Володимир Зеленски: Украйна наскоро получи малка партида ракети „Пейтриът“

Украйна наскоро получи малък брой произведени в САЩ ракети прехващащи „Пейтриът“, способни да свалят руски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Киев получи също потвърждение за бъдещи доставки на френската система за противоракетна отбрана земя-въздух „Кротал“, допълни Зеленски, бе да уточни колко ракети са пристигнали или кой ги е доставил.
Лидерите на Великобритания и на Франция обещаха вчера да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа – включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана – по време на среща на съюзниците, организирана по повод честването на Деня на независимостта на Украйна, предаде Ройтерс.
Британският премиер Анди Бърнам, който пристигна в Киев на първото си посещение в чужбина след встъпването си в длъжност миналия месец, призова събралите се членове на „Коалицията на желаещите“ да „направят всичко възможно“, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари.
Междувременно в централата на ООН в Ню Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня.
Президентът Володимир Зеленски похвали издръжливостта на украинския народ през продължаващата повече от четири години война.
„Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски и добави, че Русия няма да спре агресията си, дори ако Украйна отстъпи пред исканията ѝ за отстъпване на повече територия в източната част на страната.
Облечен в традиционна украинска бродирана риза, Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа по повод 35-ата годишнина от отделянето на Украйна от Съветския съюз.
Стоейки редом със Зеленски и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, Бърнам заяви, че изборът му на Киев за първото му чуждестранно посещение показва колко важно за него е да подпомогне отбраната на Украйна.
„Ние сме с вас в тази борба докрай, с цялото си сърце и душа“, каза Бърнам и обеща да продължи тази подкрепа „въпреки скандалните заплахи на Русия към моята страна“.
„Това е моментът да поддържаме натиска срещу Русия. Моментът да ограничим способността ѝ да финансира тази незаконна война“, заяви Бърнам и призова за налагането на още икономически санкции.
Великобритания снощи обяви, че ще предостави на Киев достъп до секретни технологии, за да може Украйна да започне собствено производство на крилати ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), способни да нанасят удари дълбоко на територията на Русия. Франция вече е дала съгласието си за лицензиране на технологиите за европейската ракета.
В отговор на това Кремъл заяви, че използването на секретните британски технологии ще „добави масло в огъня“ на влошаващите се отношения между двете страни, след като миналата седмица предупреди Лондон, че ще има „последствия“ за доставките на дронове за Киев.
На фона на ескалацията на руските атаки с балистични ракети срещу украински градове Киев изпитва остър недостиг на произвежданите в САЩ ракети прехващачи за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) – единственото оръжие в арсенала му, способно да сваля такива ракети.
Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от поне 300 прехващача, за да преживее зимата, и призова съюзниците да доставят боеприпаси за противовъздушна отбрана преди Русия да поднови ударите си срещу енергийната инфраструктура на страната му.
Френският президент Еманюел Макрон, който съпредседателстваше срещата на коалицията чрез видеовръзка, заяви, че поредицата от смъртоносни атаки срещу украински градове през последните седмици е показала, че съюзниците трябва да ускорят доставките на прехващачи и че Франция ще направи своя принос.
„Смятам, че е много важно всички ние да ускорим доставките“, заяви Макрон по време на срещата, като призова страните да не отстъпват пред руските заплахи. „За мен основното е много ясно: запазете спокойствие и продължавайте напред“.
Зеленски заяви по време на срещата, че военните усилия на Украйна се затрудняват от дефицит в отбранителния бюджет от 27 милиарда долара през тази година и призова за допълнителна финансова подкрепа. Той предложи замразените активи на Русия в чужбина да бъдат използвани за финансиране на дефицита.
Отдавайки почит на украинския народ и войниците, които защитават Украйна, Зеленски призова съюзниците да предоставят „всичко необходимо“, за да се сложи край на войната. „Не ви молим да се сражавате вместо нас“, добави той.
В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. „Тази безсмислена война и огромните човешки страдания могат да приключат незабавно“, се казва в декларацията. „Русия просто трябва да приеме безусловното прекратяване на огъня, за което Украйна и международната общност призовават вече повече от година и половина“.
Руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, „докато фалшиво се представят за защитници на мира“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #6
22:20 25.08.2026
2 Гробар
Коментиран от #12
22:21 25.08.2026
3 Доналд Дък, паток
Коментиран от #15
22:22 25.08.2026
4 Пич
Това ти е най добрия вариант!!!
Коментиран от #8
22:22 25.08.2026
5 това няма да те спаси
22:22 25.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчар
Коментиран от #11
22:22 25.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ицо Певеца
22:24 25.08.2026
10 Значи бай Дончо
Или казармени манерки, които ръждясват по мазетата им.
Нашият героичен Механик един кортик да беше пратил или пакет макарони. Свидлива му работа. На приказки и фукни голям, за друго не го търси.
22:25 25.08.2026
11 Ами..
До коментар #7 от "Овчар":Хубав виц. Ама много дълъг бе.
Коментиран от #31, #34
22:26 25.08.2026
12 Европеец
До коментар #2 от "Гробар":Не знам, не четох.... По заглавието, знам, че ѝ те ще идат зян... Всичко е в ръцете на либералния Путин, каквото и кога реши ...
22:27 25.08.2026
13 Що са толкоз прости турците ?????
Коментиран от #18
22:27 25.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чичо Дони
До коментар #3 от "Доналд Дък, паток":се подиграва с зеленчо.
22:30 25.08.2026
16 А50
22:34 25.08.2026
17 Като
22:36 25.08.2026
18 оня с коня
До коментар #13 от "Що са толкоз прости турците ?????":Е закъде си се разбързал че искаш да се хвърлят Ядрените бомби и всико да свърши- на смъртно легло ли си,та искаш да не си отиваш сам?
Коментиран от #32
22:37 25.08.2026
19 Ицо
Коментиран от #22, #24
22:38 25.08.2026
20 Малиии
22:40 25.08.2026
21 Оня
Коментиран от #23
22:41 25.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ицо
До коментар #21 от "Оня":Хуярен ли си неска?
Коментиран от #27, #35
22:42 25.08.2026
24 Тези
До коментар #19 от "Ицо":Къде теебатса точно кап ей ки!
22:43 25.08.2026
25 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
Коментиран от #30, #39
22:44 25.08.2026
26 Над 50 държави
22:45 25.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путин
"Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски"
22:46 25.08.2026
29 Име
22:48 25.08.2026
30 Вечен Исраел?
До коментар #25 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":Че кога направиха 100 години, като държава? То като гледам няма и да ги направят 🤣
Коментиран от #33
22:49 25.08.2026
31 Въобще не е виц
До коментар #11 от "Ами..":Само че на плиткоумните им е по-лесно да повярват, че тая война е за защита на някаква независимист, демокрация и нам-кви си ценности.
22:50 25.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
До коментар #30 от "Вечен Исраел?":Израел е държава още преди векове.
22:56 25.08.2026
34 Оня виц, че Зеленски
До коментар #11 от "Ами..":бил избран за президент благодарение на предизборното си обещание, че ще оправи отношенията с Русия и руското население в Украйна, ми повече харесва.
Коментиран от #38
22:58 25.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ФЛАМ
Екипажи на ракетните комплекси „Искандер“ и безпилотния летателен апарат „Геран-4“ са работили на мястото на подготовката и изстрелването на крилата ракета „Фламинго“ на украинските въоръжени сили.
Нападението е извършено в района на Федоровка в Харковска област.
23:07 25.08.2026
37 Kaлпазанин
23:09 25.08.2026
38 Вица ,
До коментар #34 от "Оня виц, че Зеленски":Че украинците са "братья" , убива всички ..
23:19 25.08.2026
39 Ммммч
До коментар #25 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":М. А. Л. О. У. М. Н. И. К
Всички сме с Ердоган
23:30 25.08.2026