Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф беше на тайна визита в Русия

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "Си Би Ес Нюз", цитирана от БТА.

Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.

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Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението.

ЦРУ също не е коментирало още тази информация.

Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "Си Би Ес Нюз", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Самолет, за който се предполага, че е превозвал директора на ЦРУ Джон Ратклиф, е излетял по-късно днес от Москва, сочат данни на сайта за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (Flightradar24), цитирани от Ройтерс.

Американските и руските власти не са коментирали информацията за полета и не са потвърдили дали Ратклиф е бил на борда на самолета.

По-рСи Би Ес Нюз (CBS News) и „Аксиос“ (Axios) съобщиха за посещението на Ратклиф, който ръководи Централното разузнавателно управление (ЦРУ) при президента на САЩ Доналд Тръмп, а по време на първия мандат на Тръмп заемаше поста директор на националното разузнаване. Медиите не уточняват с кого се среща Ратклиф или какви теми се очаква да бъдат обсъдени.

Посещението би било първата известна визита на ръководител на американското разузнаване в руската столица, откакто предшественикът на Ратклиф Уилям Бърнс проведе разговори с Владимир Путин през ноември 2021 г. Около три месеца след тази среща руският президент започна нашествието в Украйна.