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Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф беше на тайна визита в Русия
  Тема: Украйна

Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф беше на тайна визита в Русия

25 Август, 2026 18:18, обновена 25 Август, 2026 21:47 6 137 262

  • джим ратклиф-
  • цру-
  • русия-
  • москва-
  • украйна-
  • иран-
  • доналд тръмп

Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението

Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф беше на тайна визита в Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "Си Би Ес Нюз", цитирана от БТА.

Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.

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Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението.

ЦРУ също не е коментирало още тази информация.

Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "Си Би Ес Нюз", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Самолет, за който се предполага, че е превозвал директора на ЦРУ Джон Ратклиф, е излетял по-късно днес от Москва, сочат данни на сайта за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (Flightradar24), цитирани от Ройтерс.

Американските и руските власти не са коментирали информацията за полета и не са потвърдили дали Ратклиф е бил на борда на самолета.

По-рСи Би Ес Нюз (CBS News) и „Аксиос“ (Axios) съобщиха за посещението на Ратклиф, който ръководи Централното разузнавателно управление (ЦРУ) при президента на САЩ Доналд Тръмп, а по време на първия мандат на Тръмп заемаше поста директор на националното разузнаване. Медиите не уточняват с кого се среща Ратклиф или какви теми се очаква да бъдат обсъдени.

Посещението би било първата известна визита на ръководител на американското разузнаване в руската столица, откакто предшественикът на Ратклиф Уилям Бърнс проведе разговори с Владимир Путин през ноември 2021 г. Около три месеца след тази среща руският президент започна нашествието в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много тайна

    136 7 Отговор
    Всички медии я знаят.

    Коментиран от #152, #190

    18:19 25.08.2026

  • 2 Кон Спиратор

    165 11 Отговор
    Щом отива на крака лично, явно е дебела работата.

    Коментиран от #21, #34, #130, #262

    18:21 25.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 96 Отговор
    Той един шеф на СеРеУ така кацна ненадейно в МаЦква с празен чек за Путин, когато янките потопиха "Курск"❗
    Какво ли носи сегашният🤔

    Коментиран от #6, #37, #122, #242

    18:22 25.08.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    20 110 Отговор
    Хаяско ще продава златото.

    Коментиран от #83, #137

    18:23 25.08.2026

  • 5 Оня

    130 23 Отговор
    И кой на кого се моли сега че не разбрах! Ама не е лошо като влиза в Кремъл да е наведен !

    Коментиран от #10, #39

    18:24 25.08.2026

  • 6 Аа майкуууу

    55 9 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Янките вика.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #118

    18:24 25.08.2026

  • 7 Лека

    150 30 Отговор
    Почнаха да стъпват на килимчето пред богатира Владимир Путин... 😁😛

    Коментиран от #32, #41, #42

    18:24 25.08.2026

  • 8 Маринов

    125 8 Отговор
    Хайде да ви видя сега, Факти, кого ще плюете. Не е ясно нищо. И е изненада. Хората си делкат света, вашите платени хуйвенбини се заливат с пяна. С сега?

    Коментиран от #224, #257

    18:26 25.08.2026

  • 9 Няма мистерия

    124 20 Отговор
    Ще делят Украйна и ще решават съдбата на Зеленото и някои "желаещи"..

    Коментиран от #28, #43

    18:26 25.08.2026

  • 10 Бай оня

    28 74 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    Бутчета.Карат им пилешки бутчета и памперси.
    Брат за брата.

    18:27 25.08.2026

  • 11 ЦРУ

    32 6 Отговор
    Цвятко Радойнов Училище

    Коментиран от #19

    18:27 25.08.2026

  • 12 Преговорите са за земя

    29 96 Отговор
    САЩ ще купуват Чукотка и Якутия от Русия, защото иначе Китай ще си ги вземе без пари.

    Тръмп дава 7 милиона долара.

    Коментиран от #17, #22, #247

    18:28 25.08.2026

  • 13 Трябваше в аляска или чуКотка

    37 5 Отговор
    Да се срещнат

    18:30 25.08.2026

  • 14 Отива за да лобира за един

    79 18 Отговор
    полуразложен труп но няма да получи желаната отсрочка за да го реанимират.
    Нищо лично естествен продукт на движението към източната граница на НАТО.
    А Европа е в колапс.

    18:32 25.08.2026

  • 15 Няма мистерии

    77 15 Отговор
    Американците бягат в Русия за по-добър живот.

    18:32 25.08.2026

  • 16 не може да бъде

    90 10 Отговор
    Според мен е доста учудващо че във Факти доста късно реагират на тази новина ...както се разбира от други медии в около10 ч.по московско време на летище Внуково е кацнал американски самолет на ВВС Боинг В-17 Globmaster -на такъв самолет возят само много важни личности за важни мисии!?Първият въпрос е -защо американците търсят преговори сега -ами те направиха доста в последно време да няма преговори ...отметнаха се от всички предишни позиции!?Второто неудобство е че тази визита идва 2 дни след последното изявление на Путин -а то изразява много "втвърдена" позиция ...и Путин не се отмята !?Американците в момента определено са в притеснена позиция -като хипотеза -кажете ми как Тръмп ще разговаря с Путин след изборите през ноември ако е загубил и двете камари ...а това е най.вероятно...!!?

    Коментиран от #128

    18:33 25.08.2026

  • 17 0407

    28 5 Отговор

    До коментар #12 от "Преговорите са за земя":

    каза бившия от ЦРУ....много знаите Вие резидентите...

    18:33 25.08.2026

  • 18 7676

    84 10 Отговор
    Тоя ли ще поведе опашката! ? Интересно кои ще са след него на червеното килимче ! Голем смеееееееех! Мали Мали! Франсето и Дойчето са нелегитимни залагам на Мелони! Може и да и се получи ,става още!

    Коментиран от #50, #155

    18:33 25.08.2026

  • 19 Този Цвятко Радойнов

    12 14 Отговор

    До коментар #11 от "ЦРУ":

    Май го обесиха малко.Комунист бил.

    18:33 25.08.2026

  • 20 Личи

    32 3 Отговор
    колко е тайна...

    18:34 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не позна

    77 9 Отговор

    До коментар #12 от "Преговорите са за земя":

    Китай изкупи европейската промишленост докато чакаш да завземе Чукотка и Сибир.

    Коментиран от #33

    18:35 25.08.2026

  • 23 Последния Софиянец

    49 3 Отговор
    Това вече е сериозно!

    Коментиран от #31

    18:36 25.08.2026

  • 24 Вангелия Гущерова, пророчица

    75 12 Отговор
    До края на есента зеленио еврей ке подскача на майдана - на въже!

    18:36 25.08.2026

  • 25 Айляк

    64 10 Отговор
    Виж ти кво било.
    А някои родни идЬоти побързаха да ни "информират" че с краварското самальотче кацнали и близки на Димата Медведчук:)
    Е па щом Джонито е цъфнал тайно у Кремлин, за да джаркне малко качествена водка, значи...от утре можем да очакваме капитулация на Бандерията, да речем.
    Или най-малкото - преговори по сФирката на Русия.
    Те така стават тия рабоги.

    18:36 25.08.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    45 10 Отговор
    Борис Джонсън,примиер на Англия- бивш:
    "Однажды у меня был разговор с Ее Величеством покойной королевой. Я рассказывал ей, как трудно убедить наших индийских друзей повернуться против России. Было это незадолго до ее смерти. Так вот она сказала, помню: «Да-да. В 1952 году я общалась с премьером Неру и тот сказал мне: Ваше Величество, Индия всегда будет на стороне России. И добавил, есть вещи, которые не меняются, это просто данность». Не знаю, согласны ли вы с этим, но я был поражен."

    18:36 25.08.2026

  • 27 След което

    29 5 Отговор
    ще даде пресконференция!

    18:37 25.08.2026

  • 28 Директно от Ялта

    20 14 Отговор

    До коментар #9 от "Няма мистерия":

    Това го приказвате вече година след Аляска
    Но духът от Анкъридж отдавна се възнесе в небитието

    18:37 25.08.2026

  • 29 Съобщи

    16 4 Отговор
    Радио Ереван!

    18:39 25.08.2026

  • 30 Сатана Z

    35 6 Отговор
    Да не ви мъчат мисирките с двигатели.Ето и моят прочит за посещението на СеРеУ шефа:

    Версия 1:
    Най-очевидното обяснение за посещението беше размяната или освобождаването на задържани в САЩ и Русия. ЦРУ вече беше участвало в преговори с Русия по подобни въпроси, а Ратклиф беше лично ангажиран в някои от процесите. Сега се появи отделна теория за евентуално помилване на американеца Чарлз Уейн Цимерман.

    Чарлз Уейн „Чък“ Цимерман, ветеран от американския флот, се отправи на дълго пътешествие с 10-метровата си яхта „Труд Зена“. През лятото на 2025 г. той пристигна в Сочи с яхтата след пътуване през Атлантика и Средиземно море, отчасти за да се срещне с рускиня, която срещна онлайн. При претърсване на яхтата бяха открити пушка и боеприпаси. Цимерман се призна за виновен, обяснявайки, че е държал оръжието на борда за самозащита и не е знаел, че вносът му в Русия по този начин е забранен. През януари 2026 г. съд в Сочи го осъди на пет години затвор.
    Версия 2:
    Вторият, по-убедителен вариант е Украйна и предотвратяване на по-нататъшна ескалация. Мирният път в момента е в застой поради неподходящото поведение на Киев и страните от НАТО, а директорът на ЦРУ е удобно позициониран да предава непублични предложения.

    Подобни контакти (включително чрез обмен на лица) позволяват обсъждането на въпроси, които Белият дом не се чувства комфортно да повдига на официално дипломатическо ниво.

    Трета възможна област е стратегическата стабилност и управлението на риск

    18:40 25.08.2026

  • 31 Патравият Дух от Анкъридж

    11 54 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Да сериозно е ,защото ако наистина Украинците са направили добра балистична ракета ,ще се види още по ясно какъв продънен котел е Мада Раша

    Коментиран от #92

    18:40 25.08.2026

  • 32 Хаха

    6 32 Отговор

    До коментар #7 от "Лека":

    Богатир или престъпник?

    18:40 25.08.2026

  • 33 Ясно

    19 24 Отговор

    До коментар #22 от "Не позна":

    Какво е изкупил Китай? Я по-точно? Вярно че Китай здраво се е нанесъл в Черно Гора, Сърбия и Унгария все треторазрядни европейски държави.

    Коментиран от #38

    18:41 25.08.2026

  • 34 Ами жужи

    12 40 Отговор

    До коментар #2 от "Кон Спиратор":

    не смее да излиза от бункера

    Коментиран от #48

    18:46 25.08.2026

  • 35 Гост

    18 5 Отговор
    Мноу ясно, Вие кво, Белугата ли очаквахте да се пльосне на летище Кенеди? Може, ама със 100 тона водка за окупационния корпус!!!

    18:47 25.08.2026

  • 36 стоян георгиев

    52 7 Отговор
    Тая тайна визита как да си я обясниме след вчерашните статии за победите на Зеля. 🤔 Уж Русия губи, а някой си тайно идва да клечи в краката на Путин. Чакаме обяснение от Мара евтините очила. Тя ша знае.

    Коментиран от #49

    18:47 25.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Унгария

    31 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ясно":

    Е член на ЕС! Щом за теб е треторазрядна държава, какво ли ти е мнението и за ЕС? 🤣

    Коментиран от #44, #47

    18:49 25.08.2026

  • 39 Скоро ще видим

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    колко го е по.л домакина

    18:49 25.08.2026

  • 40 Нарцис като всички

    15 13 Отговор
    За САЩ войната в Украйна е бизнес и търсят сделка, затова не разбират, че за пожизнения президент тя е въпрос на егоцентризъм и смисъл на живота му.

    18:50 25.08.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    38 8 Отговор

    До коментар #7 от "Лека":

    Почнаха , щото подводницата Хабаровск с Посейдон я пуснаха на вода. Соловьов иска първи да се изпробва Посейдон по Острова.

    18:51 25.08.2026

  • 42 Богатира жужи

    11 34 Отговор

    До коментар #7 от "Лека":

    голям смях, той от подземието не излиза

    Коментиран от #53

    18:51 25.08.2026

  • 43 Надай се

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Няма мистерия":

    чадо

    18:53 25.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Механик

    46 6 Отговор
    Тия хептен я подкараха през просото. Тоя отива на официално посещение в КАРГО самолет. В товарния отсек. Дано само не бил и Тъмп там в някой кетъринг-контейнер.
    Големо шубе ги тресе американските официални лица. Крият се и се шифроват като...

    Коментиран от #55, #61

    18:53 25.08.2026

  • 46 хахахахха

    30 2 Отговор
    И кое по точно е тайното?

    18:53 25.08.2026

  • 47 Сатанаил Даниил

    14 38 Отговор

    До коментар #38 от "Унгария":

    Е до преди няколко месеца Унгария беше силна и независима според русoрoбите
    Но откакто нaритаха холeстеролното руско мeкeре орбан вече е третoразрядна държава

    18:54 25.08.2026

  • 48 да питам

    29 6 Отговор

    До коментар #34 от "Ами жужи":

    А ти смееш ли да излезеш от панелката?

    Коментиран от #54

    18:55 25.08.2026

  • 49 не може да бъде

    36 4 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Разбира се би трябвало да чакаме такова обяснение ---но нямам големи надежди ..но в същото време ми се струва уместно да се следи какви линейки и лекари посещават членовете на ЕК в момента -готов съм да се обзаложа че има доста припаднали ...тази визита е крайно неприятна и идва в крайно неприятен момент за политиката на г-жа Урсула и нейните мисирки!?

    18:55 25.08.2026

  • 50 Лоши новини

    9 31 Отговор

    До коментар #18 от "7676":

    ще получи ботокса

    Коментиран от #52

    18:56 25.08.2026

  • 51 Ами

    26 3 Отговор
    Ще да е сериозна работа.
    Скоро ще разберем.

    Коментиран от #57

    18:58 25.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 РЕАЛИСТ

    34 2 Отговор

    До коментар #42 от "Богатира жужи":

    Къде е не знаем, ама цял свят разбра, че Тръмп го скриха в помията от самолета, за да бяга .

    19:01 25.08.2026

  • 54 Аа жужи

    9 9 Отговор

    До коментар #48 от "да питам":

    да не ти е роднина, че се палиш

    Коментиран от #60

    19:01 25.08.2026

  • 55 не може да бъде

    25 4 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Това е много интересен въпрос -и според мен отговорът трябва да се търси в 2 варианта -единият вариант е в спешността и неотложността на мисията а няма подходящ самолет който да закара Ратклиф в Москва и вторият вариант е трудната логистика в момента -обърнете внимание самолетът е излетял от Рига за Москва!?..Но изобщо тази мисия с такъв самолет предизвиква много въпроси за които вероятно няма да чуем отговор а също така и "хумористичен " скептицизъм !?

    19:02 25.08.2026

  • 56 ПАК ЩЕ СА В ПОЗИЦИЯ

    32 3 Отговор
    ПАРТЕР,МОЛЕНЕ И ЛАЗЕНЕ....НЕДЕЙ БЕ БАТЕ ПУТИН,ЧЕ СТАНАХМЕ ЗА РЕЗИЛ.

    Коментиран от #129

    19:03 25.08.2026

  • 57 Ганчев

    15 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Щом цял свят разбра не може да става дума за сериозна политика.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #81

    19:05 25.08.2026

  • 58 факуса

    31 5 Отговор
    отива щот краварника мина40 трилиона дълг а иран не дава петрола и напира за репарации,та ще молят путин да оправя кашата на тръмпака

    19:05 25.08.2026

  • 59 Аз от баба си знам

    38 6 Отговор
    че който ходи на крака на тейка си, иска нещо и ръка целува.
    За правоверните , които не обичат история - това посешение днес е 2ро посещение на директор на ЦРУ в Русия, откакто съшествува ЦРУ. Поразтърсете се малко - кога е било първото, какво се беше случило тогава, и какво се случи след това.

    Коментиран от #64, #127

    19:05 25.08.2026

  • 60 да питам

    31 5 Отговор

    До коментар #54 от "Аа жужи":

    Просто го уважавам, достоен лидер е,за разлика от европенделите

    Коментиран от #65

    19:06 25.08.2026

  • 61 Тц,тц,тц 😂😂😂

    14 2 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    То голямо шифроване ще да е😂,голямо криене ще да е било.🤣

    19:06 25.08.2026

  • 62 АМЕРИКАНЦИТЕ СЕ ОПИТВАТ

    32 6 Отговор
    Да спасят нещо от окраина, която руската армия ще освободи изцяло до една година.

    19:07 25.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Така де

    8 27 Отговор

    До коментар #59 от "Аз от баба си знам":

    Току виж на петото посещение превзели Мала Токмачка.

    Коментиран от #72

    19:07 25.08.2026

  • 65 Ама игнорираш ли

    6 20 Отговор

    До коментар #60 от "да питам":

    колко хора /включително и руснаци/ умряха след неговата заповед за войната

    Коментиран от #68

    19:12 25.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Елементарно

    10 35 Отговор
    1.Последно предупреждение към ботокса
    2.Докато Радклиф и сие са в Москва няма да бъде бомбена.

    Коментиран от #112

    19:13 25.08.2026

  • 68 да питам

    21 5 Отговор

    До коментар #65 от "Ама игнорираш ли":

    А ти игнорираш ли колко умряха за да се стигне до тази заповед?

    Коментиран от #97

    19:14 25.08.2026

  • 69 Ухилянт

    29 7 Отговор
    Краварите пак ще се молят за нещо

    Коментиран от #71, #236

    19:14 25.08.2026

  • 70 Зевзек

    26 7 Отговор
    Явно яко са го закъсали че чак шефа на ЦРУ да ходи да целува ръка на Вода.

    19:20 25.08.2026

  • 71 Ганчев

    15 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ухилянт":

    За бензин вероятно.

    Коментиран от #76

    19:20 25.08.2026

  • 72 Оня

    31 7 Отговор

    До коментар #64 от "Така де":

    Слаб 2!Втора седмица извозват урко отпадък от Малая токмачка! Руснаците вече са в Орехов! Напъни си втората мозъчна клетка ( ако я имаш де)!

    Коментиран от #96

    19:22 25.08.2026

  • 73 Тъжен край

    22 6 Отговор
    Дали зеленичкото вече не пълзи в собствените си отходни вещества и гледа уплашено и тъжно нагоре към повелителите си с надеждата да изкара накой и друг ден в повече?

    19:22 25.08.2026

  • 74 хихи

    9 24 Отговор
    Пуся пак в поза партер 😅😅😅

    Коментиран от #79

    19:23 25.08.2026

  • 75 ВИС-2 🦁🦁🦁

    4 26 Отговор
    Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!

    Коментиран от #94, #180

    19:23 25.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Левски

    18 3 Отговор
    Е щом и "Факти" знаят, значи не е тайна. Биете тъпомера.

    19:25 25.08.2026

  • 79 Мдаа

    7 25 Отговор

    До коментар #74 от "хихи":

    Най-смешото е,че ватянците не са знаели за посещението до последно.Чак когато са видяли самолетът са загряли.😅

    Коментиран от #85, #89

    19:27 25.08.2026

  • 80 Потус

    9 26 Отговор
    Тръмп предлага политическо убежище на Путин. Работата с пуч е дебела.

    Коментиран от #119

    19:28 25.08.2026

  • 81 Ами

    23 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ганчев":

    То може и това да е била целта, цял свят да разбере.
    Прави ли ви впечатление, че на Тръмп хората вече не ходят в Русия
    след като руснаците им казаха че няма смисъл да идват.

    Коментиран от #90

    19:28 25.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    25 5 Отговор
    Бандерите ще бъдете излекувани. Ще боли, но е за ваше добро.

    Коментиран от #113

    19:30 25.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ха-ха

    9 22 Отговор
    За първи път в историята Русия купи бензин от държава от НАТО.!

    19:30 25.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 хихи

    6 24 Отговор

    До коментар #79 от "Мдаа":

    предупреждението към Пуся е било брутално😅😅😅

    19:32 25.08.2026

  • 90 Ганчев

    21 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ами":

    Шефът на ЦРУ явно според теб не е човек на Тръмп,а на турското разузнаване да речем.. Безнадежден случай си.

    Коментиран от #116

    19:32 25.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ха ХаХа

    25 5 Отговор

    До коментар #31 от "Патравият Дух от Анкъридж":

    Руснаците с картечница опраскаха
    Фламингото

    19:33 25.08.2026

  • 93 Началото сега ще е края

    20 4 Отговор
    Руснаците наближават Славянск и Крематорск, заради които започна пушека с Майдана за да се отклони вниманието от протеста на хората срещу американските шистови сонди и изпратиха войска срещу тях.

    19:34 25.08.2026

  • 94 Онзи

    15 3 Отговор

    До коментар #75 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Домнуле ,удави мъката с вино Питуреаска ,а Главният отдавна не е вече главен ....Всичко тече... всичко се променя .

    19:34 25.08.2026

  • 95 Факт

    11 27 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на САЩ и на шефа на ЦРУ и да приеме новите нареждания, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    Коментиран от #109

    19:34 25.08.2026

  • 96 Сметах,сметах

    8 18 Отговор

    До коментар #72 от "Оня":

    Руснаците вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.
    Откъде ви изравят?

    19:35 25.08.2026

  • 97 Със сигурност

    7 17 Отговор

    До коментар #68 от "да питам":

    поне сто пъти по-малко и да не забравяме гнусните подстрекателства на Русия

    Коментиран от #102

    19:35 25.08.2026

  • 98 Констатация

    7 18 Отговор
    Бай Дончу е изпратил подарък на дедушка Путин - Парфюм "Духът на Анкоридж"!!! -))))

    19:35 25.08.2026

  • 99 🇺🇦 «Украина проигрывает войну России»

    8 6 Отговор
    🇺🇦 «Украина проигрывает войну России» — экс-министр обороны Украины Федоров

    ▪️В интервью Reuters Михаил Федоров заявил, что у Киева осталось несколько месяцев для принятия ключевых решений, способных изменить ход конфликта.
    ➖«Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», — сказал он, добавив, что Украина всё ещё имеет шансы на победу, но ей необходим чёткий план завершения войны

    19:36 25.08.2026

  • 100 ДО ЕДНА ГОДИНА

    21 8 Отговор
    Руската армия ще освободи цяла окраина.

    19:37 25.08.2026

  • 101 Браво

    10 24 Отговор
    Вече се вижда бялото знаме в Мацква

    Коментиран от #107

    19:37 25.08.2026

  • 102 да питам

    20 3 Отговор

    До коментар #97 от "Със сигурност":

    А причината за тези жертви преди СВО ще споделиш ли,или драскаш само за това което ти плащат?

    Коментиран от #133

    19:38 25.08.2026

  • 103 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    5 17 Отговор
    ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ
    МИ ПРЪСНА БАБЕРКАТА.

    19:39 25.08.2026

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор
    🇺🇦 «Украина проигрывает войну России» — экс-министр обороны Украины Федоров

    ▪️В интервью Reuters Михаил Федоров заявил, что у Киева осталось несколько месяцев для принятия ключевых решений, способных изменить ход конфликта.
    ➖«Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», — сказал он, добавив, что Украина всё ещё имеет шансы на победу, но ей необходим чёткий план завершения войны

    Коментиран от #111

    19:39 25.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Въпрос

    11 0 Отговор
    Тайна? Колко да е тайна, след като го пише тук?

    19:40 25.08.2026

  • 107 Не Москва е на килимчето в САЩ

    24 6 Отговор

    До коментар #101 от "Браво":

    А САЩ е на килимчето в Москва. Ясно е, че това няма значение за троленето ти! Но тук по скоро ще се моли нещо за Иран, където САЩ си счупи главата, а не за Украйна! Украйна още има кой да събира по улиците и да тъпче касичката на САЩ с милиарди!

    19:40 25.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ДА И ЗА ДА

    6 17 Отговор

    До коментар #95 от "Факт":

    ПРОМЕНИ МАЛКО
    ПЕДОФИЛСКАТА СИ ВИЗИЯ

    ПУЧЯТА СИ СЛОЖИ ЕДНА ПИЛОТКА
    В САХАЛИН,

    И ПАК ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА
    ОТ СМЯХ.

    Коментиран от #135

    19:42 25.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Да ама

    5 7 Отговор

    До коментар #104 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Федоров е никой.

    19:43 25.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 АМЕРИКАНЦИТЕ НЕНАВИЖДАТ ЛУЗЪРИТЕ

    21 7 Отговор
    Пределно ясно им е, че британския нацистки проект бандерия умира.

    Коментиран от #123

    19:45 25.08.2026

  • 115 УСПОКОЙ СЕ

    18 4 Отговор

    До коментар #113 от "Да ПУТЕРАСТЧЕ":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    19:46 25.08.2026

  • 116 Ами

    7 7 Отговор

    До коментар #90 от "Ганчев":

    В последно време Тръмп си слуша основно
    приятелите и пасторите, а не службите.
    И резултатът е очеваден.

    19:47 25.08.2026

  • 117 Ъъъ

    2 10 Отговор
    Абе то и един директор, мааа.... Не ти е работа.... Кал се става директор на ФБР, когато си кмет на селце със 7 хиляди жители, някъде в дълбоката провинция, само той си знае....Иначе как звучи само:

    Директор на ФБР! 🤔

    19:47 25.08.2026

  • 118 Това на бай у.я

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Аа майкуууу":

    Само конспирации у главата му. И все янките замесени, но Русия - никога.

    19:47 25.08.2026

  • 119 По Добре

    9 8 Отговор

    До коментар #80 от "Потус":

    Да Бяга при Кимчо.
    Северна Корея е много
    По добре от САЩ .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    19:47 25.08.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    18 4 Отговор
    Щял да бяга. Осъзнал бил, че руската армия ще освободи окраина (и не само)

    19:48 25.08.2026

  • 122 Колега

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като чета произведенията на мозъчните ви спазми, разбирам, че сигурно сте ваксиниран със Спутник

    Коментиран от #126

    19:48 25.08.2026

  • 123 На Родния Рубло Идиот

    6 17 Отговор

    До коментар #114 от "АМЕРИКАНЦИТЕ НЕНАВИЖДАТ ЛУЗЪРИТЕ":

    Постоянно някаква Англия
    Им се привижда
    Ако не
    Сорос .

    19:49 25.08.2026

  • 124 az СВО Победа 81

    18 3 Отговор
    В Киев, в Брюксел и в Лондон са припаднали от новината....

    19:50 25.08.2026

  • 125 Имам възможност купувам

    7 21 Отговор

    До коментар #83 от "Дон Корлеоне":

    Хаяско разпродава всичко. Ето чайниците взеха Сибир като колониално владение. Защо САЩ да не вземат Урал за експлоатиране, тъкмо тамошното мизерно съществуване на руските мужици може се подобри.

    Коментиран от #131

    19:51 25.08.2026

  • 126 Ами да

    14 5 Отговор

    До коментар #122 от "Колега":

    "Като чета произведенията на мозъчните ви спазми, разбирам, че сигурно сте ваксиниран със Спутник" - то е ясно, Файзерци отдавна вече не са между живите :-)

    19:51 25.08.2026

  • 127 ДА ще Реват

    6 20 Отговор

    До коментар #59 от "Аз от баба си знам":

    Руските Мизерници
    Пак да ги спасят от Глад
    САЩ.
    Спомените от 90те
    Още не са забравени..

    19:52 25.08.2026

  • 128 Леле

    6 19 Отговор

    До коментар #16 от "не може да бъде":

    Много добре информиран сте. Сигурно поддържате директна линия с Кремъл. Според мен тази визита е по молба на Путин САЩ да доставят два-три танкера с бензин, че в Русия криза с това гориво

    Коментиран от #165, #176

    19:53 25.08.2026

  • 129 Май, май

    8 16 Отговор

    До коментар #56 от "ПАК ЩЕ СА В ПОЗИЦИЯ":

    Путин ше иска бензин!

    19:55 25.08.2026

  • 130 Българин

    2 21 Отговор

    До коментар #2 от "Кон Спиратор":

    Много е дебела работата! Преди година, Путин обеща 370 млрд долара в злато, лично за Тръмп, за да му получи Украйна. Тръмп още си чака златото и за това войната продължава. Ако Путин имаше малко съвест, до сега да е дал златото и да имаше мир вече!

    Коментиран от #134, #170

    19:56 25.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Много ще да е тайна тая визита

    10 1 Отговор
    тайна визита с товарен самолет....

    19:57 25.08.2026

  • 133 Не, не драскам

    5 16 Отговор

    До коментар #102 от "да питам":

    написах вече - гнусните провокации на мацква, услади му се на самозабравилия се и несменяем путлер след Крим, за другите войни на Русия със съседите изобщо не искам да подхващам темата

    Коментиран от #142

    19:57 25.08.2026

  • 134 Изглеждаш много глупаво

    13 3 Отговор

    До коментар #130 от "Българин":

    тролейки с детски интелект! Фашизма пак е опрял до деца в отчаянието от Русия, също като в края на ВСВ!

    Коментиран от #195

    19:58 25.08.2026

  • 135 Хасан Келеш

    12 1 Отговор

    До коментар #109 от "ДА И ЗА ДА":

    Ей , само фенове на дъгата драскат тука.

    19:59 25.08.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Продаде го вече

    8 14 Отговор

    До коментар #4 от "Дон Корлеоне":

    Целият руски държавен резерв отиде на кино. За ракети и танкове. Пълна 0.

    20:00 25.08.2026

  • 138 Ами то още им държи влага

    12 3 Отговор
    Предполагам след Анкара и за това в контейнери пътуват. И тоя сега директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и той вероятно на ръчен багаж се е правил като Тръмп в Анкара. Дано само от летището и в боклучийска кола да не са го возили... или как беше там фургон за кетеринг..

    20:02 25.08.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Втори фронт

    12 6 Отговор
    Зеленски и неговата хунта завлякоха САЩ със стотици милиарди. Ще платят с територия след капитулацията. САЩ откриват Втори фронт, както през ВСВ.

    20:03 25.08.2026

  • 141 Що тоя човек

    9 2 Отговор
    През Турция не е пътувал? От пирати ли го е било страх

    20:04 25.08.2026

  • 142 да питам

    9 4 Отговор

    До коментар #133 от "Не, не драскам":

    Ясно,за 2 цента си готов на всичко

    Коментиран от #181

    20:05 25.08.2026

  • 143 Гост

    13 7 Отговор
    Сащ се съобразяват с Русия, което е добре, армагедонът се отлага, за сега...🤗

    Коментиран от #163, #183

    20:05 25.08.2026

  • 144 не може да бъде

    15 1 Отговор
    А аз сега разбрах че външният м-р на Ватикана /официално длъжността му е секретар по външнополитически /международни отношение/е на посещение в Москва от вчера и това е 4 дневно посещение при което са предвидени срещи с много важни личности .засега не ясно дали Путин ще се срещне с него!?Затова искам да кажа на редакторите от Факти че всъщност с това трябваше да започнат и да кажат -Мистерията се заплита!?

    20:07 25.08.2026

  • 145 Факт

    14 2 Отговор
    Хората си чертаят новата салфетка,тук ни занимават с позицията на Естония.

    20:07 25.08.2026

  • 146 Новината за пътуването му

    11 3 Отговор
    идва, след като транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III на американските ВВС беше забелязан на московско летище, заедно с американски дипломатически кортеж. Излезли са от контейнер разтоварен с кран

    Коментиран от #151

    20:08 25.08.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 За инструктаж

    6 5 Отговор
    на агента бакшиш!

    20:10 25.08.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 ЦРУ СЕ ОПИТВА ДА СПАСИ

    15 3 Отговор
    Нещо то инвестициите на БЛЕК РОК. Няма спасение обаче.

    Коментиран от #173

    20:11 25.08.2026

  • 151 Кой

    3 1 Отговор

    До коментар #146 от "Новината за пътуването му":

    забеляза цел самолет ?

    20:12 25.08.2026

  • 152 Голда Меир

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Много тайна":

    Зеленски, да го знаеш! С терористи, дошли у дома ти да убиват, не се преговаря! Убиват се!

    Коментиран от #160

    20:12 25.08.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 АНГЛОСАКСИТЕ

    10 4 Отговор
    Дали изкопаха редкоземите.

    Коментиран от #161

    20:13 25.08.2026

  • 155 Гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "7676":

    Италианската ренглота Мелони се лющи денонощно под път и над път, нищо че е дребна, оборотна е и вредна за десет крвалани.

    20:14 25.08.2026

  • 156 Молят Русия

    8 4 Отговор
    Да им продаде злато... Но не вярвам да им се получи. Ще гледаме гумите на самалйота колко ще е натоварен

    Коментиран от #179

    20:17 25.08.2026

  • 157 МайТапчията

    9 5 Отговор
    Джон Ратклиф от ЦРУ имал желание да посвири на НВ. В.Путин на саксофона 😂😂😂 .

    20:18 25.08.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Хипотенуза

    4 2 Отговор
    Решават за иранския уран!

    Коментиран от #169

    20:20 25.08.2026

  • 160 гробар

    5 4 Отговор

    До коментар #152 от "Голда Меир":

    Голда Меир я изгризаха червеите ,даже и костите и се стапят вече .

    20:20 25.08.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Хубаво е да знаем

    2 0 Отговор
    Че ЦРУ участва и в обмена на затворници.

    20:21 25.08.2026

  • 163 САЩ ще

    4 9 Отговор

    До коментар #143 от "Гост":

    се съобразяват с гРозия ха ха ха ха , ама сериозно ли ха ха ха

    Коментиран от #167

    20:21 25.08.2026

  • 164 Млати Козяка с Винкело

    9 4 Отговор

    До коментар #158 от "Сус бе копейки мърляви!":

    Докато омекне и спре да пърха ,после се обади на адвоката си и 911.

    20:21 25.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Няма как с над 40 трилиона дълг

    10 4 Отговор
    Русия да ги спаси. Невъзможно е. И Китай не може. Никой не може

    Коментиран от #185

    20:23 25.08.2026

  • 167 Само факти

    0 4 Отговор

    До коментар #163 от "САЩ ще":

    Пречат ти да се излагаш тролейки, но на кой му пука, че не може да лазиш.

    Коментиран от #174

    20:23 25.08.2026

  • 168 Кейси

    3 7 Отговор
    така посети СССР,малко преди разпада!

    20:24 25.08.2026

  • 169 За този

    2 3 Отговор

    До коментар #159 от "Хипотенуза":

    проблем стриктно следи Израел

    20:24 25.08.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Ухилянт

    8 3 Отговор
    Зеленият наркозависим не хареса тази новина

    Коментиран от #172

    20:28 25.08.2026

  • 172 Той винаги е бил

    5 3 Отговор

    До коментар #171 от "Ухилянт":

    клоуна който ползват господарите му

    20:29 25.08.2026

  • 173 Икономист

    9 3 Отговор

    До коментар #150 от "ЦРУ СЕ ОПИТВА ДА СПАСИ":

    Янките вместо редки земни минерали от Украйна ще получат единствено само. много редки л....йнаа 😂😂😂!

    20:30 25.08.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 После идва

    3 1 Отговор
    Джони Инглиш!

    20:33 25.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Един ден живот на Путин

    4 9 Отговор
    струва 1000+ руснака и 1 000 000 000+ долара на ден на Русия. И така всеки ден.

    Коментиран от #182, #184

    20:35 25.08.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Всичко е разпродадено.

    3 4 Отговор

    До коментар #156 от "Молят Русия":

    Няма злато. :)))

    20:35 25.08.2026

  • 180 Отговор

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Не словоблудствай!

    20:36 25.08.2026

  • 181 Питай

    3 2 Отговор

    До коментар #142 от "да питам":

    но нищо и никога няма да ти е ясно

    Коментиран от #198

    20:36 25.08.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Ако беше така, САЩ нямаше

    6 11 Отговор

    До коментар #143 от "Гост":

    да унижават Русия толкова жестоко. Да си припомним и думите на Тръмп, който каза за Русия, че не била никакъв фактор. Което си е вярно, но можеше и да не го казва пред целия свят.

    Коментиран от #186

    20:40 25.08.2026

  • 184 Това са безспорни

    5 4 Отговор

    До коментар #177 от "Един ден живот на Путин":

    Факти.

    20:42 25.08.2026

  • 185 Ако се разберат може

    7 3 Отговор

    До коментар #166 от "Няма как с над 40 трилиона дълг":

    Могат да замразят лихвите по ценните книжа. Или да изискат плащането им, а това е фалит на Запада.

    20:43 25.08.2026

  • 186 Какво казва тръмп

    14 2 Отговор

    До коментар #183 от "Ако беше така, САЩ нямаше":

    мисля отдавна вече не интересува никой. Думата му е въздух! А дали Русия е фактор, се вижда от пропагандата, лъжите и тролеите срещу нея. Това падение показва тотално отчаяние!

    Коментиран от #187, #200

    20:44 25.08.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Демек

    7 2 Отговор

    До коментар #187 от "Който казва,че русия е фактор е":

    всички леещи лъжи и пропаганда срещу Русия. Съгласен съм.

    20:49 25.08.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Агент Щирлиц

    17 12 Отговор

    До коментар #1 от "Много тайна":

    На Путлер е предадено , че ще сподели съдбата на Мадуро , ако не спре войната в Украйна и предаването на данни за американските бази около Иран.

    Коментиран от #202, #206

    20:50 25.08.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 ХиХи

    4 6 Отговор
    Аре да сме точно започна освобождението на Руски територии в Украйна, нхлувачите са от колективният запад

    20:51 25.08.2026

  • 193 А50

    5 6 Отговор
    Усетиха че Одеса отича и са извадили торбата с лъжоте. И не само Одеса се изплъзва ами и целия Близък изток, а евреите немогат да си намерят място от бяс

    20:52 25.08.2026

  • 194 Сайта

    7 2 Отговор

    До коментар #182 от "Изглеждаш доста глупаво":

    ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи;

    Коментиран от #196

    20:54 25.08.2026

  • 195 ФAКТИ.БГ

    3 2 Отговор

    До коментар #134 от "Изглеждаш много глупаво":

    нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи;

    Коментиран от #237

    20:55 25.08.2026

  • 196 Правилно

    8 2 Отговор

    До коментар #194 от "Сайта":

    Следователно трябва да премахне тролея глупак тролещ денонощно срещу Русия, крадящ никове и обиждащ хората. Лъжите на един глупак са най голямата обида за едно общество, че е допуснало някой да стане такъв парцал.

    20:57 25.08.2026

  • 197 Ех, каква

    1 0 Отговор

    До коментар #191 от "За да се познае":

    самоирония демонстрираш!

    Коментиран от #204

    20:57 25.08.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Партиите

    1 2 Отговор
    Партиите също не събират членове, има план на общото статукво, от което е всяка една партия. Вие сте евреи, и разигравате поредният си театър. Иван и Андрей, са евреи. Бакалова участва в Типично. Димитър Кирязов и всички от Типично. Ютуб е еврейски лост и връзки. Двамата Иво Христовци, В. Василев хладилника и по бащина и майчина линия, вторият му баща основал народното предприятие Родопа. Да нииде няма не евреин. Мирчев. Христо Иванов, Маджо. Всяка една глава на мафия. Киро Брейка е евреин. Вуйчото на Ивелин, К. Каракачанов. Ал. Симов, Корнелия Н., Сегашният на БСП. 100% от БСП са евреи връзкари милионери. Пеевски. Бойко Б. Цветанов и И. Костов. Домусчиев и В. Велев. К. Петков и кокорчо. Ниският генерал Наско. С. Трифонов. Ж. Желев, П. Стоянов. Пасков, Ивелин.. Милен Цветков. Юлиян Вучков. Ц. Ризова. Васко Кеца. Орлин Горанов, Орлин Павлов. Ицко Хазарта .. Волгин Карбовски Дачков.. Папионката. Дарина е име носено от Еврейки. Буров е евреин. Воденичаров и Бакалов. Не, аз не се сещам, за артист, банкер, голям капиталист и олигарх, журналист, водещ, политик, и професор, да не евреин. Банките в Швейцария на ционистите, дават на еврейски банки, в другите страни, в Българияя. И Българските банки кредитират евреи.. Ковачев е евреи. Финансирани са евреи занаятчии и търговци. Панделиева е еврейка, Кошлуков е евреин. Любо Нейков и Милошев. Шайбата и всиички от комиците. Юли Тонкин. Банкерът Морган предпочитал договарянето, не конкуренцията. Договарят ли се евреите.

    20:58 25.08.2026

  • 200 Освен теб

    1 3 Отговор

    До коментар #186 от "Какво казва тръмп":

    други тролеи има ли ? Да не си наето лице от редакцията :))) Прави лошо впечатление и вреди на репутацията и посещаемостта.

    Коментиран от #207

    20:58 25.08.2026

  • 201 Молния!

    3 6 Отговор
    Тече подготовка за Бягството на Старухата -педофил и родата в САЩ!
    Следват подробности

    Коментиран от #210

    20:58 25.08.2026

  • 202 Форест Гъмп

    6 7 Отговор

    До коментар #190 от "Агент Щирлиц":

    Можеше да му го "съобщят"по телефона, а не да му върти метани директорът на ЦРУ, а? Или това са само поредните евроатлантически блянове?

    Коментиран от #211

    20:58 25.08.2026

  • 203 Зевзек

    6 4 Отговор

    До коментар #187 от "Който казва,че русия е фактор е":

    Явно за шефа на ЦРУ Русия е фактор щом си създава неудобство да лети с транспортен самолет до там.

    20:59 25.08.2026

  • 204 Така е пацуле

    1 0 Отговор

    До коментар #197 от "Ех, каква":

    Мерак да лазиш, а някой ти се подиграва. Каква съдба.

    Коментиран от #234

    20:59 25.08.2026

  • 205 Кой

    1 1 Отговор
    На тоя самолет са вози бай Дончо понякога

    20:59 25.08.2026

  • 206 Добре, че не е съдбата на аятолаха :)

    4 4 Отговор

    До коментар #190 от "Агент Щирлиц":

    Това е най-лошия вариант. Путин е много страхлив, а най-големият му страх е да не умре :)))

    Коментиран от #208

    21:00 25.08.2026

  • 207 Два са тролещите глупака

    1 2 Отговор

    До коментар #200 от "Освен теб":

    Единият е върха на падението.

    Коментиран от #219

    21:01 25.08.2026

  • 208 Изглеждаш доста глупаво

    2 1 Отговор

    До коментар #206 от "Добре, че не е съдбата на аятолаха :)":

    тролейки с този детски интелект. Фашизма пак е опрял до деца, като в отчаянието си през ВСВ

    21:03 25.08.2026

  • 209 гост

    4 1 Отговор
    Трие пиздюка,коментарите като за последно...

    Коментиран от #212

    21:03 25.08.2026

  • 210 Новите Братушки

    3 2 Отговор

    До коментар #201 от "Молния!":

    И ще ви каже всеки Ка.путин -за всичко виновен е Путин !

    21:03 25.08.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Аятолах в хамак

    6 4 Отговор
    Щом е ходил на крака в Кремъл значи е молил за нещо.

    21:06 25.08.2026

  • 214 КГБ

    2 0 Отговор
    Абе , бъркаме си по дубките ..

    21:06 25.08.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #212 от "Ветеран от протеста":

    Един слънчев хубав ден,ще те посетя в таксито.

    Коментиран от #222

    21:07 25.08.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Гаргамел

    1 1 Отговор
    Никой от нас не знае за какво се срещат.Кеф ми е да чета коментарите

    Коментиран от #223

    21:08 25.08.2026

  • 219 Ухилянт

    3 1 Отговор

    До коментар #207 от "Два са тролещите глупака":

    То от такива тролове петроханците го докараха до 13 депутата.

    Коментиран от #227

    21:09 25.08.2026

  • 220 Цък

    1 3 Отговор
    Преди десетина дена гледах едно видео от руснак. Той коза , че в Русия ще отидат преговорящите от САЩ има арестувани на фронта висши офицери на НАТО . Спомена, че може да ги разменят за Мадуро . Американците задържаха преговорящите в Украйна /мисля/ и са изпратиха тежката артилерия.

    Коментиран от #228

    21:12 25.08.2026

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Ветеран от протеста

    2 1 Отговор

    До коментар #216 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия ,ще те чакам с катафалката,надявам се да се побереш ,но преди това се погрижи за майка си ,грехота е все пак .

    21:14 25.08.2026

  • 223 Сарьожът

    0 1 Отговор

    До коментар #218 от "Гаргамел":

    Аз знам

    21:14 25.08.2026

  • 224 Уйку Урдю

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Маринов":

    Тея са пълни головодници !

    21:15 25.08.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Удри пацула с лопатЕто!

    0 0 Отговор
    Докато шава!После го повтори в кривата зурла!

    Коментиран от #229

    21:17 25.08.2026

  • 227 Учудващо е

    3 0 Отговор

    До коментар #219 от "Ухилянт":

    и къде намериха някой да гласува за тях. Човек трябва да е много глупав да гласува за хора които лъжат и плащат за лъжи на няко отпадък.

    Коментиран от #233

    21:18 25.08.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор

    До коментар #226 от "Удри пацула с лопатЕто!":

    Що искаш да ме удряш бе муци 🦄 ...,че съм ти продуухалл прррдяллника🎯 ли ?

    21:20 25.08.2026

  • 230 А50

    4 1 Отговор
    Сащниците свършиха ракетите и отиват да баламосват русите, докато си напълнят складовете. Всички преговори са свършвали така

    21:20 25.08.2026

  • 231 жик так

    6 0 Отговор
    Един по един - всички на червения килим . Ще целуват ръка , ако се налага и други неща !!!

    Коментиран от #240

    21:21 25.08.2026

  • 232 Руснаков

    1 2 Отговор

    До коментар #228 от "Така е":

    Славков ,яж миХ.У.Я. и му обери Маскарпонето ,пиидируугоо доунаа !

    21:22 25.08.2026

  • 233 Ухилянт

    4 0 Отговор

    До коментар #227 от "Учудващо е":

    Форумият трол от ПП е толкова неграмотен че само им намалява избирателите

    21:23 25.08.2026

  • 234 Гледам хуманно

    1 0 Отговор

    До коментар #204 от "Така е пацуле":

    на твоята, макар и с много усилия може да излезеш от перманентното състояние на неудачия и илитератство

    Коментиран от #248

    21:24 25.08.2026

  • 235 Боби Баламата

    1 2 Отговор
    Оня оповръщаняк медвежонката, фашагата чифутляк Соло Вьев и у Йло долбят ли ракети още САЩ и САМАЛЬОТА или вече...немат Желание?!?

    Коментиран от #243

    21:25 25.08.2026

  • 236 Я се молят

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ухилянт":

    Я предупреждават, като през 2021.

    21:26 25.08.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 ДамВан Дам Клод Ван Дам Жан Клод Ван Дам

    2 0 Отговор
    КГБ винаги е имало клонове в различни страни - ЦРУ, Интелижънс Сървис, Мосад... въпреки че, за да не се разстройват добрите хора, това никога не се е разгласявало...

    21:30 25.08.2026

  • 239 Последният софианец

    1 2 Отговор
    Не разбрах само, Педофила воюва ли още с НАТО и кои градове в САЩ са бомбени днес?

    Коментиран от #241

    21:31 25.08.2026

  • 240 Ма жужи

    1 2 Отговор

    До коментар #231 от "жик так":

    има само обувки с високи токове и ботокс

    Коментиран от #244

    21:33 25.08.2026

  • 241 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #239 от "Последният софианец":

    Бомбили са май .кятти ,турски тираджии след като са и сцеппили пррр.дяллникка 😂😂😂

    21:33 25.08.2026

  • 242 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те не само Курск потопиха. Избиха и полските офицери в Катинската гора. Даже убиха и на Иван Грозни сина му.

    21:34 25.08.2026

  • 243 Ивайло Мирчев

    1 1 Отговор

    До коментар #235 от "Боби Баламата":

    Славков ,тий се.ррем директно в ус.ТаТа ,пресни и топлички !

    21:35 25.08.2026

  • 244 жик так

    3 1 Отговор

    До коментар #240 от "Ма жужи":

    Искаш да целуваш ли ? Може и моя !

    Коментиран от #245

    21:35 25.08.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Ристе кьоравото

    3 2 Отговор
    Не нам, Ян ките конфискуваа 32 танкера на ху Йло, а ПЕ деразина у йло ги среща на цръвеното килимче
    Хихихихи

    21:42 25.08.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Не гледаш

    0 0 Отговор

    До коментар #234 от "Гледам хуманно":

    а беснееш — защото колкото повече тролиш, толкова по-глупаво и жалко изглеждаш. И без да искаш, показваш не само собствената си трагедия, а и колко куха е каузата, за която лазиш..

    Коментиран от #252

    21:46 25.08.2026

  • 249 руzzko = боклук

    1 1 Отговор
    предупреди ги да си знаят че ще ядат голям пердах! муахахахаха

    Коментиран от #251

    21:50 25.08.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 ха ха ха ....

    1 0 Отговор

    До коментар #249 от "руzzko = боклук":

    Смешник ...кравите направо изядоха дървото ..и китайците ги предупредиха ...

    21:51 25.08.2026

  • 252 Само истината

    0 0 Отговор

    До коментар #248 от "Не гледаш":

    и без задявки: не троля, не беснея и имам кауза и когато ангажирам мнението и активното участие на опонентите, нещо от това, което пиша стига до тях

    Коментиран от #254, #258

    21:56 25.08.2026

  • 253 Няма мистерия

    0 0 Отговор
    Размяната на затворници е само второстепенна тема. В Кремъл са получили предупреждение - основна тема на разговора заради ескалацията в реториката на висши руски служители.

    21:58 25.08.2026

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Пачката

    2 0 Отговор
    Красота. А гледам как с моите пари се прави... монголски Черн:озем!
    Евала

    22:01 25.08.2026

  • 257 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маринов":

    скоро ще гладуват

    22:02 25.08.2026

  • 258 Лъжата и пропагандата срещу Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #252 от "Само истината":

    се нарича тролене за глупака който е паднал до там! Човек който не троли има мнение, не папагали опорки и евтини лъжи. Затова тролея изглежда супер глупаво!

    22:05 25.08.2026

  • 259 Ее, стига

    0 0 Отговор

    До коментар #254 от "Лъжата и пропагандата срещу Русия":

    де, би трябвало да е малко по-споко вече

    22:06 25.08.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Горски

    1 0 Отговор
    Според сорос шизофрениците Путин щял да напада НАТО и Ратклиф бил отишъл да го спре като го заплашвал, отделно днес и секретаря на Ватикана е в Москва да уговаря Руснаците да спрат войната. Нещата сочат, че явно отрочето Украйна ще сдава богу дух скоро и всичко се е юрнало да спасяват Бандерландия, другия вариант е в Иран нещата да са се издънили, а може и двете. А относно тезата на соросите, само да им кажа, че първия път Бил Бернс, пак директор на ЦР, 2021 заплашаваше Путин относно Украйна, имаше тотално отсвирване, та толкова за заплахите и колко им пука на руснаците. Ако Русия нападне страна членка, примерно балтийските болонки, НАТО няма да си мръдне пръста, ще има речи, заплахи и накрая едно голямо НИЩО. В момента ЦРУ лази на червеното килимче в Москва, там така е прието, на колене и чакаш отговор, за да се стигне дотам. Мисля, че след посещението и евентуалното отсвирване, нещата ще станат още по-зле, а Ратклиф може да лази и в Пекин. Досега Тръмп пращаше разни, като зет си, да се учат как стават нещата, но, шефът на ЦРУ е сериозна карта. Много съмнително е, че антируският ястреб Ратклиф би могъл да договори нещо приемливо в Москва. Дошъл е да се моли за Украйна, за да спрат да я бият...защото никой на върха в Киев не обича да го бият - те лично губят пари там. Не мисля, че руснаците ще му обърнат внимание. Особено след като „духът на Анкъридж“ показа, че Тръмп и екипът му не могат да принудят Украйна да се съобрази с нищо. Няма да се учудя ЦРУ да п

    22:07 25.08.2026

  • 262 Кон Чо ,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кон Спиратор":

    Дебела е . Тридневная се провали ... Но , нема лошо , можете да пробвате - ТРИДЦАДТЫСАЧНАЯ ..

    22:10 25.08.2026

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