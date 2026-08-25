Володимир Зеленски: Украйна наскоро получи малка партида ракети „Пейтриът“

Украйна наскоро получи малък брой произведени в САЩ ракети прехващащи „Пейтриът“, способни да свалят руски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Киев получи също потвърждение за бъдещи доставки на френската система за противоракетна отбрана земя-въздух „Кротал“, допълни Зеленски, бе да уточни колко ракети са пристигнали или кой ги е доставил.

Лидерите на Великобритания и на Франция обещаха вчера да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа – включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана – по време на среща на съюзниците, организирана по повод честването на Деня на независимостта на Украйна, предаде Ройтерс.

Британският премиер Анди Бърнам, който пристигна в Киев на първото си посещение в чужбина след встъпването си в длъжност миналия месец, призова събралите се членове на „Коалицията на желаещите“ да „направят всичко възможно“, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари.

Междувременно в централата на ООН в Ню Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Президентът Володимир Зеленски похвали издръжливостта на украинския народ през продължаващата повече от четири години война.

„Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски и добави, че Русия няма да спре агресията си, дори ако Украйна отстъпи пред исканията ѝ за отстъпване на повече територия в източната част на страната.

Облечен в традиционна украинска бродирана риза, Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа по повод 35-ата годишнина от отделянето на Украйна от Съветския съюз.

Стоейки редом със Зеленски и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, Бърнам заяви, че изборът му на Киев за първото му чуждестранно посещение показва колко важно за него е да подпомогне отбраната на Украйна.

„Ние сме с вас в тази борба докрай, с цялото си сърце и душа“, каза Бърнам и обеща да продължи тази подкрепа „въпреки скандалните заплахи на Русия към моята страна“.

„Това е моментът да поддържаме натиска срещу Русия. Моментът да ограничим способността ѝ да финансира тази незаконна война“, заяви Бърнам и призова за налагането на още икономически санкции.

Великобритания снощи обяви, че ще предостави на Киев достъп до секретни технологии, за да може Украйна да започне собствено производство на крилати ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), способни да нанасят удари дълбоко на територията на Русия. Франция вече е дала съгласието си за лицензиране на технологиите за европейската ракета.

В отговор на това Кремъл заяви, че използването на секретните британски технологии ще „добави масло в огъня“ на влошаващите се отношения между двете страни, след като миналата седмица предупреди Лондон, че ще има „последствия“ за доставките на дронове за Киев.

На фона на ескалацията на руските атаки с балистични ракети срещу украински градове Киев изпитва остър недостиг на произвежданите в САЩ ракети прехващачи за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) – единственото оръжие в арсенала му, способно да сваля такива ракети.

Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от поне 300 прехващача, за да преживее зимата, и призова съюзниците да доставят боеприпаси за противовъздушна отбрана преди Русия да поднови ударите си срещу енергийната инфраструктура на страната му.

Френският президент Еманюел Макрон, който съпредседателстваше срещата на коалицията чрез видеовръзка, заяви, че поредицата от смъртоносни атаки срещу украински градове през последните седмици е показала, че съюзниците трябва да ускорят доставките на прехващачи и че Франция ще направи своя принос.

„Смятам, че е много важно всички ние да ускорим доставките“, заяви Макрон по време на срещата, като призова страните да не отстъпват пред руските заплахи. „За мен основното е много ясно: запазете спокойствие и продължавайте напред“.

Зеленски заяви по време на срещата, че военните усилия на Украйна се затрудняват от дефицит в отбранителния бюджет от 27 милиарда долара през тази година и призова за допълнителна финансова подкрепа. Той предложи замразените активи на Русия в чужбина да бъдат използвани за финансиране на дефицита.

Отдавайки почит на украинския народ и войниците, които защитават Украйна, Зеленски призова съюзниците да предоставят „всичко необходимо“, за да се сложи край на войната. „Не ви молим да се сражавате вместо нас“, добави той.

В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. „Тази безсмислена война и огромните човешки страдания могат да приключат незабавно“, се казва в декларацията. „Русия просто трябва да приеме безусловното прекратяване на огъня, за което Украйна и международната общност призовават вече повече от година и половина“.

Руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, „докато фалшиво се представят за защитници на мира“.