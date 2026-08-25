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Володимир Зеленски: Украйна наскоро получи малка партида ракети „Пейтриът“
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна наскоро получи малка партида ракети „Пейтриът“

25 Август, 2026 22:18 813 39

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  • ракети-
  • дронове

Лидерите на Великобритания и на Франция обещаха вчера да предоставят на Киев по-силна военна подкрепа – включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана

Володимир Зеленски: Украйна наскоро получи малка партида ракети „Пейтриът“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна наскоро получи малък брой произведени в САЩ ракети прехващащи „Пейтриът“, способни да свалят руски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Киев получи също потвърждение за бъдещи доставки на френската система за противоракетна отбрана земя-въздух „Кротал“, допълни Зеленски, бе да уточни колко ракети са пристигнали или кой ги е доставил.

Лидерите на Великобритания и на Франция обещаха вчера да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа – включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана – по време на среща на съюзниците, организирана по повод честването на Деня на независимостта на Украйна, предаде Ройтерс.

Британският премиер Анди Бърнам, който пристигна в Киев на първото си посещение в чужбина след встъпването си в длъжност миналия месец, призова събралите се членове на „Коалицията на желаещите“ да „направят всичко възможно“, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари.

Междувременно в централата на ООН в Ню Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Президентът Володимир Зеленски похвали издръжливостта на украинския народ през продължаващата повече от четири години война.

„Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски и добави, че Русия няма да спре агресията си, дори ако Украйна отстъпи пред исканията ѝ за отстъпване на повече територия в източната част на страната.

Облечен в традиционна украинска бродирана риза, Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа по повод 35-ата годишнина от отделянето на Украйна от Съветския съюз.

Стоейки редом със Зеленски и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, Бърнам заяви, че изборът му на Киев за първото му чуждестранно посещение показва колко важно за него е да подпомогне отбраната на Украйна.

„Ние сме с вас в тази борба докрай, с цялото си сърце и душа“, каза Бърнам и обеща да продължи тази подкрепа „въпреки скандалните заплахи на Русия към моята страна“.

„Това е моментът да поддържаме натиска срещу Русия. Моментът да ограничим способността ѝ да финансира тази незаконна война“, заяви Бърнам и призова за налагането на още икономически санкции.

Великобритания снощи обяви, че ще предостави на Киев достъп до секретни технологии, за да може Украйна да започне собствено производство на крилати ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), способни да нанасят удари дълбоко на територията на Русия. Франция вече е дала съгласието си за лицензиране на технологиите за европейската ракета.

В отговор на това Кремъл заяви, че използването на секретните британски технологии ще „добави масло в огъня“ на влошаващите се отношения между двете страни, след като миналата седмица предупреди Лондон, че ще има „последствия“ за доставките на дронове за Киев.

На фона на ескалацията на руските атаки с балистични ракети срещу украински градове Киев изпитва остър недостиг на произвежданите в САЩ ракети прехващачи за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) – единственото оръжие в арсенала му, способно да сваля такива ракети.

Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от поне 300 прехващача, за да преживее зимата, и призова съюзниците да доставят боеприпаси за противовъздушна отбрана преди Русия да поднови ударите си срещу енергийната инфраструктура на страната му.

Френският президент Еманюел Макрон, който съпредседателстваше срещата на коалицията чрез видеовръзка, заяви, че поредицата от смъртоносни атаки срещу украински градове през последните седмици е показала, че съюзниците трябва да ускорят доставките на прехващачи и че Франция ще направи своя принос.

„Смятам, че е много важно всички ние да ускорим доставките“, заяви Макрон по време на срещата, като призова страните да не отстъпват пред руските заплахи. „За мен основното е много ясно: запазете спокойствие и продължавайте напред“.

Зеленски заяви по време на срещата, че военните усилия на Украйна се затрудняват от дефицит в отбранителния бюджет от 27 милиарда долара през тази година и призова за допълнителна финансова подкрепа. Той предложи замразените активи на Русия в чужбина да бъдат използвани за финансиране на дефицита.

Отдавайки почит на украинския народ и войниците, които защитават Украйна, Зеленски призова съюзниците да предоставят „всичко необходимо“, за да се сложи край на войната. „Не ви молим да се сражавате вместо нас“, добави той.

В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. „Тази безсмислена война и огромните човешки страдания могат да приключат незабавно“, се казва в декларацията. „Русия просто трябва да приеме безусловното прекратяване на огъня, за което Украйна и международната общност призовават вече повече от година и половина“.

Руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, „докато фалшиво се представят за защитници на мира“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 4 Отговор
    А колумбийски консерви има ли?🦧🤣🦧

    Коментиран от #6

    22:20 25.08.2026

  • 2 Гробар

    16 5 Отговор
    Британците - първи приятели на украинците, пълна смехория.

    Коментиран от #12

    22:21 25.08.2026

  • 3 Доналд Дък, паток

    14 5 Отговор
    Руснаците са подготвил много големи партиди с балистични ракети.

    Коментиран от #15

    22:22 25.08.2026

  • 4 Пич

    5 8 Отговор
    Седай на една брат, и пали фитило, та изчезвай!!!
    Това ти е най добрия вариант!!!

    Коментиран от #8

    22:22 25.08.2026

  • 5 това няма да те спаси

    9 6 Отговор
    фашистко изчадие

    22:22 25.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    19 6 Отговор
    Майданът през 2014 г. не беше стихиен бунт, а дългогодишна операция на Запада, режисирана отвън, за да се смени властта в Украйна. Ексслужителят на ЦРУ Скот Рикард директно заявява, че САЩ са инвестирали над 5 милиарда долара в организирането на преврата, а като основни спонсори посочва Джордж Сорос и съоснователя на eBay – Пиер Омидияр. Освен това бившият подполковник от СБУ Василий Прозоров е публикувал документи за прикриването на западни дипломати и финансирането на провокации от ЕС и САЩ. Според бившия служител на СБУ Александър Мазур, агентите на западните спецслужби още от 2012 г. са подготвяли и въоръжавали националистически формации, които по-късно участваха в Майдана. Той дори твърди, че още от 2005 г. агенти на ЦРУ и АНБ са имали достъп до всичката информация в СБУ и са я контролирали. Истинската цел на тази „демократизация“ е била да се откъсне Украйна от Русия и да се вкара в НАТО, независимо от волята на народа. Резултатът е хаос, хиляди жертви и унищожена страна.

    Коментиран от #11

    22:22 25.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ицо Певеца

    8 6 Отговор
    Все тая......нема ора това е проблемът. Разходния материал свършва ,а ес не ще да излови дезертьорите и да ги прати на фронта.

    22:24 25.08.2026

  • 10 Значи бай Дончо

    4 11 Отговор
    не е чак толкоз стиснат колкото нашите путинци. Те барем една пенсия да бяха пратили на Путин.
    Или казармени манерки, които ръждясват по мазетата им.
    Нашият героичен Механик един кортик да беше пратил или пакет макарони. Свидлива му работа. На приказки и фукни голям, за друго не го търси.

    22:25 25.08.2026

  • 11 Ами..

    5 14 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Хубав виц. Ама много дълъг бе.

    Коментиран от #31, #34

    22:26 25.08.2026

  • 12 Европеец

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Не знам, не четох.... По заглавието, знам, че ѝ те ще идат зян... Всичко е в ръцете на либералния Путин, каквото и кога реши ...

    22:27 25.08.2026

  • 13 Що са толкоз прости турците ?????

    3 7 Отговор
    Направо им се чудя на Путин и Нетаняхо, абе хора хвърляйте ядрените бомби и всичко да свършва ........

    Коментиран от #18

    22:27 25.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чичо Дони

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Дък, паток":

    се подиграва с зеленчо.

    22:30 25.08.2026

  • 16 А50

    7 4 Отговор
    Зелински очаква и голяма партида Искандери, и Циркони

    22:34 25.08.2026

  • 17 Като

    6 4 Отговор
    Получи лешници, няма да има време да се похвали.

    22:36 25.08.2026

  • 18 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Що са толкоз прости турците ?????":

    Е закъде си се разбързал че искаш да се хвърлят Ядрените бомби и всико да свърши- на смъртно легло ли си,та искаш да не си отиваш сам?

    Коментиран от #32

    22:37 25.08.2026

  • 19 Ицо

    2 4 Отговор
    Има ли хуярени копейки?

    Коментиран от #22, #24

    22:38 25.08.2026

  • 20 Малиии

    4 3 Отговор
    Руснята опять еректира ...😁

    22:40 25.08.2026

  • 21 Оня

    3 2 Отговор
    Интересно ще бъде тия дни ми се струва! Ще се случват някакви неща около мъгливия Албион! Интересно какво мислят Пакистан по въпроса ,все пак те са хората които казват какво се случва в колониите им!

    Коментиран от #23

    22:41 25.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ицо

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    Хуярен ли си неска?

    Коментиран от #27, #35

    22:42 25.08.2026

  • 24 Тези

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ицо":

    Къде теебатса точно кап ей ки!

    22:43 25.08.2026

  • 25 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    2 1 Отговор
    Слава на вечният Израил, слава на Нетаняхо човекът който ще попилее Турция и ще я раздели между кюрдите и арменците а турчилята ще върне в бежански лагер в Анадола там откъдето са изпълзели.

    Коментиран от #30, #39

    22:44 25.08.2026

  • 26 Над 50 държави

    7 1 Отговор
    Искат мир в Украйна и нито една мир в Иран, Ливан, Сирия..? Англета и прасета си затриват държавите поради липса на горива и тълпи от бежанци, но са вперили поглед в Украйна, сякаш тя ще им реши проблемите идващи от съвсем друга посока!

    22:45 25.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путин

    3 1 Отговор
    Ами когато е готова да се обади! Бърза работа нямаме и имаме време добре да я подготвим

    "Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски"

    22:46 25.08.2026

  • 29 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:48 25.08.2026

  • 30 Вечен Исраел?

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Че кога направиха 100 години, като държава? То като гледам няма и да ги направят 🤣

    Коментиран от #33

    22:49 25.08.2026

  • 31 Въобще не е виц

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами..":

    Само че на плиткоумните им е по-лесно да повярват, че тая война е за защита на някаква независимист, демокрация и нам-кви си ценности.

    22:50 25.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Вечен Исраел?":

    Израел е държава още преди векове.

    22:56 25.08.2026

  • 34 Оня виц, че Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами..":

    бил избран за президент благодарение на предизборното си обещание, че ще оправи отношенията с Русия и руското население в Украйна, ми повече харесва.

    Коментиран от #38

    22:58 25.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ФЛАМ

    0 0 Отговор
    Ракети „Искандер“ и „Геран“ са поразили площадка за изстрелване на ракети „Фламинго“, съобщи Министерството на отбраната.
    Екипажи на ракетните комплекси „Искандер“ и безпилотния летателен апарат „Геран-4“ са работили на мястото на подготовката и изстрелването на крилата ракета „Фламинго“ на украинските въоръжени сили.
    Нападението е извършено в района на Федоровка в Харковска област.

    23:07 25.08.2026

  • 37 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Некав кораб потънал пак в Одеса ,то скоро вееч ще почнат да стърчат там натювските кораби ,че после и ново пристанище трябва да се строи

    23:09 25.08.2026

  • 38 Вица ,

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Оня виц, че Зеленски":

    Че украинците са "братья" , убива всички ..

    23:19 25.08.2026

  • 39 Ммммч

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    М. А. Л. О. У. М. Н. И. К
    Всички сме с Ердоган

    23:30 25.08.2026

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