вторият, по-убедителен вариант е Украйна и предотвратяване на по-нататъшна ескалация. Мирният път в момента е в застой поради неподходящото поведение на Киев и страните от НАТО, а директорът на ЦРУ е удобно позициониран да предава непублични предложения.
Подобни контакти (включително чрез обмен на лица) позволяват обсъждането на въпроси, които Белият дом не се чувства комфортно да повдига на официално дипломатическо ниво.
Трета възможна област е стратегическата стабилност и управлението на риск
18:40 25.08.2026
31 Патравият Дух от Анкъридж
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Да сериозно е ,защото ако наистина Украинците са направили добра балистична ракета ,ще се види още по ясно какъв продънен котел е Мада Раша
Коментиран от #92
18:40 25.08.2026
32 Хаха
До коментар #7 от "Лека":Богатир или престъпник?
18:40 25.08.2026
33 Ясно
До коментар #22 от "Не позна":Какво е изкупил Китай? Я по-точно? Вярно че Китай здраво се е нанесъл в Черно Гора, Сърбия и Унгария все треторазрядни европейски държави.
Коментиран от #38
18:41 25.08.2026
34 Ами жужи
До коментар #2 от "Кон Спиратор":не смее да излиза от бункера
Коментиран от #48
18:46 25.08.2026
35 Гост
18:47 25.08.2026
36 стоян георгиев
Коментиран от #49
18:47 25.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Унгария
До коментар #33 от "Ясно":Е член на ЕС! Щом за теб е треторазрядна държава, какво ли ти е мнението и за ЕС? 🤣
Коментиран от #44, #47
18:49 25.08.2026
39 Скоро ще видим
До коментар #5 от "Оня":колко го е по.л домакина
18:49 25.08.2026
40 Нарцис като всички
18:50 25.08.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Лека":Почнаха , щото подводницата Хабаровск с Посейдон я пуснаха на вода. Соловьов иска първи да се изпробва Посейдон по Острова.
18:51 25.08.2026
42 Богатира жужи
До коментар #7 от "Лека":голям смях, той от подземието не излиза
Коментиран от #53
18:51 25.08.2026
43 Надай се
До коментар #9 от "Няма мистерия":чадо
18:53 25.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Механик
Големо шубе ги тресе американските официални лица. Крият се и се шифроват като...
Коментиран от #55, #61
18:53 25.08.2026
46 хахахахха
18:53 25.08.2026
47 Сатанаил Даниил
До коментар #38 от "Унгария":Е до преди няколко месеца Унгария беше силна и независима според русoрoбите
Но откакто нaритаха холeстеролното руско мeкeре орбан вече е третoразрядна държава
18:54 25.08.2026
48 да питам
До коментар #34 от "Ами жужи":А ти смееш ли да излезеш от панелката?
Коментиран от #54
18:55 25.08.2026
49 не може да бъде
До коментар #36 от "стоян георгиев":Разбира се би трябвало да чакаме такова обяснение ---но нямам големи надежди ..но в същото време ми се струва уместно да се следи какви линейки и лекари посещават членовете на ЕК в момента -готов съм да се обзаложа че има доста припаднали ...тази визита е крайно неприятна и идва в крайно неприятен момент за политиката на г-жа Урсула и нейните мисирки!?
18:55 25.08.2026
50 Лоши новини
До коментар #18 от "7676":ще получи ботокса
Коментиран от #52
18:56 25.08.2026
51 Ами
Скоро ще разберем.
Коментиран от #57
18:58 25.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 РЕАЛИСТ
До коментар #42 от "Богатира жужи":Къде е не знаем, ама цял свят разбра, че Тръмп го скриха в помията от самолета, за да бяга .
19:01 25.08.2026
54 Аа жужи
До коментар #48 от "да питам":да не ти е роднина, че се палиш
Коментиран от #60
19:01 25.08.2026
55 не може да бъде
До коментар #45 от "Механик":Това е много интересен въпрос -и според мен отговорът трябва да се търси в 2 варианта -единият вариант е в спешността и неотложността на мисията а няма подходящ самолет който да закара Ратклиф в Москва и вторият вариант е трудната логистика в момента -обърнете внимание самолетът е излетял от Рига за Москва!?..Но изобщо тази мисия с такъв самолет предизвиква много въпроси за които вероятно няма да чуем отговор а също така и "хумористичен " скептицизъм !?
19:02 25.08.2026
56 ПАК ЩЕ СА В ПОЗИЦИЯ
Коментиран от #129
19:03 25.08.2026
57 Ганчев
До коментар #51 от "Ами":Щом цял свят разбра не може да става дума за сериозна политика.Това е за отбелязване.
Коментиран от #81
19:05 25.08.2026
58 факуса
19:05 25.08.2026
59 Аз от баба си знам
За правоверните , които не обичат история - това посешение днес е 2ро посещение на директор на ЦРУ в Русия, откакто съшествува ЦРУ. Поразтърсете се малко - кога е било първото, какво се беше случило тогава, и какво се случи след това.
Коментиран от #64, #127
19:05 25.08.2026
60 да питам
До коментар #54 от "Аа жужи":Просто го уважавам, достоен лидер е,за разлика от европенделите
Коментиран от #65
19:06 25.08.2026
61 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #45 от "Механик":То голямо шифроване ще да е😂,голямо криене ще да е било.🤣
19:06 25.08.2026
62 АМЕРИКАНЦИТЕ СЕ ОПИТВАТ
19:07 25.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Така де
До коментар #59 от "Аз от баба си знам":Току виж на петото посещение превзели Мала Токмачка.
Коментиран от #72
19:07 25.08.2026
65 Ама игнорираш ли
До коментар #60 от "да питам":колко хора /включително и руснаци/ умряха след неговата заповед за войната
Коментиран от #68
19:12 25.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Елементарно
2.Докато Радклиф и сие са в Москва няма да бъде бомбена.
Коментиран от #112
19:13 25.08.2026
68 да питам
До коментар #65 от "Ама игнорираш ли":А ти игнорираш ли колко умряха за да се стигне до тази заповед?
Коментиран от #97
19:14 25.08.2026
69 Ухилянт
Коментиран от #71, #236
19:14 25.08.2026
70 Зевзек
19:20 25.08.2026
71 Ганчев
До коментар #69 от "Ухилянт":За бензин вероятно.
Коментиран от #76
19:20 25.08.2026
72 Оня
До коментар #64 от "Така де":Слаб 2!Втора седмица извозват урко отпадък от Малая токмачка! Руснаците вече са в Орехов! Напъни си втората мозъчна клетка ( ако я имаш де)!
Коментиран от #96
19:22 25.08.2026
73 Тъжен край
19:22 25.08.2026
74 хихи
Коментиран от #79
19:23 25.08.2026
75 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #94, #180
19:23 25.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Левски
19:25 25.08.2026
79 Мдаа
До коментар #74 от "хихи":Най-смешото е,че ватянците не са знаели за посещението до последно.Чак когато са видяли самолетът са загряли.😅
Коментиран от #85, #89
19:27 25.08.2026
80 Потус
Коментиран от #119
19:28 25.08.2026
81 Ами
До коментар #57 от "Ганчев":То може и това да е била целта, цял свят да разбере.
Прави ли ви впечатление, че на Тръмп хората вече не ходят в Русия
след като руснаците им казаха че няма смисъл да идват.
Коментиран от #90
19:28 25.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
Коментиран от #113
19:30 25.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ха-ха
19:30 25.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 хихи
До коментар #79 от "Мдаа":предупреждението към Пуся е било брутално😅😅😅
19:32 25.08.2026
90 Ганчев
До коментар #81 от "Ами":Шефът на ЦРУ явно според теб не е човек на Тръмп,а на турското разузнаване да речем.. Безнадежден случай си.
Коментиран от #116
19:32 25.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Ха ХаХа
До коментар #31 от "Патравият Дух от Анкъридж":Руснаците с картечница опраскаха
Фламингото
19:33 25.08.2026
93 Началото сега ще е края
19:34 25.08.2026
94 Онзи
До коментар #75 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Домнуле ,удави мъката с вино Питуреаска ,а Главният отдавна не е вече главен ....Всичко тече... всичко се променя .
19:34 25.08.2026
95 Факт
Коментиран от #109
19:34 25.08.2026
96 Сметах,сметах
До коментар #72 от "Оня":Руснаците вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.
Откъде ви изравят?
19:35 25.08.2026
97 Със сигурност
До коментар #68 от "да питам":поне сто пъти по-малко и да не забравяме гнусните подстрекателства на Русия
Коментиран от #102
19:35 25.08.2026
98 Констатация
19:35 25.08.2026
99 🇺🇦 «Украина проигрывает войну России»
▪️В интервью Reuters Михаил Федоров заявил, что у Киева осталось несколько месяцев для принятия ключевых решений, способных изменить ход конфликта.
➖«Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», — сказал он, добавив, что Украина всё ещё имеет шансы на победу, но ей необходим чёткий план завершения войны
19:36 25.08.2026
100 ДО ЕДНА ГОДИНА
19:37 25.08.2026
101 Браво
Коментиран от #107
19:37 25.08.2026
102 да питам
До коментар #97 от "Със сигурност":А причината за тези жертви преди СВО ще споделиш ли,или драскаш само за това което ти плащат?
Коментиран от #133
19:38 25.08.2026
103 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
МИ ПРЪСНА БАБЕРКАТА.
19:39 25.08.2026
104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
▪️В интервью Reuters Михаил Федоров заявил, что у Киева осталось несколько месяцев для принятия ключевых решений, способных изменить ход конфликта.
➖«Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», — сказал он, добавив, что Украина всё ещё имеет шансы на победу, но ей необходим чёткий план завершения войны
Коментиран от #111
19:39 25.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Въпрос
19:40 25.08.2026
107 Не Москва е на килимчето в САЩ
До коментар #101 от "Браво":А САЩ е на килимчето в Москва. Ясно е, че това няма значение за троленето ти! Но тук по скоро ще се моли нещо за Иран, където САЩ си счупи главата, а не за Украйна! Украйна още има кой да събира по улиците и да тъпче касичката на САЩ с милиарди!
19:40 25.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 ДА И ЗА ДА
До коментар #95 от "Факт":ПРОМЕНИ МАЛКО
ПЕДОФИЛСКАТА СИ ВИЗИЯ
ПУЧЯТА СИ СЛОЖИ ЕДНА ПИЛОТКА
В САХАЛИН,
И ПАК ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА
ОТ СМЯХ.
Коментиран от #135
19:42 25.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Да ама
До коментар #104 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Федоров е никой.
19:43 25.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 АМЕРИКАНЦИТЕ НЕНАВИЖДАТ ЛУЗЪРИТЕ
Коментиран от #123
19:45 25.08.2026
115 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #113 от "Да ПУТЕРАСТЧЕ":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
19:46 25.08.2026
116 Ами
До коментар #90 от "Ганчев":В последно време Тръмп си слуша основно
приятелите и пасторите, а не службите.
И резултатът е очеваден.
19:47 25.08.2026
117 Ъъъ
Директор на ФБР! 🤔
19:47 25.08.2026
118 Това на бай у.я
До коментар #6 от "Аа майкуууу":Само конспирации у главата му. И все янките замесени, но Русия - никога.
19:47 25.08.2026
119 По Добре
До коментар #80 от "Потус":Да Бяга при Кимчо.
Северна Корея е много
По добре от САЩ .
Хаха хахахахаха хахахахаха
19:47 25.08.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:48 25.08.2026
122 Колега
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Като чета произведенията на мозъчните ви спазми, разбирам, че сигурно сте ваксиниран със Спутник
Коментиран от #126
19:48 25.08.2026
123 На Родния Рубло Идиот
До коментар #114 от "АМЕРИКАНЦИТЕ НЕНАВИЖДАТ ЛУЗЪРИТЕ":Постоянно някаква Англия
Им се привижда
Ако не
Сорос .
19:49 25.08.2026
124 az СВО Победа 81
19:50 25.08.2026
125 Имам възможност купувам
До коментар #83 от "Дон Корлеоне":Хаяско разпродава всичко. Ето чайниците взеха Сибир като колониално владение. Защо САЩ да не вземат Урал за експлоатиране, тъкмо тамошното мизерно съществуване на руските мужици може се подобри.
Коментиран от #131
19:51 25.08.2026
126 Ами да
До коментар #122 от "Колега":"Като чета произведенията на мозъчните ви спазми, разбирам, че сигурно сте ваксиниран със Спутник" - то е ясно, Файзерци отдавна вече не са между живите :-)
19:51 25.08.2026
127 ДА ще Реват
До коментар #59 от "Аз от баба си знам":Руските Мизерници
Пак да ги спасят от Глад
САЩ.
Спомените от 90те
Още не са забравени..
19:52 25.08.2026
128 Леле
До коментар #16 от "не може да бъде":Много добре информиран сте. Сигурно поддържате директна линия с Кремъл. Според мен тази визита е по молба на Путин САЩ да доставят два-три танкера с бензин, че в Русия криза с това гориво
Коментиран от #165, #176
19:53 25.08.2026
129 Май, май
До коментар #56 от "ПАК ЩЕ СА В ПОЗИЦИЯ":Путин ше иска бензин!
19:55 25.08.2026
130 Българин
До коментар #2 от "Кон Спиратор":Много е дебела работата! Преди година, Путин обеща 370 млрд долара в злато, лично за Тръмп, за да му получи Украйна. Тръмп още си чака златото и за това войната продължава. Ако Путин имаше малко съвест, до сега да е дал златото и да имаше мир вече!
Коментиран от #134, #170
19:56 25.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Много ще да е тайна тая визита
19:57 25.08.2026
133 Не, не драскам
До коментар #102 от "да питам":написах вече - гнусните провокации на мацква, услади му се на самозабравилия се и несменяем путлер след Крим, за другите войни на Русия със съседите изобщо не искам да подхващам темата
Коментиран от #142
19:57 25.08.2026
134 Изглеждаш много глупаво
До коментар #130 от "Българин":тролейки с детски интелект! Фашизма пак е опрял до деца в отчаянието от Русия, също като в края на ВСВ!
Коментиран от #195
19:58 25.08.2026
135 Хасан Келеш
До коментар #109 от "ДА И ЗА ДА":Ей , само фенове на дъгата драскат тука.
19:59 25.08.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Продаде го вече
До коментар #4 от "Дон Корлеоне":Целият руски държавен резерв отиде на кино. За ракети и танкове. Пълна 0.
20:00 25.08.2026
138 Ами то още им държи влага
20:02 25.08.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Втори фронт
20:03 25.08.2026
141 Що тоя човек
20:04 25.08.2026
142 да питам
До коментар #133 от "Не, не драскам":Ясно,за 2 цента си готов на всичко
Коментиран от #181
20:05 25.08.2026
143 Гост
Коментиран от #163, #183
20:05 25.08.2026
144 не може да бъде
20:07 25.08.2026
145 Факт
20:07 25.08.2026
146 Новината за пътуването му
Коментиран от #151
20:08 25.08.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 За инструктаж
20:10 25.08.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 ЦРУ СЕ ОПИТВА ДА СПАСИ
Коментиран от #173
20:11 25.08.2026
151 Кой
До коментар #146 от "Новината за пътуването му":забеляза цел самолет ?
20:12 25.08.2026
152 Голда Меир
До коментар #1 от "Много тайна":Зеленски, да го знаеш! С терористи, дошли у дома ти да убиват, не се преговаря! Убиват се!
Коментиран от #160
20:12 25.08.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 АНГЛОСАКСИТЕ
Коментиран от #161
20:13 25.08.2026
155 Гробар
До коментар #18 от "7676":Италианската ренглота Мелони се лющи денонощно под път и над път, нищо че е дребна, оборотна е и вредна за десет крвалани.
20:14 25.08.2026
156 Молят Русия
Коментиран от #179
20:17 25.08.2026
157 МайТапчията
20:18 25.08.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Хипотенуза
Коментиран от #169
20:20 25.08.2026
160 гробар
До коментар #152 от "Голда Меир":Голда Меир я изгризаха червеите ,даже и костите и се стапят вече .
20:20 25.08.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Хубаво е да знаем
20:21 25.08.2026
163 САЩ ще
До коментар #143 от "Гост":се съобразяват с гРозия ха ха ха ха , ама сериозно ли ха ха ха
Коментиран от #167
20:21 25.08.2026
164 Млати Козяка с Винкело
До коментар #158 от "Сус бе копейки мърляви!":Докато омекне и спре да пърха ,после се обади на адвоката си и 911.
20:21 25.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Няма как с над 40 трилиона дълг
Коментиран от #185
20:23 25.08.2026
167 Само факти
До коментар #163 от "САЩ ще":Пречат ти да се излагаш тролейки, но на кой му пука, че не може да лазиш.
Коментиран от #174
20:23 25.08.2026
168 Кейси
20:24 25.08.2026
169 За този
До коментар #159 от "Хипотенуза":проблем стриктно следи Израел
20:24 25.08.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Ухилянт
Коментиран от #172
20:28 25.08.2026
172 Той винаги е бил
До коментар #171 от "Ухилянт":клоуна който ползват господарите му
20:29 25.08.2026
173 Икономист
До коментар #150 от "ЦРУ СЕ ОПИТВА ДА СПАСИ":Янките вместо редки земни минерали от Украйна ще получат единствено само. много редки л....йнаа 😂😂😂!
20:30 25.08.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 После идва
20:33 25.08.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Един ден живот на Путин
Коментиран от #182, #184
20:35 25.08.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Всичко е разпродадено.
До коментар #156 от "Молят Русия":Няма злато. :)))
20:35 25.08.2026
180 Отговор
До коментар #75 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Не словоблудствай!
20:36 25.08.2026
181 Питай
До коментар #142 от "да питам":но нищо и никога няма да ти е ясно
Коментиран от #198
20:36 25.08.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Ако беше така, САЩ нямаше
До коментар #143 от "Гост":да унижават Русия толкова жестоко. Да си припомним и думите на Тръмп, който каза за Русия, че не била никакъв фактор. Което си е вярно, но можеше и да не го казва пред целия свят.
Коментиран от #186
20:40 25.08.2026
184 Това са безспорни
До коментар #177 от "Един ден живот на Путин":Факти.
20:42 25.08.2026
185 Ако се разберат може
До коментар #166 от "Няма как с над 40 трилиона дълг":Могат да замразят лихвите по ценните книжа. Или да изискат плащането им, а това е фалит на Запада.
20:43 25.08.2026
186 Какво казва тръмп
До коментар #183 от "Ако беше така, САЩ нямаше":мисля отдавна вече не интересува никой. Думата му е въздух! А дали Русия е фактор, се вижда от пропагандата, лъжите и тролеите срещу нея. Това падение показва тотално отчаяние!
Коментиран от #187, #200
20:44 25.08.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Демек
До коментар #187 от "Който казва,че русия е фактор е":всички леещи лъжи и пропаганда срещу Русия. Съгласен съм.
20:49 25.08.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Агент Щирлиц
До коментар #1 от "Много тайна":На Путлер е предадено , че ще сподели съдбата на Мадуро , ако не спре войната в Украйна и предаването на данни за американските бази около Иран.
Коментиран от #202, #206
20:50 25.08.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 ХиХи
20:51 25.08.2026
193 А50
20:52 25.08.2026
194 Сайта
До коментар #182 от "Изглеждаш доста глупаво":ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи;
Коментиран от #196
20:54 25.08.2026
195 ФAКТИ.БГ
До коментар #134 от "Изглеждаш много глупаво":нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи;
Коментиран от #237
20:55 25.08.2026
196 Правилно
До коментар #194 от "Сайта":Следователно трябва да премахне тролея глупак тролещ денонощно срещу Русия, крадящ никове и обиждащ хората. Лъжите на един глупак са най голямата обида за едно общество, че е допуснало някой да стане такъв парцал.
20:57 25.08.2026
197 Ех, каква
До коментар #191 от "За да се познае":самоирония демонстрираш!
Коментиран от #204
20:57 25.08.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Партиите
20:58 25.08.2026
200 Освен теб
До коментар #186 от "Какво казва тръмп":други тролеи има ли ? Да не си наето лице от редакцията :))) Прави лошо впечатление и вреди на репутацията и посещаемостта.
Коментиран от #207
20:58 25.08.2026
201 Молния!
Следват подробности
Коментиран от #210
20:58 25.08.2026
202 Форест Гъмп
До коментар #190 от "Агент Щирлиц":Можеше да му го "съобщят"по телефона, а не да му върти метани директорът на ЦРУ, а? Или това са само поредните евроатлантически блянове?
Коментиран от #211
20:58 25.08.2026
203 Зевзек
До коментар #187 от "Който казва,че русия е фактор е":Явно за шефа на ЦРУ Русия е фактор щом си създава неудобство да лети с транспортен самолет до там.
20:59 25.08.2026
204 Така е пацуле
До коментар #197 от "Ех, каква":Мерак да лазиш, а някой ти се подиграва. Каква съдба.
Коментиран от #234
20:59 25.08.2026
205 Кой
20:59 25.08.2026
206 Добре, че не е съдбата на аятолаха :)
До коментар #190 от "Агент Щирлиц":Това е най-лошия вариант. Путин е много страхлив, а най-големият му страх е да не умре :)))
Коментиран от #208
21:00 25.08.2026
207 Два са тролещите глупака
До коментар #200 от "Освен теб":Единият е върха на падението.
Коментиран от #219
21:01 25.08.2026
208 Изглеждаш доста глупаво
До коментар #206 от "Добре, че не е съдбата на аятолаха :)":тролейки с този детски интелект. Фашизма пак е опрял до деца, като в отчаянието си през ВСВ
21:03 25.08.2026
209 гост
Коментиран от #212
21:03 25.08.2026
210 Новите Братушки
До коментар #201 от "Молния!":И ще ви каже всеки Ка.путин -за всичко виновен е Путин !
21:03 25.08.2026
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Аятолах в хамак
21:06 25.08.2026
214 КГБ
21:06 25.08.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Кривоверен алкаш
До коментар #212 от "Ветеран от протеста":Един слънчев хубав ден,ще те посетя в таксито.
Коментиран от #222
21:07 25.08.2026
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Гаргамел
Коментиран от #223
21:08 25.08.2026
219 Ухилянт
До коментар #207 от "Два са тролещите глупака":То от такива тролове петроханците го докараха до 13 депутата.
Коментиран от #227
21:09 25.08.2026
220 Цък
Коментиран от #228
21:12 25.08.2026
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 Ветеран от протеста
До коментар #216 от "Кривоверен алкаш":Дългия ,ще те чакам с катафалката,надявам се да се побереш ,но преди това се погрижи за майка си ,грехота е все пак .
21:14 25.08.2026
223 Сарьожът
До коментар #218 от "Гаргамел":Аз знам
21:14 25.08.2026
224 Уйку Урдю
До коментар #8 от "Маринов":Тея са пълни головодници !
21:15 25.08.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Удри пацула с лопатЕто!
Коментиран от #229
21:17 25.08.2026
227 Учудващо е
До коментар #219 от "Ухилянт":и къде намериха някой да гласува за тях. Човек трябва да е много глупав да гласува за хора които лъжат и плащат за лъжи на няко отпадък.
Коментиран от #233
21:18 25.08.2026
228 Този коментар е премахнат от модератор.
229 Кривоверен алкаш
До коментар #226 от "Удри пацула с лопатЕто!":Що искаш да ме удряш бе муци 🦄 ...,че съм ти продуухалл прррдяллника🎯 ли ?
21:20 25.08.2026
230 А50
21:20 25.08.2026
231 жик так
Коментиран от #240
21:21 25.08.2026
232 Руснаков
До коментар #228 от "Така е":Славков ,яж миХ.У.Я. и му обери Маскарпонето ,пиидируугоо доунаа !
21:22 25.08.2026
233 Ухилянт
До коментар #227 от "Учудващо е":Форумият трол от ПП е толкова неграмотен че само им намалява избирателите
21:23 25.08.2026
234 Гледам хуманно
До коментар #204 от "Така е пацуле":на твоята, макар и с много усилия може да излезеш от перманентното състояние на неудачия и илитератство
Коментиран от #248
21:24 25.08.2026
235 Боби Баламата
Коментиран от #243
21:25 25.08.2026
236 Я се молят
До коментар #69 от "Ухилянт":Я предупреждават, като през 2021.
21:26 25.08.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 ДамВан Дам Клод Ван Дам Жан Клод Ван Дам
21:30 25.08.2026
239 Последният софианец
Коментиран от #241
21:31 25.08.2026
240 Ма жужи
До коментар #231 от "жик так":има само обувки с високи токове и ботокс
Коментиран от #244
21:33 25.08.2026
241 Кривоверен алкаш
До коментар #239 от "Последният софианец":Бомбили са май .кятти ,турски тираджии след като са и сцеппили пррр.дяллникка 😂😂😂
21:33 25.08.2026
242 Така е
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Те не само Курск потопиха. Избиха и полските офицери в Катинската гора. Даже убиха и на Иван Грозни сина му.
21:34 25.08.2026
243 Ивайло Мирчев
До коментар #235 от "Боби Баламата":Славков ,тий се.ррем директно в ус.ТаТа ,пресни и топлички !
21:35 25.08.2026
244 жик так
До коментар #240 от "Ма жужи":Искаш да целуваш ли ? Може и моя !
Коментиран от #245
21:35 25.08.2026
245 Този коментар е премахнат от модератор.
246 Ристе кьоравото
Хихихихи
21:42 25.08.2026
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Не гледаш
До коментар #234 от "Гледам хуманно":а беснееш — защото колкото повече тролиш, толкова по-глупаво и жалко изглеждаш. И без да искаш, показваш не само собствената си трагедия, а и колко куха е каузата, за която лазиш..
Коментиран от #252
21:46 25.08.2026
249 руzzko = боклук
Коментиран от #251
21:50 25.08.2026
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 ха ха ха ....
До коментар #249 от "руzzko = боклук":Смешник ...кравите направо изядоха дървото ..и китайците ги предупредиха ...
21:51 25.08.2026
252 Само истината
До коментар #248 от "Не гледаш":и без задявки: не троля, не беснея и имам кауза и когато ангажирам мнението и активното участие на опонентите, нещо от това, което пиша стига до тях
Коментиран от #254, #258
21:56 25.08.2026
253 Няма мистерия
21:58 25.08.2026
254 Този коментар е премахнат от модератор.
255 Този коментар е премахнат от модератор.
256 Пачката
Евала
22:01 25.08.2026
257 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "Маринов":скоро ще гладуват
22:02 25.08.2026
258 Лъжата и пропагандата срещу Русия
До коментар #252 от "Само истината":се нарича тролене за глупака който е паднал до там! Човек който не троли има мнение, не папагали опорки и евтини лъжи. Затова тролея изглежда супер глупаво!
22:05 25.08.2026
259 Ее, стига
До коментар #254 от "Лъжата и пропагандата срещу Русия":де, би трябвало да е малко по-споко вече
22:06 25.08.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 Горски
22:07 25.08.2026
262 Кон Чо ,
До коментар #2 от "Кон Спиратор":Дебела е . Тридневная се провали ... Но , нема лошо , можете да пробвате - ТРИДЦАДТЫСАЧНАЯ ..
22:10 25.08.2026